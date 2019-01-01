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Арсенал Фулхэм

Дерби Лондона: «Арсенал» обыгрывает «Фулхэм». LIVE

Онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Фулхэм»

«Арсенал» на своем поле в матче 21-го тура чемпионата Англии принимает «Фулхэм». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
21-й тур  |   01 января 18:00   |  2 тайм
Арсенал
2:1
Фулхэм
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Джака 25'
Ляказетт 55'
Камара 69'
Подробная статистика матча
Основные составы
19 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
20 (з)   Шкодран Мустафи 46'
6 (з)   Лоран Косельни
5 (з)   Сократис Папастатопулос
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
29 (п)   Маттео Гюэндузи
34 (п)   Гранит Джака 25'
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт 55'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
25 (в)   Серхио Рико
22 (з)   Сайрус  56'
23 (з)   Джо Брайан
13 (з)   Тим Рим
20 (з)   Максим Ле
4 (з)   Денис Одои
10 (п)   Томас Кейрни
44 (п)   Ибраима Сиссе 61'
14 (п)   Андре Шюррле 61'
3 (п)   Райан Сесеньон
9 (н)   Александр Митрович
Запасной состав
1 (в)   Петр Чех
11 (з)   Лукас Торрейра 46'
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
8 (п)   Аарон Рэмси
87 (п)   Букайо Сака
49 (н)   Эдвард Нкетиа
1 (в)   Маркус Беттинелли
21 (з)   Тимоти Фосу-Менса 56'
24 (п)   Жан-Мишель Сери 61'
8 (п)   Стефан Йохансен
47 (н)   Абубакар Камара 61' 69'
11 (н)   Флойд Айте
19 (н)   Лусиано Вьетто
Самоечитаемое
Трансляция
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'71
Ляказетт передачей низом к чужой штрафной попытался вывести один на один Обамеянга, но вовремя вышел из ворот Серхио Рико, сумев опасность ликвидировать.
'69
Гол! 2:1! Сесеньон получил пас от Сери на левом краю чужой штрафной и исполнил прострел во вратарскую, где Камара ударом в касание отправил мяч в пустые ворота.
'67
Камара прошел вперед по флангу и сумел заработать угловой при попытке навесить в центр. Сери исполнил подачу с угла поля, но первым на мяче был один из соперников.
'65
Ляказетт получил пас в чужой штрафной и упал на газон в борьбе с защитником, но арбитр фола не зафиксировал.
'63
Ляказетт сместился на фланг и исполнил подачу в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой. Подача со стандарта от Гранита Джаки к опасности не привела.
'61
Вышел на поле Жан-Мишель Сери.
'61
Замена у «Фулхэма». Ушел с поля Ибраима Сиссе.
'61
Вышел на поле Камара.
'61
Замена у «Фулхэма». Ушел с поля Андре Шюррле.
'58
Момент у «Арсенала»! Убежал один на один по месту правого форварда Ляказетт, но пробил с выгодной позиции прямо в Серхио Рико!
'56
Вышел на поле Фосу-Менса.
'56
Замена у «Фулхэма». Ушел с поля Сайрус Кристи.
'55
Гол! 2:0! Обамеянг классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Колашинаца, а тот вместо удара отдал пас в центр на Ляказетта и Александр уверенным ударом расстрелял ворота Рико!
'54
Сайрус Кристи устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но неудачно пошел в дриблинг, позволив ближайшему сопернику себя обокрасть.
'52
Прошел заброс на Митровича в штрафную «Арсенала» со стандартного положения от Томаса Кейрни, но арбитр зафиксировал очередной офсайд.
'50
А теперь уже во вне игры забрался Александр Ляказетт.
'48
Обамеянг забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки «Арсенала».
'46
Вышел на поле Лукас Торрейра.
'46
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Мустафи.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Гранит Джака, но шансы отличиться были у обеих сторон, что обещает нам интересный футбол уже после перерыва.
'44
Момент у «Арсенала»! Ляказетт выскочил один на один по месту левого форварда, но ударом с острого угла отправил мяч в ногу Серхио Рико.
'43
Сайрус Кристи прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и неточно. Ушел за лицевую линию поля игровой снаряд.
'41
Момент у «Арсенала»! Алекс Ивоби навесил с левого фланга атаки на ближний угол вратарской, откуда Обамеянг пробил головой мимо створа ворот Серхио Рико!
'39
Андре Шюррле неудачно нанес удар со штрафного метров с 30-ти, отправив мяч над перекладиной ворот «Арсенала».
'38
Томас Кейрни на скорости устремился в прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Сократиса.
'36
Момент у «Арсенала»! Ивоби отдал классный пас пяткой на Колашинаца на левом краю чужой штрафной, а тот передал мяч в центр под удар Джаке, но выстрел Гранита пришелся во вратаря!
'35
Гендузи здорово убрал с пути соперника на линии чужой штрафной и тут же низом нанес удар, но уверенно в рамке ворот действовал Серхио Рико.
'34
Митрович выиграл борьбу сразу у двоих соперников на углу вратарской после подачи от Брайана, но головой затем отправил мяч в руки Бернду Лено.
'33
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но затем не сумел точно отпасовать в центр на Ляказетта.
'31
После скидки головой от партнера по команде нанес удар слета из-за пределов штрафной Андре Шюррле, но отправил мяч выше створа ворот Бернда Лено.
'29
Обамеянг сместился на правый фланг атаки и исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, где Серхио Рико вовремя вышел из ворот, опередив Ляказетта.
'27
Упустили несколько голевых возможностей гости, после чего пропустили гол в свои ворота. Весьма обидное развитие событий для команды Клаудио Раньери.
'25
Гол! 1:0! Алекс Ивоби навесил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Гранит Джака первым касанием мяч обработал и вторым слета нанес удар точно в цель.
'24
Момент у «Фулхэма»! Андре Шюррле навесил с левого края штрафной на противоположный угол вратарской, где Райан Сесеньон просто махнул мимо мяча, а мог точно пробивать в нескольких метрах от ворот!
'22
Теперь уже неплохую атаку удалось провести «Фулхэму», но на перехвате в своей штрафной головой сыграл Мэйтленд-Найлз, сбросив мяч назад на Лено.
'20
Алекс Ивоби продвинулся вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр, но первым на мяче был один из соперников.
'18
Митрович попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен тут же фолом со стороны Сократиса.
'16
Момент у «Фулхэма»! Райан Сесеньон убежал один на один по месту правого форварда, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Бернда Лено!
'14
Длинная передача была исполнена на левый фланг атаки «Арсенала» в направлении Ляказетта, но против того надежно на опережение сыграл Ле Маршан.
'12
Андре Шюррле попробовал исполнить передачу к чужой штрафной на Митровича, но тот находился в офсайде и даже не побежал за мячом.
'10
Гранит Джака исполнил крайне неудачную подачу с углового с левого фланга. Мяч еще в полете ушел за лицевую линию поля.
'9
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и в борьбе с двумя соперниками сумел заработать угловой для своей команды.
'7
Обамеянг нарушил правила на левом фланге атаки «Фулхэма». Сесеньон исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки, но первым на мяче был один из соперников.
'5
Длинная передача была исполнена из глубины поля к штрафной «Арсенала», но вовремя вышел из ворот Бернд Лено и далеко пробил от ворот.
'3
Момент у «Арсенала»! Алекс Ивоби прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где в касание Обамеянг пробил выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.