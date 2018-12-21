Вулверхэмптон

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КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо М
2:3
закончен
15:30
СибирьАмур
4:3
закончен
17:00
БарысЛокомотив
1:2
закончен
19:30
АвангардСеверсталь
7:3
закончен
19:30
ВитязьХК Сочи
3:2
закончен
19:30
СКАДинамо Р
2:3 (ОТ)
закончен
19:30
СпартакСалават Юлаев
2:1 (Б)
закончен
19:30
ЙокеритЦСКА
4:1
закончен
19:30
Динамо МнСлован
2:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
2:1
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
1:4
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзМиннесота Уайлд
2:1
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзНэшвилл Предаторз
2:1
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсФлорида Пантерз
6:1
закончен
03:00
Бостон БрюинзАнахайм Дакс
3:1
закончен
04:30
Даллас СтарзЧикаго Блэкхоукс
2:5
закончен
05:00
Аризона КойотсМонреаль Канадиенс
1:2
закончен
05:00
Калгари ФлэймзТампа-Бэй Лайтнинг
4:5 (Б)
закончен
06:00
Вегас Голден НайтсНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
5:1
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксВиннипег Джетс
3:5
закончен
Евролига
20:00
ЦСКА Анадолу Эфес
102:84
закончен
22:00
Будучность Фенербахче
65:89
закончен
22:00
Олимпиакос Гран Канария
98:77
закончен
23:00
Баскония Барселона
70:77
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Майами ХитХьюстон Рокетс
101:99
закончен
06:30
Лос-Анджелес КлипперсДаллас Маверикс
125:121
закончен
Фигурное катание / Чемпионат России по фигурному катанию
14:00
Короткая программа, мужчины
1
Максим Ковтун
95,14
закончен
16:50
Короткая программа, спортивные пары
online
Биатлон / Кубок мира, Нове-Место
19:30
Спринт 10 км, мужчины
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:09.9
2
Александр Логинов (Россия)
+21.0
3
Мартин Понсилуома (Швеция)
+54.2
закончен
Англия / Премьер-лига
23:00
ВулверхэмптонЛиверпуль
0:1
1 тайм
23:00
ЛиверпульВулверхэмптон
online
Испания / Примера
21:30
ЖиронаХетафе
1:1
закончен
23:00
Реал СосьедадАлавес
0:1
1 тайм
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия ДБоруссия М
1:1
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсТрактор
5:3
закончен
19:00
НефтехимикМеталлург Мг
2:4
закончен
19:00
ТорпедоАвтомобилист
1:5
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзОттава Сенаторз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшЧикаго Блэкхоукс
не начался
Евролига
20:00
Химки Дарушшафака
85:84
закончен
21:00
Жальгирис Маккаби Т-А
online
22:00
Панатинаикос Олимпия Милан
60:67
4 четверть
22:00
Бавария Реал Мадрид
66:68
4 четверть
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Торонто РэпторсКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксАтланта Хоукс
не начался
03:30
Бруклин НетсИндиана Пэйсерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзОрландо Мэджик
не начался
04:00
Бостон СелтиксМилуоки Бакс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзМемфис Гриззлиз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
Фигурное катание / Чемпионат России
14:30
Короткая программа, женщины
1
Алина Загитова
80,62
закончен
16:50
Произвольная программа, мужчины
1
Максим Ковтун
281,59
закончен
20:10
Танцы на льду, произвольный танец
1
Виктория Синицина/Никита Кацалапов
212,32
закончен
Биатлон / Кубок мира, Нове-Место
19:30
Спринт 7,5 км, женщины
1
Марте Олсбу (Норвегия)
19.44,6
2
Лаура Дальмайер (Германия)
+4,5
3
Паулина Фиалкова (Словакия)
+6,2
закончен
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Манчестер СитиКристал Пэлас
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Ньюкасл ЮнайтедФулхэм
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Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
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Кардифф СитиМанчестер Юнайтед
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КХЛ / регулярный чемпионат
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АмурДинамо М
не начался
13:30
