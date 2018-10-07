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ГенгамМонпелье
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НимРеймс
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ХК СочиДинамо Мн
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ЙокеритСКА
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02:00
Нью-Йорк АйлендерсНэшвилл Предаторз
3:4
закончен
02:00
Тампа-Бэй ЛайтнингФлорида Пантерз
2:1 (Б)
закончен
02:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
3:5
закончен
02:00
Баффало СэйбрзНью-Йорк Рейнджерс
3:1
закончен
02:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
5:1
закончен
03:00
Миннесота УайлдВегас Голден Найтс
1:2 (Б)
закончен
03:00
Сент-Луис БлюзЧикаго Блэкхоукс
4:5 (ОТ)
закончен
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Колорадо ЭвеланшФиладельфия Флайерз
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Каролина ХаррикейнзНью-Йорк Рейнджерс
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Чикаго БлэкхоуксТоронто Мэйпл Лифс
не начался
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Лос-Анджелес КингзДетройт Ред Уингз
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Астана ЦСКА
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Цмоки-Минск Зелена Гура
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17:00
Нижний Новгород Калев
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УНИКС Автодор
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КХЛ / регулярный чемпионат
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ЙокеритДинамо Мн
не начался
19:00
СеверстальАк Барс
не начался
19:30
Динамо МТорпедо
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ХК СочиВитязь
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Нью-Йорк АйлендерсСан-Хосе Шаркс
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20:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
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22:00
Баффало СэйбрзВегас Голден Найтс
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05:00
Анахайм ДаксДетройт Ред Уингз
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Ливерпуль Манчестер Сити

Битва лучших: «Ливерпуль» играет с «Манчестер Сити». LIVE

Онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ман Сити»

В центральном матче восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» Юргена Клоппа принимает «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
8-й тур  |   07 октября 18:30   |  2 тайм
Ливерпуль
0:0
Манчестер Сити
Стадион «Энфилд», Ливерпуль | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Силва 21'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Алисон Бекер
12 (з)   Джозеф Гомес
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
14 (п)   Джордан Хендерсон
7 (п)   Джеймс Милнер 29'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
31 (в)    Эдерсон
2 (з)   Кайл Уолкер
22 (з)   Бенжамен Менди
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
25 (п)    Фернандиньо
20 (п)   Бернарду Силва 21'
21 (п)   Давид Сильва
7 (п)   Рахим Стерлинг
26 (н)   Рияд Марез
10 (н)   Серхио Агуэро
Запасной состав
22 (в)   Симон Миньоле
32 (з)   Жоэль Матип
8 (п)   Наби Кейта 29'
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
3 (п)    Фабиньо
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
49 (в)   Арьянет Мурич
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди
47 (п)   Филип Фоден
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус
Удары
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По воротам:
В створ:
Владение мячом
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'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Ни одного удара в створ не нанесли команды за первые 45 минут. Осторожная игра идёт, команды не раскрываются и действуют аккуратно.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
«Горожане» концовку тайма проводят в позиционных атаках. Но нет моментов у ворот Алисона.
'41
Хендерсон проиграл позицию и снёс Бернарду Силву. Джордан отделался устным предупреждением от арбитра.
'39
Марез убежал в контратаку по правому флангу, дошёл до штрафной, но не сумел обыграть Робертсона.
'37
«Горожане» провели атаку левым флангом. Давид Сильва вошёл в штрафную, но ван Дейк успел накрыть его удар.
'35
Гости совершили отбор и попытались убежать в контратаку. Ловрен помешал Агуэро выбраться на свободное пространство и атака «Сити» захлебнулась.
'33
Фернандиньо в центре поля уронил Мане и едва не возникла стычка! Арбитр успокоил игроков.
'31
За полчаса команды на двоих нанесли всего один удар в сторону ворот. Маловато.
'29
Кейта вышел вместо Милнера.
'29
Вынужденная замена у «Ливерпуля».
'27
Милнер присел на газон и схватился за ногу. Медики выбежали на поле.
'25
Марез с правого края сделал перевод в штрафную, мяч после рикошета от Ловрена прискакал в руки Алисону.
'23
«Горожане» забрали мяч и неспешно перекатывают его. По владению мячом преимущество у «Сити» — 54% на 46%.
'21
Бернарду Силва придержал Салаха за футболку и сорвал атаку «Ливерпуля». Жёлтая карточка.
'20
Агуэро подобрал отскок в штрафной, укрыл мяч корпусом и упал в борьбе с Ловреном. Показалось, что аргентинца ударили по ногам, но арбитр показывает, что всё было чисто.
'18
Хендерсон из глубины сделал заброс в штрафную! Эдерсон на мгновение опередил Салаха.
'16
«Горожане» сбили темп, игра переместилась в центр поля.
'14
Стерлинг в контратаке дошёл до штрафной, пробил в соперника и заработал угловой.
'12
«Горожане» катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Не доходит мяч до Агуэро.
'10
Робертсон прорвался по левому флангу и заработал угловой. Эдерсон справился с подачей во вратарскую.
'8
«Ливерпуль» активно идёт в прессинг и не позволяет гостям разыгрывать мяч.
'6
Мане дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу, но там Менди помешал Салаху пробить по воротам!
'4
Момент! Салах вошёл в штрафную, раскачал защитника и пробил рядом со штангой!
'3
Милнер прострелил с левого края, Мане в окружении трёх соперников потерял мяч.
'1
Матч начался! «Горожане» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.