Лестер Сити

Курсы валют$ 69.20 (+0.801) 78.82 (+0.459)
Москва: -9°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
КХЛ / регулярный чемпионат
12:00
АмурВитязь
2:1
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарСКА
3:5
закончен
НБА / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Йорк НиксМилуоки Бакс
95:109
закончен
23:00
Хьюстон РокетсОклахома-Сити Тандер
113:109
закончен
01:30
Бостон СелтиксФиладельфия Сиксерс
121:114
закончен
04:00
Голден Стэйт УорриорзЛос-Анджелес Лейкерс
101:127
закончен
06:30
Юта ДжазПортленд Трэйл Блэйзерс
117:96
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
ФулхэмВулверхэмптон
1:1
закончен
18:00
БёрнлиЭвертон
1:3
1 тайм
18:00
Кристал ПэласКардифф Сити
0:0
1 тайм
18:00
Лестер СитиМанчестер Сити
1:1
1 тайм
18:00
ЛиверпульНьюкасл Юнайтед
1:0
1 тайм
18:00
Манчестер ЮнайтедХаддерсфилд Таун
1:0
1 тайм
18:00
Тоттенхэм ХотспурБорнмут
3:0
1 тайм
20:15
Брайтон энд Хоув АльбионАрсенал
не начался
22:30
УотфордЧелси
не начался
Италия / Серия А
14:30
ФрозинонеМилан
0:0
закончен
17:00
АталантаЮвентус
2:2
2 тайм
17:00
БолоньяЛацио
0:1
2 тайм
17:00
КальяриДженоа
1:0
2 тайм
17:00
ФиорентинаПарма
0:1
2 тайм
17:00
СампдорияКьево
2:0
2 тайм
20:00
РомаСассуоло
не начался
20:00
СПАЛУдинезе
не начался
20:00
ТориноЭмполи
не начался
22:30
Интер МНаполи
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАвангард
2:2
3 период
17:00
Салават ЮлаевСибирь
0:2
перерыв
17:00
ТракторДинамо Мн
1:1
перерыв
18:00
Динамо РНефтехимик
0:0
перерыв
19:00
СлованТорпедо
не начался
19:30
СеверстальСпартак
не начался
19:30
ХК СочиАк Барс
не начался
19:30
ЙокеритДинамо М
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикФиникс Санз
не начался
03:00
Детройт ПистонсВашингтон Уизардс
не начался
03:30
Майами ХитТоронто Рэпторс
не начался
03:30
Бруклин НетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:30
Атланта ХоуксИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизКливленд Кавальерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзМиннесота Тимбервулвз
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсДенвер Наггетс
не начался
04:30
Даллас МавериксНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсСакраменто Кингз
не начался
Шахматы / Чемпионат мира по рапиду и блицу
15:00
День первый
online
Англия / Премьер-лига
22:45
СаутгемптонВест Хэм Юнайтед
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралВитязь
не начался
12:30
АмурСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКаролина Харрикейнз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзДетройт Ред Уингз
не начался
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзНью-Джерси Дэвилз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Виннипег ДжетсКалгари Флэймз
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзДаллас Старз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзБаффало Сэйбрз
не начался
04:30
Чикаго БлэкхоуксМиннесота Уайлд
не начался
05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
не начался
06:00
Вегас Голден НайтсКолорадо Эвеланш
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксАнахайм Дакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
не начался
Евролига
20:00
Химки Баскония
не начался
20:15
Дарушшафака Олимпиакос
не начался
22:05
Маккаби Т-А Олимпия Милан
не начался
23:00
Барселона Анадолу Эфес
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Милуоки БаксНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсБостон Селтикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
06:30
Голден Стэйт УорриорзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Юта ДжазФиладельфия Сиксерс
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Лестер Сити Манчестер Сити

Погоня за лидером: «Сити» и «Лестер» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча 19 тура АПЛ «Лестер» — «Ман Сити»

В Англии в рамках «Боксинг дэй» в 19-м туре АПЛ «Лестер» принимает действующего чемпиона «Манчестер Сити». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
19-й тур  |   26 декабря 18:00   |  1 тайм
Лестер Сити
1:1
Манчестер Сити
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Олбрайтон 19'
Силва 14'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Каспер Шмейхель
14 (з)    Рикарду
3 (з)   Бенджамин Чилвел
5 (з)   Уэс Морган
15 (з)   Гарри Магуайр
24 (п)   Нампалис Менди
38 (п)   Хамза Чодури
25 (п)   Онинье Ндиди
11 (п)   Марк Олбрайтон 19'
10 (п)   Джеймс Мэддисон
9 (н)   Джейми Варди
31 (в)    Эдерсон
3 (з)    Данило
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
18 (п)   Фабиан Делф
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
20 (п)   Бернарду Силва 14'
7 (п)   Рахим Стерлинг
19 (п)   Лерой Зане
10 (н)   Серхио Агуэро
Запасной состав
12 (в)   Дэнни Уорд
2 (з)   Дэнни Симпсон
6 (з)   Джонни Эванс
7 (п)   Демарай Грей
21 (п)   Висенте Иборра
31 (п)   Рашид Геззаль
20 (н)   Синдзи Окадзаки
49 (в)   Арьянет Мурич
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
21 (п)   Давид Сильва
35 (п)   Александр Зинченко
47 (п)   Филип Фоден
26 (н)   Рияд Марез
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'29
Бернарду Силва прострелил в штрафную — защита выбила мяч.
'27
Справляется «Лестер» с очередным угловым без проблем.
'25
Контролируют мяч гости на чужой половине поля, но опасных моментов сейчас не создают.
'23
Де Брёйне нанёс сильный удар в правый угол ворот из-за пределов штрафной — Шмейхель справился.
'21
Агуэро оказался в офсайде.
'19
ГОЛ! Варди от левого угла штрафной здорово закрутил мяч во вратарскую, где Олбрайтон избежал офсайда благодаря опустившемуся к воротам Делфу. Марк в прыжке пробил головой в дальний угол, поймав Эдерсона на противоходе, и мяч влетел в сетку! Делф спасти команду не успел.
'17
Де Брейне несильно пробил низом в ближний угол — Шмейхель легко справился.
'16
Неудачно распорядились угловым гости, мяч после навеса Зане пересёк лицевую линию.
'14
ГОЛ! Красивая комбинация по центру прошла у гостей. Лапорт выполнил разрезающую передачу на Агуэро, тот быстро вырезал классный пас в штрафную, выведя Силву один на один со Шмейхелем, и Бернарду катнул мяч в дальний угол, попав голкиперу под опорную ногу!
'12
Олбрайтон попал в положение «вне игры».
'10
Из углового «Манчестер» ничего опасного не извлёк.
'8
Варди в подкате жёстко врезал Лапорту по ноге.
'6
Небольшая суматоха в штрафной «Сити», однако до удара дело не дошло.
'5
Стерлинг получил мяч на правом фланге, но не успел выйти из офсайда в момент выполнения передачи на него.
'3
Не прошёл навес в штрафную с фланга у Де Брёйне, защита выбила мяч.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.