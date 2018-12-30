Саутгемптон

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Трансляция
С конца
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'70
Эдерсон далеко пробил от ворот на левый фланг атаки, но послал мяч слишком сильно и Рахим Стерлинг лишь проводил мяч за боковую линию поля.
'68
'68
'66
Стерлинг на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, упал на газон после подката со стороны Валери, но арбитр фола не зафиксировал.
'64
Стерлинг на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и прострелил низом на противоположный угол вратарской, где удар в падении от Агуэро блокировал Уорд-Праус.
'62
Перекладина! Агуэро получил пас в чужой штрафной, развернулся и мощно пробил, но мяч встретил на своем пути перекладину ворот!
'60
'60
'59
'57
Рахим Стерлинг получил пас на левом краю чужой штрафной, пофинтил и попробовал навесить в центр, но неудачно отправил мяч за лицевую линию поля.
'55
Момент у «Манчестер Сити»! Рахим Стерлинг после стеночки с Давидом Силвой вышел один на один по месту левого форварда, но с его ударом в ближний угол справился Маккарти!
'53
Давид Силва навесил со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Маккарти, откуда неточно пробил головой Эмерик Ляпорт.
'52
Эльюнусси нарушил правила на левом фланге атаки «Манчестер Сити». Стандартное положение для гостей.
'50
Фернандиньо исполнил классный заброс в чужую штрафную на Рахима Стерлинга, но того в последний момент совместными усилиями заблокировали сразу несколько соперников.
'48
Рахим Стерлинг попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но в борьбе с несколькими соперниками сумел заработать лишь аут.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:3 по итогам первого тайма нашего матча. Зрелищная игра вышла в первые сорок пять минут с обилием забитых мячей сегодня. Будем ожидать, что и после перерыва команды нас не разочаруют.
'45+2
'45
'43
Давид Силва прострелил с левого фланга атаки в центр чужой штрафной на Серхио Агуэро, но у аргентинца после обработки мяча совсем не получился удар по воротам.
'41
Серхио Агуэро устремился в скоростной прорыв по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Беднарек.
'39
Марио Лемина взял игру на себя на левом фланге атаки, сумев заработать угловой в единоборстве с Компани. Однако, подача с угла поля к опасности не привела.
'37
'34
После подачи с углового с левого фланга на ближнюю штангу Чарли Остин опередил Данило и пробил головой, но Эдерсон спас свою команду в этом эпизоде.
'32
'30
Эдерсон получил рискованную передачу назад от Данило во вратарской, но под прессингом вовремя сориентировался, сумев финтом убрать с пути прессингующего соперника.
'28
Таргетт получил повреждение. Небольшая пауза у нас в игре.
'26
Момент у «Манчестер Сити»! Фернандиньо отпасовал на правый край чужой штрафной, откуда Стерлинг прострелил в центр на Агуэро, но Серхио ударом в упор отправил мяч прямо в Маккарти!
'24
Три подряд угловых заработали и разыграли футболисты «Манчестер Сити», но все без видимого результата.
'22
Уорд-Праус исполнил не самый точный заброс с правого фланга атаки в чужую штрафную. Уверенно забрал мяч в руки Эдерсон.
'20
Момент у «Манчестер Сити»! Рияд Марез на скорости сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч мимо створа ворот.
'18
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на чужой половине поля. Вынуждены по-прежнему большими силами лишь обороняться хозяева.
'16
Данило исполнил неудачную передачу низом вперед по правому флангу атаки на Рияда Мареза. В результате мяч укатился за боковую линию поля.
'14
Рахим Стерлинг передал мяч Давиду Силве на левом фланге атаки «Манчестер Сити», а против испанца не по правилам сыграл Стивенс.
'12
Важный гол удалось провести «Манчестер Сити» уже на старте нашего матча. Теперь вынуждены будут раскрываться хозяева поля.
'10
'9
После классного заброса от центра поля мог убегать один на один Чарли Остин, но не сумел мяч нормально обработать в этом моменте!
'7
Момент у «Манчестер Сити»! Стерлинг сумел отобрать мяч в борьбе уже в чужой штрафной и отпасовал под удар Давиду Силве, но выстрел испанца с близкой дистанции сумел парировать Маккарти!
'5
Рахим Стерлинг забрался во вне игры в чужой штрафной во время быстрой атаки «Манчестер Сити».
'3
Давид Силва исполнил подачу с первого в матче углового, но уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.