Вест Бромвич Альбион

'45+2

В атаке застал игроков «Ливерпуля» свисток на перерыв. Хорошо играют гости в целом, но у «Вест Бромвича» была пара опасных моментов. Не будем забывать, что в прошлом туре «Вест Бромвич» сенсационно победил «Манчестер Юнайтед», так что не стоит их недооценивать сейчас, после смены тренера.