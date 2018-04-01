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Трансляция
С конца
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'70
Последовал заброс на правый угол штрафной площади «Челси» на Ламелу, Кабальеро спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'69
Фабрегас пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'68
Виллиан с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Льорис уверено сыграл на выходе и кулаками выбил мяч подальше от своих ворот.
'67
Алонсо с левого фланга попытался выполнить передачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника и ушёл на угловой.
'66
'66
Эрик Ламела в борьбе за мяч наступил на Фабрегаса, Андре Марринер почему-то оставил этот эпизод без внимания.
'65
Игроки «Челси» вновь разыграли угловой, а затем Виллиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'64
Азар с левого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Санчес в подкате выбил мяч на угловой.
'63
«Челси» теперь нужно прибавлять в атаке, при этом потеря очков для команды Антонио Конте сегодня совсем не нужна.
'62
'62
Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской вновь, на этот раз никто из игроков не смог добраться до мяча.
'61
Сон пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, Кабальеро в прыжке перевёл мяч на угловой.
'60
Угловой у ворот «Тоттенхэма». Виллиан разыграл мяч с Фабрегасом, а затем Сеск выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Кристенсен головой пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'59
Мозес с правого фланга вошёл в штрафную площадь, но выполнить передачу в центр Виктору не удалось.
'58
Мозес с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'57
Пытается «Тоттенхэм» прибавлять в атаке, Алли старается в штрафной площади прессинговать Кабальеро, но на этот раз голкипер «Челси» спокойно выбил мяч к центру поля.
'56
Эриксен с углового выполнил подачу к линии вратарской на этот раз, Мората головой выбил мяч в аут.
'55
Эриксен с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Аспиликуэта спокойно выбил мяч на повторный корнер.
'54
Триппьер с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Виллиан не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'53
Ламела с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, с большим трудом «Челси» удалось отбиться.
'52
Виллиан неудачно перевёл мяч на левый фланг, едва игроки «Тоттенхэма» мяч не перехватили.
'51
«Тоттенхэм» пока контролирует мяч в центре поля, вечно отбиваться от атак «Челси» «шпоры» конечно также не хотят.
'50
Вновь из центра поля последовала передача в штрафную площадь «Тоттенхэма», Санчес оказался первым на мяче, а далее правила против него нарушил Мората.
'49
Последовал заброс в штрафную площадь «Тоттенхэма» на Морату, форвард «Челси» оказался в офсайде.
'48
Аспиликуэта с правого фланга смог также войти в штрафную площадь и выполнил передачу в центр, защитники «Тоттенхэма» смогли перехватить мяч.
'47
Мозес с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч попал в защитника «Тоттенхэма».
'46
Начинается второй тайм!
'45+3
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Челси» на своём поле играет вничью с «Тоттенхэмом» 1:1. Пока игра у нас получается неплохой, быть может в игре не так много опасных моментов и ударов по воротам, но в целом команды стараются регулярно создавать моменты, так что футбол более-менее получается боевой, посмотрим, что будет во втором тайме, а пока немного отдохнём.
'45+2
Алонсо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'45+1
'45
Две минуты добавил Андре Марринер к основному времени первого тайма.
'44
Эриксен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч теперь попал в защитника «Челси».
'43
Н'Голо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника.
'42
Мозес попытался пройти вперёд по правому флангу, но Дэвис удачно поставил корпус сопернику и мяч в итоге ушёл в аут.
'41
Алонсо получил мяч на левом углу штрафной площади «Тоттенхэма» от Фабрегаса и пробил по воротам, Льорис смог отбить мяч, а дальше ему помогли отбиться защитники.
'40
Игроки «Тоттенхэма» сейчас больше времени проводят с мячом, но «Челси» уверенно держит оборону и ждёт своего момента для проведения контратаки.
'39
Эриксен пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Кабальеро пришлось постараться, чтобы забрать мяч в руки.
'38
Алли очень активно боролся за мяч на левом углу штрафной площади «Челси» и едва не выцарапал его из-под ног Мозеса.
'37
Сон попытался по центру войти в штрафную площадь, защитники «Челси» спокойно у него мяч перехватили.
'36
Мората попытался забросить мяч в штрафную площадь на Мозеса, защитники «Тоттенхэма» смогли перехватить мяч.
'35
Из центра поля последовала передача к штрафной площади «Челси», теперь уже Сон оказался в офсайде.
