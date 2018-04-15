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Манчестер Юнайтед Вест Бромвич Альбион
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку Reuters
Игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку

«Манчестер Юнайтед» не может забить «Вест Бромвичу». LIVE

Онлайн-трансляция матча «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич»

«Манчестер Юнайтед» принимает на своем поле «Вест Бромвич» в матче 34-го тура чемпионата Англии. Если «красные дьяволы» проиграют, «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
34-й тур  |   15 апреля 18:00   |  2 тайм
Манчестер Юнайтед
0:0
Вест Бромвич Альбион
0:0
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Погба 29'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Линделёф
12 (з)   Крис Смоллинг
25 (п)   Луис Антонио
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера 46'
6 (п)   Поль Погба 29'
8 (п)   Хуан Мата
9 (н)   Ромелу Лукаку
7 (н)   Алексис Санчес
1 (в)   Бен Фостер
2 (з)   Аллан-Ромео Ньом
3 (з)   Киран Гиббз
25 (з)   Крэйг Доусон
26 (з)   Ахмед Хегази
8 (п)   Джейк Ливермор
10 (п)   Мэтт Филлипс
11 (п)   Крис Брант
14 (п)   Джеймс Макклин
19 (н)   Джей Родригес
9 (н)   Хосе Саломон
Запасной состав
40 (в)   Жоэл Перейра
4 (з)   Фил Джонс
5 (з)   Маркос Рохо
14 (п)   Джесси Лингард 46'
39 (п)   Скотт МакТоминай
11 (н)   Антони Марсьяль
19 (н)   Маркус Рашфорд
13 (в)   Глин Майхилл
16 (з)   Али Габр
5 (п)   Клаудио Якоб
17 (п)   Оливер Бёрк
20 (п)   Гжегож Крыховяк
28 (п)   Сэм Филд
15 (н)   Дэниел Старридж
Удары
%
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Владение мячом
%
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Удары
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'47
Лингард опасно пробил с угла штрафной, но Фостер справился.
'46
Лингард вышел.
'46
Эррера был заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончился первый тайм. «Ман Юнайтед» не смог забить в ворота главного аутсайдера АПЛ в первой половине встречи. Манкунианцы не имели явных голевых возможностей, атакуя с большим количеством брака. У «Вест Бромвича» был хороший шанс в контратаке, но гости его не использовали. Перерыв.
'45
Погба обыгрался с Санчесом и пробил с линии штрафной в Хегази, от которого мяч улетел на угловой.
'44
У Рондона и Макклина не получилась стеночка перед штрафной «Юнайтед».
'42
Доусон сделал опасную скидку после подачи с углового, но никого из партнёров во вратарской де Хеа не оказалось.
'40
Эррера забежал в свободную зону, а Санчес увидел это и сделал проникающий пас, который был перехвачен последним защитником гостей.
'39
Санчес и Погба нарушили правила вблизи края штрафной «Вест Бромвича».
'38
Погба неточно пробил из-за пределов чужой штрафной.
'35
Лукаку выскочил на свидание с Фостером, но слишком далеко отпустил от себя мяч, подарив его голкиперу.
'34
Лукаку нарвался на двух соперников, а после потери мяча манкунианцы сразу нарушили правила.
'32
Матич неточно пробил из-за пределов штрафной.
'30
Эррера потерял мяч перед чужой штрафной, не сумев обыграть оппонента один в один.
'29
Погба подыграл себе рукой, пытаясь пробить после навеса Санчеса. Арбитр решил наказать француза.
'26
Мяч после дальнего удара Погба угодил в защитника гостей.
'25
Макклин сделал подачу на дальнюю штангу, откуда прямо в де Хеа головой пробил Рондон.
'23
Мата неудачно подставил пятку под прострел Санчеса, срезав мяч на защитника.
'22
Рондон в простой ситуации сделал неточный пас на Гиббза.
'20
Валенсия оказался в положении вне игры.
'19
Фостер дважды выручил команду после опасных ударов Лукаку и Санчеса!
'18
Лукаку развернулся в чужой штрафной и сыграл на Эрреру, которого завалил соперник, но арбитр не поставил пенальти!
'16
Янг вырезал подачу в сторону Лукаку, которого вовремя закрыл Хегази.
'14
Хегази здорово сыграл против Погба, помешав французу сделать проникающий пас через центральную зону.
'13
Рондон после навеса Макклина неточно пробил головой.
'12
Де Хеа спас «Юнайтед»! Ливермор забежал в штрафную на пас и после ложного замаха опасно пробил в дальний угол, но испанский вратарь успел среагировать!
'11
Ливермор нарушил правила против Погба, остановив атаку «Юнайтед».
'10
Мата выскочил на заброс Янга, оказавшись перед Фостером, но ассистент арбитр поднял флажок, заметив офсайд.
'8
Лукаку не успел за прострелом Валенсии, мяч был выбит в аут.
'7
Фостер справился с дальним и одновременно простым ударом Погба.
'5
Джей Родригес обокрал Матича перед чужой штрафной и пошёл на Линделёфа, не сумев его оббежать.
'4
Филлипс ушёл от прессинга манкунианцев, нарвавшись на фол от Погба.
'3
Рондон не зацепился за длинную передачу.
'2
Мата не успел за резким забросом от Санчеса.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.