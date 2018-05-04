Брайтон энд Хоув Альбион

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Трансляция
С конца
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'61
Бруно выскочил на проникающий пас по лицевой и прострелил в гущу защитников, который ожидаемо перехватили мяч.
'59
Кнокара сбили в центре поля, помешав разогнать контратаку, вот только арбитр промолчал.
'57
'56
Феллайни боролся за скидку партнёра и нарвался на толчок, но арбитр не стал давать пенальти за такой эпизод.
'54
Погба отработал в обороне, отразив подачу хозяев с углового.
'53
Кнокар на скорости подбежал к чужой штрафной и пробил намного выше ворот, но из-за рикошета от спины Рохо.
'51
Мюррей здорово сыграл пяткой в процессе быстрой атаки хозяев, но партнёр по команде решил притормозить, нарвавшись на последующую критику от форварда.
'50
Погба несильно пробил с края чужой штрафной, Райан сориентировался.
'47
'47
Погба неудачно обработал мяч на фланге, подарив аут футболистам «Брайтона».
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Брайтон» играл лучше «Юнайтед», но забить до перерыва не получилось. В игре манкунианцев было много ошибок, особенно в последней фазе атаки. С такой игрой претендовать на победу будет тяжело.
'45+1
Погба набрал приличную скорость, но ошибся с пасом на Рашфорда.
'44
Бонг получил повреждение. Пауза в матче.
'43
Райан удачно сыграл на выходе, забрав мяч, который летел на Смоллинга и Феллайни.
'42
Феллайни помешали пробить головой при розыгрыше углового.
'40
Кнокар разогнал перспективную атаку, сыграв направо на Бруно, но мяч перехватил Мюррей, который находился в офсайде.
'38
Райан выбежал за пределы своей штрафной и сбил Рашфорда, но арбитр нарушения не увидел.
'37
Марсьяль сыграл на Мату, который без сопротивления решил сделать заброс в пустую штрафную «Брайтона».
'34
Кнокар сыграл по краю штрафной на Гросса, который выскочил на свидание с де Хеа, не сумев переиграть испанца с близкого расстояния!
'32
У Погба не получился заброс, мяч полетел в направлении Райана.
'31
Инициатива полностью перешла к манкунианцам, которые пока не могут пройти несколько линий обороны «Брайтона».
'29
Данк забежал на подачу с углового и неточно пробил головой!
'28
Искьердо сместился слева в центр и пробил под перекладину, де Хеа пальцами перевёл мяч на угловой!
'28
Погба потерял мяч, разгоняя контратаку.
'26
Рашфорд ворвался в штрафную после ошибки защитника, но затянул с решением, после чего прострелил в соперника.
'24
Данк заблокировал опасный удар Рашфорда с линии штрафной!
'23
Мата сыграл на Рашфорда, который небрежно обработал мяч и сразу нарвался на отбор.
'22
Марсьяль не смог зацепиться за простую передачу. Слишком много потерь у манкунианцев.
'20
Мюррей классно обработал мяч впереди и с лёта пробил в ближний угол, но де Хеа дотянулся!
'18
Мюррей подарил мяч де Хеа, пытаясь сделать подачу с края штрафной «Юнайтед».
'16
Погба вместо удара решил сделать проникающий пас, но тот оказался слишком сильным.
'14
Эшли Янг не смог переиграть Кнокара на фланге, потеряв мяч за пределы поля.
'13
Де Хеа легко справился с выстрелом Гросса с линии штрафной.
'12
Мюррей зацепился за мяч впереди, заработав аут в борьбе с Дармианом.
'10
Искьердо выскочил на проникающий пас Кнокара и пробил в ближайшего соперника!
'10
Бруно Сальтор не успел за хитрым забросом Стивенса.
'7
Кнокар ворвался на край чужой штрафной, где против него удачно в подкате сыграл Рохо.
'6
Смоллинг помешал Мюррею зацепиться за заброс у штрафной «Юнайтед».
'4
Гросс не сумел зацепиться за длинную передачу Кнокара.
'3
Не засчитан гол Феллайни! Рашфорд со стандарта сделал подачу, которую ударом колена замкнул Феллайни, но у бельгийца был офсайд.
'2
Рашфорда сбили вблизи штрафной «Брайтона».
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.