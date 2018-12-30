Манчестер Юнайтед

Курсы валют$ 69.52 (-0.01) 79.62 (+0.071)
Москва: -3°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Италия / Серия А
14:30
ЮвентусСампдория
2:1
закончен
17:00
КьевоФрозиноне
1:0
закончен
17:00
ЭмполиИнтер М
0:1
закончен
17:00
ДженоаФиорентина
0:0
закончен
17:00
ЛациоТорино
1:1
закончен
17:00
ПармаРома
0:2
закончен
17:00
СассуолоАталанта
2:6
закончен
17:00
УдинезеКальяри
2:0
закончен
20:00
НаполиБолонья
3:2
закончен
22:30
МиланСПАЛ
2:1
закончен
Шотландия / Премьер-лига
15:30
РейнджерсСелтик
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
18:00
Брайтон энд Хоув АльбионЭвертон
1:0
закончен
18:00
ФулхэмХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
Лестер СитиКардифф Сити
0:1
закончен
18:00
Тоттенхэм ХотспурВулверхэмптон
1:3
закончен
18:00
УотфордНьюкасл Юнайтед
1:1
закончен
20:30
ЛиверпульАрсенал
5:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралСКА
2:3 (ОТ)
закончен
Кубок Шпенглера
17:10
Металлург МгТомас Сабо Айс Тайгерс
1:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Нью-Джерси ДэвилзКаролина Харрикейнз
2:0
закончен
00:00
Виннипег ДжетсМиннесота Уайлд
1:3
закончен
00:00
Эдмонтон ОйлерзСан-Хосе Шаркс
4:7
закончен
00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
1:4
закончен
03:00
Флорида ПантерзФиладельфия Флайерз
2:1
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингМонреаль Канадиенс
6:5
закончен
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
2:3
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Айлендерс
0:4
закончен
03:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
2:3 (ОТ)
закончен
04:00
Даллас СтарзДетройт Ред Уингз
5:1
закончен
04:00
Нэшвилл ПредаторзНью-Йорк Рейнджерс
3:4
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзПиттсбург Пингвинз
1:6
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
2:3 (ОТ)
закончен
06:00
Анахайм ДаксАризона Койотс
4:5 (ОТ)
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Милуоки БаксБруклин Нетс
129:115
закончен
03:00
Вашингтон УизардсШарлотт Хорнетс
130:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансХьюстон Рокетс
104:108
закончен
03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
108:111
закончен
04:00
Юта ДжазНью-Йорк Никс
129:97
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизБостон Селтикс
103:112
закончен
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
118:122
закончен
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсГолден Стэйт Уорриорз
105:115
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСан-Антонио Спёрс
111:122
закончен
Бокс/ММА / Заключительный турнир в году UFC 232
05:00
Джонс с Густафссоном бьются за титул
online
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
15:00
Карлсен и Карякин играют на чемпионате мира
закончен
Теннис / Турнир в Абу-Даби
16:00
Карен Хачанов - Доминик Тим
6:3, 4:6, 10:3
закончен
Биатлон / Рождественская гонка
20:15
Масс-старт
1
Италия
33:24.8
закончен
21:30
Пасьют
1
Италия
33:23.6
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласЧелси
0:1
закончен
17:15
БёрнлиВест Хэм Юнайтед
2:0
закончен
17:15
СаутгемптонМанчестер Сити
1:3
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедБорнмут
3:1
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
ТракторКуньлунь Ред Стар
0:2
закончен
15:00
Ак БарсНефтехимик
1:0
закончен
16:00
ХК СочиСпартак
1:2 (Б)
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Мн
0:3
закончен
17:30
АвангардБарыс
3:3 (ОТ)
буллиты
17:30
ЦСКАТорпедо
2:1
закончен
18:00
Динамо РДинамо М
5:3
3 период
19:00
СлованЙокерит
0:2
2 период
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Аризона КойотсВегас Голден Найтс
не начался
Единая лига ВТБ
18:00
Калев ЦСКА
80:85
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Орландо МэджикДетройт Пистонс
не начался
02:00
Торонто РэпторсЧикаго Буллз
не начался
02:00
Майами ХитМиннесота Тимбервулвз
не начался
03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсФиладельфия Сиксерс
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсСакраменто Кингз
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по блицу
13:30
13-21 туры
1
Магнус Карлсен (Норвегия)
17
2
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)
16,5
3
Хикару Накамура (США)
14,5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:30
Вашингтон КэпиталзНэшвилл Предаторз
