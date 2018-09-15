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Тоттенхэм Хотспур Ливерпуль

АПЛ. Кейн или Салах: «Тоттенхэм» принимает «Ливерпуль». LIVE

Онлайн-трансляция матча 5-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

«Тоттенхэм» дома принимает «Ливерпуль» в рамках 5-го тура Английской премьер-лиги. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
5-й тур  |   15 сентября 14:30   |  перерыв
Тоттенхэм Хотспур
0:1
Ливерпуль
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Вейналдум 39'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Михел Ворм
2 (з)   Киран Триппьер
3 (з)   Дэнни Роуз
4 (з)   Тоби Алдервейрелд
5 (з)   Ян Вертонген
15 (п)   Эрик Дайер
8 (п)   Гарри Уинкс
23 (п)   Кристиан Эриксен
27 (п)    Лукас
19 (п)   Мусса Дембеле
10 (н)   Гарри Кейн
13 (в)   Алисон Бекер
26 (з)   Эндрю Робертсон
12 (з)   Джозеф Гомес
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 39'
7 (п)   Джеймс Милнер
8 (п)   Наби Кейта
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
10 (н)   Садио Мане
Запасной состав
22 (в)   Пауло 
6 (з)   Давинсон Санчес
24 (з)   Серж Орье
33 (з)   Бен Дэвис
11 (п)   Эрик Ламела
12 (п)   Виктор Ваньяма
7 (н)   Сон Хын
22 (в)   Симон Миньоле
18 (з)   Альберто Морено
32 (з)   Жоэль Матип
3 (п)    Фабиньо
14 (п)   Джордан Хендерсон
15 (н)   Дэниел Старридж
23 (н)   Шердан Шакири
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'45
Перерыв! 0:1 по итогам первого тайма нашего матча. Единственный гол провел под конец сорока пяти минут Вейналдум после ошибки при игре на выходе Мишеля Ворма. Во втором тайме можно ожидать более активной атакующей игры от хозяев поля.
'43
Вейналдум вошел в чужую штрафную с правого фланга атаки, попытался низом нанести удар, но отправил игровой снаряд далеко от створа ворот Ворма.
'41
Мусса Дембеле попытался продвинуться самостоятельно вперед от центра поля, но обыграть сразу нескольких соперников ему в этом моменте не удалось.
'39
Гол! 0:1! После подачи с углового ошибся при игре на выходе Ворм. Мяч отлетел к Вейналдуму и тот пробил головой под перекладину ворот. Ворм успел подняться и среагировать, но уже за линией ворот!
'38
Ян Вертонген здорово сыграл на перехвате в районе центра поля, после чего неожиданно для всех решился на удар по воротам с дальней дистанции, но мяч полетел далеко от цели.
'36
Садио Мане вошел в чужую штрафную по центру, сумел нанести удар из-под ноги Алдервейрелда в дальний угол ворот, но получилось не слишком сильно и Ворм уверенно среагировал.
'34
Лукас Моура прокинул себе мяч на ход на левом фланге атаки мимо Джо Гомеса, но вовремя партнера подстраховал в этом моменте Ван Дейк.
'32
Мусса Дембеле подыграл себе рукой поблизости от центра поля, что не осталось без внимания со стороны арбитра.
'30
Лукас Моура отпасовал в центральной зоне у чужой штрафной под удар Эрику Дайеру, но после его выстрела мяч с рикошетом от соперника отправился за лицевую линию поля.
'28
Эриксен на исполнение пробил со штрафного с выгодной позиции в дальний угол ворот, но уверенно в рамке сыграл голкипер «Ливерпуля» Алиссон.
'27
Садио Мане толкнул в спину Эриксена поблизости от линии своей штрафной. Может быть опасный стандарт.
'25
Лукас Моура исполнил обостряющую передачу в чужую штрафную на Харри Кейна, но тому в последний момент помешал нанести удар по воротам Александер-Арнольд.
'23
Момент у «Ливерпуля»! Эрик Дайер ошибся с передачей назад к своей штрафной, что привело к потере мяча. Салах прорвался по центру в чужую штрафную, мощно пробил, но Ворм парировал этот удар!
'21
Милнер отпасовал на левый край чужой штрафной в направлении Наби Кейта, но тот при попытке обработать мяч подыграл себе рукой.
'19
Роуз исполнил подачу с левого фланга атаки в чужую штрафную в направлении Триппьера, но тот лишь нарушил правила в борьбе за мяч.
'17
Садио Мане исполнил слишком сильный и неточный перевод на правый фланг атаки, где Александер-Арнольд лишь проводил мяч за лицевую линию поля.
'15
Несколько успокоилась у нас сейчас игра. Мяч в основном находится поблизости от центра поля.
'13
Лукас Моура попытался самостоятельно прорваться вперед по левому флангу атаки, но Трент Александер-Арнольд бразильца в этом моменте не пропустил.
'11
Александер-Арнольд отдал не самую точную передачу вперед по правому флангу атаки в направлении Милнера. В итоге атака «Ливерпуля» на этом завершилась.
'9
Триппьер исполни подачу со штрафного с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда Алдервейрелд нанес удар головой, но уже после свистка арбитра об офсайде.
'7
Преимущество на стороне «Ливерпуля» на первых минутах нашего матча. Вынуждены пока в основном обороняться хозяева поля.
'5
Садио Мане зацепился за мяч поблизости от чужой штрафной и был остановлен фолом со стороны Уинкса. Может быть опасный стандарт.
'3
После прострела с правого фланга в штрафную «Тоттенхэма» получил возможность для удара с выгодной позиции Фирмино, но на пути у мяча оказался соперник.
'2
Быстрый гол удалось провести «Ливерпулю», но арбитр взятие ворот не засчитал из-за положения вне игры.
'1
Матч начался!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча пятого тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.