Манчестер Юнайтед

'45+1

Закончился первый тайм. «Ман Юнайтед» не смог забить в ворота главного аутсайдера АПЛ в первой половине встречи. Манкунианцы не имели явных голевых возможностей, атакуя с большим количеством брака. У «Вест Бромвича» был хороший шанс в контратаке, но гости его не использовали. Перерыв.