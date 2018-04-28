'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма игроки «Ливерпуля» на своём поле при достаточно большом преимуществе пока играют вничью со «Сток Сити» 0:0. Игра у нас получается достаточно интересной, но конечно хотелось бы видеть и забитые мячи. Будем надеяться, что они уже будут во второй половине матча, а пока немного отдохнём.