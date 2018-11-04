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Сан-Антонио СпёрсНью-Орлеан Пеликанс
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Динамо МСпартак
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СлованБарыс
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Питтсбург ПингвинзНью-Джерси Дэвилз
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03:00
Нью-Йорк АйлендерсМонреаль Канадиенс
не начался
03:00
Бостон БрюинзДаллас Старз
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05:00
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не начался
Единая лига ВТБ
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Астана Химки
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Орландо МэджикКливленд Кавальерс
не начался
03:00
Индиана ПэйсерсХьюстон Рокетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсМайами Хит
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксЧикаго Буллз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерНью-Орлеан Пеликанс
не начался
05:00
Юта ДжазТоронто Рэпторс
не начался
05:00
Денвер НаггетсБостон Селтикс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КлипперсМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:30
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Челси Кристал Пэлас

Победа в дерби: испанцы вытащили «Челси»

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Челси» на своем поле благодаря дублю Альваро Мораты и голу Педро обыграл «Кристал Пэлас» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги. «Гаета.Ru» провела текстовую трансляцию.
11-й тур  |   04 ноября 19:00   |  закончен
Челси
3:1
Кристал Пэлас
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Мората 32'
Мората 65'
Родригес 70'
Таунсенд 53'
Миливоевич 86'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
3 (з)   Маркос Алонсо
30 (з)   Давид Луис
2 (з)   Антонио Рюдигер
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
7 (п)   Н'Голо Канте
8 (п)   Росс Баркли 64'
5 (п)    Жоржиньо 80'
11 (н)   Педро Родригес 70'
29 (н)   Альваро Мората 32' 65'
22 (н)    Виллиан
13 (в)   Уэйн Хеннесси
3 (з)   Патрик ван
29 (з)   Аарон Ван-Биссака
12 (з)   Мамаду Сако
5 (з)   Джеймс Томкинс
4 (п)   Лука Миливоевич 86'
18 (п)   Джеймс Макартур 80'
8 (п)   Шейку Куйяте
7 (п)   Максимилиан Мейер
10 (п)   Эндрос Таунсенд 53'
11 (н)   Уилфрид Заха
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
17 (п)   Матео Ковачич 64'
4 (п)   Сеск Фабрегас 80'
12 (п)   Рубен Лофтус-Чик
10 (н)   Эден Азар
31 (в)   Висенте Гуайта
15 (з)   Джеффри Шлупп 80'
34 (з)   Мартин Келли
42 (п)   Джейсон Панчеон
44 (п)   Жайро Ридевальд
14 (н)   Джордан Айю
9 (н)   Александр Сорлот
Самоечитаемое
Трансляция
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'90+4
Звучит финальный свисток. «Челси» добивается очередной победы в чемпионате, опережает «Ливерпуль», накануне сыгравший вничью с «Арсеналом», и выходит на второе место, продолжая преследовать «Манчестер Сити» — 2 очка между командами по-прежнему. «Кристал Пэлас» с 8 очками идёт 14-м. Заслуженно выиграли сегодня хозяева, хотя в какой-то момент пришлось им понервничать. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+3
Убежали хозяева в быструю контратаку после углового «Кристал Пэлас». Мората выскочил один на один с Хеннесси, попытался его перебросить, но голкипер ладонью остановил удар, а затем забрал мяч в руки!
'90+2
Таунсенд почти от линии штрафной нанёс плотный удар, который Аспиликуэта заблокировал в подкате! Угловой будет.
'90
Три минуты добавил главный арбитр.
'88
А сейчас Миливоевич в классном подкате в штрафной не дал Морате пробить, покатив мяч к своему голкиперу!
'86
Миливоевич срубил соперника в жёстком подкате.
'84
Педро нарушил правила в чужой штрафной.
'82
Ковачич по центру прорвался на ударную позицию, но послал мяч мимо ворот.
'80
Шлупп его заменил.
'80
Макартур ушёл с поля.
'80
Фабрегас вместо Жоржиньо.
'80
Последняя замена в составе «Челси».
'78
Ван Анхольт получил мяч в штрафной после отличной передачи, однако не сумел послать его в сетку мимо голкипера, пробив рядом со штангой!
'76
Азар навесил в штрафную, но на этот раз не очень удачная подача получилась.
'75
Айю нарушил правила на фланге, заехав сопернику по ногам в подкате.
'73
Спокойно контролируют мяч хозяева поля.
'71
Айю в игре.
'71
Мейер отправляется отдыхать.
'70
ГОЛ! Алонсо прорвался вперёд по левому флангу и прострелил в центр штрафной, где Педро в касание расстрелял ближний угол ворот!
'68
Пока «Челси» не даёт сопернику поднять голову, держа мяч и продолжая искать подходы к чужой штрафной.
