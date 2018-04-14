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Тоттенхэм Хотспур Манчестер Сити
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн празднует гол Reuters
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн празднует гол

АПЛ. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». LIVE

Онлайн матча чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

«Тоттенхэм Хотспур» принимает «Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
34-й тур  |   14 апреля 21:45   |  1 тайм
Тоттенхэм Хотспур
0:0
Манчестер Сити
0:0
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
5 (з)   Ян Вертонген
19 (п)   Мусса Дембеле
23 (п)   Кристиан Эриксен
15 (п)   Эрик Дайер
20 (п)   Деле Алли
11 (п)   Эрик Ламела
10 (н)   Гарри Кейн
31 (в)   Эдерсон Мораес
2 (з)   Кайл Уолкер
4 (з)   Венсан Компани
14 (з)   Эмерик Лапорт
18 (п)   Фабиан Делф
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
21 (п)   Давид Сильва
7 (п)   Рахим Стерлинг
19 (п)   Лерой Зане
33 (н)   Габриэл Жезус
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
24 (з)   Серж Орье
12 (п)   Виктор Ваньяма
17 (п)   Мусса Сиссоко
27 (п)    Лукас
7 (п)   Сон Хын
54 (н)   Казая Стерлинг
1 (в)   Клаудио Браво
30 (з)   Николас Отаменди
20 (п)   Бернарду Силва
35 (п)   Александр Зинченко
42 (п)   Яя Туре
47 (п)   Филип Фоден
55 (п)   Браим Диас
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Трансляция
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'16
Лапорт отразил прострел Триппьера.
'15
Ламела почти заставил Делфа допустить ошибку перед штрафной «Сити», но дальнейший подкат не остался без внимания арбитра.
'14
Триппьер получил повреждение после опасной игры Зане. Обошлось без карточки.
'13
Компани перехватил прострел Эриксена, не дав мячу дойти до Кейна.
'10
Дэвис подтолкнул Гюндогана, не дав немцу зацепиться за мяч.
'9
Де Брёйне опасно пробил издали, мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'8
Стерлинг через центр подбежал к штрафной хозяев и пробил чуть выше ворот!
'7
Деле Алле ворвался в штрафную «Ман Сити» и пробил в ближайшего защитника.
'7
Ламела не смог начать атаку «шпор» из-за отличных действий Делфа в отборе.
'5
Лондонцы справились с несколькими прострелами манкунианцев.
'4
Штанга спасла «Тоттенхэм» после классного удара с лёта Зане из пределов штрафной!
'3
Зане после стеночки с Давидом Сильвой ошибся с пасом на Жезуса.
'2
Льорис вышел за пределы своей штрафной, опередив Стерлинга после заброса Де Брёйне.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.