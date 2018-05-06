'45

Перерыв! 1:0 в пользу «Челси» после 45 минут. Мерсисайдцы активно начали встречу, создав несколько неплохих моментов. Но постепенно лондонцы выровняли игру, а на 32-й минуте Жиру открыл счёт, замкнув навес Мозеса.