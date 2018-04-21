Вест Бромвич Альбион

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Трансляция
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'79
'76
'76
'72
'71
'71
'69
'66
'66
'66
'66
'62
Милнер от линии штрафной мягко навесил на дальнюю штангу, Салах пробил головой, но прозвучал свисток — офсайд.
'60
Брант неудачно навесил с углового, мяч перелетел всех его партнёров и покинул пределы поля.
'58
Морено в подкате заехал Гиббзу по ногам в атаке.
'54
Кариус опередил Родригеса после навеса Рондона в штрафную и забрал мяч в руки.
'52
Не получился у Милнера навес в штрафную, мяч ни до Салаха, ни до Мане не долетел.
'50
Макклин оказался на подборе мяча на линии штрафной и нанёс сильный удар — намного правее штанги получилось.
'48
Салах получил мяч в штрафной после разрезающей передачи, однако слишком долго его обрабатывал и пробить не успел.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Футболисты возвращаются на поле.
'45+2
В атаке застал игроков «Ливерпуля» свисток на перерыв. Хорошо играют гости в целом, но у «Вест Бромвича» была пара опасных моментов. Не будем забывать, что в прошлом туре «Вест Бромвич» сенсационно победил «Манчестер Юнайтед», так что не стоит их недооценивать сейчас, после смены тренера.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'43
Выбила мяч защита после навеса с углового.
'42
Ингс в штрафной успел к прострелу и нанёс сильный удар в левый нижний угол ворот — Фостер среагировал и отбил мяч на угловой!
'40
Хендерсон обыгрался с Салахом в штрафной, но Фостер вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.
'38
Опасно! Макклин получил мяч в левой части штрафной и пробил с острого угла, чуть-чуть не попав в дальний угол ворот!
'36
Родригес в штрафной не попал по мяч после отличного навеса Филлипса!
'34
Филлипс выполнил навес к воротам — защита выбила мяч.
'32
Милнер прошёл по правому флангу и навесил в штрафную — Ингс не сумел выиграть борьбу за мяч.
'30
Рондон жёстко заехал Ингсу по ноге в центре поля. Обошлось без карточки.
'29
Милнер навесил в штрафную со стандарта, откуда мяч был выбит.
'27
Закрутил мяч в направлении правого угла Салах, но немного не попал!
'26
Хегази придержал Салаха руками на подступах к штрафной. Фол зафиксирован.
'24
Ингс мог сделать дубль! Выпрыгнул он в штрафной и пробил головой — чуть-чуть выше перекладины получилось!
'22
Филлипс прошёл к штрафной и нанёс сильный удар метров с 20 — Кариус среагировал и в красивом прыжке вытащил мяч!
'20
Не получается атака правым флангом у «Ливерпуля».
'18
Рондон пробил со средней дистанции — мяч сорвался у него с ноги и полетел выше ворот.
'16
Доусон выпрыгнул выше всех после навеса от углового флажка и нанёс удар головой, но было это почти на линии штрафной, так что Кариус легко поймал мяч.
'15
Филлипс прошёл по флангу и навесил в штрафную — мяч выбит на угловой.
'13
Снова ворвался в штрафную Салах, но не сумел прорваться через ряды обороны.
'11
Мане навесил с углового во вратарскую — защита выбила мяч.
'10
Салах из штрафной сильно пробил под ближнюю штангу — кто-то из защитников сумел заблокировать удар! Угловой будет.
'8
Рондон на скорости ворвался в штрафную, но слишком далеко отпустил от себя мяч, и он выкатился за лицевую линию.
'6
Доусон выполнил сильную передачу в штрафную, после которой мяч забрал Кариус.
'4
'3
Салах навесил на ближнюю штангу, защита выбила мяч за боковую линию теперь.
'2
В быстрой атаке по центру «Ливерпуль» заработал угловой.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура АПЛ: «Вест Бромвич Альбион» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.