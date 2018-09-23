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Вест Хэм Юнайтед Челси

АПЛ. «Вест Хэм Юнайтед» принимает «Челси». LIVE

Онлайн-трансляция матча 6-го тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»

«Вест Хэм Юнайтед» и «Челси» в рамках лондонского дерби встречаются в матче 6-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
6-й тур  |   23 сентября 15:30   |  перерыв
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Челси
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Лукаш Фабиански
5 (з)   Пабло Сабалета
26 (з)   Артур Масуаку
23 (з)   Исса Диоп
4 (з)   Фабиан Бальбуэна
41 (п)   Деклан Райс
14 (п)   Педро Обьянг
30 (п)   Майкл Антонио
16 (п)   Марк Ноубл
8 (п)   Фелипе Андерсон
20 (н)   Андрей Ярмоленко
1 (в)   Кепа Аррисабалага
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
30 (з)   Давид Луис
5 (п)    Жоржиньо
7 (п)   Н'Голо Канте
17 (п)   Матео Ковачич
18 (н)   Оливье Жиру
22 (н)    Виллиан
10 (н)   Эден Азар
Запасной состав
13 (в)    Адриан
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
24 (з)   Райан Фредерикс
11 (п)   Роберт Снодграсс
15 (п)   Карлос Санчес
27 (н)   Лукас Перес
13 (в)   Вилли Кабальеро
15 (з)   Виктор Мозес
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
4 (п)   Сеск Фабрегас
8 (п)   Росс Баркли
29 (н)   Альваро Мората
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'45+1
Перерыв! 0:0 по итогам первого тайма нашего матча. В целом результат выглядит справедливым, так как обе команды имели немного возможностей отличиться забитым голом. Интереснее игра ожидается уже после перерыва.
'45
Момент у «Челси»! Виллиан навесил с правого края чужой штрафной в центр на линию вратарской, откуда пробил головой Канте, но отправил мяч рядом со штангой!
'43
Несколько успокоилась у нас игра под конец первого тайма. Мяч в основном находится поблизости от центральной части поля.
'41
Масуаку теперь уже сам исполнил передачу вперед по левому флангу атаки, но там Обьянг не сумел мяч нормально обработать. В результате аут для «Челси».
'39
Канте получил передачу на правом фланге атаки, попытался навесить в центр, но на пути у мяча оказался Масуаку. Мяч улетел в аут.
'37
Ярмоленко получил повреждение в столкновении с Алонсо в районе центра поля. Но, похоже, готов Андрей продолжать игру.
'35
Фабиански оказался под прессингом в своей штрафной и вынужден был выбить мяч за боковую линию поля.
'33
Азар по центру на скорости прорывался к чужой штрафной по центру, но здорово сыграл против него в отборе Пабло Сабалета. Обошлось без нарушения правил.
'31
Момент у «Вест Хэма»! Ярмоленко убежал в быструю контратаку по правому флангу атаки, от Андрея в борьбе с защитником мяч отскочил к Антонио и тот пробил с угла вратарской, но прямо в голкипера!
'29
Фелипе Андерсон передал мяч Антонио на левый край чужой штрафной, а тот на силу пробил с острого угла, но отправил мяч выше створа ворот!
'27
Сначала мяч срезался с ноги у Фабиански при попытке выбить его, затем тот же трюк повторил и Бальбуэна. Наконец, со второй попытки у парагвайца вышло отправить мяч в аут.
'25
Виллиан навесил со штрафного с правого фланга атаки в центр владений Фабиански, где мяч рикошетом отлетел к Ковачичу, но удар хорвата был блокирован.
'23
Жоржиньо исполнил заброс в чужую штрафную на Жиру, а тот упал на газон при попытке слета нанести удар. Арбитр справедливо фола не зафиксировал.
'21
Фелипе Андерсон на скорости прорвался в чужую штрафную с левого фланга атаки, прострелил в центр, где после ряда рикошетов мяч был вынесен на угловой.
'19
Виллиан исполнил не самый удачный перевод на правый фланг атаки у чужой штрафной. В результате мяч от бразильца ушел за боковую линию поля.
'17
Намного лучше удается контролировать мяч футболистам «Челси» на стартовых минутах нашего матча. Вынуждены хозяева при этом в основном обороняться.
'15
Эден Азар исполнил подачу с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где соперник был первым на мяче. Больше атакуют футболисты «Челси» в эти минуты матча.
'13
Виллиан классной передачей пяткой нашел свободного Азара на левом краю чужой штрафной и тот в касание нанес удар, но прямо в руки Фабиански.
'11
Рюдигер решился на удар по воротам метров с 30-ти, но выстрел вышел не слишком опасным. Уверенно забрал мяч в руки Фабиански.
'9
Аспиликуэта прострелил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Бальбуэна выбил мяч на угловой. Виллиан исполнил выверенную подачу с угла поля на Жиру, а тот в касание пробил прямо в руки Фабиански.
'7
Ярмоленко перевел мяч с правого фланга атаки в центр на Фелипе Андерсона, а тот попытался пробить из-за пределов штрафной, но угодил в ближайшего соперника.
'6
Ярмоленко исполнил классный перевод на левый край чужой штрафной, где Обьянг первым был на мяче, но неудачно прострелил в центр на соперника.
'5
Виллиан прорвался вперед по правому флангу атаки, исполнил прострел в центр чужой штрафной, где против Жиру на опережение сыграл Бальбуэна.
'3
Комбинировали футболисты «Челси» на чужой половине поля, но затем Ковачич исполнил обостряющую передачу в чужую штрафную в зону, где никого из партнеров не оказалось.
'1
Матч начался! Ввели мяч в игру от центра поля футболисты «Челси».
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча шестого тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.