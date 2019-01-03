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Манчестер Сити Ливерпуль

Жара в Англии: «Ливерпуль» отыгрывается у «Сити». LIVE

Онлайн матча 21-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — Ливерпуль»

Занимающий третье место в чемпионате Англии «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Ливерпуль», который в данный момент лидирует в турнирной таблице. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
21-й тур  |   03 января 23:00   |  2 тайм
Манчестер Сити
1:1
Ливерпуль
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Компани 31'
Агуэро 40'
Лапорт 45+2'
Ловрен 20'
Вейналдум 38'
Фирмино 64'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
5 (з)   Джон Стоунс
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани 31'
14 (з)   Эмерик Лапорт 45'
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва 65'
7 (п)   Рахим Стерлинг
19 (п)   Лерой Зане
10 (н)   Серхио Агуэро 40'
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен 20'
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
14 (п)   Джордан Хендерсон
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 38'
7 (п)   Джеймс Милнер 57'
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино 64'
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
49 (в)   Арьянет Мурич
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
8 (п)   Илкай Гюндоган 65'
17 (п)   Кевин Де
26 (н)   Рияд Марез
33 (н)   Габриэл Жезус
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
3 (п)    Фабиньо 57'
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
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'65
Вышел на поле Гюндоган.
'65
Замена у «Манчестер Сити». Ушел с поля Давид Сильва.
'64
Гол! 1:1! Александер-Арнольд исполнил классную подачу с правого фланга атаки на левый край вратарской, откуда Робертсон сбросил мяч мимо Эдерсона в центр на Фирмино и тому оставалось поразить пустые ворота.
'63
Эдерсон ошибся при игре на выходе после подачи со стандартного положения из глубины поля, но вовремя своего голкипера подстраховал в этом моменте Компани, приняв на себя удар Фирмино.
'61
Венсан Компани попытался исполнить длинную передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Лероя Сане. Мяч был послан слишком сильно и ушел за боковую линию поля.
'59
Данило сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попытался пробить по воротам, но отправил мяч мимо цели.
'57
Вышел на поле Фабиньо.
'57
Замена у «Ливерпуля». Ушел с поля Милнер.
'56
Александер-Арнольд оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Эдерсона.
'54
Фернандиньо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и тут же попытался пробить по воротам, но отправил мяч намного выше цели.
'52
Садио Мане получил пас на левом фланге атаки и сумел исполнить подачу во вратарскую из-под Стоунза, но рикошетом от ноги защитника мяч прилетел прямо в руки Эдерсону.
'50
Робертсон попытался начать атаку своей команды передачей вперед от центра поля, но отправил мяч в ноги ближайшему сопернику. Пока довольно много брака в действиях гостевой команды.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на стартовых минутах второго тайма. Все также вынуждены в основном обороняться гости.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол из полумомента сумел провести Серхио Агуэро. После перерыва придется прибавлять в атакующей активности уже «Ливерпулю».
'45+2
Эмерик Лапорт получил желтую карточку за грубый фол поблизости от центра поля.
'45+1
Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'44
Бернарду Силва отпасовал низом на левый край чужой штрафной в направлении Агуэро, но против аргентинца здорово в отборе сыграл Ван Дейк.
'42
Важный гол в ходе затяжной атаки удалось провести «Манчестер Сити» в концовке первого тайма. Теперь уже больше придется раскрываться «Ливерпулю» в сегодняшнем матче.
'41
Гол! 1:0! Бернарду Силва отпасовал низом с левого фланга атаки на ближний угол вратарской, откуда Серхио Агуэро мощным ударом пробил Алиссона Бекера!
'38
Вейналдум получил желтую карточку за откровенный фол против устремившегося в прорыв от центра поля Лероя Сане.
'37
Данило неудачно упал на газон после верхового единоборства с Садио Мане. Небольшая пауза у нас в игре.
'35
Данило исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу с правого фланга на левый, где Сане с Агуэро не разобрались и мяч ушел за боковую линию поля.
'33
Лерой Сане получил пас от Агуэро на левом краю чужой штрафной и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где уверенно на перехвате сыграл Ван Дейк.
'31
Венсан Компани жестко сыграл в подкате против Салаха поблизости от центра поля и получил за это желтую карточку.
'29
Момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Давида Силву, а тот из убойной позиции с 11-ти метров отправил мяч прямо в Ван Дейка!
'27
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Однако, стоит отметить, что уже по истечению половины первого тайма все еще нет ударов по воротам у хозяев поля.
'25
Лерой Сане забрался сейчас во вне игры на левом фланге атаки после передачи вперед от центра поля в исполнении Компани.
'23
Лерой Сане попытался отпасовать вперед по левому флангу атаки на Давида Силву, но против испанца надежно на опережение сыграл Джеймс Милнер.
'21
Давид Силва забросил мяч со стандартного положения в чужую штрафную на Агуэро, но Серхио забрался во вне игры.
'20
Хендерсон ошибся с передачей в центре поля, в результате чего Агуэро помчался в скоростной прорыв и был остановлен грубым фолом со стороны Ловрена.
'18
Момент у «Ливерпуля»! Салах передачей низом в чужую штрафную вывел один на один по центру Садио Мане, но тот отправил мяч в дальнюю штангу ворот Эдерсона! После этого еще и с трудом мяч был вынесен защитниками, когда едва не залетел в ворота в результате неудачных рикошетов.
'16
Робертсон отпасовал низом с левого фланга атаки в чужую штрафную на Салаха, но тот в борьбе с Фернандиньо сумел лишь нарушить правила.
'14
Венсан Компани сейчас ошибся с диагональной передачей на левый фланг атаки своей команды. Лерой Сане лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'12
Фернандиньо исполнил классный перевод на правый фланг атаки, где Рахим Стерлинг неудачно пошел в дриблинг на Робертсона, быстро лишившись мяча.
'10
Поочередно команды длительное время контролируют мяч на своей половине поля. Пока никто не хочет лишний раз рисковать в нашем матче.
'8
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, а там от головы Фернандиньо мяч прилетел в руки Эдерсону.
'6
Робертсон получил повреждение в жестком столкновении у своей штрафной. Пауза у нас в игре.
'4
Лерой Сане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Алиссон Бекер.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на первых минутах нашего матча. Однако, пока не удается выйти на ударную позицию хозяевам поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.