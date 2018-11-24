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Трансляция
С конца
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'34
Стандарт гости выполнили от правой бровки, но свисток рефери прервал борьбу за мяч в штрафной — фол в атаке зафиксирован.
'32
Сон в метре от штрафной пробивал, подкручивая мяч под дальнюю штангу — небольшой промах!
'31
Опасный прострел Эриксена к линии вратарской, Алдервейрелд в касание замыкал — Кепа потащил!
'29
Гости приходят в себя. Начинает «Челси» свои затяжные атаки проводить. Мората залез в очередной офсайд.
'27
Мората после прострела с правого фланга пробивал по воротам, но из положения вне игры. Льорис не ждал отмашки флажка от рефери и мяч парировал.
'25
По-прежнему именно у «Тоттенхэма» мяч в ногах лучше держится.
'23
Давид Луис в борьбе за мяч с Алли получил повреждение. Нужна помощь медиков бразильцу.
'21
Виллиан в атаке с ходу «Челси» пробивал низом с правого края штрафной — мяч прошёл вдоль ворот!
'19
'18
«Челси» пробует разбудить свою атаку, но пока та ещё дремлет.
'16
'15
Азар упал в чужой штрафной, но судья развёл руки в стороны — нет пенальти!
'14
Сон выходил на ворота «Челси» и пробил под острым углом — Кепа ногой мяч парировал!
'12
«Тоттенхэм» продолжает играть первым номером. «Челси» пока терпит в обороне.
'10
Сон упустил шанс отличиться! Эриксен сделал классную передачу в штрафную гостей, Сон в касание пробил, но мяч пошёл выше цели!
'8
'7
«Шпоры» пока лучше дружат с мячом. Наблюдаем позиционные атаки хозяев поля.
'5
Кейн пробивал головой под перекладину ворот — голкипер «Челси» справился с мячом.
'4
Алли откликнулся на заброс в чужую штрафную, но Кепа его опередил в борьбе за мяч.
'2
Два корнера подряд от «Тоттенхэма». Дайер пробил в сторону ворот — промах.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 13-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.