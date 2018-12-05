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Манчестер Юнайтед Арсенал

Шанс для Моуринью: «МЮ» принимает «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле принимает лондонский «Арсенал» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
15-й тур  |   05 декабря 23:00   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
2:2
Арсенал
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Марсьяль 30'
Рохо 38'
Лингард 40'
Матич 42'
Лингард 69'
Мустафи 26'
Мустафи 37'
Бельерин 41'
Ляказетт 68'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
20 (з)   Диогу Далот
36 (з)   Маттео Дармиан
16 (з)   Маркос Рохо 72' 38'
12 (з)   Крис Смоллинг
3 (з)   Эрик Бейи
31 (п)   Неманья Матич 42'
21 (п)   Андер Эррера
14 (п)   Джесси Лингард 40' 69'
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Антони Марсьяль 63' 30'
19 (в)   Бернд Лено
2 (з)   Эктор Бельерин 41'
31 (з)   Зеад Колашинац
16 (з)   Роб Холдинг 36'
20 (з)   Шкодран Мустафи 26' 37'
5 (з)   Сократис Папастатопулос
11 (з)   Лукас Торрейра
29 (п)   Маттео Гюэндузи
8 (п)   Аарон Рэмси 46'
17 (н)   Алекс Айуоби 65'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
25 (з)   Луис Антонио
27 (п)   Маруан Феллайни 72'
6 (п)   Поль Погба
8 (п)   Хуан Мата
39 (п)   Скотт МакТоминай
9 (н)   Ромелу Лукаку 63'
1 (в)   Петр Чех
12 (з)   Штефан Лихтштайнер 36'
7 (п)   Генрих Мхитарян 46'
4 (п)   Мохамед Эль-Ненни
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
9 (н)   Александр Ляказетт 65' 68'
49 (н)   Эдвард Нкетиа
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'71
Момент у «Арсенала»! Колашинац прорвался в чужую штрафную с левого фланга, прострелил в центр на линию вратарской, где Обамеянг в касание пробил в Де Хеа!
'69
Гол! 2:2! Тут же отыгрывается «Манчестер Юнайтед»! После ввода мяча от центра поля Маркос Рохо исполнил заброс к чужой штрафной, где Колашинац ошибочно сбросил мяч прямо на Лингарда, а тот в касание пробил из центра штрафной мимо Де Хеа!
'68
Гол! 1:2! Маркос Рохо потерял мяч у своей штрафной. В результате Ляказетт после стеночки с Мхитаряном вышел один на один по центру и ударом уже в падении отправил мяч в сетку ворот.
'65
Вышел на поле Ляказетт.
'65
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Алекс Айуоби.
'63
Вышел на поле Лукаку.
'63
Замена у «Манчестер Юнайтед». Ушел с поля Марсьяль.
'62
Колашинац прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить низом в центр, но там рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Де Хеа.
'60
Маркос Рохо решился на удар по воротам метров с 30-ти и мяч рикошетом от ноги соперника улетел на угловой. Однако, подача с угла поля от Рашфорда к опасности не привела.
'58
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Юнайтед». Вынуждены гости в основном обороняться.
'56
Далот на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался навесить в центр, но рикошетом от Мустафи мяч улетел за лицевую линию поля на угловой.
'54
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'52
Подача была исполнена в штрафную «Арсенала», где неудачно попытался нанести удар головой Байи. Мяч полетел в сторону от ворот.
'50
Маттео Дармиан устремился в скоростной прорыв по левому флангу, попытался прорваться через защиту в чужую штрафную, но довольно быстро лишился мяча.
'48
Колашинац прошел вперед по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'46
Вышел на поле Мхитарян.
'46
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Рэмзи.
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Обменялись команды голами в середине первого тайма, после чего футболисты с обеих сторон начали демонстрировать грубый футбол. Итогом стали пять желтых карточек от арбитра и это еще далеко не предел. Но хотелось бы больше голов уже после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Рэмзи получил повреждение. Похоже, что потребуется замена.
'43
Продолжается у нас грубая игра. Торрейра наступил на ногу Матичу в центре поля, но в этот раз арбитр просто зафиксировал фол.
'42
Матич получил желтую карточку за откровенный фол против устремившегося в прорыв от центра поля Обамеянга.
'41
Бельерин получил желтую карточку за грубый фол против Дармиана на левом фланге атаки «Манчестер Юнайтед».
'40
Лингард получил желтую карточку за грубый удар сзади по ногам Торрейры в центре поля.
'39
Рохо жестко сыграл в подкате в чужой штрафной против Гендузи и получил за это желтую карточку.
'37
Мустафи в грубом подкате остановил прорыв Рашфорда по левому флангу атаки.
'36
Вышел на поле Лихтштайнер.
'36
Замена у «Арсенала». Ушел с поля Холдинг из-за травмы.
'35
Рэмзи вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч улетел за лицевую линию поля на угловой.
'33
Проблемы с коленом у Холдинга сейчас. Пауза у нас в игре.
'30
Гол! 1:1! Маркос Рохо на исполнение пробил со штрафного над стенкой из футболистов «Арсенала». Лено в прыжке парировал мяч в сторону, но подхватил его Эррера и прострелил в центр на линию вратарской, где Марсьяль ударом в касание замкнул передачу.
'29
Антони Марсьяль устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Гендузи. Может быть опасный стандарт.
'28
Маркос Рохо навесил с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной, где надежно на перехвате сыграл один из защитников «Арсенала».
'26
Гол! 0:1! Торрейра навесил с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где оставшийся без присмотра Мустафи пробил головой с рикошетом от газона. Де Хеа среагировал, но не удержал мяч в руках и тот залетел за линию ворот.
'26
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но грамотно сыграл против него в отборе в этом моменте Далло, выбив мяч на угловой.
'25
Ближе к середине первого тайма лучше удается контролировать мяч футболистам «Арсенала». Поэтому и больше позиционных атак проводят гости.
'23
Колашинац забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки «Арсенала».
'21
Гендузи навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда в касание нанес удар слета Бельерин, но мяч полетел мимо створа ворот Де Хеа.
'20
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Байи выиграл борьбу за мяч в центре поля и попробовал исполнить перевод на левый фланг атаки, но там никого из партнеров не оказалось.
'16
Торрейра навесил с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где Дармиан не позволил нанести удар по воротам Обамеянгу. Мяч оказался в руках у Де Хеа.
'15
Колашинац забросил мяч вперед по левому флангу атаки на Ивоби, а тот в борьбе с Байи сумел заработать угловой.
'13
Лингард попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Сократис.
'11
Алекс Ивоби попробовал исполнить передачу низом в чужую штрафную на Обамеянга, но того не пустил к мячу один из защитников «Манчестер Юнайтед».
'9
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'7
Алекс Ивоби прошел вперед по флангу и исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'5
Рашфорд нанес удар по воротам с дальней дистанции, но уверенно в рамке ворот действовал Бернд Лено.
'3
Больше контролирует мяч «Манчестер Юнайтед» на стартовых минутах нашего матча. Гости в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.