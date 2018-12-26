Лестер Сити

'14

ГОЛ! Красивая комбинация по центру прошла у гостей. Лапорт выполнил разрезающую передачу на Агуэро, тот быстро вырезал классный пас в штрафную, выведя Силву один на один со Шмейхелем, и Бернарду катнул мяч в дальний угол, попав голкиперу под опорную ногу!