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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба РИА «Новости»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба

«Арсенал» забил «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

«Манчестер Юнайтед» принимает «Арсенал» в рамках 36-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
36-й тур  |   29 апреля 18:30   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
1:1
Арсенал
1:1
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Кевин Френд (Лестершир, Гленфилд, Англия)
Погба 16'
Джака 24'
Мхитарян 51'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
12 (з)   Крис Смоллинг
25 (п)   Луис Антонио
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба 16'
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Ромелу Лукаку 50'
7 (н)   Алексис Санчес
13 (в)   Давид Оспина
24 (з)   Эктор Бельерин
31 (з)   Зеад Колашинац
27 (з)   Константинос Мавропанос
21 (з)   Калум Чемберс
29 (п)   Гранит Джака 24'
7 (п)   Генрих Мхитарян 51'
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17 (н)   Алекс Айуоби
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг
61 (н)   Рейсс Нелсон
Запасной состав
40 (в)   Жоэл Перейра
5 (з)   Маркос Рохо
8 (п)   Хуан Мата
27 (п)   Маруан Феллайни
39 (п)   Скотт МакТоминай
19 (н)   Маркус Рашфорд 50'
11 (н)   Антони Марсьяль
33 (в)   Петр Чех
16 (з)   Роб Холдинг
18 (з)   Начо Монреаль
63 (з)   Джорди Осей-Туту
69 (н)   Джозеф Уиллок
23 (н)   Дэнни Уэлбек
62 (н)   Эдвард Нкетиа
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
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Удары
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'54
Арбитр остановил встречу из-за повреждения Джаки.
'53
Эшли Янг опасно пробил с лёта из пределов штрафной, но мяч попал в Найлса и улетел на угловой.
'52
Забей пенальти вратарю сборной!
'51
ГОЛ! Мхитарян отличился против своего бывшего клуба! Генрих подбежал к чужой штрафной и здорово пробил в дальний нижний угол, де Хеа сыграл очень неуверенно. Генрих, как и полагается джентльмену, не стал праздновать гол в ворота «Юнайтед».
'50
Рашфорд вышел.
'50
Лукаку заменили.
'49
Лукаку попросил медицинскую помощь.
'47
Найлс ворвался в штрафную «Юнайтед» через центр, но пробить получилось в сыгравшего в подкате защитника!
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Арсенал» неплохо смотрелся на фоне «Ман Юнайтед», играя далеко не основным составом. Манкунианцы достаточно быстро вышли вперёд, но огромного количества моментов не имели. Впереди второй тайм.
'44
Нелсон забежал в штрафную «МЮ» на навес Обамейянга и пробил головой мимо ворот!
'43
Линделёф опередил Обамейянга после скидки Айуоби. Совсем нет хороших атак у «Арсенала».
'41
Янг подключился к атаке слева и сделал подачу, которая угодила в ближнюю штангу ворот Оспины!
'40
Арбитр углядел у Джаки игру рукой в момент перехвата на чужой половине поля.
'38
Лукаку успели помешать пробить с центра штрафной «Арсенала»!
'37
Мхитарян классно ушёл от двух соперников в контратаке «Арсенала», а затем сделал небрежный пас на партнёра.
'36
Бельерин сделал хорошую подачу на Обамейянга, который слишком слабо пробил головой, мяч полетел прямо в руки де Хеа.
'33
У Мхитаряна и Обамейянга не получилась стеночка перед чужой штрафной.
'32
Мхитарян сделал слишком слабую передачу на ход Обамейянгу.
'30
Эшли Янг потерял мяч в чужой штрафной и нарушил правила.
'29
Дальний удар Санчеса был блокирован усилиями Мавропаноса.
'28
Джака догнал Лингарда на фланге и хорошо сыграл в отборе.
'26
Арбитр не среагировал на падения Мхитаряна и Найлса в штрафной «Юнайтед».
'25
Санчес подхватил мяч в на краю штрафной «Арсенала» в положении вне игры.
'24
Джака получил жёлтую карточку за фол на Лингарде.
'22
Погба под прессингом был вынужден отбежать во фланг, где заработал аут.
'20
Мхитарян открылся в чужой штрафной на скидку Айуоби и пробил рядом с дальней штангой!
'18
Янг перехватил диагональную передачу Джаки, выбив мяч в аут.
'17
Забей пенальти вратарю сборной!
'16
ГОЛ! Погба вывел «Юнайтед» вперёд! Лукаку сделал подачу на дальнюю штангу на свободного Санчеса, удар которого пришёлся в штангу, а после отскока мяч достал Погба, который расстрелял девятку ворот!
'15
Найлс хорошо сместился с фланга в центр и с линии штрафной пробил в ближний угол, де Хеа на месте.
'14
Оборона «Арсенала» легко справилась с навесом Эрреры.
'12
Лукаку подрезал мяч в чужую штрафную, где никого кроме Оспины не было.
'10
Колашинац неудачно бросил мяч из аута, арбитр отдал мяч «Юнайтед».
'8
Лингарда лондонцы потеряли у края своей штрафной, однако дальнейший прострел Джесси пришёлся в защитника!
'7
Бельерин ускорился по флангу и сделал высокую подачу, которую забрал де Хеа.
'5
Никто из партнёров не побежал на резкий прострел Мхитаряна.
'4
Погба подхватил мяч на краю штрафной «Арсенала» и поспешил с ударом, послав мяч мимо ворот.
'3
Айуоби сделал плохой пас на Бельерина, который подключался к атаке через центральную зону.
'2
«Красные дьяволы» завладели мячом, медленно начиная свои атаки.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 36-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.