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Трансляция
С конца
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'32
Жоржиньо вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'30
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Баркли классным забросом нашел на левом краю чужой штрафной Оливье Жиру и тот здорово исполнил удар в дальний угол ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'26
Не проходят большинство передач на Оливье Жиру к штрафной «Кристал Пэлас». При этом ничего другого лондонцы пока не предлагают.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты лондонского «Челси» на чужой половине поля. Однако, слабых мест в обороне хозяев по-прежнему не видно.
'22
Канте снова получил пас от Жиру в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить и мяч рикошетом от соперника прилетел в руки Гуаите.
'20
Рюдигер попробовал исполнить заброс от центра поля на левый край чужой штрафной, где против Маркоса Алонсо на опережение сыграл соперник.
'18
Канте получил пас от Жиру у чужой штрафной и тут же попытался пробить в дальний угол ворот, но мяч полетел мимо штанги ворот Гуаиты.
'16
Кепа уверенно сыграл на выходе после подачи с углового и быстро начал атаку своей команды передачей на Азара, но Эден упал на газон в борьбе с Заха, а арбитр фол не зафиксировал.
'14
Давид Луис исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки, где против Виллиана на опережение сыграл Ван Анхольт.
'12
Первый в матче угловой заработали и разыграли хозяева поля. Однако, никакой опасности у ворот «Челси» после стандартного положения не возникло.
'10
'9
Рюдигер попробовал отпасовать низом вперед от центра поля к чужой штрафной на Оливье Жиру, но француза наглухо закрыли защитники «Кристал Пэлас».
'7
Ищут слабые места в чужой обороне футболисты лондонского «Челси» сейчас, но пока даже выйти на ударную позицию никому из гостей не удается.
'5
Давид Луис исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, откуда Маркос Алонсо попытался навесить в центр, но вышло на соперника.
'3
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты лондонского «Челси» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 15:00 по московскому времени.