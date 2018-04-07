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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед

АПЛ. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» играет с «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
33-й тур  |   07 апреля 19:30   |  1 тайм
Манчестер Сити
0:0
Манчестер Юнайтед
0:0
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Эдерсон Мораес
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди
18 (п)   Фабиан Делф
25 (п)    Фернандиньо
8 (п)   Илкай Гюндоган
21 (п)   Давид Сильва
7 (п)   Рахим Стерлинг
20 (п)   Бернарду Силва
19 (п)   Лерой Зане
1 (в)   Давид де
12 (з)   Крис Смоллинг
3 (з)   Эрик Бейи
25 (п)   Луис Антонио
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
21 (п)   Андер Эррера
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Ромелу Лукаку
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
2 (з)   Кайл Уолкер
14 (з)   Эмерик Лапорт
17 (п)   Кевин Де
42 (п)   Яя Туре
10 (н)   Серхио Агуэро
33 (н)   Габриэл Жезус
40 (в)   Жоэл Перейра
2 (з)   Виктор Линделёф
5 (з)   Маркос Рохо
8 (п)   Хуан Мата
39 (п)   Скотт МакТоминай
11 (н)   Антони Марсьяль
19 (н)   Маркус Рашфорд
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'12
Данило нарушил правила против Погба на левом фланге. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'11
Стерлинг с правого фланга выполнил передачу на дальнюю штангу, Эррера удачно сыграл в подкате, зажёг «свечу», де Хеа сразу сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Янг в борьбе за мяч у своей штрафной площади на правом фланге нарушил правила против Стерлинга, Мартин Аткинсон почему-то и тут промолчал.
'9
Бодро начинается наша игра, обе команды готовы бороться и пока особо игру никто не «сушит».
'8
Матич попытался пройти вперёд по правому флангу, но его накрыли защитники «Манчестер Сити» и мяч перехватили.
'7
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед» безадресный на этот раз, мяч в итоге ожидаемо улетел за лицевую линию поля.
'6
Мяч даже попал в руку Янгу, а не в голову, но Мартин Аткинсон не решился указать на «точку».
'5
Сильва с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, у Янга поехала нога, но Эшли смог головой изменить полёт мяча, Стерлинг в итоге до него не смог добраться.
'4
Данило пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'3
«Манчестер Юнайтед» также готов и плотно играть в обороне, атаковать «горожанам» будет непросто.
'2
Спокойно начинается игра, «Манчестер Юнайтед» пока контролирует мяч в центре поля, а сегодня все конечно же ждут победы от «Манчестер Сити».
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 33-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало манкунианского дерби запланировано на 19:30 по московскому времени.