Курсы валют$ 61.62 (-1.478) 73.33 (-1.295)
Москва: +8°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Кубок России
19:00
ТосноАвангард К
2:1
закончен
Испания / Примера
21:00
БарселонаВильярреал
5:1
закончен
22:30
СевильяРеал Мадрид
3:2
закончен
Англия / Премьер-лига
21:45
Лестер СитиАрсенал
3:1
закончен
21:45
ЧелсиХаддерсфилд Таун
1:1
закончен
22:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
3:1
закончен
22:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
1:0
закончен
Кубок Италии
22:00
ЮвентусМилан
4:0
закончен
ЧМ / 2018
17:15
ШвейцарияБеларусь
5:2
закончен
17:15
ГерманияЮжная Корея
6:1
закончен
21:15
ШвецияАвстрия
7:0
закончен
21:15
ФинляндияДания
2:3
закончен
НХЛ / плей-офф
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
online
00:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
online
Единая лига ВТБ
16:00
Зенит УНИКС
82:99
закончен
16:00
Химки Локомотив-Кубань
83:90
закончен
Теннис /
19:00
Онлайн-трансляция 1/8 финала турнира в Мадриде Шарапова — Младенович
online
Англия / Премьер-лига
21:45
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
0:0
2 тайм
ЧМ / 2018
17:15
СловакияФранция
3:1
закончен
17:15
СШАЛатвия
3:2 (ОТ)
закончен
21:15
ЧехияРоссия
3:3
перерыв
21:15
НорвегияКанада
0:4
перерыв
НХЛ / плей-офф
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
Теннис / Турнир в Мадриде. 4-й круг
16:00
Мария Шарапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды)
6:4, 2:6, 3:6
закончен
Франция / Лига 1
21:45
ГенгамМарсель
не начался
ЧМ / 2018
17:15
ФранцияАвстрия
не начался
17:15
ДанияНорвегия
не начался
21:15
БеларусьЧехия
не начался
21:15
СШАЮжная Корея
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингВашингтон Кэпиталз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед
Поль Погба Reuters
Поль Погба

АПЛ. «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». LIVE

Онлайн-трансляция матча АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в гостях играет против «Вест Хэма» в матче чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31-й тур  |   10 мая 21:45   |  2 тайм
Вест Хэм Юнайтед
0:0
Манчестер Юнайтед
0:0
Стадион «Олимпийский», Лондон | Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)    Адриан
5 (з)   Пабло Сабалета
26 (з)   Артур Масуаку
3 (з)   Аарон Крессвел
21 (з)   Анджело Огбонна
41 (п)   Деклан Райс
8 (п)   Шейку Куйяте
16 (п)   Марк Ноубл
18 (п)   Жоау Мариу
10 (п)   Мануэль Лансини
7 (н)   Марко Арнаутович
1 (в)   Давид де
23 (з)   Люк Шоу
4 (з)   Фил Джонс
12 (з)   Крис Смоллинг
2 (з)   Виктор Линделёф
25 (п)   Луис Антонио
21 (п)   Андер Эррера
39 (п)   Скотт МакТоминай
14 (п)   Джесси Лингард
6 (п)   Поль Погба
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
25 (в)   Джо Харт
27 (з)   Патрис Эвра
14 (п)   Педро Обьянг
31 (п)   Эдмилсон Фернандеш
33 (п)   Джош Куллен
9 (н)   Энди Кэрролл
12 (н)   Джордан Хаджилл
20 (в)   Серхио Ромеро
3 (з)   Эрик Бейи
17 (п)   Дейли Блинд
8 (п)   Хуан Мата
18 (п)   Эшли Янг
11 (н)   Антони Марсьяль
19 (н)   Маркус Рашфорд
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончилась первый тайм. Довольно равную игру показали команды в первой половине встречи. Порой у «Вест Хэма» получались отличные атаки, но чаще по воротам били именно манкунианцы. Перерыв.
'45+1
Лингард пробил издали в направлении дальней девятки, но Адриан дотянулся!
'44
Погба подыграл себе рукой, цепляясь за мяч в штрафной «Вест Хэма».
'42
Дальний удар Погба прошёл рядом со штангой.
'41
Валенсия попытался сыграть пяткой на линии чужой штрафной, но пас был перехвачен.
'39
Арнаутович не смог зацепиться за обостряющий пас Лансини.
'36
Мариу не попал в створ из пределов вратарской де Хеа!
'35
Шоу решился на дальний удар, но тот получился простым для Адриана.
'35
Валенсия здорово разыграл стеночку на фланге, а затем ворвался в штрафную, сделав банальный прострел в соперника.
'33
Манкунианцы в очередной раз совершили потерю, допустив ошибку с коротким пасом.
'32
Лансини забросил мяч на Арнаутовича, которого опередил Эррера, грамотно подставившись под фол.
'30
Крессвел подхватил мяч перед штрафной «Ман Юнайтед» и пробил рядом с дальней штангой!
'27
Арнаутович ворвался в штрафную по правому краю и опасно прострелил, но Линделёф выбрал правильную позицию, сыграв на перехвате!
'26
Валенсия ускорился по флангу и сделал подачу, которая была отражена на угловой.
'23
Адриан спас свою команду после выстрела Санчеса, а после отскока мяч достался Шоу, удар которого пришёлся в штангу!
'21
Адриан дотянулся до мяча после опасного удара Лингарда!
'20
МакТоминай воспользовался ошибкой Лансини перед штрафной «Вест Хэма» и сразу пробил рядом с левой штангой!
'18
Арбитр отдал мяч манкунианцам, зафиксировав опасную игру Арнаутовича в борьбе с Эррерой.
'16
Куйяте ошибся с коротким пасом, подарив «Ман Юнайтед» аут.
'14
Санчес ворвался в штрафную и покатил мяч в свободную зону на Эрреру, который почему-то не ускорился, находясь в метре от мяча.
'12
Арнаутович немного не подстроился под опасную подачу Крессвела, пытаясь пробить головой из вратарской!
'11
Санчес сделал небрежный пас налево на Погба, который сумел заработать лишь угловой.
'10
Лингард заработал перспективный штрафной.
'7
Арнаутович вышел на ударную позицию по центру и пробил прямо в де Хеа!
'6
Лансини далеко отпустил от себя мяч, находясь перед чужой штрафной.
'5
Погба подключил к атаке Шоу, дальнейший прострел которого оказался неточным.
'4
Сабалета не успел за передачей по флангу.
'3
Санчес ушёл от двух соперников, а затем нарвался на фол.
'2
Масуаку прибежал на чужую половину поля, где отметился нарушением.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 31-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.