'45+3

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Челси» на своём поле играет вничью с «Тоттенхэмом» 1:1. Пока игра у нас получается неплохой, быть может в игре не так много опасных моментов и ударов по воротам, но в целом команды стараются регулярно создавать моменты, так что футбол более-менее получается боевой, посмотрим, что будет во втором тайме, а пока немного отдохнём.