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Трансляция
С конца
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'71
Ляказетт передачей низом к чужой штрафной попытался вывести один на один Обамеянга, но вовремя вышел из ворот Серхио Рико, сумев опасность ликвидировать.
'69
'67
Камара прошел вперед по флангу и сумел заработать угловой при попытке навесить в центр. Сери исполнил подачу с угла поля, но первым на мяче был один из соперников.
'65
Ляказетт получил пас в чужой штрафной и упал на газон в борьбе с защитником, но арбитр фола не зафиксировал.
'63
Ляказетт сместился на фланг и исполнил подачу в чужую штрафную, откуда мяч был вынесен за лицевую линию поля на угловой. Подача со стандарта от Гранита Джаки к опасности не привела.
'61
'61
'61
'61
'58
Момент у «Арсенала»! Убежал один на один по месту правого форварда Ляказетт, но пробил с выгодной позиции прямо в Серхио Рико!
'56
'56
'55
'54
Сайрус Кристи устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но неудачно пошел в дриблинг, позволив ближайшему сопернику себя обокрасть.
'52
Прошел заброс на Митровича в штрафную «Арсенала» со стандартного положения от Томаса Кейрни, но арбитр зафиксировал очередной офсайд.
'50
А теперь уже во вне игры забрался Александр Ляказетт.
'48
Обамеянг забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки «Арсенала».
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол провел Гранит Джака, но шансы отличиться были у обеих сторон, что обещает нам интересный футбол уже после перерыва.
'44
Момент у «Арсенала»! Ляказетт выскочил один на один по месту левого форварда, но ударом с острого угла отправил мяч в ногу Серхио Рико.
'43
Сайрус Кристи прошел вперед по правому флангу атаки, исполнил подачу в чужую штрафную, но отправил мяч слишком сильно и неточно. Ушел за лицевую линию поля игровой снаряд.
'41
Момент у «Арсенала»! Алекс Ивоби навесил с левого фланга атаки на ближний угол вратарской, откуда Обамеянг пробил головой мимо створа ворот Серхио Рико!
'39
Андре Шюррле неудачно нанес удар со штрафного метров с 30-ти, отправив мяч над перекладиной ворот «Арсенала».
'38
Томас Кейрни на скорости устремился в прорыв от центра поля, но был остановлен откровенным фолом со стороны Сократиса.
'36
Момент у «Арсенала»! Ивоби отдал классный пас пяткой на Колашинаца на левом краю чужой штрафной, а тот передал мяч в центр под удар Джаке, но выстрел Гранита пришелся во вратаря!
'35
Гендузи здорово убрал с пути соперника на линии чужой штрафной и тут же низом нанес удар, но уверенно в рамке ворот действовал Серхио Рико.
'34
Митрович выиграл борьбу сразу у двоих соперников на углу вратарской после подачи от Брайана, но головой затем отправил мяч в руки Бернду Лено.
'33
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но затем не сумел точно отпасовать в центр на Ляказетта.
'31
После скидки головой от партнера по команде нанес удар слета из-за пределов штрафной Андре Шюррле, но отправил мяч выше створа ворот Бернда Лено.
'29
Обамеянг сместился на правый фланг атаки и исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, где Серхио Рико вовремя вышел из ворот, опередив Ляказетта.
'27
Упустили несколько голевых возможностей гости, после чего пропустили гол в свои ворота. Весьма обидное развитие событий для команды Клаудио Раньери.
'25
'24
Момент у «Фулхэма»! Андре Шюррле навесил с левого края штрафной на противоположный угол вратарской, где Райан Сесеньон просто махнул мимо мяча, а мог точно пробивать в нескольких метрах от ворот!
'22
Теперь уже неплохую атаку удалось провести «Фулхэму», но на перехвате в своей штрафной головой сыграл Мэйтленд-Найлз, сбросив мяч назад на Лено.
'20
Алекс Ивоби продвинулся вперед по левому флангу атаки и прострелил низом в центр, но первым на мяче был один из соперников.
'18
Митрович попытался продвинуться вперед от центра поля, но был остановлен тут же фолом со стороны Сократиса.
'16
Момент у «Фулхэма»! Райан Сесеньон убежал один на один по месту правого форварда, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот Бернда Лено!
'14
Длинная передача была исполнена на левый фланг атаки «Арсенала» в направлении Ляказетта, но против того надежно на опережение сыграл Ле Маршан.
'12
Андре Шюррле попробовал исполнить передачу к чужой штрафной на Митровича, но тот находился в офсайде и даже не побежал за мячом.
'10
Гранит Джака исполнил крайне неудачную подачу с углового с левого фланга. Мяч еще в полете ушел за лицевую линию поля.
'9
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и в борьбе с двумя соперниками сумел заработать угловой для своей команды.
'7
Обамеянг нарушил правила на левом фланге атаки «Фулхэма». Сесеньон исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки, но первым на мяче был один из соперников.
'5
Длинная передача была исполнена из глубины поля к штрафной «Арсенала», но вовремя вышел из ворот Бернд Лено и далеко пробил от ворот.
'3
Момент у «Арсенала»! Алекс Ивоби прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую, где в касание Обамеянг пробил выше створа ворот.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Фулхэм». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.