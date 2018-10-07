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Трансляция
С конца
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'46
Стартовал второй тайм!
'45+2
Перерыв! Ничья 0:0 после первого тайма. Ни одного удара в створ не нанесли команды за первые 45 минут. Осторожная игра идёт, команды не раскрываются и действуют аккуратно.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
«Горожане» концовку тайма проводят в позиционных атаках. Но нет моментов у ворот Алисона.
'41
Хендерсон проиграл позицию и снёс Бернарду Силву. Джордан отделался устным предупреждением от арбитра.
'39
Марез убежал в контратаку по правому флангу, дошёл до штрафной, но не сумел обыграть Робертсона.
'37
«Горожане» провели атаку левым флангом. Давид Сильва вошёл в штрафную, но ван Дейк успел накрыть его удар.
'35
Гости совершили отбор и попытались убежать в контратаку. Ловрен помешал Агуэро выбраться на свободное пространство и атака «Сити» захлебнулась.
'33
Фернандиньо в центре поля уронил Мане и едва не возникла стычка! Арбитр успокоил игроков.
'31
За полчаса команды на двоих нанесли всего один удар в сторону ворот. Маловато.
'29
'29
'27
Милнер присел на газон и схватился за ногу. Медики выбежали на поле.
'25
Марез с правого края сделал перевод в штрафную, мяч после рикошета от Ловрена прискакал в руки Алисону.
'23
«Горожане» забрали мяч и неспешно перекатывают его. По владению мячом преимущество у «Сити» — 54% на 46%.
'21
'20
Агуэро подобрал отскок в штрафной, укрыл мяч корпусом и упал в борьбе с Ловреном. Показалось, что аргентинца ударили по ногам, но арбитр показывает, что всё было чисто.
'18
Хендерсон из глубины сделал заброс в штрафную! Эдерсон на мгновение опередил Салаха.
'16
«Горожане» сбили темп, игра переместилась в центр поля.
'14
Стерлинг в контратаке дошёл до штрафной, пробил в соперника и заработал угловой.
'12
«Горожане» катают мяч в центре поля, но нет продвижения вперёд. Не доходит мяч до Агуэро.
'10
Робертсон прорвался по левому флангу и заработал угловой. Эдерсон справился с подачей во вратарскую.
'8
«Ливерпуль» активно идёт в прессинг и не позволяет гостям разыгрывать мяч.
'6
Мане дошёл до лицевой и навесил на дальнюю штангу, но там Менди помешал Салаху пробить по воротам!
'4
Момент! Салах вошёл в штрафную, раскачал защитника и пробил рядом со штангой!
'3
Милнер прострелил с левого края, Мане в окружении трёх соперников потерял мяч.
'1
Матч начался! «Горожане» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча восьмого тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.