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Трансляция
С конца
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'10
Ответ «Арсенала»! Айуоби на скорости вошёл в штрафную и пробил низом — Алисон в падении перевёл мяч на угловой.
'8
79% на 21% по владению мячом в пользу «Ливерпуля». Гости пока вынуждены обороняться.
'6
Мане разогнался, вошёл в штрафную и сделал скидку под себя. Фирмино пробил в касание, мяч рикошетом от Салаха ушёл за лицевую.
'4
«Ливерпуль» сразу забрал мяч и перевёл игру к чужой штрафной. Активно действует команда Клоппа.
'2
Робертсон сыграл в стенку с партнёрам и навесил во вратарскую, Мане не успел к мячу!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.