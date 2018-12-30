Манчестер Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'45+2
'45
Две минуты добавил арбитр.
'45
'43
Рашфорд убегал вперёд по левому флангу, но оказался в небольшом офсайде.
'41
Матич не допрыгнул до мяча после навеса от угла поля.
'40
Погба прострелил в штрафную с левого фланга, мяч был выбит на угловой.
'38
Спокойно справилась защита хозяев и со штрафным, и с угловым.
'36
'34
И так контролировал игру «Манчестер» в целом, а теперь ещё менее вероятным выглядит то, что «Борнмут» отыграется.
'33
'31
Марсьяль прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, где Погба не смог в падении дотянуться до мяча.
'29
Погба пробил из-за пределов штрафной — Бегович на месте.
'27
Аке нанёс плотный удар головой после навеса с углового — де Хеа среагировал и заблокировал его, а затем защита выбила мяч!
'25
Станислас сильно пробил по воротам с дальней дистанции, но точности его удару не хватило.
'24
Пауза в игре была, Куку оказывали медицинскую помощь.
'22
Айб с правого фланга слишком сильно прострелил в штрафную, никто из его партнёров к мячу не успел.
'20
Марсьяль попал в офсайд.
'18
Янг с фланга прострелил в штрафную, где Бегович сумел опередить Рашфорда и забрать мяч.
'16
Выбивает мяч кто-о из защитников после навеса от углового флажка.
'15
Рашфорд наклонил корпус и мощным ударом из штрафной направлял мяч в дальний угол, однако попал в Айба, от которого мяч срикошетил за лицевую линию!
'13
Едва не убежал Рашфорд один на один с Беговичем, но Аке в подкате выбил у него мяч.
'12
В контратаку убежал «МЮ» после этого углового. Бегович в штрафной опередил Погба и выбил мяч кулаком после навеса.
'11
Удалось гостям заработать угловой, но воспользовались этим стандартом они неудачно.
'9
Спокойно контролирует мяч «Манчестер», не давая «Борнмуту» ничего сделать.
'7
Марсьяль получил мяч на линии штрафной и резко пробил в ближний угол, но вовремя вышедший из ворот Бегович сократил угол обстрела и справился с ударом!
'5
'3
Хозяева сразу пошли вперёд и заработали штрафной. Валенсия выполнил подачу, но мяч улетел за лицевую.
'1
Матч начался! Футболисты «МЮ» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.