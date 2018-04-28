Суонси Сити

- 250131 просмотр Россия проиграла США в четвертьфинале юниорского ЧМ по хоккею
- 159780 просмотров Лидеры КНДР и Южной Кореи планируют подписать мирный договор
- 152362 просмотра Родченков отказался от допинговых обвинений против России
- 128977 просмотров Глава МЧС Владимир Пучков назвал бредом заявление Никиты Михалкова
- 128568 просмотров На что будет готова Ангела Меркель, чтобы сохранить российский газ
- 118783 просмотра Родченков отказался от допинговых обвинений против россиян
- 103943 просмотра Финляндия победила Россию по буллитам в Евротуре
Трансляция
С конца
Не обновлять Обновлять
'90+4
'90+3
Завязалась небольшая потасовка между игроками, пришлось теперь уже Моссу вмешаться, чтобы успокоить футболистов.
'90+2
Джордан Айю довольно грубо сыграл против Кэхилла в борьбе за мяч у штрафной площади «Челси», но Джонатан Мосс оставил этот момент без внимания.
'90+1
Против Н'Голо нарушили правила в центре поля. Опять игроки «Челси» будут максимально долго разыгрывать стандарт.
'90
Джордан Айю выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Раутледж пробил по воротам, Куртуа был на месте. Три минуты добавил Джонатан Мосс к основному времени матча.
'89
Кэрролл пробил в угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'88
Виллиан прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил передачу в центр штрафной площади на Морату, который залез в офсайд.
'87
Моусон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел неплохо, но точно в руки Куртуа.
'86
Дайер с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Мозес головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'85
'85
'84
Педро попытался пройти вперёд по левому флангу, но его догнал Ван дер Хорн и выбил мяч в аут.
'83
Довольно опасный заброс последовал в штрафную площадь «Суонси», но Фабиански успел сыграть на выходе и забрать мяч.
'82
Против Бакайоко нарушили правила в центре поля. Игроки «Челси» никуда не спеша разыграли стандарт.
'81
'81
'81
'81
'81
'81
'80
Азар с линии штрафной площади пробил после скидки от Жиру, мяч свалился с ноги у Эдена и улетел в сторону от цели.
'79
Дайер в борьбе за мяч с Кэхиллом упал в штрафной площади «Челси», Джонатан Мосс показал, что нужно продолжать игру.
'78
Нотон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Куртуа спокойно забрал мяч в руки.
'77
Ольссон выполнил подачу в центр штрафной площади «Челси», игроки «синих» оказались первыми на мяче.
'76
Андре Айю пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'75
Кэрролл вновь выполнил не самую лучшую передачу, мяч полетел к линии вратарской, который на выходе спокойно забрал Куртуа.
'74
Н'Голо выполнил не самую лучшую передачу на Куртуа, далее уже Тибо выбил мяч на Кэрролла, но передача в штрафную площадь от Тома оказалась безадресной.
'73
Фабрегас получил мяч в центре штрафной площади от Азара и выполнил передачу на Мозеса, который в борьбе с защитником с полуметра не смог поразить ворота.
'72
Клукас выполнил подачу на дальнюю штангу, после борьбы за мяч Андре Айю головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'71
Дайер с правого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу к линии вратарской, Кэхилл выбил мяч на угловой.
'70
Эмерсон по центру прорвался к штрафной площади «Суонси» и затем пробил по воротам, Фабиански без особого труда смог забрать мяч в руки.
'69
Последовал опасный заброс в центр штрафной площади «Суонси» от Фабрегса, Азар головой пробил по воротам, Фабиански был на месте.
'68
Бакайоко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'67
Азар с левого фланга вошёл в штрафную площадь, но защитники «Суонси» так и не дали Эдену пробить по воротам.
'66
«Суонси» катает мяч в центре поля, много «лебеди» ищут подходов к штрафной площади «Челси», но толку пока немного.
'65
Юн со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'64
Н'Голо на своей половине поля нарушил правила против Андре Айю. Игроки «Суонси» готовятся к стандарту.
'63
'63
'62
В составе «Челси» наверняка скоро также будут замены, быть может они как-то смогут оживить матч.
'61
Перешла игра на половину поля «Суонси», но ударов по воротам в игре стало совсем уже как-то мало.
'60
Игроки «Челси» перехватили контроль над мячом, но лучше «синим» конечно забить второй гол и тогда уже можно будет более спокойно играть по счёту.
'59
Андре Айю вошёл в штрафную площадь с правого фланга и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Челси».
'58
'58
'58
Эмерсон пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади, Фабиански был на месте.
'57
Теперь уже «Суонси» провёл ответную атаку, но передача в штрафную площадь «Челси» получилась неудачно и Аспиликуэта спокойно грудью сбросил мяч в руки Куртуа.
'56
Мозес упал на правом фланге у штрафной площади «Сонуси» в борьбе с Ван дер Хорном, Джонатан Мосс показал, что нужно продолжать игру.
'55
Кинг выполнил передачу к линии штрафной площади, Джордан Айю не смог зацепиться за мяч.
'54
Клукас с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Челси», мяч попал в Мозеса и улетел в аут.
'53
Эмерсон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Суонси» перехватили мяч, а затем Бакайоко нарушил правила.
'52
Ольссон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Андре Айю головой пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'51
Азар попытался отыграться с Жиру, но ответная передача от Оливье с левого фланга получилась по сути в руки Фабиански.
'50
Андре Айю попытался по центру пройти к штрафной площади «Челси», гости спокойно у него перехватили мяч.
'49
Юн выполнил передачу на ход Клукасу со стандарта, от лицевой линии Сэм выполнил подачу на дальнюю штангу, а Робертс в борьбе за верховой мяч нарушил правила.
