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Трансляция
С конца
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'88
Салах выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Вейналдум выполнил передачу в центр, мяч попал в руку Питерсу, но Андре Марринер не стал назначать пенальти. Далее «Ливерпуль» заработал очередной угловой, который разыграл неудачно и быстро потерял мяч.
'88
Угловой у ворот «Сток Сити». Салах выполнил подачу на ближнюю штангу, гости продолжают раз за разом отбиваться.
'87
С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади «Ливерпуля», Кариус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'86
Милнер выполнил подачу в центр штрафной площади с углового, Аллен головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'85
Милнер выполнил передачу на правый угол штрафной площади с углового, Клайн попытался выполнить передачу в центр, но мяч попал в защитника «Сток Сити» и ушёл на очередной угловой.
'84
Ван Дейк пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел игрока «Сток Сити» и ушёл на угловой.
'83
Зума с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'82
Милнер в центре поля нарушил правила против Флетчера. Игроки «Сток Сити» никуда не спеша разыграли стандарт.
'81
Собхи с левого фланга попытался войти в штрафную площадь, но его накрыл Клайн и выбил мяч в аут.
'80
Поднялись Морено и Н'Диайе, вроде бы матч они доиграть готовы, травм сегодня нам больше не надо.
'79
Н'Диайе и Морено неудачно столкнулись между собой в борьбе за мяч в центре поля. Вышли на поле врачи «Ливерпуля» и «Сток Сити», вновь пауза в игре.
'78
Ещё один угловой у ворот «Сток Сити». Милнер выполнил подачу во вратарскую на этот раз, но и тут гости смогли отбиться.
'77
Милнер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в борьбе за мяч ван Дейк упал на газон, но Андре Марринер и тут свистка не дал.
'76
Н'Диайе теперь выбил мяч на угловой из-под ног Клайна. Начинает «Ливерпуль» давить на своего соперника.
'75
Милнер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игрок «Сток Сити» отбились без всяких проблем.
'74
Морено с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Зума выбил мяч на угловой.
'73
Игроки «Ливерпуля» вновь контролируют мяч в центре поля, «Сток Сити» же быстро сразу возводит редуты обороны.
'72
Слишком сильная передача последовала на правый угол штрафной площади «Сток Сити», Клайн при всём желании не мог успеть к мячу.
'71
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь «Ливерпуля» на Собхи, но Гомес успел первым к мячу спокойно отыгрался с Кариусом.
'70
Всё меньше и меньше времени остаётся у «Ливерпуля» чтобы забить, тут уже и один мяч будет за счастье.
'69
Зума сбрасывал мяч в своей штрафной площади на Н'Диайе, игрокам «Ливерпуля» показалось, что соперник сыграл рукой, но Андре Марринер показал, что нужно продолжать встречу.
'68
Клайн с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Зума не услышал подсказки Батлэнда и в итоге выбил мяч в аут.
'67
Морено пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'66
Последовал заброс в центр штрафной площади «Сток Сити» от Морено, Клайн головой пробил по воротам, Батлэнд был на месте.
'65
'65
'65
'65
'65
'65
'64
Ингс упал в штрафной площади «Сток Сити» теперь в борьбе за мяч с Бауэром, опять же тут на пенальти рассчитывать было очень трудно.
'63
Ингс получил мяч у штрафной площади «Сток Сити», подработал мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника, а затем Батлэнд уверенно сыграл на выходе и его перехватил.
'62
Гомес выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Салах принял мяч и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Сток Сити».
'61
«Сток Сити» уже чуть ли не всем составом отошёл на свою половину поля, об атаке гости практически не думают пока.
'60
Час игрового времени у нас уже позади, такими темпами «Ливерпуль» сегодня вновь может потерять очки.
'59
Собхи с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Гомеса, который удачно сыграл в подкате.
'58
Игроки «Ливерпуля» пока контролируют мяч в центре поля, а вот создать что-то у ворот Батлэнда команде Клоппа пока трудно.
