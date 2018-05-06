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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45
Перерыв! 1:0 в пользу «Челси» после 45 минут. Мерсисайдцы активно начали встречу, создав несколько неплохих моментов. Но постепенно лондонцы выровняли игру, а на 32-й минуте Жиру открыл счёт, замкнув навес Мозеса.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'44
Практически не доходит мяч до Салаха. Лондонцам удалось прикрыть египтянина.
'42
Лондонцы отдали инициативу сопернику и отошли в оборону. Не удаётся гостям подобраться к воротам Куртуа.
'40
'39
'36
«Ливерпуль» стремиться сразу отыграться, но пока без моментов у ворот Куртуа.
'34
Азар шикарной передачей нашёл в штрафной свободного Фабрегаса! Сеск с острого угла не попал в створ.
'32
'30
В ответной атаке Бакайоко опасно пробил с центра штрафной после навеса Азара! Мяч прошёл рядом со штангой.
'29
Четыре в четыре убежали мерсисайдцы! Мане с радиуса штрафной пробил на исполнение — Куртуа среагировал.
'27
Много сумбура стало. Борьба идёт в центре поля, мяч переходит от одной команды к другой.
'25
Фирмино навесил с углового во вратарскую! Куртуа чётко сыграл на выходе, опередив ван Дейка.
'23
Момент у «Ливерпуля»! Мане резко сместился к центру, дошёл до штрафной и хлёстко пробил в угол — Куртуа отразил мяч в сторону.
'21
Мане откликнулся на высоченный заброс Салаха! Но не получился удар у Садио.
'19
Мане на ураганной скорости дошёл до штрафной, но Канте помешал африканцу сделать передачу на Салаха.
'17
Лондонцы провели атаку по центру. Алонсо мощно пробил из-за пределов штрафной — Кариус на месте.
'15
Мозес освободился от опеки и прострелил в центр штрафной, но Бакайоко махнул ногой мимо мяча из убойной позиции.
'13
Ещё одна стычка — Клайн не успел к мячу и наступил на ногу Жиру.
'11
Борьба переместилась в центр поля. Команда Антонио Конте пытается выровнять ход игры.
'9
Милнер в центре поля въехал в ногу Азару. Бельгиец получил повреждение, а Джеймс отделался устным предупреждением от арбитра.
'7
Арнольд подключился к атаке и вырезал подачу на дальний угол вратарской! Аспиликуэта помешал Салаху добраться до мяча.
'5
Хороший темп на первых минутах. «Ливерпуль» больше владеет мячом на первых минутах.
'3
Момент у «Ливерпуля»! Фирмино откликнулся на заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил низом! Куртуа сложился и отразил мяч в сторону.
'1
Матч начался! Футболисты «Ливерпуля» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 37-го тура АПЛ: «Челси» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.