Манчестер Сити

'45

Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол на самом старте матча провел Давид Силва в результате классно разыгранной комбинации. При этом хозяева владели ощутимым перевесом и могли забивать еще минимум несколько раз.