Саутгемптон

Курсы валют$ 69.52 (-0.01) 79.62 (+0.071)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
14:30
ЮвентусСампдория
2:1
закончен
17:00
КьевоФрозиноне
1:0
закончен
17:00
ЭмполиИнтер М
0:1
закончен
17:00
ДженоаФиорентина
0:0
закончен
17:00
ЛациоТорино
1:1
закончен
17:00
ПармаРома
0:2
закончен
17:00
СассуолоАталанта
2:6
закончен
17:00
УдинезеКальяри
2:0
закончен
20:00
НаполиБолонья
3:2
закончен
22:30
МиланСПАЛ
2:1
закончен
Шотландия / Премьер-лига
15:30
РейнджерсСелтик
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
1:0
закончен
18:00
ФулхэмХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
Лестер СитиКардифф Сити
0:1
закончен
18:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
1:3
закончен
18:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
20:30
ЛиверпульАрсенал
5:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
2:3 (ОТ)
закончен
Кубок Шпенглера
17:10
Металлург МгТомас Сабо Айс Тайгерс
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
2:0
закончен
00:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
00:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
1:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
2:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
6:5
закончен
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
0:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзПиттсбург Пингвинз
1:6
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
129:115
закончен
03:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
130:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
104:108
закончен
03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
108:111
закончен
04:00
Юта ДжазНью-Йорк Никс
129:97
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
103:112
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
118:122
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
105:115
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
111:122
закончен
Бокс/ММА / Заключительный турнир в году UFC 232
05:00
Джонс с Густафссоном бьются за титул
online
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
15:00
Карлсен и Карякин играют на чемпионате мира
закончен
Теннис / Турнир в Абу-Даби
16:00
Карен Хачанов - Доминик Тим
6:3, 4:6, 10:3
закончен
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
1
Италия
33:24.8
закончен
21:30
Пасьют
1
Италия
33:23.6
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласЧелси
0:1
закончен
17:15
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
2:0
2 тайм
17:15
СаутгемптонМанчестер Сити
1:3
2 тайм
19:30
Манчестер ЮнайтедБорнмут
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
ТракторКуньлунь Ред Стар
0:2
закончен
15:00
Ак БарсНефтехимик
1:0
закончен
16:00
ХК СочиСпартак
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Мн
0:3
3 период
17:30
АвангардБарыс
0:3
2 период
17:30
ЦСКАТорпедо
0:1
2 период
18:00
Динамо РДинамо М
2:2
перерыв
19:00
СлованЙокерит
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев ЦСКА
35:36
2 четверть
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Орландо МэджикДетройт Пистонс
не начался
02:00
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
13:30
13-21 туры
1
Магнус Карлсен (Норвегия)
17
2
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
16,5
3
Хикару Накамура (США)
14,5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Миннесота УайлдПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Анахайм ДаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Саутгемптон Манчестер Сити

Вернуть победы: «Ман Сити» выигрывает у «Саутгемптона». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» принимает «Манчестер Сити» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
20-й тур  |   30 декабря 17:15   |  2 тайм
Саутгемптон
1:3
Манчестер Сити
Стадион «Сент-Мэри», Саутгемптон | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Хёйбьерг 37'
Остин 58'
Сильва 10'
Агуэро 32'
Уорд-Праус 45' (авт)
Агуэро 45+3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Алекс Маккарти
33 (з)   Мэтт Таргетт
35 (з)   Ян Беднарек
5 (з)   Джек Стивенс
66 (п)   Кейн Рэмси
14 (п)   Ориоль Ромеу 59'
11 (п)   Мохамед Эльюнусси
18 (п)   Марио Лемина 46'
23 (п)   Пьер-Эмиль Хёйбьерг 37'
16 (п)   Джеймс Уорд-Праус 45'
10 (н)   Чарльз Остин 68' 58'
31 (в)    Эдерсон
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани
14 (з)   Эмерик Лапорт
35 (п)   Александр Зинченко
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва 10'
7 (п)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез
10 (н)   Серхио Агуэро 32' 45'
Запасной состав
28 (в)   Ангус Ганн
43 (з)   Янн Валери 59'
3 (з)   Майя Йосида
22 (п)   Нейтан Редмонд 46'
17 (п)   Стюарт Армстронг
7 (н)   Шейн Лонг 68'
9 (н)   Дэнни Ингс
49 (в)   Арьянет Мурич
2 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
30 (з)   Николас Отаменди
47 (п)   Филип Фоден
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'70
Эдерсон далеко пробил от ворот на левый фланг атаки, но послал мяч слишком сильно и Рахим Стерлинг лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'68
Вышел на поле Шейн Лонг.
'68
Замена у «Саутгемптона». Ушел с поля Остин.
'66
Стерлинг на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, упал на газон после подката со стороны Валери, но арбитр фола не зафиксировал.
