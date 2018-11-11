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Трансляция
С конца
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'45
Перерыв! 1:0 по итогам первого тайма нашего матча. Пока единственный гол на самом старте матча провел Давид Силва в результате классно разыгранной комбинации. При этом хозяева владели ощутимым перевесом и могли забивать еще минимум несколько раз.
'44
Бернарду Силва по центру прорвался к чужой штрафной, отпасовал левее на Агуэро, а тот пробил с острого угла, но угодил в стенку с внешней стороны.
'42
Давид Силва попытался прорваться в чужую штрафную с левого фланга атаки, но надежно сыграл против него в отборе Феллайни, отправив мяч на угловой. После подачи с угла поля нанести удар по воротам не удалось.
'40
Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу, но при попытке прострелить в центр угодил в соперника и мяч улетел в аут.
'38
Бернарду Силва протащил мяч вперед по центру к чужой штрафной, но отдал затем невразумительную передачу в ноги сопернику.
'36
Давид Силва исполнил не самую удачную подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где никого из партнеров не оказалось.
'34
Рахим Стерлинг обыгрался в стеночку с Агуэро в центральной зоне у чужой штрафной и попытался пробить, но после рикошета от соперника мяч стал легкой добычей для Де Хеа.
'32
Эмерик Ляпорт подключился к атаке своей команды, решился на удар с дальней дистанции, но отправил мяч заметно выше створа ворот.
'30
Несколько успокоилась у нас игра мяч. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'28
Эшли Янг опасно прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, но там уверенно на выходе сыграл Эдерсон.
'27
Прошла подача с правого фланга от Лингарда в штрафную «Манчестер Сити» на Смоллинга и тот пробил головой мимо створа ворот.
'26
Фернадиньо в грубом подкате остановил прорыв Лингарда поблизости от центра поля. Арбитр обошелся без желтой карточки.
'24
Лингард попытался обыграться в стеночку с Шоу на левом фланге атаки своей команды, но ответный пас не прошел.
'22
По-прежнему очень уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. И ничего не могут с этим поделать гости.
'20
Андер Эррера получил повреждение в столкновении с Стерлингом. Пауза у нас в игре.
'18
Рахим Стерлинг на скорости прошел вперед по правому флангу атаки, но исполнил затем слишком сильную и неточную подачу в центр.
'16
Заработали и разыграли угловой футболисты «Манчестер Юнайтед» на левом фланге атаки, но затем Рашфорд начал неудачно финтить и мяч потерял.
'14
Длительное время контролируют мяч на чужой половине поля футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Гости вынуждены лишь обороняться.
'12
'9
Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу и исполнил прострел в центр чужой штрафной, где первым на мяче был соперник.
'7
Давид Силва исполнил классный заброс на левый край чужой штрафной, где Стерлинг в борьбе с Смоллингом заработал угловой. После подачи с угла поля первым на мяче был защитник «Манчестер Юнайтед».
'5
Преимущество у «Манчестер Сити». Теперь уже Фернандиньо решился на удар метров с 30-ти, но послал мяч низом слабо и мимо створа ворот.
'3
Бернарду Силва получил пас в центральной зоне у чужой штрафной, продвинулся вперед и на силу пробил, но мяч пролетел рядом со штангой.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.