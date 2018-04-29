Манчестер Юнайтед

'51

ГОЛ! Мхитарян отличился против своего бывшего клуба! Генрих подбежал к чужой штрафной и здорово пробил в дальний нижний угол, де Хеа сыграл очень неуверенно. Генрих, как и полагается джентльмену, не стал праздновать гол в ворота «Юнайтед».