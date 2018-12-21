Вулверхэмптон

- 382900 просмотров В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей»
- 373418 просмотров Как прошла Большая пресс-конференция Владимира Путина
- 347831 просмотр Волчек рассказала про обман Хаматовой
- 287694 просмотра Загитова выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
- 208740 просмотров Япония заявила протест России из-за общежитий для военных на Курилах
- 173470 просмотров Украинские корабли готовятся к проходу через Керченский пролив
- 156673 просмотра Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'18
'17
Хорошая игра на встречных курсах идет у нас в первом тайме. Обе команды не собираются отсиживаться в обороне.
'15
Ромен Сес по центру прорвался в чужую штрафную и нанес удар низом, но Алиссон уверенно среагировал на этот мяч.
'14
После подачи с углового получил возможность для удара по воротам Ван Дейк, но отправил мяч в одного из соперников.
'12
Фирмино исполнил передачу в чужую штрафную на Салаха, но против Мохаммеда идеально в отборе сыграл Коди, ничего не позволив создать египтянину.
'10
В ходе быстрой контратаки «Вулверхэмптона» Адама Траоре прошел до линии чужой штрафной и низом попытался пробить, но отправил мяч мимо дальнего угла ворот.
'8
Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу и отпасовал низом в центр на Садио Мане, но против того здорово на опережение сыграл защитник «Вулверхэмптона».
'6
Фабиньо отдал мяч сопернику у своей штрафной, после чего вперед продвинулся Адама Траоре и мощно пробил метров с 18-ти, но отправил мяч мимо створа ворот.
'4
Салах передал мяч Роберто Фирмино в центральной зоне у чужой штрафной и тот попытался нанести удар по воротам, но угодил в ближайшего соперника.
'3
После длинной передачи из глубины поля устремился к мячу на левом фланге атаки Адама Траоре, но в классном подкате сумел его опередить Джеймс Милнер.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.