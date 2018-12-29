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Торонто РэпторсЧикаго Буллз
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03:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
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05:00
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Ливерпуль Арсенал

В гости к лидеру: «Ливерпуль» играет с «Арсеналом». LIVE

Онлайн матча 20-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Арсенал»

Лидирующий в турнирной таблице «Ливерпуль» в матче 20-го тура чемпионата Англии принимает лондонский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
20-й тур  |   29 декабря 20:30   |  1 тайм
Ливерпуль
0:0
Арсенал
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
23 (н)   Шердан Шакири
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
19 (в)   Бернд Лено
31 (з)   Зеад Колашинац
20 (з)   Шкодран Мустафи
5 (з)   Сократис Папастатопулос
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
11 (з)   Лукас Торрейра
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
34 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Аарон Рэмси
17 (н)   Алекс Айуоби
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
8 (п)   Наби Кейта
14 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
27 (н)   Дивок Ориги
1 (в)   Петр Чех
6 (з)   Лоран Косельни
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
29 (п)   Маттео Гюэндузи
59 (п)   Джозеф Уиллок
87 (п)   Букайо Сака
9 (н)   Александр Ляказетт
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Трансляция
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'10
Ответ «Арсенала»! Айуоби на скорости вошёл в штрафную и пробил низом — Алисон в падении перевёл мяч на угловой.
'8
79% на 21% по владению мячом в пользу «Ливерпуля». Гости пока вынуждены обороняться.
'6
Мане разогнался, вошёл в штрафную и сделал скидку под себя. Фирмино пробил в касание, мяч рикошетом от Салаха ушёл за лицевую.
'4
«Ливерпуль» сразу забрал мяч и перевёл игру к чужой штрафной. Активно действует команда Клоппа.
'2
Робертсон сыграл в стенку с партнёрам и навесил во вратарскую, Мане не успел к мячу!
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 20-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.