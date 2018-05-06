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АПЛ. «Челси» забил «Ливерпулю». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Челси» — «Ливерпуль»

Лондонский «Челси» дома принимает «Ливерпуль» в рамках 37-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
37-й тур  |   06 мая 18:30   |  2 тайм
Челси
1:0
Ливерпуль
1:0
Стадион «Стэмфорд Бридж», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Жиру 32'
Салах 39'
Клайн 40'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
24 (з)   Гари Кэхилл
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
10 (п)   Эден Азар
7 (п)   Н'Голо Канте
18 (н)   Оливье Жиру 32'
1 (в)   Лорис Кариус
2 (з)   Натаниэл Клайн 40'
26 (з)   Эндрю Робертсон
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
11 (п)   Мохамед Салах 39'
9 (н)   Роберто Фирмино
19 (н)   Садио Мане
Запасной состав
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
27 (з)   Андреас Кристенсен
33 (з)    Эмерсон
8 (п)   Росс Баркли
22 (п)    Виллиан
11 (н)   Педро Родригес
22 (в)   Симон Миньоле
17 (з)   Рагнар Клаван
18 (з)   Альберто Морено
14 (п)   Джордан Хендерсон
58 (н)   Бенджамин Вудбёрн
28 (н)   Дэнни Ингс
29 (н)   Доминик Соланке
Удары
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Владение мячом
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'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Челси» после 45 минут. Мерсисайдцы активно начали встречу, создав несколько неплохих моментов. Но постепенно лондонцы выровняли игру, а на 32-й минуте Жиру открыл счёт, замкнув навес Мозеса.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Практически не доходит мяч до Салаха. Лондонцам удалось прикрыть египтянина.
'42
Лондонцы отдали инициативу сопернику и отошли в оборону. Не удаётся гостям подобраться к воротам Куртуа.
'40
Ещё одна карточка — Клайн в грубом подкате снёс Алонсо.
'39
Салах на скорости дошёл до штрафной и упал в борьбе с Кэхиллом — жёлтая карточка за симуляцию.
'36
«Ливерпуль» стремиться сразу отыграться, но пока без моментов у ворот Куртуа.
'34
Азар шикарной передачей нашёл в штрафной свободного Фабрегаса! Сеск с острого угла не попал в створ.
'32
ГОЛ! Мозес совершил проход по флангу и вырезал подачу во вратарскую! Жиру опередил Ловрена и вколотил мяч в ворота гостей!
'30
В ответной атаке Бакайоко опасно пробил с центра штрафной после навеса Азара! Мяч прошёл рядом со штангой.
'29
Четыре в четыре убежали мерсисайдцы! Мане с радиуса штрафной пробил на исполнение — Куртуа среагировал.
'27
Много сумбура стало. Борьба идёт в центре поля, мяч переходит от одной команды к другой.
'25
Фирмино навесил с углового во вратарскую! Куртуа чётко сыграл на выходе, опередив ван Дейка.
'23
Момент у «Ливерпуля»! Мане резко сместился к центру, дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол — Куртуа отразил мяч в сторону.
'21
Мане откликнулся на высоченный заброс Салаха! Но не получился удар у Садио.
'19
Мане на ураганной скорости дошёл до штрафной, но Канте помешал африканцу сделать передачу на Салаха.
'17
Лондонцы провели атаку по центру. Алонсо мощно пробил из-за пределов штрафной — Кариус на месте.
'15
Мозес освободился от опеки и прострелил в центр штрафной, но Бакайоко махнул ногой мимо мяча из убойной позиции.
'13
Ещё одна стычка — Клайн не успел к мячу и наступил на ногу Жиру.
'11
Борьба переместилась в центр поля. Команда Антонио Конте пытается выровнять ход игры.
'9
Милнер в центре поля въехал в ногу Азару. Бельгиец получил повреждение, а Джеймс отделался устным предупреждением от арбитра.
'7
Арнольд подключился к атаке и вырезал подачу на дальний угол вратарской! Аспиликуэта помешал Салаху добраться до мяча.
'5
Хороший темп на первых минутах. «Ливерпуль» больше владеет мячом на первых минутах.
'3
Момент у «Ливерпуля»! Фирмино откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил низом! Куртуа сложился и отразил мяч в сторону.
'1
Матч начался! Футболисты «Ливерпуля» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура АПЛ: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.