СибирьАдмирал
не начался
14:30
Салават ЮлаевСеверсталь
не начался
17:00
АвангардЛокомотив
не начался
17:00
СКАЦСКА
не начался
17:00
СпартакХК Сочи
не начался
17:00
ЙокеритДинамо Р
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
21:00
Бостон БрюинзНэшвилл Предаторз
не начался
22:00
Детройт Ред УингзФлорида Пантерз
не начался
00:00
Калгари ФлэймзСент-Луис Блюз
не начался
00:00
Сан-Хосе ШарксЛос-Анджелес Кингз
не начался
00:00
Вегас Голден НайтсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Каролина ХаррикейнзПиттсбург Пингвинз
не начался
03:00
Оттава СенаторзВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзАнахайм Дакс
не начался
03:00
Аризона КойотсКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Миннесота УайлдДаллас Старз
не начался
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06:00
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НБА / регулярный чемпионат
01:00
Лос-Анджелес КлипперсДенвер Наггетс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсФиникс Санз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсТоронто Рэпторс
не начался
04:00
Хьюстон РокетсСан-Антонио Спёрс
не начался
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
04:30
Голден Стэйт УорриорзДаллас Маверикс
не начался
05:00
Юта ДжазОклахома-Сити Тандер
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Вулверхэмптон Ливерпуль

Продлить серию: «Ливерпуль» обыгрывает «волков». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» принимает «Ливерпуль» в матче 18-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   21 декабря 23:00   |  1 тайм
Вулверхэмптон
0:1
Ливерпуль
Стадион «Молине», Вулверхэмптон | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Салах 18'
Подробная статистика матча
Основные составы
11 (в)   Руй Патрисиу
2 (з)   Мэтт Доэрти
19 (з)    Хонни
15 (з)   Вийи Боли
16 (з)   Конор Коди
5 (з)   Райан Беннетт
27 (п)   Ромен Сес
8 (п)   Рубен Невеш
28 (п)   Жоау Моутинью
9 (н)   Рауль Хименес
37 (н)   Адама Траоре
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
7 (п)   Джеймс Милнер
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах 18'
10 (н)   Садио Мане
9 (н)   Роберто Фирмино
Запасной состав
21 (в)   Джон Радди
29 (з)   Рубен Винагре
17 (п)   Морган Гиббз-Уайт
32 (п)   Леандер Дендонкер
7 (н)   Иван Кавалейру
10 (н)   Элдер Кошта
33 (н)    Бонатини
22 (в)   Симон Миньоле
2 (з)   Натаниэл Клайн
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
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'18
Гол! 0:1! Фабиньо прорвался вперед по правому флангу атаки после классной стеночки с Мане и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где Салах ударом в касание шведой отправил мяч в сетку ворот.
'17
Хорошая игра на встречных курсах идет у нас в первом тайме. Обе команды не собираются отсиживаться в обороне.
'15
Ромен Сес по центру прорвался в чужую штрафную и нанес удар низом, но Алиссон уверенно среагировал на этот мяч.
'14
После подачи с углового получил возможность для удара по воротам Ван Дейк, но отправил мяч в одного из соперников.
'12
Фирмино исполнил передачу в чужую штрафную на Салаха, но против Мохаммеда идеально в отборе сыграл Коди, ничего не позволив создать египтянину.
'10
В ходе быстрой контратаки «Вулверхэмптона» Адама Траоре прошел до линии чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'8
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и отпасовал низом в центр на Садио Мане, но против того здорово на опережение сыграл защитник «Вулверхэмптона».
'6
Фабиньо отдал мяч сопернику у своей штрафной, после чего вперед продвинулся Адама Траоре и мощно пробил метров с 18-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
'4
Салах передал мяч Роберто Фирмино в центральной зоне у чужой штрафной и тот попытался нанести удар по воротам, но угодил в ближайшего соперника.
'3
После длинной передачи из глубины поля устремился к мячу на левом фланге атаки Адама Траоре, но в классном подкате сумел его опередить Джеймс Милнер.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.