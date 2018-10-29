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Шарлотт ХорнетсМайами Хит
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Торонто РэпторсФиладельфия Сиксерс
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02:30
Бостон СелтиксДетройт Пистонс
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Оклахома-Сити ТандерЛос-Анджелес Клипперс
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Мемфис ГриззлизВашингтон Уизардс
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Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити

«Тоттенхэм» на «Уэмбли» проигрывает «Ман Сити». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм Хотспур» на лондонском стадионе «Уэмбли» принимает «Манчестер Сити» в рамках 10-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую-онлайн трансляцию поединка.
10-й тур  |   29 октября 23:00   |  2 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Манчестер Сити
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Лукас Моура 45'
Марез 6'
Лапорт 53'
Фернандиньо 61'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
19 (п)   Мусса Дембеле
17 (п)   Мусса Сиссоко
15 (п)   Эрик Дайер 67'
11 (п)   Эрик Ламела
27 (п)    Лукас 45'
10 (н)   Гарри Кейн
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт 53'
25 (п)    Фернандиньо 61'
20 (п)   Бернарду Силва
21 (п)   Давид Сильва
7 (п)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез 6'
10 (н)   Серхио Агуэро
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
16 (з)   Кайл Уолкер-Питерс
24 (з)   Серж Орье
8 (п)   Гарри Уинкс 67'
20 (п)   Деле Алли
23 (п)   Кристиан Эриксен
7 (н)   Сон Хын
49 (в)   Арьянет Мурич
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди
17 (п)   Кевин Де
47 (п)   Филип Фоден
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус
Удары
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'65
Серхио Агуэро прорвался по центру в чужую штрафную и нанес удар с выгодной позиции, но отправил мяч не слишком сильно и прямо в руки голкиперу.
'63
Менди подключился к атаке своей команды по левому флангу, но затем мяч потерял и был вынужден фолить. Обошлось без желтой карточки.
'61
Фернандиньо получил желтую карточку за срыв атаки соперников.
'60
Рахим Стерлинг получил передачу поблизости от чужой штрафной, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход и выпустил мяч за лицевую линию поля.
'58
Толком не получаются сейчас атаки у «Тоттенхэма». Уверенно контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити».
'56
Бернарду Силва прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки и отпасовал во вратарскую, где Давид Силва отдал передачу под удар Стерлингу, но Рахим из убойной позиции выстрелил в защитника!
'54
Ляпорт получил желтую карточку за грубый фол против устремившегося в прорыв от центра поля Сиссоко.
'53
Кейн забрался во вне игры в центральной зоне у чужой штрафной после передачи от центра поля.
'52
Агуэро неудачно пробил со штрафного с выгодной позиции в стенку из футболистов «Тоттенхэма». Мяч отлетел к Менди, после чего тот исполнил невразумительную подачу за лицевую линию поля.
'50
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» на стартовых минутах второго тайма. По-прежнему вынуждены в основном обороняться хозяева.
'48
Марез исполнил слишком сильную и неточную подачу с правого фланга атаки. Мяч перелетел через всех партнеров по команде и ушел за лицевую линию поля.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Вполне справедливый пока счет на табло стадиона «Уэмбли» по итогам первых сорока пяти минут. Явным преимуществом владели гости большую часть игрового времени и воплотили это преимущество в забитый мяч Мареза. «Тоттенхэму» нужно прибавлять уже после перерыва.
'45
Лукас Моура получил желтую карточку за попытку симулировать фол у чужой штрафной.
'42
Дайер не по правилам остановил Стерлинга на левом фланге атаки «Манчестер Сити». После подачи со стандартного положения в прыжке на перехвате сыграл Санчес.
'40
Длительное время контролируют мяч футболисты «Манчестер Сити» в эти минуты матча. Вынуждены в основном обороняться сейчас хозяева.
'38
Рахим Стерлинг исполнил подачу с углового с левого фланга в центр чужой штрафной, где первым на мяче был один из защитников.
'36
Давид Силва получил передачу за пределами штрафной, попытался пробить по центру ворот, но Уго Льорис в красивом прыжке выручил свою команду.
'34
Момент у «Тоттенхэма»! После провала обороны гостей фактически убежал один на один по месту правого форварда Кейн, но слишком сильно прокинул себе мяч на ход, позволив Эдерсону забрать игровой снаряд в руки.
'32
Ламела по центру попытался прорваться к чужой штрафной, но наткнулся на троих соперников и довольно быстро лишился мяча.
'30
Разыграли угловой футболисты «Манчестер Сити» на правом фланге атаки, после чего Бернарду Силва навесил в центр, но вынес мяч подальше за пределы поля Эрик Дайер.
'28
Момент у «Манчестер Сити»! Давид Силва передал мяч Марезу на правом краю чужой штрафной, а тот выстрелил в ближний угол ворот, но выручил свою команду Льорис!
'26
После вбрасывания мяча из аута в штрафную «Манчестер Сити» упал на газон Ламела в борьбе с Джоном Стоунзом, но арбитр пенальти не поставил.
'24
Сиссоко прорвался в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался прострелить в центр, но на пути у мяча оказался один из защитников «Манчестер Сити».
'23
А теперь уже картина наоборот. Ламела устремился в прорыв от центра поля и был остановлен фолом со стороны Фернандиньо.
'21
Фернандиньо попробовал начать атаку своей команды проходом вперед от собственной штрафной, но при помощи откровенного фола остановил его Эрик Ламела.
'19
Агуэро забрался во вне игры на левом фланге атаки своей команды во время развития стремительного наступления «Манчестер Сити».
'17
Кайл Уокер исполнил невразумительную подачу с правого фланга атаки в чужую штрафную. Мяч перелетел через всех футболистов и ушел за боковую линию поля.
'15
После скидки головой от партнера по команде нанес удар с правого края чужой штрафной Бернарду Силва, но рикошетом от соперника мяч ушел на угловой.
'13
Разыграли угловой футболисты «Манчестер Сити», после чего попытался нанести удар из-за пределов штрафной Кайл Уокер, но отправил мяч далеко от цели.
'11
Триппьер навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где нанес удар головой Алдервейрелд, но вышло прямо в руки Эдерсону.
'10
Далеко не самый лучший газон сегодня на стадионе «Уэмбли». Чуть более суток назад тут проводился матч НФЛ.
'8
Момент у «Тоттенхэма»! Кейн вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, на силу пробил, но мяч пролетел над перекладиной ворот Эдерсона!
'6
Гол! 0:1! Триппьер ошибочно головой сбросил мяч у своей штрафной на ход Стерлингу, тот прорвался на скорости вперед и прострелил во вратарскую, где Марез ударом в касание замкнул этот пас.
'5
Стерлинг взял игру на себя поблизости от чужой штрафной, смело пошел в обводку, но уверенно встретил его в этом эпизоде защитник «Тоттенхэма».
'3
Агуэро получил передачу на правом краю чужой штрафной, но при этом подыграл себе рукой, что не осталось без внимания со стороны арбитра.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча десятого тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.