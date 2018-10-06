Манчестер Юнайтед

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Россия / Премьер-Лига
19:30
АрсеналУфа
1:1
закончен
Италия / Серия А
21:30
ТориноФрозиноне
3:2
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ВердерВольфсбург
2:0
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ТулузаНицца
1:1
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Англия / Премьер-лига
22:00
Брайтон энд Хоув АльбионВест Хэм Юнайтед
1:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Атлетик БРеал Сосьедад
1:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарТрактор
2:0
закончен
12:30
АдмиралМеталлург Мг
3:4
закончен
12:30
АмурАвтомобилист
2:5
закончен
15:30
СибирьЦСКА
0:2
закончен
17:00
Салават ЮлаевСлован
4:1
закончен
19:30
АвангардДинамо Р
5:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
02:00
Коламбус Блю ДжекетсКаролина Харрикейнз
1:3
закончен
05:30
Лос-Анджелес КингзСан-Хосе Шаркс
2:3 (ОТ)
закончен
Единая лига ВТБ
15:10
Енисей ЦСКА
66:91
закончен
19:30
ВЭФ Химки
67:96
закончен
20:00
Локомотив-Кубань Зенит
96:64
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
Крылья СоветовДинамо М
1:0
закончен
16:30
РостовОренбург
0:1
закончен
19:00
РубинУрал
1:0
перерыв
Италия / Серия А
16:00
КальяриБолонья
2:0
закончен
19:00
УдинезеЮвентус
0:2
перерыв
21:30
ЭмполиРома
не начался
Испания / Примера
14:00
ЖиронаЭйбар
2:3
закончен
17:15
ХетафеЛеванте
0:1
закончен
19:30
АлавесРеал Мадрид
0:0
1 тайм
21:45
ЛеганесРайо Вальекано
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Боруссия ДАугсбург
4:3
закончен
16:30
Ганновер-96Штутгарт
3:1
закончен
16:30
МайнцГерта
0:0
закончен
16:30
ФортунаШальке-04
0:2
закончен
19:30
БаварияБоруссия М
0:2
1 тайм
Англия / Премьер-лига
17:00
БёрнлиХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
17:00
Кристал ПэласВулверхэмптон
0:1
закончен
17:00
Лестер СитиЭвертон
1:2
закончен
17:00
Тоттенхэм ХотспурКардифф Сити
1:0
закончен
17:00
УотфордБорнмут
0:4
закончен
19:30
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
0:2
1 тайм
ФНЛ / Первый дивизион
13:00
ТомьСибирь
1:1
закончен
14:00
ШинникТамбов
3:0
закончен
14:30
Спартак-2Тюмень
0:0
закончен
15:00
Зенит-2Армавир
1:1
закончен
15:00
ХимкиСКА-Хабаровск
0:0
закончен
16:00
Авангард КЧертаново
2:1
закончен
16:00
РоторКраснодар-2
1:0
закончен
18:00
ФакелМордовия
1:2
2 тайм
18:00
БалтикаНижний Новгород
1:2
закончен
20:00
СочиЛуч
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
МариупольКарпаты
1:1
закончен
17:00
АлександрияЧерноморец
3:2
закончен
Франция / Лига 1
18:00
ЛилльСент-Этьен
3:1
закончен
21:00
АмьенДижон
не начался
21:00
АнжеСтрасбург
не начался
21:00
ГенгамМонпелье
не начался
21:00
НимРеймс
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
ХК СочиДинамо Мн
4:3 (ОТ)
закончен
16:00
ЙокеритСКА
2:6
закончен
17:00
ЛокомотивАк Барс
2:1
закончен
17:00
СеверстальТорпедо
2:1
закончен
17:00
СпартакВитязь
2:3 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МНефтехимик
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
20:00
Нью-Джерси ДэвилзЭдмонтон Ойлерз
не начался
02:00
Питтсбург ПингвинзМонреаль Канадиенс
не начался
02:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
не начался
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
не начался
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
не начался
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
не начался
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
не начался
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
не начался
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
не начался
05:00
Калгари ФлэймзВанкувер Кэнакс
не начался
Фигурное катание /
13:30
Тараканова выиграла этап юниорского Гран-при в Любляне
1
Анастасия Тараканова (Россия)
190,05
2
Анна Тарусина (Россия)
188,24
3
Хэ Ин Ли (Южная Корея)
180,48
закончен
Россия / Премьер-Лига
11:30
