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Арсенал Бёрнли

АПЛ. «Арсенал» уверенно побеждает «Бернли». LIVE

Онлайн матча АПЛ «Арсенал» — «Бернли»

Лондонский «Арсенал» принимает «Бернли» в матче чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
37-й тур  |   06 мая 18:30   |  2 тайм
Арсенал
2:0
Бёрнли
2:0
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Обамейянг 14'
Ляказетт 45+3'
Тарковски 44'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
31 (з)   Зеад Колашинац
21 (з)   Калум Чемберс
27 (з)   Константинос Мавропанос
29 (п)   Гранит Джака
7 (п)   Генрих Мхитарян
10 (п)   Джек Уилшир
17 (н)   Алекс Айуоби
9 (н)   Александр Ляказетт 45'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг 14'
29 (в)   Ник Поуп
2 (з)   Мэттью Лоутон
23 (з)   Стивен Уорд
28 (з)   Кевин Лонг
5 (з)   Джеймс Тарковски 44'
4 (п)   Джек Корк
25 (п)   Аарон Леннон
18 (п)   Эшли Вествуд
13 (п)   Джеффри Хендрик
17 (п)   Йоханн Гудмундссон
10 (н)   Эшли Барнс 22'
Запасной состав
13 (в)   Давид Оспина
4 (з)   Пер Мертезакер
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи
8 (п)   Аарон Рэмси
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
23 (н)   Дэнни Уэлбек
1 (в)   Том Хитон
3 (з)   Чарли Тейлор
26 (з)   Филлип Бардсли
7 (п)   Жорж-Кевин Н'Куду
8 (п)   Дин Марни
9 (н)   Сэм Воукс 22'
21 (н)   Наки Уэллс
Удары
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Владение мячом
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'46
Уилшир! Обамейянг прорвался по лицевой в штрафную и сделал пас на Уилшира, который без сопротивления пробил выше цели!
'46
Начался второй тайм.
'45+4
Закончился первый тайм. «Арсенал» вчистую переиграл «Бёрнли» в первой половине матча. Лондонцы постоянно атаковали, создавали хорошие моменты и забили два гола. У «Бёрнли» ничего не получалось. Ждём вторую часть встречи.
'45+3
ГОЛ! Второй гол на счету Ляказетта! Айуоби сыграл на ход Бельерину, а испанец зряче прострелил на свободного у ближней штанги Ляказетта, который легко расстрелял ворота!
'45+1
Четыре минуты переиграть команда в первом тайме.
'45
Бельерин в последний момент перехватил мяч после опасного прострела Хендрика!
'44
Тарковски был наказан за грубое нарушение.
'43
Мхитарян опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч сменил траекторию полёта после рикошета от защитника, но Поуп успел среагировать!
'41
Мхитарян слишком далеко отпустил от себя мяч, позволив защитнику сыграть на отбой.
'39
Игра приостановлена из-за очередного опасного стыка, который не обошёлся без травм.
'38
Обамейянгу помешали прорваться в штрафную «Бёрнли» через центральную зону.
'37
Обамейянг немного не успел за прострелом Мхитаряна, защитники в панике выбили мяч на угловой.
'35
Обамейянг сделал резкую передачу вразрез на Ляказетта, которого опередил защитник.
'34
Айуоби ворвался в штрафную гостей и пробил, но мяч угодил в защитника.
'33
Мхитарян! Ляказетт справа сделал небрежный прострел в штрафную на Мхитаряна, который с лёта пробил над перекладиной!
'32
Оборона «Бёрнли» разгадала комбинацию Обамейянга и Уилшира.
'30
Мхитарян и Колашинац сумели отобрать мяч у быстрого и техничного Леннона.
'29
Айуоби запорол перспективную контратаку, не сумев оставить мяч в пределах поля.
'27
Мхитарян и Ляказетт разыграли стеночку вблизи края чужой штрафной, однако затем Генриху помешали выйти на ударную позицию.
'25
Обамейянг здорово сыграл в обороне, опередив Гудмундссона на фланге.
'24
Футболисты «Бёрнли» заставили Бельерина выбить мяч на угловой, дальнейшую подачу с которого легко забрал Чех.
'22
Воукс вышел.
'22
Барнс повредил руку, из-за чего не смог продолжить встречу.
'20
Пауза в матче из-за повреждений Джаки и Барнса.
'18
Ляказетт решил обострить, сделав подачу, но Обамейянг оказался закрыт.
'16
Ляказетт не дотянулся к опасной подаче Бельерина, но мяч достался Обамейянгу, чью подачу прервали защитники!
'14
ГОЛ! Обамейянг открыл счёт! Айуоби забросил мяч на Ляказетта в штрафную, а Александр отлично прострелил вдоль вратарской, куда вовремя забежал Обамейянг!
'13
У «Бёрнли» совсем не держится мяч, даже медленный прессинг лондонцев приводит к неточным передачам в исполнении гостей.
'11
Мавропанос неудачно подставил голову под подачу Джаки с угла поля.
'10
Лонг отразил опасный прострел Колашинаца на угловой.
'8
У Айуоби не получился удар с ходу после скидки Мхитаряна.
'7
Барнсу не дали пробить из пределов штрафной «Арсенала», слишком долго Эшли подстраивался для удара.
'5
Проникающий пас Мхитаряна был перехвачен!
'4
Ляказетт подхватил мяч в чужой штрафной, но затянул с решением, нарвавшись на трёх защитников!
'2
Мавропанос накрыл соперника в центре поля, после чего последовала ошибка Обамейянга в короткой передаче на Уилшира.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.