не начался
21:00
Нью-Джерси ДэвилзВанкувер Кэнакс
не начался
02:00
Каролина ХаррикейнзФиладельфия Флайерз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Айлендерс
не начался
02:00
Миннесота УайлдПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
не начался
04:00
Анахайм ДаксТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
04:30
Даллас СтарзМонреаль Канадиенс
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВиннипег Джетс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзСан-Хосе Шаркс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Индиана ПэйсерсАтланта Хоукс
не начался
02:00
Шарлотт ХорнетсОрландо Мэджик
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:00
Финикс СанзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Манчестер Юнайтед Борнмут

Забыть о Моуринью: «МЮ» обыгрывает «Борнмут». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Борнмут» в матче 20-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   30 декабря 19:30   |  перерыв
Манчестер Юнайтед
3:1
Борнмут
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон, Ланкашир, Англия)
Погба 5'
Погба 33'
Янг 36'
Рашфорд 45'
Аке 45+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг 36'
23 (з)   Люк Шоу
3 (з)   Эрик Бейи
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба 5' 33'
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд 45'
11 (н)   Антони Марсьяль
27 (в)   Асмир Бегович
21 (з)   Диего Рико
11 (з)   Чарли Дэниелс
5 (з)   Натан Аке 45'
3 (з)   Стив Кук
10 (п)   Джордон Айб
20 (п)   Дэвид Брукс
6 (п)   Эндрю Сурман
19 (п)   Джуниор Станислас
13 (н)   Каллум 
17 (н)   Джошуа Кинг
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
15 (п)   Андреас Перейра
27 (п)   Маруан Феллайни
9 (н)   Ромелу Лукаку
1 (в)   Артур Боруц
25 (з)   Джек Симпсон
26 (з)   Тайрон Мингс
8 (п)   Хефферсон Лерма
24 (п)   Райан 
9 (н)   Ли Муссе
18 (н)   Джермейн Дефо
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'45+2
ГОЛ!
'45
Две минуты добавил арбитр.
'45
ГОЛ!
'43
Рашфорд убегал вперёд по левому флангу, но оказался в небольшом офсайде.
'41
Матич не допрыгнул до мяча после навеса от угла поля.
'40
Погба прострелил в штрафную с левого фланга, мяч был выбит на угловой.
'38
Спокойно справилась защита хозяев и со штрафным, и с угловым.
'36
Янг жёстко сыграл в подкате, пойдя в него двумя ногами.
'34
И так контролировал игру «Манчестер» в целом, а теперь ещё менее вероятным выглядит то, что «Борнмут» отыграется.
'33
ГОЛ! Эррера получил мяч рядом со штрафной и в касание здорово навесил к линии вратарской, где Погба выпрыгнул выше Беговича и головой отправил мяч под перекладину!
'31
Марсьяль прошёл по левому флангу и навесил в штрафную, где Погба не смог в падении дотянуться до мяча.
'29
Погба пробил из-за пределов штрафной — Бегович на месте.
'27
Аке нанёс плотный удар головой после навеса с углового — де Хеа среагировал и заблокировал его, а затем защита выбила мяч!
'25
Станислас сильно пробил по воротам с дальней дистанции, но точности его удару не хватило.
'24
Пауза в игре была, Куку оказывали медицинскую помощь.
'22
Айб с правого фланга слишком сильно прострелил в штрафную, никто из его партнёров к мячу не успел.
'20
Марсьяль попал в офсайд.
'18
Янг с фланга прострелил в штрафную, где Бегович сумел опередить Рашфорда и забрать мяч.
'16
Выбивает мяч кто-о из защитников после навеса от углового флажка.
'15
Рашфорд наклонил корпус и мощным ударом из штрафной направлял мяч в дальний угол, однако попал в Айба, от которого мяч срикошетил за лицевую линию!
'13
Едва не убежал Рашфорд один на один с Беговичем, но Аке в подкате выбил у него мяч.
'12
В контратаку убежал «МЮ» после этого углового. Бегович в штрафной опередил Погба и выбил мяч кулаком после навеса.
'11
Удалось гостям заработать угловой, но воспользовались этим стандартом они неудачно.
'9
Спокойно контролирует мяч «Манчестер», не давая «Борнмуту» ничего сделать.
'7
Марсьяль получил мяч на линии штрафной и резко пробил в ближний угол, но вовремя вышедший из ворот Бегович сократил угол обстрела и справился с ударом!
'5
ГОЛ! Рашфорд получил передачу на правом фланге, финтами раскидал двух соперников и прострелил во вратарскую, а Погба внёс мяч в пустые ворота!
'3
Хозяева сразу пошли вперёд и заработали штрафной. Валенсия выполнил подачу, но мяч улетел за лицевую.
'1
Матч начался! Футболисты «МЮ» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.