ЕнисейСпартак М
не начался
14:00
АхматАнжи
не начался
16:30
ЗенитКраснодар
не начался
19:00
ЦСКАЛокомотив М
не начался
Испания / Примера
13:00
ВальядолидУэска
не начался
17:15
Атлетико МБетис
не начался
19:30
ЭспаньолВильярреал
не начался
19:30
СевильяСельта
не начался
21:45
ВаленсияБарселона
не начался
Италия / Серия А
13:30
ДженоаПарма
не начался
16:00
АталантаСампдория
не начался
16:00
ЛациоФиорентина
не начался
16:00
МиланКьево
не начался
19:00
НаполиСассуоло
не начался
21:30
СПАЛИнтер М
не начался
Англия / Премьер-лига
14:00
ФулхэмАрсенал
не начался
16:15
СаутгемптонЧелси
не начался
18:30
ЛиверпульМанчестер Сити
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ЛьвовДесна
не начался
17:00
Динамо КОлимпик Д
не начался
17:00
Шахтёр ДЗаря
не начался
19:30
ВорсклаАрсенал К
не начался
Германия / Бундеслига
14:30
ФрайбургБайер
не начался
16:30
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
не начался
19:00
РБ ЛейпцигНюрнберг
не начался
Франция / Лига 1
16:00
БордоНант
не начался
18:00
МарсельКан
не начался
18:00
МонакоРенн
не начался
22:00
ПСЖЛион
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралТрактор
не начался
10:00
АмурМеталлург Мг
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарАвтомобилист
не начался
13:30
СибирьДинамо Р
не начался
14:00
БарысСлован
не начался
16:00
АвангардЦСКА
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
не начался
02:00
Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
05:30
Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
не начался
Единая лига ВТБ
11:00
Астана ЦСКА
не начался
16:30
Цмоки-Минск Зелена Гура
не начался
17:00
Нижний Новгород Калев
не начался
18:00
УНИКС Автодор
не начался
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Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Справиться с аутсайдером: «МЮ» принимает «Ньюкасл». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» в чемпионате Англии

«Манчестер Юнайтед» встречается с «Ньюкаслом» в матче чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
8-й тур  |   06 октября 19:30   |  1 тайм
Манчестер Юнайтед
0:2
Ньюкасл Юнайтед
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Кенеди 7'
Муто 10'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
18 (з)   Эшли Янг
23 (з)   Люк Шоу
3 (з)   Эрик Бейи
12 (з)   Крис Смоллинг
31 (п)   Неманья Матич
39 (п)   Скотт МакТоминай
6 (п)   Поль Погба
9 (н)   Ромелу Лукаку
10 (н)   Маркус Рашфорд
11 (н)   Антони Марсьяль
12 (в)   Мартин Дубравка
22 (з)   Деандре Йедлин
19 (з)   Хавьер Манкильо
6 (з)   Джамал Ласcеллс
18 (з)   Федерико Фернандес
10 (п)   Мохамед Диаме
11 (п)   Мэтт Ритчи
8 (п)   Джонджо Шелви
15 (п)   Роберт Кенеди 7'
13 (н)   Йосинори Муто 10'
17 (н)   Айосе Перес
Запасной состав
22 (в)   Серхио Ромеро
2 (з)   Виктор Линделёф
8 (п)   Хуан Мата
15 (п)   Андреас Перейра
17 (п)    Фред
27 (п)   Маруан Феллайни
7 (н)   Алексис Санчес
26 (в)   Карл Дарлоу
2 (з)   Киран Кларк
5 (з)   Фабиан Шёр
7 (п)   Джейкоб Мёрфи
14 (п)   Айзак Хэйден
30 (п)   Кристиан Атсу
21 (н)    Хоселу
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Трансляция
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'14
Янга сбили на правом фланге неподалёку от штрафной.
'12
«Олд Траффорд» молчит, пребывая в состоянии лёгкого шока.
'10
ГОЛ! Шелви с правого фланга прострелил в центр штрафной, там Муто спокойно развернулся, несмотря на опеку Смоллинга, и пробил чуть левее де Хеа!
'8
Явно не такого начала ждал Жозе Моуринью, как и болельщики на «Олд Траффорд».
'7
ГОЛ! «Ньюкасл» провёл быструю контратаку по центру, Перес вырезал отличную передачу, Кенеди убежал от Янга и пробил в левый нижний угол ворот!
'5
Матич навесил в штрафную с правого фланга, защита выбила мяч.
'3
Де Хеа забирает мяч после дальнего заброса в штрафную.
'1
Поехали! Игра началась.
'0
Футболисты выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча восьмого тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.