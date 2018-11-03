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Вашингтон КэпиталзДаллас Старз
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Питтсбург ПингвинзТоронто Мэйпл Лифс
не начался
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Нью-Йорк АйлендерсНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Детройт Ред УингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
не начался
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Нэшвилл ПредаторзБостон Брюинз
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Сент-Луис БлюзМиннесота Уайлд
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Алина Загитова (Россия)
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Оттава СенаторзТампа-Бэй Лайтнинг
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Анахайм ДаксКоламбус Блю Джекетс
не начался
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17:00
ЦСКА Автодор
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18:00
УНИКС ВЭФ
не начался
НБА / регулярный чемпионат
23:30
Милуоки БаксСакраменто Кингз
не начался
02:00
Вашингтон УизардсНью-Йорк Никс
не начался
02:00
Бруклин НетсФиладельфия Сиксерс
не начался
03:00
Сан-Антонио СпёрсОрландо Мэджик
не начался
04:00
Финикс СанзМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсМиннесота Тимбервулвз
не начался
05:30
Лос-Анджелес ЛейкерсТоронто Рэпторс
не начался
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Арсенал Ливерпуль

Не отпустить лидера: «Арсенал» принимает «Ливерпуль». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Арсенал» — «Ливерпуль»

Лондонский «Арсенал» на своем поле принимает «Ливерпуль» в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
11-й тур  |   03 ноября 20:30   |  перерыв
Арсенал
0:0
Ливерпуль
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
19 (в)   Бернд Лено
2 (з)   Эктор Бельерин
31 (з)   Зеад Колашинац
16 (з)   Роб Холдинг
20 (з)   Шкодран Мустафи
11 (з)   Лукас Торрейра
34 (п)   Гранит Джака
7 (п)   Генрих Мхитарян
10 (п)   Месут Озил
9 (н)   Александр Ляказетт
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамеянг
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
12 (з)   Джозеф Гомес
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
1 (в)   Петр Чех
12 (з)   Штефан Лихтштайнер
8 (п)   Аарон Рэмси
15 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
55 (п)   Эмиль Смит
17 (н)   Алекс Айуоби
23 (н)   Дэнни Уэлбек
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
32 (з)   Жоэль Матип
20 (п)   Адам Лаллана
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
27 (н)   Дивок Ориги
Самоечитаемое
Трансляция
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'45+1
Перерыв! Ничья 0:0 после 45 минут. Без голов прошёл первый тайм, хотя моментов было достаточно. Равная игра идёт и скучать не приходится. Ждём голы после перерыва.
'45
Момент у «Ливерпуля»! Милнер сделал заброс в штрафную, ван Дейк опередил Лено, пробил головой по пустым воротам и попал в штангу! Теперь везение на стороне «Арсенала».
'44
Фирмино сместился на правый край и навесил в штрафную, Холдинг в высоченном прыжке выбил мяч в сторону.
'42
«Арсенал» продолжает контролировать мяч на чужой половине поля. Гости вынуждены обороняться.
'40
Мустафи поборолся и сделал скидку во вратарскую, а Ляказетт с трёх метров расстрелял ворота гостей! Но гол не засчитан — офсайд был у «Арсенала».
'38
Ещё момент! Обамейянг пробил головой из вратарской — мяч прошёл над перекладиной. Активно лондонцы проводят концовку тайма.
'36
Момент! Озил сделал передачу на Ляказетта, тот с правого края вошёл в штрафную и пробил в дальний угол — промах!
'34
Бельерин подключился к атаке, но Мане вернулся в оборону, выиграл борьбу и выбил мяч из штрафной.
'32
Длинный заброс прошёл на ход Обамейянгу, Алисон выбежал за пределы штрафной и в подкате вынес мяч в аут.
'30
По владению мячом небольшое преимущество «Арсенала» — 51% на 49%, а по ударам — 5:5.
'28
Хозяева провели атаку левым флангом, Алисон справился с прострелом Колашинаца. Мяч отскочил в центр штрафной, но Мхитарян не сумел обработать мяч.
'26
Клопп привычно эмоционален на бровке. Постоянно что-то подсказывает своей команде наставник «Ливерпуля».
'24
Салах пробил с линии штрафной, мяч после рикошета отскочил к Робертсону, который зарядил низом — Лено сложился и забрал мяч.
'22
Опасно! Салах сделал заброс за спины защитников, ван Дейк оказался один перед воротами и пробил в упор — Лено потащил!
'20
Салах промчался по правому флангу, вошёл в штрафную, но Джака в роскошном подкате выбил мяч на угловой.
'18
Ответ «Ливерпуля»! Последовал заброс из глубины, Фирмино выскочил один на один и пробил в штангу, а Мане добил в пустые ворот! Но гол не засчитан — арбитр усмотрел офсайд у африканца.
'16
Момент у «Арсенала»! Обамейянг вырезал подачу в центр штрафной, Мхитарян опередил Алисона, но не попал головой по пустым воротам! Ошибся голкипер «Ливерпуля».
'14
«Канониры» разыграли угловой, Джака с линии штрафной пробил в нижний угол — Алисон выручил!
'13
Обамейянг! Получил передачу на ход, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол — мяч попал в сетку с внешней стороны!
'11
Мустафи прихрамывает, но пока не просит замены. Досталось защитнику в борьбе за мяч.
'9
Салах сместился на правый край и сделал скидку на линию штрафной, но у Вейналдума не получился удар в касание.
'8
Милнер со своей половины поля вырезал длинную передачу на ход Салаху, но египтянин не дотянулся до мяча.
'6
Команды с первых минут включили высокие скорости. Игра идёт без центра поля.
'4
Колашинац прорвался по левому флангу и прострелил на ближнюю штангу, Ляказетт пытался переправить мяч мимо вратаря, но Алисон спас гостей!
'2
Озил сделал передачу вразрез, Обамейянг убежал один на один с голкипером, но арбитр усмотрел офсайд у форварда.
'1
Матч начался! Мерсисайдцы разыграли матч с центра поля
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 11-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.