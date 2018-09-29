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Свергнуть лидера: «Челси» забил «Ливерпулю». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии »«Челси» — «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» принимает «Ливерпуль» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
7-й тур  |   29 сентября 19:30   |  2 тайм
Челси
1:0
Ливерпуль
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Азар 25'
Мане 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
30 (з)   Давид Луис
2 (з)   Антонио Рюдигер
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
5 (п)    Жоржиньо
18 (н)   Оливье Жиру 65'
22 (н)    Виллиан 73'
10 (н)   Эден Азар 25'
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
4 (з)   Вирджил ван
12 (з)   Джозеф Гомес
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
7 (п)   Джеймс Милнер
11 (п)   Мохамед Салах 66'
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане 39'
Запасной состав
13 (в)   Вилли Кабальеро
15 (з)   Виктор Мозес 73'
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
4 (п)   Сеск Фабрегас
8 (п)   Росс Баркли
29 (н)   Альваро Мората 65'
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
32 (з)   Жоэль Матип
3 (п)    Фабиньо
8 (п)   Наби Кейта
23 (н)   Шердан Шакири 66'
15 (н)   Дэниел Старридж
Удары
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Трансляция
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'73
Мозес будет играть справа у «Челси».
'73
Виллиан заменён.
'72
Как тут не забить!? Милнер вырезал мяч на свободного у вратарской Фирмино, который пробил головой, но на линии ворот оказался Давид Луис, который сыграл на отбой!
'70
Шакири! Швейцарец выскочил на прострел Робертсона, но не смог нормально попасть по мячу! Удар не получился!
'69
Алисону пришлось включиться, дабы отразить опасный удар с линии штрафной в дальний угол!
'68
Арбитр не поддался на падение Азара в штрафной красных!
'66
Шакири в игре.
'66
Салах отправился отдыхать.
'65
Мората вышел.
'65
Жиру заменили.
'65
Угловой «Челси» ни к чему серьёзному не привёл.
'64
Азар мог закончить всё! Бельгиец убежал на Алисона и вместо обводящего удара пробил прямой на силу, бразилец среагировал!
'60
Ван Дейк и Гомес догнали Виллиана и помешали бразильцу реализовать выход на свидание с Алисоном!
'58
Кепа спас! Фирмино зацепился за мяч и отдал его Мане, который отлично ушёл от двоих соперников, нанеся хитрый удар низом, но Кепа среагировал!
'57
Кепа спокойно забрал безадресную подачу Арнольда. Клопп недоволен.
'56
Удар Милнера был легко заблокирован.
'54
Алонсо догнал Арнольда и успешно сыграл в подкате. Лишь угловой заработали красные.
'52
Хендерсон получил повреждение в стыке с Жиру и ван Дейком.
'50
Ковачич отметился тактическим безобидным фолом. «Ливерпуль» пока не может найти свою игру.
'48
Ковачич взял подбор на линии штрафной, но далеко отпустил от себя мяч, что и спасло красных!
'47
Виллиан классно ушёл от соперника у лицевой и прострелил на Жиру, которого успели прикрыть!
'46
Второй тайм!
'45+1
Закончился первый тайм. Футбол высочайшего уровня, в котором немного сильнее оказался «Челси». Синие могли пропустить два-три гола, но не только не пропустили, но и забили сами! Азар стал автором пока единственного гола в матче. Впереди второй тайм, будет на что посмотреть.
'44
Мане обработал тяжёлый прострел Арнольда и пробил в падении через себя — мяч полетел выше!
'43
У Ковачича и Виллиана не получилась стеночка перед штрафной «Ливерпуля».
'41
Салах увидел свободного слева Фирмино, но пас не прошёл! Обидно, ведь атака получалась голевой.
'39
Мане сбил убегавшего Азара и получил предупреждение.
'38
Виллиан сфолил в подкате и сам же получил повреждение. Повезло, что не критическое.
'37
Арнольд не ускорился за резким проникающим пасом Хендерсона.
'35
Синие отодвинули игру от своей штрафной, но долго контролировать мяч не получается.
'32
Салах! Египтянин выскочил на Кепу, ушёл вправо и пробил по пустым воротам, которые успел спасти Рюдигер! Отличный шанс, был.
'31
Аспиликуэта подставил голову под подачу Милнера со штрафного, сыграв на угловой, который арбитр проморгал, назначив удар от ворот!
'29
Давид Луис откликнулся на навес Робертсона, не дав мячу дойти до открывавшегося на дальней штанге Салаха!
'28
Жиру помешали пробить головой! Преимущество у «Челси».
'25
ГОЛ! «Челси» впереди! В атаке на скорости Азару выложили мяч на ход (пас Ковачича), Эден ворвался в штрафную и пробил под дальнюю штангу! Отличный гол!
'22
Алисон спас! Отличный заброс прошёл на Виллиана, который выскочил на соотечественника-вратаря и нанёс топорный удар! Теперь уже красным повезло.
'21
Салах на скорости ворвался в штрафную и слишком слабо пробил. Прямо в Кепу полетел мяч.
'19
Ван Дейк эффектно отразил прострел Алонсо, получилось в стиле кунг-фу.
'18
Фирмино! Бразилец получил мяч у края вратарской, но пробить нормально по воротам ему помешали!
'15
Очередной удар мерсисайдцев в молоко — Мане решил пробить с линии штрафной, но мяч срезался с ноги.
'14
Диагональ ван Дейка привела к положению вне игры. Оказывается, ошибочному.
'13
Арбитр остановил игру из-за нарушения Виллиана.
'10
Салах очень легко ушёл от Рюдигера, но не сумел попасть в створ, нанося обводящий удар в дальнюю девятку.
'8
Мане не смог оббежать Рюдигера и получил повреждение, но несерьёзное.
'7
Гомес справился с резким пасом пяткой от Жиру! Очень опасно атаковали синие.
'6
Салаха оставили в положении вне игры.
'5
Алисон отлично сыграл на опережение, оставив не у дел выбегавшего на проникающий пас Виллиана.
'5
Салах подхватил мяч у чужой штрафной и нанёс удар прямо в Кепу! Повезло «Челси».
'4
Очень высокий темп матча, но пока команды успевают отрабатывать в обороне.
'2
Виллиан вовремя отработал в обороне, перехватив перспективный пас Салаха!
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча седьмого тура АПЛ: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.