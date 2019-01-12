Брайтон энд Хоув Альбион

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Брайтон энд Хоув АльбионЛиверпуль
0:1
2 тайм
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БёрнлиФулхэм
2:1
2 тайм
18:00
Кардифф СитиХаддерсфилд Таун
0:0
2 тайм
18:00
Кристал ПэласУотфорд
1:1
2 тайм
18:00
Лестер СитиСаутгемптон
1:2
2 тайм
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ЧелсиНьюкасл Юнайтед
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ВаленсияВальядолид
0:0
2 тайм
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ЖиронаАлавес
не начался
22:45
ВильярреалХетафе
не начался
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АмьенПСЖ
0:0
1 тайм
22:00
ГенгамСент-Этьен
не начался
22:00
НиццаБордо
не начался
22:00
НимАнже
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Нью-Йорк АйлендерсНью-Йорк Рейнджерс
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Нью-Джерси ДэвилзФиладельфия Флайерз
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Монреаль КанадиенсКолорадо Эвеланш
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзТампа-Бэй Лайтнинг
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Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
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Миннесота УайлдДетройт Ред Уингз
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Лос-Анджелес КлипперсДетройт Пистонс
не начался
01:00
Майами ХитМемфис Гриззлиз
не начался
03:00
Орландо МэджикБостон Селтикс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
не начался
06:00
Юта ДжазЧикаго Буллз
не начался
06:00
Сакраменто КингзШарлотт Хорнетс
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Биатлон / Кубок мира по биатлону. 4-й этап
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1
Лиза Виттоцци (Италия)
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02:00
Виннипег ДжетсАнахайм Дакс
не начался
02:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
03:00
Ванкувер КэнаксФлорида Пантерз
не начался
05:30
Калгари ФлэймзАризона Койотс
не начался
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15:15
Цмоки-Минск Калев
не начался
16:00
Автодор Парма
не начался
17:00
Зенит Нижний Новгород
не начался
18:00
ВЭФ Зелена Гура
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НБА / регулярный чемпионат
21:00
Вашингтон УизардсТоронто Рэпторс
не начался
21:00
Нью-Йорк НиксФиладельфия Сиксерс
не начался
23:30
Атланта ХоуксМилуоки Бакс
не начался
02:00
Орландо МэджикХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Даллас МавериксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
04:00
Денвер НаггетсПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсКливленд Кавальерс
не начался
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Брайтон энд Хоув Альбион Ливерпуль

Остановить Клоппа: «Брайтон» уступает «Ливерпулю». LIVE

Онлайн-трансляция матча 22-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль»

