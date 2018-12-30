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Коламбус Блю ДжекетсОттава Сенаторз
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03:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Рейнджерс
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Сан-Антонио СпёрсБостон Селтикс
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Хьюстон РокетсМемфис Гриззлиз
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Оклахома-Сити ТандерДаллас Маверикс
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Нью-Орлеан ПеликансМиннесота Тимбервулвз
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Кристал Пэлас Челси

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Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси»

«Кристал Пэлас» на своем поле принимает «Челси» в матче 20-го тура чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
20-й тур  |   30 декабря 15:00   |  1 тайм
Кристал Пэлас
0:0
Челси
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Алонсо 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Висенте Гуайта
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
3 (з)   Патрик ван
5 (з)   Джеймс Томкинс
12 (з)   Мамаду Сако
15 (з)   Джеффри Шлупп
4 (п)   Лука Миливоевич
18 (п)   Джеймс Макартур
8 (п)   Шейку Куйяте
10 (п)   Эндрос Таунсенд
11 (н)   Уилфрид Заха
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо 10'
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
8 (п)   Росс Баркли
18 (н)   Оливье Жиру
22 (н)    Виллиан
10 (н)   Эден Азар
Запасной состав
13 (в)   Уэйн Хеннесси
2 (з)   Джоэл Уорд
6 (з)   Скотт Данн
7 (п)   Максимилиан Мейер
42 (п)   Джейсон Панчеон
14 (н)   Джордан Айю
21 (н)   Коннор Уикхэм
13 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
27 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
44 (з)   Этан Ампаду
17 (п)   Матео Ковачич
29 (н)   Альваро Мората
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'32
Жоржиньо вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но отправил мяч далеко от створа ворот.
'30
Спокойно развивается у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Баркли классным забросом нашел на левом краю чужой штрафной Оливье Жиру и тот здорово исполнил удар в дальний угол ворот, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'26
Не проходят большинство передач на Оливье Жиру к штрафной «Кристал Пэлас». При этом ничего другого лондонцы пока не предлагают.
'24
Длительное время контролируют мяч футболисты лондонского «Челси» на чужой половине поля. Однако, слабых мест в обороне хозяев по-прежнему не видно.
'22
Канте снова получил пас от Жиру в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить и мяч рикошетом от соперника прилетел в руки Гуаите.
'20
Рюдигер попробовал исполнить заброс от центра поля на левый край чужой штрафной, где против Маркоса Алонсо на опережение сыграл соперник.
'18
Канте получил пас от Жиру у чужой штрафной и тут же попытался пробить в дальний угол ворот, но мяч полетел мимо штанги ворот Гуаиты.
'16
Кепа уверенно сыграл на выходе после подачи с углового и быстро начал атаку своей команды передачей на Азара, но Эден упал на газон в борьбе с Заха, а арбитр фол не зафиксировал.
'14
Давид Луис исполнил длинную диагональную передачу на правый фланг атаки, где против Виллиана на опережение сыграл Ван Анхольт.
'12
Первый в матче угловой заработали и разыграли хозяева поля. Однако, никакой опасности у ворот «Челси» после стандартного положения не возникло.
'10
Маркос Алонсо получил желтую карточку от арбитра за откидку мяча уже после свистка арбитра.
'9
Рюдигер попробовал отпасовать низом вперед от центра поля к чужой штрафной на Оливье Жиру, но француза наглухо закрыли защитники «Кристал Пэлас».
'7
Ищут слабые места в чужой обороне футболисты лондонского «Челси» сейчас, но пока даже выйти на ударную позицию никому из гостей не удается.
'5
Давид Луис исполнил длинную передачу на левый фланг атаки, откуда Маркос Алонсо попытался навесить в центр, но вышло на соперника.
'3
Ожидаемо больше контролируют мяч футболисты лондонского «Челси» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 20-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 15:00 по московскому времени.