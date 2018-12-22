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Кардифф Сити Манчестер Юнайтед

Бойня в Уэльсе: Сульшер дебютирует в «Манчестере». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Кардифф Сити» - «Манчестер Юнайтед»

Валлийский «Кардифф Сити» принимает «Манчестер Юнайтед», который возглавляет Уле-Гуннар Сульшер, в матче 18-го тура АПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
18-й тур  |   22 декабря 20:30   |  1 тайм
Кардифф Сити
0:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Кардифф Сити», Кардифф | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Рашфорд 3'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Нил Этеридж
5 (з)   Бруно Экеле
18 (з)   Грег Каннингем
4 (з)   Шон Моррисон
22 (з)   Сулейман Бамба
13 (з)   Каллум Патерсон
17 (п)   Арон Гуннарссон
21 (п)   Виктор Камараса
7 (п)   Гарри Артер
11 (п)   Джош Мёрфи
33 (н)   Дэвид Хойлетт
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
4 (з)   Фил Джонс
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд 3'
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
12 (в)   Алекс Смитис
2 (з)   Ли Пелтье
8 (п)   Джо Раллс
14 (п)   Бобби Рид
23 (п)   Кадим Харрис
10 (н)   Кеннет Зохоре
19 (н)   Натаниэл Мендес-Лейнг
22 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
20 (з)   Диогу Далот
8 (п)   Хуан Мата
15 (п)   Андреас Перейра
17 (п)    Фред
27 (п)   Маруан Феллайни
Самоечитаемое
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'27
Гарри Артер перестарался в борьбе за мяч у чужой штрафной, нарушив правила в атаке против Андера Эрреры.
'25
Эшли Янг исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в центр владений Этериджа, где первым на мяче был Сулейман Бамба.
'24
Маркус Рашфорд устремился в скоростной прорыв по левому флангу атаки, но был остановлен фолом со стороны Гуннарссона.
'22
В ходе быстрой атаки «Манчестер Юнайтед» получил пас в чужой штрафной Маркус Рашфорд, но в последний момент его удар с выгодной позиции был заблокирован.
'20
Люк Шоу нарушил правила против Хойлетта на чужой половине поля с целью сорвать контратаку соперников. Обошлось пока без желтой карточки.
'18
Неманья Матич исполнил слишком сильную и неточную диагональную передачу на правый фланг атаки. В результате Эшли Янг лишь проводил мяч в аут.
'16
Антони Марсьяль прошел вперед по левому флангу атаки и опасно низом прострелил в центр, но там первым на мяче был один из соперников.
'14
Люк Шоу получил повреждение в верховом единоборстве с Патерсоном. Пауза у нас в игре.
'12
Эшли Янг исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из защитников «Кардифф Сити».
'11
Антони Марсьяль на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки и при попытке прострелить в центр заработал для своей команды угловой.
'9
Джош Мерфи на исполнение пробил со штрафного метров с 25-ти над стенкой из футболистов «Манчестер Юнайтед», но также получилось и над рамкой ворот Давида Де Хеа.
'8
Гуннарссон был остановлен с нарушением правил в центральной зоне у чужой штрафной. Теперь уже опасное стандартное положение заработали хозяева.
'6
Лучше контролируют мяч футболисты «Манчестер Юнайтед» на стартовых минутах нашего матча. Хозяева пока в основном обороняются.
'4
Гол! 0:1! Маркус Рашфорд исполнил классный удар со штрафного метров с 30-ти и мяч минимальным рикошетом от Патерсона залетел в дальний угол ворот!
'3
Поль Погба взял игру на себя в центральной зоне у чужой штрафной, но был остановлен с нарушением правил. Может быть опасный стандарт.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Кардифф Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.