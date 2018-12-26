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Трансляция
С конца
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'30
Арнольд забежал под Фирмино и прострелил в центр штрафной! Мане проскочил, а Йедлин вынес мяч в сторону.
'28
Хендерсон пошёл прямой ногой на Ритчи. Получилось довольно грубо, но обошлось устным предупреждением.
'26
По владению мячом преимущество у «Ливерпуля» — 67% на 33%. И по ударам впереди хозяева — 4:3.
'24
Шакири вырезал диагональ на левый край, Робертсон догнал мяч у лицевой и прострелил во вратарскую — Дубравка сыграл на перехвате.
'22
Ритчи! Подобрал отскок возле штрафной и пробил на исполнение в дальнюю девятку — мяч прошёл рядом со створом.
'20
Ответ «Ливерпуля»! Шакири сделал заброс в штрафную, Мане рванул в свободную зону, выскочил один на один, но не сумел протолкнуть мяч мимо Дубравки.
'18
Муто откликнулся на подачу со штрафного и несильно пробил по воротам — мяч прилетел в руки Алисону.
'17
Арнольд с углового навесил на ближнюю штангу, «сороки» с трудом вынесли мяч подальше от ворот.
'15
«Сороки» убежали в контратаку, Хэйден дошёл до штрафной и столкнулся с Ловреном. Арбитр показал, что всё было чисто.
'13
«Ливерпуль» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Хорошее движение у команды Юргена Клоппа.
'11
'10
Мане рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной, у Шакири не получился удар из убойной позиции.
'9
Опасно! Кенеди навесил на дальний угол вратарской, ван Дейк не добрался до мяча, а Хоселу пробил головой чуть выше перекладины!
'7
Гости провели атаку правым флангом, Ловрен вынес мяч из штрафной после навеса Хэйдена.
'5
Территория за «Ливерпулем». Хозяева забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'3
Мане, Фирмино и Салаха закрутили карусель в штрафной, гости с большим трудом вынесли мяч.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.