Манчестер Сити

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РостовДинамо М
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ФНЛ / Первый дивизион
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ЛучНижний Новгород
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09:00
СКА-ХабаровскТюмень
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СибирьМордовия
0:0
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РоторАвангард К
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Краснодар-2Тамбов
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АрмавирЧертаново
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Лестер СитиБёрнли
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НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
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4:0
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21:00
Баффало СэйбрзВанкувер Кэнакс
4:3 (Б)
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22:00
Даллас СтарзНэшвилл Предаторз
4:5 (ОТ)
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
4:5 (Б)
закончен
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
3:4 (Б)
закончен
03:00
Питтсбург ПингвинзАризона Койотс
4:0
закончен
03:00
Флорида ПантерзНью-Йорк Айлендерс
4:2
закончен
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингОттава Сенаторз
4:6
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсВегас Голден Найтс
5:4
закончен
03:00
Бостон БрюинзТоронто Мэйпл Лифс
5:1
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзКалгари Флэймз
0:1
закончен
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12:00
Астана Нижний Новгород
83:89
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12:00
Енисей УНИКС
78:99
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16:00
Автодор Цмоки-Минск
95:99
закончен
НБА / регулярный чемпионат
23:00
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
128:112
закончен
23:30
Лос-Анджелес КлипперсМилуоки Бакс
128:126
закончен
03:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
119:99
закончен
04:00
Мемфис ГриззлизФиладельфия Сиксерс
112:106
закончен
04:00
Чикаго БуллзКливленд Кавальерс
99:98
закончен
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
110:116
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзБруклин Нетс
116:100
закончен
04:30
Сан-Антонио СпёрсХьюстон Рокетс
96:89
закончен
05:00
Даллас МавериксОклахома-Сити Тандер
111:96
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
86:101
закончен
Фигурное катание / Этап Гран-при Японии. Произвольная программа
10:40
Туктамышева заняла третье место на этапе Гран-при Японии
1
Рика Кихира (Япония)
224,31
2
Сатоко Мияхара (Япония)
219,47
3
Елизавета Туктамышева (Россия)
219,02
закончен
Шахматы / Матч за шахматную корону. Вторая партия
18:00
Магнус Карлсен (Норвегия) — Фабиано Каруана (США)
1 - 1
закончен
Бокс/ММА / Бой за титулы WBC, WBA, IBF и WBO
22:00
Александр Усик (Украина) — Тони Белью (Великобритания)
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
УфаСпартак М
2:0
закончен
16:00
КраснодарЕнисей
3:0
закончен
16:30
РубинЛокомотив М
0:0
закончен
19:00
ЦСКАЗенит
2:0
2 тайм
Англия / Премьер-лига
15:00
ЛиверпульФулхэм
2:0
закончен
17:15
ЧелсиЭвертон
0:0
закончен
19:30
АрсеналВулверхэмптон
0:1
перерыв
19:30
Манчестер СитиМанчестер Юнайтед
1:0
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АлавесУэска
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БарселонаБетис
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СевильяЭспаньол
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20:30
Райо ВальеканоВильярреал
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АталантаИнтер М
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КьевоБолонья
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17:00
ЭмполиУдинезе
2:1
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17:00
РомаСампдория
4:1
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20:00
СассуолоЛацио
1:1
1 тайм
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МиланЮвентус
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Франция / Лига 1
17:00
БордоКан
0:0
закончен
19:00
МарсельДижон
1:0
2 тайм
19:00
РеннНант
1:1
2 тайм
23:00
МонакоПСЖ
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
РБ ЛейпцигБайер
3:0
закончен
20:00
Айнтрахт ФШальке-04
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
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Динамо КМариуполь
4:0
2 тайм
20:30
ВорсклаШахтёр Д
не начался
Еврохоккейтур
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Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
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01:00
Вашингтон КэпиталзАризона Койотс
не начался
01:00
Флорида ПантерзОттава Сенаторз
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03:00
Бостон БрюинзВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Сан-Хосе ШарксКалгари Флэймз
не начался
05:30
Эдмонтон ОйлерзКолорадо Эвеланш
не начался
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Локомотив-Кубань ЦСКА
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Детройт ПистонсШарлотт Хорнетс
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03:00
Хьюстон РокетсИндиана Пэйсерс
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03:30
Нью-Йорк НиксОрландо Мэджик
