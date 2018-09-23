Вест Хэм Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. В целом результат выглядит справедливым, так как обе команды имели немного возможностей отличиться забитым голом. Интереснее игра ожидается уже после перерыва.
'45
Момент у «Челси»! Виллиан навесил с правого края чужой штрафной в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Канте, но отправил мяч рядом со штангой!
'43
Несколько успокоилась у нас игра под конец первого тайма. Мяч в основном находится поблизости от центральной части поля.
'41
Масуаку теперь уже сам исполнил передачу вперед по левому флангу атаки, но там Обьянг не сумел мяч нормально обработать. В результате аут для «Челси».
'39
Канте получил передачу на правом фланге атаки, попытался навесить в центр, но на пути у мяча оказался Масуаку. Мяч улетел в аут.
'37
Ярмоленко получил повреждение в столкновении с Алонсо в районе центра поля. Но, похоже, готов Андрей продолжать игру.
'35
Фабиански оказался под прессингом в своей штрафной и вынужден был выбить мяч за боковую линию поля.
'33
Азар по центру на скорости прорывался к чужой штрафной по центру, но здорово сыграл против него в отборе Пабло Сабалета. Обошлось без нарушения правил.
'31
Момент у «Вест Хэма»! Ярмоленко убежал в быструю контратаку по правому флангу атаки, от Андрея в борьбе с защитником мяч отскочил к Антонио и тот пробил с угла вратарской, но прямо в голкипера!
'29
Фелипе Андерсон передал мяч Антонио на левый край чужой штрафной, а тот на силу пробил с острого угла, но отправил мяч выше створа ворот!
'27
Сначала мяч срезался с ноги у Фабиански при попытке выбить его, затем тот же трюк повторил и Бальбуэна. Наконец, со второй попытки у парагвайца вышло отправить мяч в аут.
'25
Виллиан навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Фабиански, где мяч рикошетом отлетел к Ковачичу, но удар хорвата был блокирован.
'23
Жоржиньо исполнил заброс в чужую штрафную на Жиру, а тот упал на газон при попытке слета нанести удар. Арбитр справедливо фола не зафиксировал.
'21
Фелипе Андерсон на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил в центр, где после ряда рикошетов мяч был вынесен на угловой.
'19
Виллиан исполнил не самый удачный перевод на правый фланг атаки у чужой штрафной. В результате мяч от бразильца ушел за боковую линию поля.
'17
Намного лучше удается контролировать мяч футболистам «Челси» на стартовых минутах нашего матча. Вынуждены хозяева при этом в основном обороняться.
'15
Эден Азар исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче. Больше атакуют футболисты «Челси» в эти минуты матча.
'13
Виллиан классной передачей пяткой нашел свободного Азара на левом краю чужой штрафной и тот в касание нанес удар, но прямо в руки Фабиански.
'11
Рюдигер решился на удар по воротам метров с 30-ти, но выстрел вышел не слишком опасным. Уверенно забрал мяч в руки Фабиански.
'9
Аспиликуэта прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Бальбуэна выбил мяч на угловой. Виллиан исполнил выверенную подачу с угла поля на Жиру, а тот в касание пробил прямо в руки Фабиански.
'7
Ярмоленко перевел мяч с правого фланга атаки в центр на Фелипе Андерсона, а тот попытался пробить из-за пределов штрафной, но угодил в ближайшего соперника.
'6
Ярмоленко исполнил классный перевод на левый край чужой штрафной, где Обьянг первым был на мяче, но неудачно прострелил в центр на соперника.
'5
Виллиан прорвался вперед по правому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где против Жиру на опережение сыграл Бальбуэна.
'3
Комбинировали футболисты «Челси» на чужой половине поля, но затем Ковачич исполнил обостряющую передачу в чужую штрафную в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Челси».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.