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Трансляция
С конца
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'3
Больше контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на первых минутах нашего матча. Пока в основном обороняются хозяева поля.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура АПЛ: «Челси» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.