не начался
04:00
Денвер НаггетсМилуоки Бакс
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсБостон Селтикс
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05:30
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03:00
Нью-Йорк РейнджерсВанкувер Кэнакс
не начался
04:30
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
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06:00
Анахайм ДаксНэшвилл Предаторз
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Единая лига ВТБ
20:00
Химки ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон УизардсОрландо Мэджик
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
03:30
Майами ХитФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерФиникс Санз
не начался
04:00
Миннесота ТимбервулвзБруклин Нетс
не начался
04:00
Мемфис ГриззлизЮта Джаз
не начался
04:00
Чикаго БуллзДаллас Маверикс
не начался
06:00
Сакраменто КингзСан-Антонио Спёрс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсГолден Стэйт Уорриорз
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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

Дерби Манчестера: «Сити» обыгрывает «Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 12-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
12-й тур  |   11 ноября 19:30   |  перерыв
Манчестер Сити
1:0
Манчестер Юнайтед
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Сильва 12'
Силва 33'
Шоу 42'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва 33'
21 (п)   Давид Сильва 12'
7 (п)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез
10 (н)   Серхио Агуэро
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу 42'
12 (з)   Крис Смоллинг
2 (з)   Виктор Линделёф
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
27 (п)   Маруан Феллайни
14 (п)   Джесси Лингард
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Антони Марсьяль
Запасной состав
49 (в)   Арьянет Мурич
4 (з)   Венсан Компани
8 (п)   Илкай Гюндоган
18 (п)   Фабиан Делф
47 (п)   Филип Фоден
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус
22 (в)   Серхио Ромеро
4 (з)   Фил Джонс
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
17 (п)    Фред
7 (н)   Алексис Санчес
9 (н)   Ромелу Лукаку
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'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол на самом старте матча провел Давид Силва в результате классно разыгранной комбинации. При этом хозяева владели ощутимым перевесом и могли забивать еще минимум несколько раз.
'44
Бернарду Силва по центру прорвался к чужой штрафной, отпасовал левее на Агуэро, а тот пробил с острого угла, но угодил в стенку с внешней стороны.
'42
Давид Силва попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Феллайни, отправив мяч на угловой. После подачи с угла поля нанести удар по воротам не удалось.
'40
Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке прострелить в центр угодил в соперника и мяч улетел в аут.
'38
Бернарду Силва протащил мяч вперед по центру к чужой штрафной, но отдал затем невразумительную передачу в ноги сопернику.
'36
Давид Силва исполнил не самую удачную подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
'34
Рахим Стерлинг обыгрался в стеночку с Агуэро в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но после рикошета от соперника мяч стал легкой добычей для Де Хеа.
'32
Эмерик Ляпорт подключился к атаке своей команды, решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'30
Несколько успокоилась у нас игра мяч. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Эшли Янг опасно прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Эдерсон.
'27
Прошла подача с правого фланга от Лингарда в штрафную «Манчестер Сити» на Смоллинга и тот пробил головой мимо створа ворот.
'26
Фернадиньо в грубом подкате остановил прорыв Лингарда поблизости от центра поля. Арбитр обошелся без желтой карточки.
'24
Лингард попытался обыграться в стеночку с Шоу на левом фланге атаки своей команды, но ответный пас не прошел.
'22
По-прежнему очень уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. И ничего не могут с этим поделать гости.
'20
Андер Эррера получил повреждение в столкновении с Стерлингом. Пауза у нас в игре.
'18
Рахим Стерлинг на скорости прошел вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в центр.
'16
Заработали и разыграли угловой футболисты «Манчестер Юнайтед» на левом фланге атаки, но затем Рашфорд начал неудачно финтить и мяч потерял.
'14
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Гости вынуждены лишь обороняться.
'12
Гол! 1:0! После подачи с левого фланга атаки на дальнюю штангу Бернарду Силва сбросил мяч на линию вратарской под удар Давиду Силве, а тот мощным ударом с близкой дистанции шансов Де Хеа не оставил!
'9
Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'7
Давид Силва исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, где Стерлинг в борьбе с Смоллингом заработал угловой. После подачи с угла поля первым на мяче был защитник «Манчестер Юнайтед».
'5
Преимущество у «Манчестер Сити». Теперь уже Фернандиньо решился на удар метров с 30-ти, но послал мяч низом слабо и мимо створа ворот.
'3
Бернарду Силва получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, продвинулся вперед и на силу пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.