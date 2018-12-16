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Трансляция
С конца
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'48
Удар Салаха со средней дистанции пришёлся в защитника.
'46
'46
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Несмотря на игровое преимущество «Ливерпуля», счёт после первого тайма равный. В принципе по-настоящему опасных моментов не так много было у хозяев при этом — ну а «Манчестер» отыгрался после неудачных действий Алиссона. Ждём второго тайма!
'45+1
Мане ворвался в штрафную, получил там мяч, оказавшись один на один с де Хеа, но прозвучал свисток — офсайд.
'45
Две минуты добавлено к первому тайму.
'43
Эррера плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной — Алиссон поймал мяч в левом нижнем углу.
'41
Робертсон неудачно навесил со штрафного, точно на голову Линделёфу.
'40
Сам пострадал при этом Ромелу. Оказывают ему помощь.
'39
'37
Далот на скорости ворвался в штрафную, но Ловрен в подкате выбил у него мяч.
'35
Мане от линии штрафной пробил в правый нижний угол — слабовато получилось, де Хеа уверенно поймал мяч.
'33
'32
Очередной угловой зарабатывают хозяева. Де Хеа ловит мяч после навеса.
'30
Мане попал в офсайд.
'29
Ловрен в штрафной получил мяч и пробил по воротам — чуть выше цели получилось!
'27
Робертсон навесил в штрафную со стандарта, мяч пролетел между Салахом и Мане.
'26
'25
'22
Матич с мячом вошёл в штрафную «Ливерпуля» с правого фланга, но мяч у него был выбит в чистом подкате.
'20
Очередной угловой заработан — теперь после навеса Салаха в штрафную. И снова гости с ним справляются.
'18
У «Манчестера» пока совсем ничего в атаке не получается. Тотальное преимущество у хозяев поля и по ударам, и по владению мячом.
'16
Теперь у Фирмино удар совсем не получился. На трибуны улетает мяч после его удара со средней дистанции.
'14
Снова пробил по воротам Фабиньо, но теперь намного выше цели получилось.
'12
Забирает мяч в руки де Хеа после навеса с углового.
'11
Мане после передачи Салаха неудачно пробил из штрафной, попав в соперника, но мяч отскочил к Фабиньо, который пробил в касание — де Хеа дотянулся до летевшего под штангу мяча и отбил его на угловой!
'9
Фирмино мощно пробил от линии штрафной — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'7
После неточного удара со штрафного Матич коснулся мяча, и тот ушёл на угловой. Впрочем, с навесами манкунианцы легко справляются пока что.
'5
ГОЛ не засчитан! Лукаку переправил мяч в правый угол после навеса со стандарта в центр штрафной, но он был в офсайде в момент навеса.
'4
Кейта нарушил правила на правом фланге. Карточки не будет, только штрафной.
'3
Выбивают мяч гости из штрафной после навеса с углового.
'3
Фирмино прорвался к штрафной по центру и мощно пробил по воротам, но попал в защитника. Мяч улетел на угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.