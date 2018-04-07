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19:30
СКАЦСКА
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НХЛ / регулярный чемпионат
02:30
Питтсбург ПингвинзОттава Сенаторз
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02:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБаффало Сэйбрз
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5:3
закончен
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Олимпиакос Жальгирис
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Реал Мадрид Бамберг
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закончен
НБА / регулярный чемпионат
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02:00
Орландо МэджикШарлотт Хорнетс
100:137
закончен
02:00
Филадельфия СиксерсКливленд Кавальерс
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закончен
02:00
Вашингтон УизардсАтланта Хоукс
97:103
закончен
02:30
Бостон СелтиксЧикаго Буллз
111:104
закончен
02:30
Нью-Йорк НиксМайами Хит
122:98
закончен
02:30
Торонто РэпторсИндиана Пэйсерс
92:73
закончен
03:00
Мемфис ГриззлизСакраменто Кингз
93:94
закончен
05:00
Финикс СанзНью-Орлеан Пеликанс
103:122
закончен
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Лос-Анджелес ЛейкерсМиннесота Тимбервулвз
96:113
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Россия / Премьер-Лига
11:00
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0:2
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РубинАхмат
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ЗенитКраснодар
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Испания / Примера
14:00
АлавесХетафе
0:0
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БетисЭйбар
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ЭвертонЛиверпуль
0:0
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Брайтон энд Хоув АльбионХаддерсфилд Таун
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СПАЛАталанта
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2 тайм
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Крылья СоветовСпартак-2
1:0
2 тайм
14:00
ШинникТюмень
0:0
2 тайм
14:00
Ротор-ВолгоградФакел
0:0
2 тайм
15:00
ХимкиОренбург
0:0
1 тайм
15:00
ВолгарьСибирь
0:0
1 тайм
15:30
Авангард КДинамо СПб
не начался
18:00
КубаньЗенит-2
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Украина / Премьер-лига
14:00
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14:00
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2 тайм
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АлександрияСталь К
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Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
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02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Джерси Дэвилз
не начался
02:00
Флорида ПантерзБаффало Сэйбрз
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Детройт Ред УингзНью-Йорк Айлендерс
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02:00
Бостон БрюинзОттава Сенаторз
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02:00
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Нэшвилл ПредаторзКоламбус Блю Джекетс
не начался
04:00
Колорадо ЭвеланшСент-Луис Блюз
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04:00
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05:00
Эдмонтон ОйлерзВанкувер Кэнакс
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Торонто РэпторсОрландо Мэджик
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Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни ФК «Эвертон»
Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни

АПЛ. «Эвертон» — «Ливерпуль». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Эвертон» — «Ливерпуль»

«Эвертон» на своем поле принимает «Ливерпуль» в рамках дерби в 33-м туре чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
33-й тур  |   07 апреля 14:30   |  1 тайм
Эвертон
0:0
Ливерпуль
0:0
Стадион «Гудисон Парк», Ливерпуль | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Джордан Пикфорд
23 (з)   Шеймус Коулман
4 (з)   Майкл Кин
6 (з)   Фил Джагелка
3 (з)   Лейтон Бэйнс
26 (п)   Том Дэвис
2 (п)   Морган Шнейдерлен
10 (н)   Уэйн Руни
11 (н)   Тео Уолкотт
7 (н)   Янник Боласье
14 (н)   Дженк Тосун
1 (в)   Лорис Кариус
4 (з)   Вирджил ван
17 (з)   Рагнар Клаван
6 (з)   Деян Ловрен
2 (з)   Натаниэл Клайн
7 (п)   Джеймс Милнер
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум
14 (п)   Джордан Хендерсон
28 (н)   Дэнни Ингс
19 (н)   Садио Мане
29 (н)   Доминик Соланке
Запасной состав
33 (в)   Хоэль Роблес
25 (з)   Рамиро Мори
15 (з)   Рейндли Мартина
17 (п)   Идрисса Гейе
54 (п)   Бени Банингиме
29 (п)   Доминик Калверт-Льюин
19 (н)   Байе Умар
22 (в)   Симон Миньоле
63 (з)   Конор Мастерсон
66 (п)   Трент Александер-Арнольд
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен
48 (п)   Curtis Jones
64 (п)   Рафаэл Камашу
9 (н)   Роберто Фирмино
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Трансляция
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'31
Милнер выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, вновь никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'30
Хендерсон выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Милнер пробил в дальний угол ворот, Пикфорд спас свою команду и перевёл мяч на угловой.
'29
Милнер с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Эвертона» вновь, Соланке в борьбе с защитниками не смог добраться до мяча.
'28
Угловой у ворот «Эвертона». Милнер выполнил подачу на ближнюю штангу, хозяева поля без всяких проблем отвели угрозу от своих ворот.
'27
Боласье активно прессинговал ван Дейка и Кариуса, но игроки «Ливерпуля» спокойно разобрались и выбили мяч к центру поля.
'26
Последовала передача на ход Тосуну из центра поля, форвард «Эвертона» оказался в офсайде.
'25
Много борьбы в мерсисайдском дерби, но куда же без неё, темп матча сам по себе у нас сегодня достаточно средний. Но и поле из-за дождя тяжёлое, на это также нужно делать скидку.
'24
Бэйнс с углового выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком высоко, Тосун не смог за него зацепиться.
'23
Боласье пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кариус в прыжке перевёл мяч на угловой.
'22
Ингс в центре поля нарушил правила против Дэвиса. Пока в нашем матче особой грубости нет, что конечно же радует.
'21
Боласье с левого фланга выполнил передачу к линии вратарской, Ловрен спокойно сыграл на выходе и мяч перехватил.
'20
Руни с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки «Ливерпуля» очень уверенно отбились.
'19
Клаван неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, мяч срезался с ноги защитника «Ливерпуля» и пролетев рядом со штангой ушёл на угловой.
'18
Ловрен в центре поля нарушил правила против Уолкотта. Игроки «Эвертона» также никуда не спеша разыграли стандарт.
'17
Клайн с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы за мяч Соланке пробил по воротам, Пикфорд спас свою команду.
'16
Милнер вновь хотел пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Руни и в подкате выбил мяч в аут.
'15
Ингс получил мяч на правом углу штрафной площади от Милнера на этот раз, но Дэнни не смог выполнить передачу в центр, мяч был перехвачен защитниками «Эвертона».
'14
Тосун пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.
'13
Милнер получил мяч на левом углу штрафной площади от Ингса и выполнил передачу в центр, Соланке головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'12
Против Мане нарушили правила в центре поля. Игроки «Ливерпуля» никуда не спеша разыграли стандарт.
'11
Из центра поля последовал очередной заброс в штрафную площадь «Ливерпуля», Кариус уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'10
Вейналдум пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел к болельщикам.
'9
Вновь последовала передача на ход Бэйнсу, на этот раз фланговый защитник «Эвертона» оказался в офсайде.
'8
Бэйнс с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог зацепиться за мяч.
'7
Руни пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ловрена.
'6
Милнер попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Джагелка и выбил мяч в аут.
'5
Колуман в центре поля нарушил правила против Милнера. Игроки «Ливерпуля» спокойно разыграли стандарт.
'4
Игроки «Эвертона» активнее начинают дерби, но всё же «ириски» играют на своём поле, так что это не особо удивительно.
'3
Коулман с правого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, игроки «Ливерпуля» спокойно перехватили мяч.
'2
В Ливерпуле сегодня идёт довольно сильный дождь, наверняка футболисты будут чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 33-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало мерсисайдского дерби запланировано на 14:30 по московскому времени.