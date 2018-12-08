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Италия / Серия А
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ЮвентусИнтер М
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Франция / Лига 1
22:45
МонакоНицца
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Украина / Премьер-лига
18:00
МариупольШахтёр Д
0:3
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Германия / Бундеслига
22:30
ВердерФортуна
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Испания / Примера
23:00
ЛеганесХетафе
1:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
АвтомобилистАмур
5:4 (ОТ)
закончен
19:30
ЛокомотивЙокерит
0:3
закончен
19:30
СеверстальКуньлунь Ред Стар
2:1 (ОТ)
закончен
20:30
Динамо РСалават Юлаев
2:4
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
0:1
закончен
04:00
Даллас СтарзСан-Хосе Шаркс
3:2
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзМиннесота Уайлд
7:2
закончен
06:00
Анахайм ДаксКаролина Харрикейнз
1:4
закончен
Единая лига ВТБ
19:00
Калев Парма
93:82
закончен
19:00
Нижний Новгород Автодор
75:98
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Реал Мадрид
82:84
закончен
22:30
Баскония ЦСКА
76:73
закончен
22:30
Панатинаикос Фенербахче
69:81
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Орландо МэджикИндиана Пэйсерс
90:112
закончен
03:00
Детройт ПистонсФиладельфия Сиксерс
111:117
закончен
03:00
Шарлотт ХорнетсДенвер Наггетс
113:107
закончен
03:30
Кливленд КавальерсСакраменто Кингз
110:129
закончен
03:30
Бруклин НетсТоронто Рэпторс
106:105
закончен
04:00
Нью-Орлеан ПеликансМемфис Гриззлиз
103:107
закончен
04:00
Чикаго БуллзОклахома-Сити Тандер
114:112
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсЛос-Анджелес Лейкерс
133:120
закончен
05:00
Финикс СанзМайами Хит
98:115
закончен
05:30
Милуоки БаксГолден Стэйт Уорриорз
95:105
закончен
Фигурное катание / Финал Гран-при по фигурному катанию
06:11
Произвольная программа мужчин
1
Нэйтан Чен (США)
183.43
2
Сома Уно (Япония)
189.43
3
Чха Джун Хван (Южная Корея)
174.42
закончен
Биатлон / Этап Кубка мира по биатлону в Поклюке
16:15
Мужской спринт на 10 км
1
Йоханнес Бё (Норвегия)
23:46,3
2
Антонен Гигонна (Франция)
+16,1
3
Александр Логинов (Россия)
+16,4
закончен
Россия / Премьер-Лига
12:30
Крылья СоветовРостов
1:0
закончен
15:00
ЦСКАЕнисей
2:1
закончен
17:30
Локомотив МОренбург
2:1
закончен
20:00
АнжиСпартак М
0:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
15:30
БорнмутЛиверпуль
0:4
закончен
18:00
АрсеналХаддерсфилд Таун
1:0
закончен
18:00
БёрнлиБрайтон энд Хоув Альбион
1:0
закончен
18:00
Кардифф СитиСаутгемптон
1:0
закончен
18:00
Манчестер ЮнайтедФулхэм
4:1
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедКристал Пэлас
3:2
закончен
20:30
ЧелсиМанчестер Сити
0:0
1 тайм
22:45
Лестер СитиТоттенхэм Хотспур
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Испания / Примера
15:00
Атлетико МАлавес
3:0
закончен
18:15
ВаленсияСевилья
1:1
закончен
20:30
ВильярреалСельта
0:0
1 тайм
22:45
ЭспаньолБарселона
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
БаварияНюрнберг
3:0
закончен
17:30
Шальке-04Боруссия Д
1:2
закончен
17:30
БайерАугсбург
1:0
закончен
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
3:0
закончен
17:30
ВольфсбургХоффенхайм
2:2
закончен
20:30
ГертаАйнтрахт Ф
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
15:00
КарпатыДинамо К
0:4
закончен
15:00
ЗаряАрсенал К
3:0
закончен
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ЧерноморецВорскла
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закончен
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НаполиФрозиноне
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20:00
КальяриРома
0:1
1 тайм
22:30
ЛациоСампдория
не начался
Франция / Лига 1
18:00
ПСЖМонпелье
перенесен
22:00
АнжеБордо
перенесен
22:00
ГенгамАмьен
не начался
22:00
НимНант
перенесен
22:00
РеннДижон
не начался
22:00
ТулузаЛион
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АдмиралБарыс
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13:30
СибирьТрактор
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ТорпедоНефтехимик
5:3
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17:00
ВитязьДинамо М
2:1
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Баффало СэйбрзФиладельфия Флайерз
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00:00
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Рейнджерс
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Тампа-Бэй ЛайтнингКолорадо Эвеланш
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03:00
Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
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Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
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не начался
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Кливленд КавальерсВашингтон Уизардс
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03:30
Атланта ХоуксДенвер Наггетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
04:00
Чикаго БуллзБостон Селтикс
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05:00
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05:00
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Зелена Гура Химки
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Детройт ПистонсНью-Орлеан Пеликанс
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02:00
Торонто РэпторсМилуоки Бакс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсЮта Джаз
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03:30
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Продолжить серию: Гвардиола сражается с «Челси». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити»

«Челси» на своем поле принимает «Манчестер Сити» в матче 16-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
16-й тур  |   08 декабря 20:30   |  1 тайм
Челси
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
10 (н)   Эден Азар
11 (н)   Педро Родригес
22 (н)    Виллиан
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
18 (п)   Фабиан Делф
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва
7 (п)   Рахим Стерлинг
19 (п)   Лерой Зане
26 (н)   Рияд Марез
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
27 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
4 (п)   Сеск Фабрегас
8 (п)   Росс Баркли
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик
18 (н)   Оливье Жиру
49 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди
8 (п)   Илкай Гюндоган
47 (п)   Филип Фоден
33 (н)   Габриэл Жезус
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Больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на первых минутах нашего матча. Пока в основном обороняются хозяева поля.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.