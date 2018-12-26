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Трансляция
С конца
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'29
Бернарду Силва прострелил в штрафную — защита выбила мяч.
'27
Справляется «Лестер» с очередным угловым без проблем.
'25
Контролируют мяч гости на чужой половине поля, но опасных моментов сейчас не создают.
'23
Де Брёйне нанёс сильный удар в правый угол ворот из-за пределов штрафной — Шмейхель справился.
'21
Агуэро оказался в офсайде.
'19
'17
Де Брейне несильно пробил низом в ближний угол — Шмейхель легко справился.
'16
Неудачно распорядились угловым гости, мяч после навеса Зане пересёк лицевую линию.
'14
'12
Олбрайтон попал в положение «вне игры».
'10
Из углового «Манчестер» ничего опасного не извлёк.
'8
Варди в подкате жёстко врезал Лапорту по ноге.
'6
Небольшая суматоха в штрафной «Сити», однако до удара дело не дошло.
'5
Стерлинг получил мяч на правом фланге, но не успел выйти из офсайда в момент выполнения передачи на него.
'3
Не прошёл навес в штрафную с фланга у Де Брёйне, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.