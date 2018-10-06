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Трансляция
С конца
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'14
Янга сбили на правом фланге неподалёку от штрафной.
'12
«Олд Траффорд» молчит, пребывая в состоянии лёгкого шока.
'10
'8
Явно не такого начала ждал Жозе Моуринью, как и болельщики на «Олд Траффорд».
'7
'5
Матич навесил в штрафную с правого фланга, защита выбила мяч.
'3
Де Хеа забирает мяч после дальнего заброса в штрафную.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.