'57
Гомес выполнил неудачную передачу на правый фланг, мяч в итоге улетел в аут.
'56
Салах в штрафной площади «Сток Сити» упал в борьбе за верховой мяч с Питерсом, но на пенальти тут рассчитывать было излишне.
'55
Вейналдум с линии штрафной площади попытался пробить по воротам, мяч попал в защитника «Сток Сити».
'54
Собхи смог получить мяч на левом углу штрафной площади и сразу пробил в ближний угол, Кариус всё контролировал и спокойно забрал мяч.
'53
Не самое простое начало второго тайма получается для «Сток Сити», травмы это конечно всегда плохо.
'52
'52
'52
Инди теперь получил повреждение, вышли на поле врачи «Сток Сити» и тут уже показали, что без замены не обойтись.
'51
Александер-Арнольд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Диуф выбил мяч к линии штрафной площади, там его подхватил Салах, Мохамед пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'50
Морено с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Шоукросс не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'49
С трудом, но Аллен поднялся, вроде бы игрок «Сток Сити» готов продолжать игру.
'48
Аллен получил повреждение буквально на ровном месте, вышли на поле врачи «Сток Сити», пауза в игре.
'47
Питерс в центре поля нарушил правила против Салаха. Игроки «Ливерпуля» никуда не спеша разыграли стандарт.
'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки «Ливерпуля» на своём поле при достаточно большом преимуществе пока играют вничью со «Сток Сити» 0:0. Игра у нас получается достаточно интересной, но конечно хотелось бы видеть и забитые мячи. Будем надеяться, что они уже будут во второй половине матча, а пока немного отдохнём.
'45+2
Теперь уже последовала передача на правый угол штрафной площади «Ливерпуля» на Диуфа, но тут и Кариус на выходе размялся.
'45+1
Фирмино с правого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Батлэнд уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'45
Три минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма.
'44
Довольно долго Хендерсон не мог подняться, но первый тайм капитан «Ливерпуля» всё же как минимум доиграет.
'43
Хендерсон получил повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи «Ливерпуля», пауза в игре.
'42
'41
Фирмино выиграл борьбу на левом фланге у Шоукросса у штрафной площади «Сток Сити» и выполнил передачу на ход Ингсу, который затем скатил под удар Вейналдуму, Жоржиньо пробил по воротам, мяч задел защитника «Сток Сити» и отскочил к Ингсу обратно, Дэнни здорово пробил с острого угла и мяч оказался в сетке, но боковой арбитр зафиксировал офсайд.
'40
Шакири с правого фланга теперь пытался войти в штрафную площадь «Ливерпуля», но тут уже Клаван грамотно сыграл в отборе.
'39
Фирмино попытался пройти вперёд по центру, но игроки «Сток Сити» его спокойно накрыли и мяч перехватили.
'38
Постепенно первый тайм уже подходит к концу, есть ощущение, что забитых мячей до перерыва мы с вами не увидим всё же.
'37
Зума в центре поля нарушил правила против Вейналдума. Вновь игроки «Сток Сити» стали достаточно много фолить.
'36
'36
Вейналдум перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади «Сток Сити» и в итоге нарушил правила.
'35
Салах со стандарта пробил в ближний для себя угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'34
Батлэнд неудачно сыграл на выходе и не смог забрать мяч, за пределами штрафной площади его подхватил Салах, Питерс вынужден был нарушать правила. «Ливерпуль» заработал опасный стандарт.
'33
Ситуация у «Сток Сити» конечно и так не самая радужная, но ничья на выезде с «Ливерпулем» будет неплохим показателем.
'32
Уверенно пока держит оборону «Сток Сити», сегодня этой команде проигрывать нельзя, а иначе спастись по итогам сезона будет практически невозможно.
'31
Александер-Арнольд с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал Питерса, но при этом остался у «Ливерпуля».
'30
Из центра поля слишком сильная передача последовала на ход Шакири, Шердан даже не стал толком бежать за ним.
'29
Вейналдум подкараулил отскок после передачи Фирмино с левого угла штрафной площади, а затем пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.