'48
Бакайоко нарушил правила против Андре Айю на своей половине поля, «Суонси» заработал относительно неплохой стандарт.
'47
Робертс попытался пройти вперёд по правому флангу, но игроки «Челси» у него достаточно быстро смогли перехватить мяч.
'46
Начинается второй тайм!
'45+1
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Челси» на выезде в непростом матче переигрывает «Суонси» 1:0. В целом у нас игра пока получается довольно интересной, «Суонси» сегодня просто так сдаваться не будет и наверняка ещё по ходу второго тайма доставит команде Антонио Конте немало проблем.
'45
Одну минуту добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.
'44
Ольссон с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Рюдигер в подкате выбил мяч подальше от своих ворот.
'43
Клукас теперь пытается прессинговать даже Куртуа, но пока оборона «Челси» в основном играет без грубых ошибок.
'42
Игроки «Суонси» в последнее время стали больше времени контролировать мяч, но вот ударов по воротам нет.
'41
После рикошета Юн пытался догнать мяч, который был направлен в штрафную площадь «Челси», но Куртуа вовремя сыграл на выходе и оказался первым на мяче.
'40
Юн со стандарта на левом фланге выполнил подачу на дальнюю штангу, защитники «Челси» без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'39
Нотон попытался с правого фланга войти в штрафную площадь «Челси», но и тут у игрока «Суонси» ничего не получилось.
'38
Ольссон выполнил подачу на правый угол штрафной площади с левого фланга, игроки «Челси» оказались первыми на мяче.
'37
Постепенно первый тайм у нас уже подходит к концу, для «Челси» конечно же важно будет не пропустить до перерыва.
'36
Клукас в центре поля нарушил правила против Мозеса. Вновь никуда не спеша игроки «Челси» разыграли стандарт.
'35
С правого фланга Робертс выполнил подачу к линии вратарской, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'34
Жиру вновь не смог зацепиться за мяч у штрафной площади «Суонси», пока сегодня не всё получается у француза.
'33
Фабрегас выполнил передачу в центр штрафной площади на Жиру, на этот раз форвард «Челси» оказался в офсайде.
'32
Ван дер Хорн удачно сыграл в подкате на левом фланге против Жиру и не дал форварду «Челси» войти в штрафную площадь.
'31
Юн со стандарта решил пробить по воротам, мяч полетел точно в руки Куртуа.
'30
'29
Мозес с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, никто из партнёров сейчас не смог добраться до мяча.
'28
Юн удачно сыграл в отборе в своей штрафной площади и сейчас не дал Азару пробить по воротам.
'27
Карлуш Карвальял уже с улыбкой воспринимает решения арбитра, они по большому счёту временами довольно спорные.
'26
Н'Голо у штрафной площади заплёл ноги Джордану Айю, Джонатан Мосс опять почему-то свистка не дал.
'25
Н'Голо в центре поля нарушил правила против Клукаса. Игроки «Суонси» никуда не спеша разыграли стандарт.
'24
Джордан Айю перестарался в борьбе за мяч на половине поля «Челси» и в итоге по мнению Джонатана Мосса игрок «Суонси» нарушил правила против Аспиликуэты.
'23
Кинг пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Челси», пришлось Кэхиллу немного пробежаться, чтобы выбить мяч в аут и избавить свою команду от углового.
'22
Фабрегас с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Жиру вновь неплохо выпрыгивал, но пробить по воротам ему не дали.
'21
Азар отыгрался с Фабрегасом в штрафной площади «Суонси» и затем Моусон выбивая мяч на угловой едва не срезал его в свои ворота.
'20
Андре Айю показывает своим партнёрам, чтобы те были всё же более активны, а иначе так ждать мяча можно очень долго.
'19
Игроки «Челси» пока катают мяч в центре поля, а «Суонси» довольно плотно держит оборону пока.
'18
Фабрегас с углового выполнил подачу к линии вратарской, но Жиру в борьбе с защитниками не смог головой пробить в створ ворот, а Рюдигер играя на дальней штанге также не смог подстроиться под мяч.
'17
Мозес с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в Моусона и ушёл на угловой.
'16
Андре Айю пытается исправиться за свои ошибки и сейчас активно идёт в прессинг, но одному ему довольно трудно будет перехватить мяч.
'15
'14
Кинг выполнил заброс в штрафную площадь «Челси», но никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'13
С правого фланга последовал заброс в штрафную площадь на Азара, но у Эдена поехала нога и он в итоге не смог пробить по воротам.
'12
В Суонси также пошёл и довольно приличный дождь, возможно, вскоре футболисты могут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
'11
Нотон в центре поля нарушил правила против Азара. Игроки «Челси» никуда не спеша разыграли стандарт.
'10
Моусон в борьбе за мяч получил по ногам у штрафной площади «Челси» от Бакайоко, но Джонатан Мосс почему-то свистка не дал.
'9
Игроки «Челси» пока больше времени проводят с мячом, удаётся им более-менее контролировать ход матча.
'8
Фабрегас выполнил заброс к линии штрафной площади, ван дер Хорн сыграл надёжно и мяч перехватил.
'7
Робертс с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Аспиликуэта первым оказался на мяче и выбил его в аут.
'6
Юн с правого фланга попытался выполнить передачу к линии штрафной площади, но Н'Голо уверенно сыграл на перехвате.
'5
Первый же свой момент реализует «Челси», для «Суонси» правда ничего не поменялось, хозяевам поля нужно продолжать атаковать.
'4
'3
Суонси" неплохо начинает этот матч, сразу стараются «лебеди» показать, что на своём поле эта команда способна побороться за очки.
'2
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Челси», Куртуа спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Суонси Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.