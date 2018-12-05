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Трансляция
С конца
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'71
Момент у «Арсенала»! Колашинац прорвался в чужую штрафную с левого фланга, прострелил в центр на линию вратарской, где Обамеянг в касание пробил в Де Хеа!
'69
'68
'65
'65
'63
'63
'62
Колашинац прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, попытался прострелить низом в центр, но там рикошетом от соперника мяч прилетел в руки Де Хеа.
'60
Маркос Рохо решился на удар по воротам метров с 30-ти и мяч рикошетом от ноги соперника улетел на угловой. Однако, подача с угла поля от Рашфорда к опасности не привела.
'58
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Юнайтед». Вынуждены гости в основном обороняться.
'56
Далот на скорости прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался навесить в центр, но рикошетом от Мустафи мяч улетел за лицевую линию поля на угловой.
'54
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'52
Подача была исполнена в штрафную «Арсенала», где неудачно попытался нанести удар головой Байи. Мяч полетел в сторону от ворот.
'50
Маттео Дармиан устремился в скоростной прорыв по левому флангу, попытался прорваться через защиту в чужую штрафную, но довольно быстро лишился мяча.
'48
Колашинац прошел вперед по левому флангу, исполнил подачу в чужую штрафную, но там уверенно на перехвате сыграл один из соперников.
'46
'46
'46
Начался второй тайм!
'45+3
Перерыв! 1:1 по итогам первого тайма нашего матча. Обменялись команды голами в середине первого тайма, после чего футболисты с обеих сторон начали демонстрировать грубый футбол. Итогом стали пять желтых карточек от арбитра и это еще далеко не предел. Но хотелось бы больше голов уже после перерыва.
'45+1
Три минуты добавил арбитр к первому тайму.
'44
Рэмзи получил повреждение. Похоже, что потребуется замена.
'43
Продолжается у нас грубая игра. Торрейра наступил на ногу Матичу в центре поля, но в этот раз арбитр просто зафиксировал фол.
'42
'41
'40
'39
'37
'36
'36
'35
Рэмзи вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но рикошетом от соперника мяч улетел за лицевую линию поля на угловой.
'33
Проблемы с коленом у Холдинга сейчас. Пауза у нас в игре.
'30
'29
Антони Марсьяль устремился в скоростной прорыв к чужой штрафной и был остановлен откровенным фолом со стороны Гендузи. Может быть опасный стандарт.
'28
Маркос Рохо навесил с левого фланга атаки в центр к чужой штрафной, где надежно на перехвате сыграл один из защитников «Арсенала».
'26
'26
Колашинац на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, но грамотно сыграл против него в отборе в этом моменте Далло, выбив мяч на угловой.
'25
Ближе к середине первого тайма лучше удается контролировать мяч футболистам «Арсенала». Поэтому и больше позиционных атак проводят гости.
'23
Колашинац забрался во вне игры поблизости от чужой штрафной во время быстрой атаки «Арсенала».
'21
Гендузи навесил с левого фланга атаки в центр на линию чужой штрафной, откуда в касание нанес удар слета Бельерин, но мяч полетел мимо створа ворот Де Хеа.
'20
Спокойно развивается у нас игра в эти минуты матча. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'18
Байи выиграл борьбу за мяч в центре поля и попробовал исполнить перевод на левый фланг атаки, но там никого из партнеров не оказалось.
'16
Торрейра навесил с углового с левого фланга на дальнюю штангу, где Дармиан не позволил нанести удар по воротам Обамеянгу. Мяч оказался в руках у Де Хеа.
'15
Колашинац забросил мяч вперед по левому флангу атаки на Ивоби, а тот в борьбе с Байи сумел заработать угловой.
'13
Лингард попытался самостоятельно пройти вперед по правому флангу атаки, но надежно сыграл против него в отборе Сократис.
'11
Алекс Ивоби попробовал исполнить передачу низом в чужую штрафную на Обамеянга, но того не пустил к мячу один из защитников «Манчестер Юнайтед».
'9
Спокойно развивается у нас игра сейчас. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'7
Алекс Ивоби прошел вперед по флангу и исполнил опасный прострел в центр чужой штрафной, но там первым на мяче был один из соперников.
'5
Рашфорд нанес удар по воротам с дальней дистанции, но уверенно в рамке ворот действовал Бернд Лено.
'3
Больше контролирует мяч «Манчестер Юнайтед» на стартовых минутах нашего матча. Гости в основном обороняются.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 15-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.