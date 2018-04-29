Манчестер Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'54
Арбитр остановил встречу из-за повреждения Джаки.
'53
Эшли Янг опасно пробил с лёта из пределов штрафной, но мяч попал в Найлса и улетел на угловой.
'51
'50
'50
'49
Лукаку попросил медицинскую помощь.
'47
Найлс ворвался в штрафную «Юнайтед» через центр, но пробить получилось в сыгравшего в подкате защитника!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Арсенал» неплохо смотрелся на фоне «Ман Юнайтед», играя далеко не основным составом. Манкунианцы достаточно быстро вышли вперёд, но огромного количества моментов не имели. Впереди второй тайм.
'44
Нелсон забежал в штрафную «МЮ» на навес Обамейянга и пробил головой мимо ворот!
'43
Линделёф опередил Обамейянга после скидки Айуоби. Совсем нет хороших атак у «Арсенала».
'41
Янг подключился к атаке слева и сделал подачу, которая угодила в ближнюю штангу ворот Оспины!
'40
Арбитр углядел у Джаки игру рукой в момент перехвата на чужой половине поля.
'38
Лукаку успели помешать пробить с центра штрафной «Арсенала»!
'37
Мхитарян классно ушёл от двух соперников в контратаке «Арсенала», а затем сделал небрежный пас на партнёра.
'36
Бельерин сделал хорошую подачу на Обамейянга, который слишком слабо пробил головой, мяч полетел прямо в руки де Хеа.
'33
У Мхитаряна и Обамейянга не получилась стеночка перед чужой штрафной.
'32
Мхитарян сделал слишком слабую передачу на ход Обамейянгу.
'30
Эшли Янг потерял мяч в чужой штрафной и нарушил правила.
'29
Дальний удар Санчеса был блокирован усилиями Мавропаноса.
'28
Джака догнал Лингарда на фланге и хорошо сыграл в отборе.
'26
Арбитр не среагировал на падения Мхитаряна и Найлса в штрафной «Юнайтед».
'25
Санчес подхватил мяч в на краю штрафной «Арсенала» в положении вне игры.
'24
'22
Погба под прессингом был вынужден отбежать во фланг, где заработал аут.
'20
Мхитарян открылся в чужой штрафной на скидку Айуоби и пробил рядом с дальней штангой!
'18
Янг перехватил диагональную передачу Джаки, выбив мяч в аут.
'16
'15
Найлс хорошо сместился с фланга в центр и с линии штрафной пробил в ближний угол, де Хеа на месте.
'14
Оборона «Арсенала» легко справилась с навесом Эрреры.
'12
Лукаку подрезал мяч в чужую штрафную, где никого кроме Оспины не было.
'10
Колашинац неудачно бросил мяч из аута, арбитр отдал мяч «Юнайтед».
'8
Лингарда лондонцы потеряли у края своей штрафной, однако дальнейший прострел Джесси пришёлся в защитника!
'7
Бельерин ускорился по флангу и сделал высокую подачу, которую забрал де Хеа.
'5
Никто из партнёров не побежал на резкий прострел Мхитаряна.
'4
Погба подхватил мяч на краю штрафной «Арсенала» и поспешил с ударом, послав мяч мимо ворот.
'3
Айуоби сделал плохой пас на Бельерина, который подключался к атаке через центральную зону.
'2
«Красные дьяволы» завладели мячом, медленно начиная свои атаки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.