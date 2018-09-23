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Трансляция
С конца
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'87
Плотный удар Тосуна — Чех и тут не стал радовать ливерпульских болельщиков, парировав мяч!
'86
Слишком сильная подача от угла поля получилась у гостей, Ришарлисон уже подобрал мяч за штрафной площадью.
'85
Ответ «Эвертона»! Сигурдссон в касание из-за штрафной пробивал, небольшой рикошет по пути — угловой.
'83
Уэлбек получил мяч в штрафной площади прямо по центру, но удар был заблокирован!
'81
Айуоби заработал для своей команды угловой. Разыграли на коротке его хозяева, а после перешли на контроль мяча.
'80
'80
'78
Возобновилась игра. Всё в порядке с футболистами.
'77
Мустафи и Ришарлисон столкнулись в борьбе за мяч. Врачи на поле, нужна помощь обоим.
'75
Не вышло у гостей начать атаку длинным пасом вперёд, Джака отыграл на своего вратаря.
'74
Долго лондонцы контролировали мяч на левом краю атаки, но извлечь из этого момент у ворот соперника не получилось.
'72
'72
'71
Право на хороший стандарт получили гости. Сигурдссон подал в штрафную, Кин плечом мяч срезал в нижний угол ворот, но там Чех его и ждал!
'70
Ришарлисон был блокирован при ударе с острого угла — мяч укатился в аут.
'68
'68
'68
Хороший прострел от Монреаля вдоль вратарской, но замкнуть у «канониров» оказалось некому!
'67
Дэвис забросил мяч на Уолкотта, но того в штрафную площадь хозяев не пустил Холдинг.
'65
Бельерин не стал ничего придумывать, а зарядил издали по воротам — Пикфорд на месте.
'64
59964 болельщика сегодня на трибунах «Эмирейтс».
'62
Калверт-Льюин не добрался до мяча головой после подачи Дэвиса от левой бровки.
'59
'56
'56
Обамеянг головой делал скидку во вратарскую после подачи Рэмси, мяч задел руку защитника «Эвертона», но это не потянуло на пенальти!
'55
Вырезал Ришарлисон мяч в штрафную хозяев, но Мустафи головой сыграл здорово.
'53
Кенни грамотным мелким фолом на фланге сорвал контратаку «канониров».
'52
Дэвис и Уолкотт не поняли друг друга — мяч ушёл за лицевую линию после передачи Тома в штрафную.
'50
Озил от углового флажка накинул мяч на радиус штрафной, Рэмси слёту пробил — Пикфорд надёжен!
'49
Разгоняли гости атаку через правый фланг, но пас на Калверта-Льюина уже был отдан в положение вне игры.
'47
Первая атака «Эвертона» после перерыва привела к назначению углового удара. Сигурдссон подал точно на голову Ляказетту — мяч покинул штрафную хозяев.
'46
Второй тайм встречи на лондонском поле «Эмирейтс» начался! Без замен в перерыве.
'45+3
Свисток арбитра отправляет команды на перерыв! Нулевая ничья на табло пока у нас, но это только благодаря отменной игре вратарей.
'45+2
Пикфорд в падении забрал мяч, не позволив Ляказетту первым успеть к мячу на дальнем углу вратарской!
'45+1
Динь корчится от боли после того, как Торрейра наступил ему на ногу. Игровой эпизод, как посчитал судья.
'45
Корнер у гостей не получилось разыграть. Три минуты будет добавлено к первому тайму.
'44
Здорово вышли ливерпульцы в контратаку. Ришарлисон из-под защитника с левого края штрафной верхом пробивал — Чех не без проблем мяч отправил за пределы поля!
'43
«Арсенал» даёт концовку тайма! Мяч попал в крестовину после подачи Джаки! Пикфорд, как-то спокойно отреагировал на эту атаку хозяев.
'41
Ляказетт затянул с ударом после классной скидки Рэмси, уже на линии вратарской француза обезмячили!
'39
'39
'38
Прошёл пас на Уолкотта в свободную зону штрафной площади, но Чех вновь хорош на выходе из ворот!
'37
Монреаль помог себе рукой, разгоняя атаку хозяев через левый край — фол зафиксирован.
'36
Обамеянгу после подбора не дали из штрафной площади слёту пробить по воротам Пикфорда!
'35
Вернулся Мустафи на поле под аплодисменты болельщиков.
'34
Мустафи получил повреждение. Медики уже колдуют возле ноги лондонского защитника. Пауза в игре.
'33
Всё было хорошо в контратаке «Арсенала», но вот пас Озила вдоль ворот не прошёл на Рэмси!
'32
Угловой у гостей ничем интересным у ворот не закончился.
'31
Динь со стандарта от правого угла штрафной пробил под перекладину — Чех перевёл мяч на угловой!
'30
'29
Ришарлисон принял мяч спиной к воротам, развернулся, чуть продвинулся к штрафной и несильно пробил в попытке попасть в дальний нижний угол створа «канониров» — мимо!
'27
'26
Чех на месте после подачи «ирисок» от углового флажка.
'25
Попробовали лондонцы атаку через центр провести, но одна неточная передача всё сломала — мяч в ногах у Пикфорда.
'23
Чех быстро ввёл мяч в игру, наклёвывалась хорошая контратака у хозяев, но замельчили при передачах в центре поля, позволив сопернику вернуться в оборону.
'21
Ришарлисон вышел на ударную позицию и мощно пробил в метре от штрафной площади — Чех в прыжке мяч отбил!
'19
Долго готовил Обамеянг дальний удар, в итоге его попытку блокировал защитник «Эвертона».
'17
Не прошёл разрезающий пас на Ляказетта — успела оборона «Эвертона» сомкнуться.
'15
'15
Мустафи не позволил себя обыграть на входе в штрафную площадь. Вновь настырный Калверт-Льюин создавал проблемы обороне «Арсенала».
'13
Быстрая атака «Арсенала» привела к тому, что Монреаль уже с линии вратарской пробивал — Пикфорд сейванул!
'11
«Эвертон» стартовые минуты встречи играет лучше. Больше остроты именно у ворот Чеха.
'9
Калверт-Льюин в подкате старался замкнуть прострел Сигурдссона — мяч в створ хозяев не завернул! А тут ещё и линейный арбитр поднял флажок — офсайд.
'7
После прострела от левой бровки в штрафную гостей мяч едва не попал в руку Зума, судья всем видом показал, что тут «точку» он ставить не будет.
'5
Кенни не стал рисковать и выбил мяч на угловой. Первый стандарт лондонцев к опасному моменту у ворот Пикфорда не привёл.
'4
Пару неудачных атак «канониров» через правый фланг — мяч покинул поле после передач на Озила.
'2
Калверт-Льюин вышел один на один с вратарём «Арсенала», полез в обводку, которая не прошла!
'1
Матч начался! Первый удар по мячу в центре поля нанесли гости.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Арсенал» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.