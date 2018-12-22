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Трансляция
С конца
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'27
Гарри Артер перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной, нарушив правила в атаке против Андера Эрреры.
'25
Эшли Янг исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Этериджа, где первым на мяче был Сулейман Бамба.
'24
Маркус Рашфорд устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Гуннарссона.
'22
В ходе быстрой атаки «Манчестер Юнайтед» получил пас в чужой штрафной Маркус Рашфорд, но в последний момент его удар с выгодной позиции был заблокирован.
'20
Люк Шоу нарушил правила против Хойлетта на чужой половине поля с целью сорвать контратаку соперников. Обошлось пока без желтой карточки.
'18
Неманья Матич исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу на правый фланг атаки. В результате Эшли Янг лишь проводил мяч в аут.
'16
Антони Марсьяль прошел вперед по левому флангу атаки и опасно низом прострелил в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'14
Люк Шоу получил повреждение в верховом единоборстве с Патерсоном. Пауза у нас в игре.
'12
Эшли Янг исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из защитников «Кардифф Сити».
'11
Антони Марсьяль на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал для своей команды угловой.
'9
Джош Мерфи на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Манчестер Юнайтед», но также получилось и над рамкой ворот Давида Де Хеа.
'8
Гуннарссон был остановлен с нарушением правил в центральной зоне у чужой штрафной. Теперь уже опасное стандартное положение заработали хозяева.
'6
Лучше контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'4
'3
Поль Погба взял игру на себя в центральной зоне у чужой штрафной, но был остановлен с нарушением правил. Может быть опасный стандарт.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Кардифф Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.