'34
Всё нормально с Кабальеро, готов он продолжать игру, ветеран Эдуарду пока может быть спокоен, ему в игру входить в первом тайме скорее всего не придётся.
'33
С Эриксеном при этом Кабальеро столкнулся неудачно, вышли на поле врачи «Челси», вновь пауза в игре.
'32
Алли выполнил передачу в центр штрафной площади, Кабальеро успел сыграть на выходе и выбить мяч в аут.
'31
Н'Голо из глубины поля выполнил передачу на ход Азару, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
'30
'30
Мозес с правого фланга сместился немного в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, Льорис не без проблем, но смог забрать мяч в руки.
'30
Кабальеро попал под прессинг в своей штрафной площади, едва голкипер «Челси» сейчас не выбил мяч на соперника.
'29
Но игроки «Челси» решили спокойно разыграть мяч, пока в атаке «синие» играют довольно бледно, хочется всё же видеть больше ударов по воротам.
'28
Дайер на своей половине поля сбил Азара. «Челси» заработал неплохой стандарт теперь.
'27
Ламела с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Н'Голо не очень удачно головой выбил мяч, в итоге по воротам из-за пределов штрафной площади пробил Триппьер, мяч улетел в сторону от цели.
'26
Эриксен получил мяч на левом углу штрафной площади, но его накрыл Аспиликуэта и выбил мяч на угловой.
'25
Ламела с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кристенсен оказался первым на мяче.
'24
С правого фланга последовал заброс к штрафной площади «Тоттенхэма», Азар в борьбе с защитниками не смог зацепиться за мяч.
'23
Последовала передача из центра поля теперь на ход Морате, форвард «Челси» также оказался в офсайде.
'22
Эриксен выполнил подачу на ближнюю штангу со стандарта, Мората головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'21
Н'Голо на левом фланге нарушил правила против Алли. «Тоттенхэм» заработал неплохой стандарт.
'20
Н'Голо выполнил заброс в центр штрафной площади и Алонсо в касание отправил мяч в угол ворот, всё было бы хорошо для «Челси», но Алонсо оказался в офсайде.
'19
Виллиан получил мяч у штрафной площади «Тоттенхэма», сделал небольшую паузу и пробил по воротам, случился небольшой рикошет, но Льорис смог спасти свою команду.
'18
Дэвис с левого флага выполнил передачу на ближнюю штангу, Аспиликуэта был первым на мяче.
'17
Алли выполнил передачу на на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Сон не смог за него побороться.
'16
Мората с левого угла штрафной площади попытался перевести мяч в центр, но Триппьер надёжно сыграл на перехвате.
'15
Ламела перестарался в борьбе за мяч в центре поля и в итоге нарушил правила против Кристенсена.
'14
У нас игра более-менее выровнялась, в целом старт матча получается неплохим, но ударов по воротам пока не так много.
'13
Последовала передача из центра поля на ход Виллиану, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'12
Сон выполнил передачу в штрафную площадь «Челси», никто из партнёров не смог зацепиться за мяч, в итоге его на выходе забрал Кабальеро.
'11
Эриксен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Алли головой пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'10
Эриксен выполнил подачу на ближнюю штангу, после борьбы за мяч Вертонген пробил по воротам, но попытка вышла достаточно неудачной.
'9
Триппьер с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Кристенсен не стал рисковать и в падении головой выбил мяч на угловой.
'8
Ламела в борьбе за мяч с Алонсо на правом фланге в подкате успел лишь вынести мяч в аут, при этом игрок «Тоттенхэма» чуть не сломал угловой флажок.
'7
С правого фланга последовал безадресный заброс в штрафную площадь «Тоттенхэма», Льорис спокойно сыграл на выходе и забрал мяч.
'6
Вышли на поле врачи «Челси», Мозес всё же смог подняться, показал Виктор, что он готов продолжать игру.
'5
Мозес получил повреждение в борьбе за мяч с Дембеле, игрок «Тоттенхэма» неудачно упал на футболиста «Челси».
'4
Мората с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь «Тоттенхэма», мяч задел Триппьера, но Льорис успел сыграть на выходе и забрать мяч.
'3
«Тоттенхэм» достаточно уверенно начинает матч на «Стэмфорд Бридж», «шпоры» вполне готовы играть сегодня на победу.
'2
Последовала передача на ход Ламеле, игрок «Тоттенхэма» оказался в офсайде.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 32-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 18:00 по московскому времени.