'66
Посмотрим, сумеет ли «Кристал Пэлас» прийти в себя и отыграться второй раз.
'65
ГОЛ! Азар сразу сделал голевую передачу со штрафного! Навесил он к дальней штанге, мяч удобно прилетел к Морате, который без сопротивления защитников обработал его и сильно пробил низом в правый угол!
'64
Азар возвращается в игру после травмы.
'64
И Виллиан заменён.
'64
Ковачич вместо Баркли.
'64
Двойная замена у «Челси».
'63
После второго углового Луис пробил намного выше цели.
'63
Луис здорово выпрыгнул в штрафной после навеса Виллиана и пробил головой под правую штангу — Хеннесси вытащил этот мяч!
'62
Виллиан сделал проникающую передачу в штрафную, Томкинс накрыл удар Мораты с правого края. Угловой будет.
'60
Гости ответили контратакой. Мейер получил мяч в штрафной и пробил с острого угла — Кепа среагировал!
'58
Камера выхватила разминающегося Азара. Да, не хватает хозяевам Эдена. Но может быть скоро увидим его на поле.
'57
Аспиликуэта с фланга выпилил передачу на Морату, который пробил головой в угол — Хеннесси потащил! Впрочем, офсайд был у форварда.
'55
Педро полез в обводку, обыграл двух соперников, но наткнулся на третьего и потерял мяч.
'53
ГОЛ! Гости разыграли комбинацию по центру, Таунсенд обыгрался с партнёром, получил обратную передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил в дальний нижний угол!
'50
Жоржиньо сорвал контратаку гостей, сбив набравшего скорость Заа. Обошлось без карточки.
'49
Канте разогнал атаку и сделал перевод на правый край, Педро прострелил в штрафную, но Сако перехватил мяч.
'48
После перерыва картина игры не изменилась — «Челси» продолжает катать мяч на чужой половине поля.
'46
Стартовал второй тайм!
'45+1
Перерыв! 1:0 в пользу «Челси» после 45 минут. «Кристал Пэлас» активно начала, но затем инициатива полностью перешла к хозяевам. Команда Сарри много владела мячом, а на 32-й минуте Мората открыл счёт.
'45
Одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
'42
Виллиан на фланге ушёл от ван Анхольта, но поторопился и упустил мяч за лицевую.
'40
«Челси» не сбавляет обороты. Хорошее движение у команды Сарри — лондонцы заперли соперника на чужой половине поля.
'38
Момент! Виллиан навесил в штрафную, Мората выиграл борьбу, но из выгодной позиции пробил чуть выше перекладины!
'36
Мората разогнал атаку, Баркли получил мяч у штрафной и пробил в защитника. Отбились гости.
'34
Жоржиньо сделал заброс в штрафную, лондонцы выиграли борьбу, мяч отскочил к Виллиану, который пробил мимо вратаря! Но гол не засчитан — офсайд был у бразильца.
'32
ГОЛ! Педро подобрал отскок в штрафной и прострелил в центр на Морату, который принял мяч и вторым касание пробил точно в цель!
'29
Виллиан! Дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников, но не сумел толком пробить по воротам.
'27
По владению мячом большое преимущество у «Челси» — 73% на 27%, а по ударам впереди гости — 3:2.
'25
Гости убежали в контратаку, Заа вошёл в штрафную и покатил мяч в центр, но там никого не оказалось.
'23
Алонсо с фланга вырезал подачу в штрафную, Сако опередил Морату и выбил мяч из штрафной.
'21
Лондонцы много владеют мячом, но не удаётся подойти к воротам Хеннесси. Нет ударов.
'19
Макартур с правого края вошёл в штрафную и прострелил на Мейера, который в касание послал мяч на трибуну.
'18
Мората после штрафного оказался в офсайде.
'17
Макартур сбил соперника на подступах к штрафной. Карточки нет, но фол зафиксирован.
'16
Куяте сыграл на подборе и пробил с дальней дистанции — Канте принял удар на себя.
'14
Таунсенд навесил в штрафную с фланга, защита «Челси» спокойно выбила мяч.
'12
Виллиан ворвался в штрафную и прострелил к воротам, где подключившего к атаке Алонсо опередил соперник.
'10
Забрал «Челси» себе мяч в последние минуты.
'8
Баркли навесил в штрафную с левого фланга, но мяч полетел слишком близко к Хеннесси, и он легко его поймал.
'6
Хеннесси спокойно поймал мяч после прострела во вратарскую.
'4
Разыграли угловой гости, последовал навес в штрафную, с которым защита легко справилась.
'3
Заха на скорости ворвался в штрафную, но его удар заблокировали. Угловой будет.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.