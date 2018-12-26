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Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед

Салах летит в отрыв: «Ливерпуль» забил «Ньюкаслу». LIVE

Онлайн-трансляция матча 19 тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл»

В матче 19-го тура АПЛ в рамках «Боксинг дэй» лидирующий в чемпионате «Ливерпуль» принимает «Ньюкасл». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
19-й тур  |   26 декабря 18:00   |  1 тайм
Ливерпуль
1:0
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Ловрен 11'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен 11'
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
11 (п)   Мохамед Салах
23 (н)   Шердан Шакири
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
12 (в)   Мартин Дубравка
22 (з)   Деандре Йедлин
3 (з)   Пол Дамметт
6 (з)   Джамал Ласcеллс
18 (з)   Федерико Фернандес
14 (п)   Айзак Хэйден
11 (п)   Мэтт Ритчи
10 (п)   Мохамед Диаме
15 (п)   Роберт Кенеди
21 (н)    Хоселу
13 (н)   Йосинори Муто
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
3 (п)    Фабиньо
8 (п)   Наби Кейта
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
27 (н)   Дивок Ориги
41 (в)   Фредди Вудман
5 (з)   Фабиан Шёр
19 (з)   Хавьер Манкильо
7 (п)   Джейкоб Мёрфи
36 (п)   Шон Лонгстафф
9 (н)   Хосе Саломон
17 (н)   Айосе Перес
Самоечитаемое
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'30
Арнольд забежал под Фирмино и прострелил в центр штрафной! Мане проскочил, а Йедлин вынес мяч в сторону.
'28
Хендерсон пошёл прямой ногой на Ритчи. Получилось довольно грубо, но обошлось устным предупреждением.
'26
По владению мячом преимущество у «Ливерпуля» — 67% на 33%. И по ударам впереди хозяева — 4:3.
'24
Шакири вырезал диагональ на левый край, Робертсон догнал мяч у лицевой и прострелил во вратарскую — Дубравка сыграл на перехвате.
'22
Ритчи! Подобрал отскок возле штрафной и пробил на исполнение в дальнюю девятку — мяч прошёл рядом со створом.
'20
Ответ «Ливерпуля»! Шакири сделал заброс в штрафную, Мане рванул в свободную зону, выскочил один на один, но не сумел протолкнуть мяч мимо Дубравки.
'18
Муто откликнулся на подачу со штрафного и несильно пробил по воротам — мяч прилетел в руки Алисону.
'17
Арнольд с углового навесил на ближнюю штангу, «сороки» с трудом вынесли мяч подальше от ворот.
'15
«Сороки» убежали в контратаку, Хэйден дошёл до штрафной и столкнулся с Ловреном. Арбитр показал, что всё было чисто.
'13
«Ливерпуль» продолжает комбинировать на чужой половине поля. Хорошее движение у команды Юргена Клоппа.
'11
ГОЛ! Мерсисайдцы разыграли угловой, последовала подача в штрафную, Ласcеллс неудачно скинул мяч на Ловрена, который в касание пробил под перекладину!
'10
Мане рванул в свободную зону и прострелил в центр штрафной, у Шакири не получился удар из убойной позиции.
'9
Опасно! Кенеди навесил на дальний угол вратарской, ван Дейк не добрался до мяча, а Хоселу пробил головой чуть выше перекладины!
'7
Гости провели атаку правым флангом, Ловрен вынес мяч из штрафной после навеса Хэйдена.
'5
Территория за «Ливерпулем». Хозяева забрали мяч и заперли соперника на чужой половине поля.
'3
Мане, Фирмино и Салаха закрутили карусель в штрафной, гости с большим трудом вынесли мяч.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.