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Трансляция
С конца
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'16
Лапорт отразил прострел Триппьера.
'15
Ламела почти заставил Делфа допустить ошибку перед штрафной «Сити», но дальнейший подкат не остался без внимания арбитра.
'14
Триппьер получил повреждение после опасной игры Зане. Обошлось без карточки.
'13
Компани перехватил прострел Эриксена, не дав мячу дойти до Кейна.
'10
Дэвис подтолкнул Гюндогана, не дав немцу зацепиться за мяч.
'9
Де Брёйне опасно пробил издали, мяч прошёл рядом с дальней штангой!
'8
Стерлинг через центр подбежал к штрафной хозяев и пробил чуть выше ворот!
'7
Деле Алле ворвался в штрафную «Ман Сити» и пробил в ближайшего защитника.
'7
Ламела не смог начать атаку «шпор» из-за отличных действий Делфа в отборе.
'5
Лондонцы справились с несколькими прострелами манкунианцев.
'4
Штанга спасла «Тоттенхэм» после классного удара с лёта Зане из пределов штрафной!
'3
Зане после стеночки с Давидом Сильвой ошибся с пасом на Жезуса.
'2
Льорис вышел за пределы своей штрафной, опередив Стерлинга после заброса Де Брёйне.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 34-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.