'28
Вейналдум попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Зума.
'27
Морено дважды теперь пытался выполнить передачу в штрафную площадь «Сток Сити», но защитники соперника дважды первыми оказывались на мяче.
'26
Последовала передача к штрафной площади «Сток Сити» на Фирмино из центра поля, но Роберто не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе забрал Батлэнд.
'25
Ингс попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но его встретил Зума и мяч перехватил.
'24
Шакири в центре поля нарушил правила против Морено. Игроки «Ливерпуля» вновь никуда не спеша разыграли стандарт.
'23
Временами хорошие моменты получаются у «Сток Сити», но и оборона «Ливерпуля» конечно также способна чудить.
'22
Клаван от своей штрафной площади выполнил неудачную передачу вперёд, мяч был перехвачен Диуфом и сразу последовала передача на правый угол штрафной площади, оттуда Шакири выполнил передачу к линии вратарской, Крауч совсем немного не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.
'21
В штрафную площадь «Ливерпуля» последовал неудачный заброс, на этот раз Кариус спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'20
Вейналдум выполнил передачу в центр штрафной площади, Александер-Арнольд не смог толком обработать мяч и чуть ли не «из-под себя» бил по воротам, Батлэнд в итоге выручил свою команду.
'19
Бауэр выполнил подачу на дальнюю штангу с левого угла штрафной площади, Диуф головой пробил по воротам в ближний угол ворот, но немного не попал в створ.
'18
Кариус выбивая мяч от своих ворот подарил мяч сопернику, но на счастье «Ливерпуля» Крауч не смог подработать мяч у штрафной площади и в итоге его также достаточно быстро потерял.
'17
Питерс теперь в центре поля нарушил правила против Фирмино. Вот пока только за счёт мелкого фола «Сток Сити» и сдерживает атаки «Ливерпуля».
'16
Диуф в центре поля теперь достаточно грубо сыграл против Хендерсона, но Андре Марринер пока не спешит показывать жёлтые карточки.
'15
Из центра поля теперь уже последовала слишком сильная передача на ход Александеру-Арнольду, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'14
Морено выполняет довольно много передач вперёд, но зачастую защитники «Сток Сити» оказываются всё же первыми на мяче.
'13
Зума в центре поля нарушил правила против Ингса. Игроки «Ливерпуля» никуда не спеша разыграли стандарт.
'12
Довольно много «Ливерпуль» уже не использовал своих моментов, за это соперник по ходу встречи может и наказать уже затем.
'11
Морено с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Салах не сразу, но всё же принял мяч, а затем пробил по воротам, мяч попал в Питерса, а Вейналдум не смог сыграть на добивании.
'10
Морено выполнил передачу к штрафной площади на Салаха, Мохамед в борьбе с защитником «Сток Сити» на этот раз не смог зацепиться за мяч.
'9
Батлэнд и Питерс не поняли друг друга и в итоге голкипер «Сток Сити» на ровном месте выбил мяч в аут.
'8
Довольно бодро матч начинают обе команды, сегодня можно рассчитывать на несколько забитых мячей как минимум.
'7
Сумасшедший момент не реализует «Ливерпуль»! Хендерсон в центре поля перехватил мяч и сразу выполнил передачу на ход Салаху, который вышел на рандеву с Батлэндом, но перекидывая мяч через голкипера Мохамед не попал в створ.
'6
Фирмино выполнил передачу на правый угол штрафной площади на Александера-Арнольда, но фланговый защитник «Ливерпуля» оказался в офсайде.
'5
Шакири выполнил подачу с углового на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров не смог до него добраться.
'4
Бауэр с правого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в Морено и ушёл на очередной угловой.
'3
Угловой у ворот «Ливерпуля». Шакири выполнил подачу в центр штрафной площади, хозяева поля отвели угрозу от своих ворот без всяких проблем.
'2
Последовал заброс на Фирмино из центра поля на правый угол штрафной площади «Сток Сити», Батлэнд уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Сток Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.