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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Без голов прошёл первый тайм, хотя моментов было достаточно. Равная игра идёт и скучать не приходится. Ждём голы после перерыва.
'45
Момент у «Ливерпуля»! Милнер сделал заброс в штрафную, ван Дейк опередил Лено, пробил головой по пустым воротам и попал в штангу! Теперь везение на стороне «Арсенала».
'44
Фирмино сместился на правый край и навесил в штрафную, Холдинг в высоченном прыжке выбил мяч в сторону.
'42
«Арсенал» продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Гости вынуждены обороняться.
'40
Мустафи поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Ляказетт с трёх метров расстрелял ворота гостей! Но гол не засчитан — офсайд был у «Арсенала».
'38
Ещё момент! Обамейянг пробил головой из вратарской — мяч прошёл над перекладиной. Активно лондонцы проводят концовку тайма.
'36
Момент! Озил сделал передачу на Ляказетта, тот с правого края вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — промах!
'34
Бельерин подключился к атаке, но Мане вернулся в оборону, выиграл борьбу и выбил мяч из штрафной.
'32
Длинный заброс прошёл на ход Обамейянгу, Алисон выбежал за пределы штрафной и в подкате вынес мяч в аут.
'30
По владению мячом небольшое преимущество «Арсенала» — 51% на 49%, а по ударам — 5:5.
'28
Хозяева провели атаку левым флангом, Алисон справился с прострелом Колашинаца. Мяч отскочил в центр штрафной, но Мхитарян не сумел обработать мяч.
'26
Клопп привычно эмоционален на бровке. Постоянно что-то подсказывает своей команде наставник «Ливерпуля».
'24
Салах пробил с линии штрафной, мяч после рикошета отскочил к Робертсону, который зарядил низом — Лено сложился и забрал мяч.
'22
Опасно! Салах сделал заброс за спины защитников, ван Дейк оказался один перед воротами и пробил в упор — Лено потащил!
'20
Салах промчался по правому флангу, вошёл в штрафную, но Джака в роскошном подкате выбил мяч на угловой.
'18
Ответ «Ливерпуля»! Последовал заброс из глубины, Фирмино выскочил один на один и пробил в штангу, а Мане добил в пустые ворот! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у африканца.
'16
Момент у «Арсенала»! Обамейянг вырезал подачу в центр штрафной, Мхитарян опередил Алисона, но не попал головой по пустым воротам! Ошибся голкипер «Ливерпуля».
'14
«Канониры» разыграли угловой, Джака с линии штрафной пробил в нижний угол — Алисон выручил!
'13
Обамейянг! Получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'11
Мустафи прихрамывает, но пока не просит замены. Досталось защитнику в борьбе за мяч.
'9
Салах сместился на правый край и сделал скидку на линию штрафной, но у Вейналдума не получился удар в касание.
'8
Милнер со своей половины поля вырезал длинную передачу на ход Салаху, но египтянин не дотянулся до мяча.
'6
Команды с первых минут включили высокие скорости. Игра идёт без центра поля.
'4
Колашинац прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, Ляказетт пытался переправить мяч мимо вратаря, но Алисон спас гостей!
'2
Озил сделал передачу вразрез, Обамейянг убежал один на один с голкипером, но арбитр усмотрел офсайд у форварда.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли матч с центра поля
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.