'64
Стерлинг на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом на противоположный угол вратарской, где удар в падении от Агуэро блокировал Уорд-Праус.
'62
Перекладина! Агуэро получил пас в чужой штрафной, развернулся и мощно пробил, но мяч встретил на своем пути перекладину ворот!
'60
Вышел на поле Валери.
'60
Замена у «Саутгемптона». Ушел с поля Ромеу.
'59
Остин получил желтую карточку за грубый подкат в ноги Фернандиньо поблизости от центра поля.
'57
Рахим Стерлинг получил пас на левом краю чужой штрафной, пофинтил и попробовал навесить в центр, но неудачно отправил мяч за лицевую линию поля.
'55
Момент у «Манчестер Сити»! Рахим Стерлинг после стеночки с Давидом Силвой вышел один на один по месту левого форварда, но с его ударом в ближний угол справился Маккарти!
'53
Давид Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Маккарти, откуда неточно пробил головой Эмерик Ляпорт.
'52
Эльюнусси нарушил правила на левом фланге атаки «Манчестер Сити». Стандартное положение для гостей.
'50
Фернандиньо исполнил классный заброс в чужую штрафную на Рахима Стерлинга, но того в последний момент совместными усилиями заблокировали сразу несколько соперников.
'48
Рахим Стерлинг попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в борьбе с несколькими соперниками сумел заработать лишь аут.
'46
Вышел на поле Редмонд.
'46
Замена у «Саутгемптона». Ушел с поля Марио Лемина.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:3 по итогам первого тайма нашего матча. Зрелищная игра вышла в первые сорок пять минут с обилием забитых мячей сегодня. Будем ожидать, что и после перерыва команды нас не разочаруют.
'45+2
Гол! 1:3! Зинченко исполнил идеальную подачу с левого фланга атаки в центр чужой штрафной, где оторвавшийся от соперника Агуэро ударом головой отправил мяч в ближний угол ворот!
'45
Гол! 1:2! Стерлинг получил пас на левом краю чужой штрафной и при попытке прострелить в центр угодил в ногу Уорд-Прауса, рикошетом от которого мяч залетел в ближний угол ворот!
'43
Давид Силва прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной на Серхио Агуэро, но у аргентинца после обработки мяча совсем не получился удар по воротам.
'41
Серхио Агуэро устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Беднарек.
'39
Марио Лемина взял игру на себя на левом фланге атаки, сумев заработать угловой в единоборстве с Компани. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'37
Гол! 1:1! Ляпорт отпасовал на Зинченко у своей штрафной, а тот плохо обработал мяч, позволив Хёйбьергу сыграть в отборе. В результате Пьер-Эмиль продвинулся вперед и мощным ударом с линии штрафной отправил мяч под перекладину ворот!
'34
После подачи с углового с левого фланга на ближнюю штангу Чарли Остин опередил Данило и пробил головой, но Эдерсон спас свою команду в этом эпизоде.
'32
Агуэро получил желтую карточку за грубый фол против Таргета на левом фланге атаки «Саутгемптона».
'30
Эдерсон получил рискованную передачу назад от Данило во вратарской, но под прессингом вовремя сориентировался, сумев финтом убрать с пути прессингующего соперника.
'28
Таргетт получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'26
Момент у «Манчестер Сити»! Фернандиньо отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Стерлинг прострелил в центр на Агуэро, но Серхио ударом в упор отправил мяч прямо в Маккарти!
'24
Три подряд угловых заработали и разыграли футболисты «Манчестер Сити», но все без видимого результата.
'22
Уорд-Праус исполнил не самый точный заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную. Уверенно забрал мяч в руки Эдерсон.
'20
Момент у «Манчестер Сити»! Рияд Марез на скорости сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'18
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля. Вынуждены по-прежнему большими силами лишь обороняться хозяева.
'16
Данило исполнил неудачную передачу низом вперед по правому флангу атаки на Рияда Мареза. В результате мяч укатился за боковую линию поля.
'14
Рахим Стерлинг передал мяч Давиду Силве на левом фланге атаки «Манчестер Сити», а против испанца не по правилам сыграл Стивенс.
'12
Важный гол удалось провести «Манчестер Сити» уже на старте нашего матча. Теперь вынуждены будут раскрываться хозяева поля.
'10
Гол! 0:1! Бернарду Силва прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и точно отпасовал в центр, где Давид Силва ударом в касание с 11-ти метров поразил ворота!
'9
После классного заброса от центра поля мог убегать один на один Чарли Остин, но не сумел мяч нормально обработать в этом моменте!
'7
Момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг сумел отобрать мяч в борьбе уже в чужой штрафной и отпасовал под удар Давиду Силве, но выстрел испанца с близкой дистанции сумел парировать Маккарти!
'5
Рахим Стерлинг забрался во вне игры в чужой штрафной во время быстрой атаки «Манчестер Сити».
'3
Давид Силва исполнил подачу с первого в матче углового, но уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.