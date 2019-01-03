Манчестер Сити

'18

Момент у «Ливерпуля»! Салах передачей низом в чужую штрафную вывел один на один по центру Садио Мане, но тот отправил мяч в дальнюю штангу ворот Эдерсона! После этого еще и с трудом мяч был вынесен защитниками, когда едва не залетел в ворота в результате неудачных рикошетов.