'45+3

Отправляются на перерыв команды. Несмотря на игровое преимущество «Ливерпуля», счёт после первого тайма равный. В принципе по-настоящему опасных моментов не так много было у хозяев при этом — ну а «Манчестер» отыгрался после неудачных действий Алиссона. Ждём второго тайма!