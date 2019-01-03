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Трансляция
С конца
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'65
'65
'64
'63
Эдерсон ошибся при игре на выходе после подачи со стандартного положения из глубины поля, но вовремя своего голкипера подстраховал в этом моменте Компани, приняв на себя удар Фирмино.
'61
Венсан Компани попытался исполнить длинную передачу вперед по левому флангу атаки в направлении Лероя Сане. Мяч был послан слишком сильно и ушел за боковую линию поля.
'59
Данило сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и попытался пробить по воротам, но отправил мяч мимо цели.
'57
'57
'56
Александер-Арнольд оказался первым на подборе на линии чужой штрафной и опасно пробил, но мяч пролетел рядом со штангой ворот Эдерсона.
'54
Фернандиньо оказался первым на подборе в центральной зоне у чужой штрафной и тут же попытался пробить по воротам, но отправил мяч намного выше цели.
'52
Садио Мане получил пас на левом фланге атаки и сумел исполнить подачу во вратарскую из-под Стоунза, но рикошетом от ноги защитника мяч прилетел прямо в руки Эдерсону.
'50
Робертсон попытался начать атаку своей команды передачей вперед от центра поля, но отправил мяч в ноги ближайшему сопернику. Пока довольно много брака в действиях гостевой команды.
'48
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на стартовых минутах второго тайма. Все также вынуждены в основном обороняться гости.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол из полумомента сумел провести Серхио Агуэро. После перерыва придется прибавлять в атакующей активности уже «Ливерпулю».
'45+2
'45+1
Две минуты добавил арбитр к основному времени первого тайма.
'44
Бернарду Силва отпасовал низом на левый край чужой штрафной в направлении Агуэро, но против аргентинца здорово в отборе сыграл Ван Дейк.
'42
Важный гол в ходе затяжной атаки удалось провести «Манчестер Сити» в концовке первого тайма. Теперь уже больше придется раскрываться «Ливерпулю» в сегодняшнем матче.
'41
'38
'37
Данило неудачно упал на газон после верхового единоборства с Садио Мане. Небольшая пауза у нас в игре.
'35
Данило исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу с правого фланга на левый, где Сане с Агуэро не разобрались и мяч ушел за боковую линию поля.
'33
Лерой Сане получил пас от Агуэро на левом краю чужой штрафной и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где уверенно на перехвате сыграл Ван Дейк.
'31
'29
Момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг отпасовал низом с правого края чужой штрафной в центр на Давида Силву, а тот из убойной позиции с 11-ти метров отправил мяч прямо в Ван Дейка!
'27
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити». Однако, стоит отметить, что уже по истечению половины первого тайма все еще нет ударов по воротам у хозяев поля.
'25
Лерой Сане забрался сейчас во вне игры на левом фланге атаки после передачи вперед от центра поля в исполнении Компани.
'23
Лерой Сане попытался отпасовать вперед по левому флангу атаки на Давида Силву, но против испанца надежно на опережение сыграл Джеймс Милнер.
'21
Давид Силва забросил мяч со стандартного положения в чужую штрафную на Агуэро, но Серхио забрался во вне игры.
'20
'18
Момент у «Ливерпуля»! Салах передачей низом в чужую штрафную вывел один на один по центру Садио Мане, но тот отправил мяч в дальнюю штангу ворот Эдерсона! После этого еще и с трудом мяч был вынесен защитниками, когда едва не залетел в ворота в результате неудачных рикошетов.
'16
Робертсон отпасовал низом с левого фланга атаки в чужую штрафную на Салаха, но тот в борьбе с Фернандиньо сумел лишь нарушить правила.
'14
Венсан Компани сейчас ошибся с диагональной передачей на левый фланг атаки своей команды. Лерой Сане лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'12
Фернандиньо исполнил классный перевод на правый фланг атаки, где Рахим Стерлинг неудачно пошел в дриблинг на Робертсона, быстро лишившись мяча.
'10
Поочередно команды длительное время контролируют мяч на своей половине поля. Пока никто не хочет лишний раз рисковать в нашем матче.
'8
Александер-Арнольд подключился к атаке своей команды по правому флангу, навесил в чужую штрафную, а там от головы Фернандиньо мяч прилетел в руки Эдерсону.
'6
Робертсон получил повреждение в жестком столкновении у своей штрафной. Пауза у нас в игре.
'4
Лерой Сане прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил во вратарскую, где уверенно на выходе сыграл Алиссон Бекер.
'3
Больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на первых минутах нашего матча. Однако, пока не удается выйти на ударную позицию хозяевам поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 21-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.