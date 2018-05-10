Вест Хэм Юнайтед

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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм.
'45+1
Закончилась первый тайм. Довольно равную игру показали команды в первой половине встречи. Порой у «Вест Хэма» получались отличные атаки, но чаще по воротам били именно манкунианцы. Перерыв.
'45+1
Лингард пробил издали в направлении дальней девятки, но Адриан дотянулся!
'44
Погба подыграл себе рукой, цепляясь за мяч в штрафной «Вест Хэма».
'42
Дальний удар Погба прошёл рядом со штангой.
'41
Валенсия попытался сыграть пяткой на линии чужой штрафной, но пас был перехвачен.
'39
Арнаутович не смог зацепиться за обостряющий пас Лансини.
'36
Мариу не попал в створ из пределов вратарской де Хеа!
'35
Шоу решился на дальний удар, но тот получился простым для Адриана.
'35
Валенсия здорово разыграл стеночку на фланге, а затем ворвался в штрафную, сделав банальный прострел в соперника.
'33
Манкунианцы в очередной раз совершили потерю, допустив ошибку с коротким пасом.
'32
Лансини забросил мяч на Арнаутовича, которого опередил Эррера, грамотно подставившись под фол.
'30
Крессвел подхватил мяч перед штрафной «Ман Юнайтед» и пробил рядом с дальней штангой!
'27
Арнаутович ворвался в штрафную по правому краю и опасно прострелил, но Линделёф выбрал правильную позицию, сыграв на перехвате!
'26
Валенсия ускорился по флангу и сделал подачу, которая была отражена на угловой.
'23
Адриан спас свою команду после выстрела Санчеса, а после отскока мяч достался Шоу, удар которого пришёлся в штангу!
'21
Адриан дотянулся до мяча после опасного удара Лингарда!
'20
МакТоминай воспользовался ошибкой Лансини перед штрафной «Вест Хэма» и сразу пробил рядом с левой штангой!
'18
Арбитр отдал мяч манкунианцам, зафиксировав опасную игру Арнаутовича в борьбе с Эррерой.
'16
Куйяте ошибся с коротким пасом, подарив «Ман Юнайтед» аут.
'14
Санчес ворвался в штрафную и покатил мяч в свободную зону на Эрреру, который почему-то не ускорился, находясь в метре от мяча.
'12
Арнаутович немного не подстроился под опасную подачу Крессвела, пытаясь пробить головой из вратарской!
'11
Санчес сделал небрежный пас налево на Погба, который сумел заработать лишь угловой.
'10
Лингард заработал перспективный штрафной.
'7
Арнаутович вышел на ударную позицию по центру и пробил прямо в де Хеа!
'6
Лансини далеко отпустил от себя мяч, находясь перед чужой штрафной.
'5
Погба подключил к атаке Шоу, дальнейший прострел которого оказался неточным.
'4
Сабалета не успел за передачей по флангу.
'3
Санчес ушёл от двух соперников, а затем нарвался на фол.
'2
Масуаку прибежал на чужую половину поля, где отметился нарушением.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 31-го тура АПЛ: «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.