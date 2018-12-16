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Гонка преследования 12,5 км, мужчины
1
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Коламбус Блю ДжекетсВегас Голден Найтс
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03:00
Питтсбург ПингвинзАнахайм Дакс
не начался
03:30
Оттава СенаторзНэшвилл Предаторз
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03:30
Монреаль КанадиенсБостон Брюинз
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НБА / регулярный чемпионат
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Детройт ПистонсМилуоки Бакс
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Нью-Йорк НиксФиникс Санз
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Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
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Хьюстон РокетсЮта Джаз
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Сан-Антонио СпёрсФиладельфия Сиксерс
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Лос-Анджелес КлипперсПортленд Трэйл Блэйзерс
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Ливерпуль Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» и «МЮ» обменялись голами. LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»

«Ливерпуль» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 17-го тура Английской премьер-лиги. «Газеты.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
17-й тур  |   16 декабря 19:00   |  2 тайм
Ливерпуль
1:1
Манчестер Юнайтед
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Мане 24'
Далот 26'
Лингард 33'
Лукаку 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
2 (з)   Натаниэл Клайн
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
3 (п)    Фабиньо
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 24'
1 (в)   Давид де
20 (з)   Диогу Далот 46' 26'
18 (з)   Эшли Янг
2 (з)   Виктор Линделёф
36 (з)   Маттео Дармиан
3 (з)   Эрик Бейи
14 (п)   Джесси Лингард 33'
21 (п)   Андер Эррера
31 (п)   Неманья Матич
9 (н)   Ромелу Лукаку 40'
10 (н)   Маркус Рашфорд
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
14 (п)   Джордан Хендерсон
20 (п)   Адам Лаллана
64 (п)   Рафаэл Камашу
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
22 (в)   Серхио Ромеро
25 (з)   Луис Антонио
4 (з)   Фил Джонс
27 (п)   Маруан Феллайни 46'
6 (п)   Поль Погба
8 (п)   Хуан Мата
11 (н)   Антони Марсьяль
Удары
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'48
Удар Салаха со средней дистанции пришёлся в защитника.
'46
Феллайни в игре.
'46
Далот не вышел на второй тайм.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Отправляются на перерыв команды. Несмотря на игровое преимущество «Ливерпуля», счёт после первого тайма равный. В принципе по-настоящему опасных моментов не так много было у хозяев при этом — ну а «Манчестер» отыгрался после неудачных действий Алиссона. Ждём второго тайма!
'45+1
Мане ворвался в штрафную, получил там мяч, оказавшись один на один с де Хеа, но прозвучал свисток — офсайд.
'45
Две минуты добавлено к первому тайму.
'43
Эррера плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной — Алиссон поймал мяч в левом нижнем углу.
'41
Робертсон неудачно навесил со штрафного, точно на голову Линделёфу.
'40
Сам пострадал при этом Ромелу. Оказывают ему помощь.
'39
Лукаку в жёстком подкате врезал Кейта по ногам.
'37
Далот на скорости ворвался в штрафную, но Ловрен в подкате выбил у него мяч.
'35
Мане от линии штрафной пробил в правый нижний угол — слабовато получилось, де Хеа уверенно поймал мяч.
'33
ГОЛ! Убежали в быструю контратаку гости. Лукаку с левого фланга прострелил в штрафную, Алиссон неудачно сыграл, отбив мяч перед собой, и Линделёф в касание переправил его в сетку, хоть и немного коряво!
'32
Очередной угловой зарабатывают хозяева. Де Хеа ловит мяч после навеса.
'30
Мане попал в офсайд.
'29
Ловрен в штрафной получил мяч и пробил по воротам — чуть выше цели получилось!
'27
Робертсон навесил в штрафную со стандарта, мяч пролетел между Салахом и Мане.
'26
Далот сорвал очередную атаку «Ливерпуля», сбив Робертсона.
'25
ГОЛ! Фирмино получил мяч на левом фланге после вброса из аута и покатил его на Фабиньо, который по невысокой траектории выполнил подачу в штрафную. Мане там оторвался от всех защитников, обработал мяч и пробил мимо де Хеа!
'22
Матич с мячом вошёл в штрафную «Ливерпуля» с правого фланга, но мяч у него был выбит в чистом подкате.
'20
Очередной угловой заработан — теперь после навеса Салаха в штрафную. И снова гости с ним справляются.
'18
У «Манчестера» пока совсем ничего в атаке не получается. Тотальное преимущество у хозяев поля и по ударам, и по владению мячом.
'16
Теперь у Фирмино удар совсем не получился. На трибуны улетает мяч после его удара со средней дистанции.
'14
Снова пробил по воротам Фабиньо, но теперь намного выше цели получилось.
'12
Забирает мяч в руки де Хеа после навеса с углового.
'11
Мане после передачи Салаха неудачно пробил из штрафной, попав в соперника, но мяч отскочил к Фабиньо, который пробил в касание — де Хеа дотянулся до летевшего под штангу мяча и отбил его на угловой!
'9
Фирмино мощно пробил от линии штрафной — рядом с правой штангой пролетел мяч!
'7
После неточного удара со штрафного Матич коснулся мяча, и тот ушёл на угловой. Впрочем, с навесами манкунианцы легко справляются пока что.
'5
ГОЛ не засчитан! Лукаку переправил мяч в правый угол после навеса со стандарта в центр штрафной, но он был в офсайде в момент навеса.
'4
Кейта нарушил правила на правом фланге. Карточки не будет, только штрафной.
'3
Выбивают мяч гости из штрафной после навеса с углового.
'3
Фирмино прорвался к штрафной по центру и мощно пробил по воротам, но попал в защитника. Мяч улетел на угловой.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 17-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.