В матче 22-го тура Английской премьер-лиги «Брайтон» принимает лидера чемпионата «Ливерпуль». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
22-й тур  |   12 января 18:00   |  2 тайм
Брайтон энд Хоув Альбион
0:1
Ливерпуль
Стадион «Фалмер - Зе Амекс», Брайтон энд Хоув | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Салах 50' (пен)
Подробная статистика матча
Основные составы
27 (в)   Дэвид Баттон
22 (з)   Мартин Монтойя
3 (з)   Гаэтан Бонг
4 (з)   Шейн Даффи
5 (з)   Льюис Данк
13 (п)   Паскаль Гросс
20 (п)   Соломон Марч 66'
24 (п)   Дэви Проппер
6 (п)   Дэйл Стивенс
17 (н)   Гленн Мюррей 66'
9 (н)   Юрген Локадия
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мохамед Салах 50'
23 (н)   Шердан Шакири
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
23 (в)   Джейсон Стил
2 (з)   Бруно Сальтор
14 (з)   Леон Балогун
11 (п)   Антони Кнокар 66'
7 (п)   Бирам Кайал
41 (п)   Макс Сандерс
10 (н)   Флорин Андоне 66'
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
32 (з)   Жоэль Матип
7 (п)   Джеймс Милнер
8 (п)   Наби Кейта
64 (п)   Рафаэл Камашу
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
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'69
После подачи от углового флажка Данк головой до мяча не дотянулся — удар от ворот.
'68
Локадия ушёл от левой бровки и пробил из-за штрафной — мяч летел мимо ворот, но Бекер подстраховался, переведя мяч на угловой.
'66
Андоне и Кнюкар вышли на поле.
'66
На двойную замену идёт «Брайтон». Марч и Мюррей покинули поле.
'65
Александер-Арнольд неудачно выполнил корнер — мяч сквозняком прошёлся через всю штрафную площадь «Брайтона».
'63
Стивенс откровенный фол в центре поля совершил, но главный арбитр не стал распечатывать свой карман для предоставления жёлтой карточки.
'61
«Брайтон» добавляет в атаке. Вейналдум перехватил мяч после подачи с фланга.
'59
Мюррей принял мяч в штрафной площади «Ливерпуля», но боковой судья поднял флажок — офсайд.
'58
Опасно! Гросс открылся в штрафной площади гостей и получил мяч после прострела низом от правого края, но его удар блокировал Фабиньо!
'56
Стали хозяева больше фолить. Фирмино головой скидывал мяч в центр штрафной, но Салаха успели закрыть.
'54
Опасный прострел низом Александера-Арнольда в центр штрафной прервал Стивенс в падении!
'52
Добавляет этот гол уверенности «Ливерпулю». Ещё больше стали гости контролировать мяч.
'50
ГОЛ! Сильно пробил Салах в правый от себя угол ворот, Баттон угадал направление полёта мяча, но до него не дотянулся!
'49
Гросс проиграл позицию и завалил Салаха в штрафной площади — пенальти!
'48
Мане подхватил мяч в центре поля, сыграл на левый край на Салаха, тот с защитником за спиной уже из пределов штрафной пробил, но Баттон в падении мяч забрал в руки!
'46
Второй тайм матча стартовал! Прежние лица на поле — без замен в перерыве.
'45
Судейский свисток отправляет команды на перерыв! В первом тайме забитых мячей мы не увидели. Не хватает пока этой игре опасных моментов. В голову приходит лишь эпизод с участием Шакири, который ударом головой едва не направил мяч в сетку ворот «Брайтона».
'45
Заметался мяч в штрафной площади хозяев после подачи от правого края, но в итоге прошла скидка головой на вратаря.
'44
Монтойя протащил мяч по правому флангу, далее выполнил кросс в центр штрафной площади «Ливерпуля», но там Фабиньо головой сыграл безупречно.
'42
«Брайтон» к концовке тайме ещё больше добавил стройности своей обороне. Такой защитный редут гостям будет сложно взломать.
'40
Локадия уже заносил ногу для удара с линии штрафной, но судейский свисток остановил этот порыв Юргена — офсайд зафиксирован.
'39
Справилась оборона хозяев после подачи Шакири со стандартного положения.
'38
Очередной прорыв Мане через левый край позволил «Ливерпулю» заработать угловой.
'36
Мане разогнал атаку с ходу, добежав до левого края штрафной площади, на мягкий навес откликнулся Хендерсон, но его удар в падении головой пришёлся в защитника «Брайтона».
'34
Шакири под обострение делал передачу на правый край штрафной площади, но Фирмино выжали к самой бровке.
'32
Был небольшой всплеск в игре, но вновь всё перешло в спокойное русло — гости неспешно перекатывают мяч.
'30
Мане жёстко встретили на входе в штрафную площадь «Брайтона»! Контратаку задумали хозяева, но передача в аут все старания перечеркнула.
'28
Потеряли хозяева мяч у своей штрафной, Мане нашёл своей передачей Салаха, но тому пробить по воротам не дали.
'26
Перешла позиционная атака «Ливерпуля» на правый край, Александер-Арнольд навесил в центр штрафной, Шакири выпрыгнул и головой подрезал мяч в направлении дальнего угла ворот — минимальный промах!
'24
Не получилось у мерсисайдцев создать, что-то интересное у ворот Баттона после подачи от угла поля.
'23
Салаху не дали пробить из вратарской, но угловой гости выжали из этой атаки.
'22
«Ливерпуль» пока никак не может расшатать плотную защиту соперника.
'20
Шакири от левой бровки выполнил стандарт, мяч прибыл к линии вратарской, но Данк его выбил за штрафную площадь.
'18
Перехватили брайтонцы мяч, но длинной передачей вперёд в контратаку выйти не удалось.
'16
Гросс от правого края зрячую передачу в центр штрафной «Ливерпуля» исполнил, Мюррей пробил головой, но это не выглядело опасно.
'15
Удар Локадии от левого угла штрафной площади был заблокирован, а уже во второй волне атаки хозяев Юрген залез в офсайд.
'13
Внимательно пока действуют центральные защитники «Брайтона» после навесов в штрафную площадь.
'11
Первый опасный момент в матче! Робертсон с левого края вырезал пас к дальней штанге, Фирмино катился в подкате, но до мяча всё-таки не дотянулся!
'9
Шакири открывался в штрафной хозяев, но слишком высокая получилась на него передача — голкипер опередил швейцарца.
'7
Бекер едва не заигрался с мячом, но справился вратарь гостей с прессингом от соперника.
'5
Фабиньо выбил мяч в аут после подачи Локадии от левого фланга.
'3
«Ливерпуль» соглашается со своим фаворитским статусом игры, забирая мяч под свой контроль.
'2
Первый заброс мяча из центрального круга к штрафной площади «Брайтона» прервал Баттон, вышедший из ворот и опередивший Мане.
'1
Встреча началась! Мяч с центра поля разыграли хозяева.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.