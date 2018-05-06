'45+4

Закончился первый тайм. «Арсенал» вчистую переиграл «Бёрнли» в первой половине матча. Лондонцы постоянно атаковали, создавали хорошие моменты и забили два гола. У «Бёрнли» ничего не получалось. Ждём вторую часть встречи.