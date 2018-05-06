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Трансляция
С конца
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'46
Уилшир! Обамейянг прорвался по лицевой в штрафную и сделал пас на Уилшира, который без сопротивления пробил выше цели!
'46
Начался второй тайм.
'45+4
Закончился первый тайм. «Арсенал» вчистую переиграл «Бёрнли» в первой половине матча. Лондонцы постоянно атаковали, создавали хорошие моменты и забили два гола. У «Бёрнли» ничего не получалось. Ждём вторую часть встречи.
'45+3
'45+1
Четыре минуты переиграть команда в первом тайме.
'45
Бельерин в последний момент перехватил мяч после опасного прострела Хендрика!
'44
'43
Мхитарян опасно пробил из-за пределов штрафной, мяч сменил траекторию полёта после рикошета от защитника, но Поуп успел среагировать!
'41
Мхитарян слишком далеко отпустил от себя мяч, позволив защитнику сыграть на отбой.
'39
Игра приостановлена из-за очередного опасного стыка, который не обошёлся без травм.
'38
Обамейянгу помешали прорваться в штрафную «Бёрнли» через центральную зону.
'37
Обамейянг немного не успел за прострелом Мхитаряна, защитники в панике выбили мяч на угловой.
'35
Обамейянг сделал резкую передачу вразрез на Ляказетта, которого опередил защитник.
'34
Айуоби ворвался в штрафную гостей и пробил, но мяч угодил в защитника.
'33
Мхитарян! Ляказетт справа сделал небрежный прострел в штрафную на Мхитаряна, который с лёта пробил над перекладиной!
'32
Оборона «Бёрнли» разгадала комбинацию Обамейянга и Уилшира.
'30
Мхитарян и Колашинац сумели отобрать мяч у быстрого и техничного Леннона.
'29
Айуоби запорол перспективную контратаку, не сумев оставить мяч в пределах поля.
'27
Мхитарян и Ляказетт разыграли стеночку вблизи края чужой штрафной, однако затем Генриху помешали выйти на ударную позицию.
'25
Обамейянг здорово сыграл в обороне, опередив Гудмундссона на фланге.
'24
Футболисты «Бёрнли» заставили Бельерина выбить мяч на угловой, дальнейшую подачу с которого легко забрал Чех.
'22
'22
'20
Пауза в матче из-за повреждений Джаки и Барнса.
'18
Ляказетт решил обострить, сделав подачу, но Обамейянг оказался закрыт.
'16
Ляказетт не дотянулся к опасной подаче Бельерина, но мяч достался Обамейянгу, чью подачу прервали защитники!
'14
'13
У «Бёрнли» совсем не держится мяч, даже медленный прессинг лондонцев приводит к неточным передачам в исполнении гостей.
'11
Мавропанос неудачно подставил голову под подачу Джаки с угла поля.
'10
Лонг отразил опасный прострел Колашинаца на угловой.
'8
У Айуоби не получился удар с ходу после скидки Мхитаряна.
'7
Барнсу не дали пробить из пределов штрафной «Арсенала», слишком долго Эшли подстраивался для удара.
'5
Проникающий пас Мхитаряна был перехвачен!
'4
Ляказетт подхватил мяч в чужой штрафной, но затянул с решением, нарвавшись на трёх защитников!
'2
Мавропанос накрыл соперника в центре поля, после чего последовала ошибка Обамейянга в короткой передаче на Уилшира.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.