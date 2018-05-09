Курсы валют$ 62.97 (-0.155) 74.59 (-0.35)
Москва: +9°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Англия / Премьер-лига
21:45
Суонси СитиСаутгемптон
0:1
закончен
ЧМ / 2018
17:15
АвстрияСловакия
2:4
закончен
17:15
Южная КореяЛатвия
0:5
закончен
21:15
ЧехияШвейцария
5:4 (Б)
закончен
21:15
ФинляндияНорвегия
7:0
закончен
НХЛ / плей-офф
00:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
online
Единая лига ВТБ
19:00
Нижний Новгород Автодор
84:82
закончен
Кубок Италии
22:00
ЮвентусМилан
0:0
перерыв
Кубок России
19:00
ТосноАвангард К
2:1
закончен
Испания / Примера
21:00
БарселонаВильярреал
5:1
закончен
22:30
СевильяРеал Мадрид
0:0
1 тайм
Англия / Премьер-лига
21:45
Лестер СитиАрсенал
1:0
2 тайм
21:45
ЧелсиХаддерсфилд Таун
0:1
2 тайм
22:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:1
перерыв
22:00
Тоттенхэм ХотспурНьюкасл Юнайтед
0:0
перерыв
ЧМ / 2018
17:15
ШвейцарияБеларусь
5:2
закончен
17:15
ГерманияЮжная Корея
6:1
закончен
21:15
ШвецияАвстрия
5:0
перерыв
21:15
ФинляндияДания
1:2
перерыв
НХЛ / плей-офф
00:00
Тампа-Бэй ЛайтнингБостон Брюинз
не начался
00:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
не начался
Единая лига ВТБ
16:00
Зенит УНИКС
82:99
закончен
16:00
Химки Локомотив-Кубань
83:90
закончен
Теннис /
19:00
Онлайн-трансляция 1/8 финала турнира в Мадриде Шарапова — Младенович
online
Англия / Премьер-лига
21:45
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
не начался
ЧМ / 2018
17:15
СловакияФранция
не начался
17:15
СШАЛатвия
не начался
21:15
ЧехияРоссия
не начался
21:15
НорвегияКанада
не начался
НХЛ / плей-офф
03:00
Нэшвилл ПредаторзВиннипег Джетс
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Лестер Сити Арсенал
ФК «Арсенал» Reuters
ФК «Арсенал»

АПЛ. «Лестер» забил «Арсеналу». LIVE

Онлайн-трансляция матча чемпионата Англии «Лестер» — «Арсенал»

«Лестер Сити» принимает лондонский «Арсенал» в матче чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
31-й тур  |   09 мая 21:45   |  2 тайм
Лестер Сити
1:0
Арсенал
1:0
Стадион «Кинг Пауэр - Уолкерс», Лестер | Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
Ихеаначо 14'
Мавропанос 15'
Подробная статистика матча
Основные составы
17 (в)   Элдин Якупович
2 (з)   Дэнни Симпсон
28 (з)   Кристиан Фукс
5 (з)   Уэс Морган
15 (з)   Гарри Магир
38 (п)   Хамза Чодури
26 (п)   Рияд Марез
14 (п)   Адриен Силва
8 (н)   Келечи Ихеаначо 14'
9 (н)   Джейми Варди
33 (н)   Фуссейни Диабате
33 (в)   Петр Чех
31 (з)   Зеад Колашинац
16 (з)   Роб Холдинг
27 (з)   Константинос Мавропанос 15'
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
29 (п)   Гранит Джака
8 (п)   Аарон Рэмси
7 (п)   Генрих Мхитарян
17 (н)   Алекс Айуоби
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг
23 (н)   Дэнни Уэлбек 19'
Запасной состав
12 (в)   Бен Хамер
16 (з)   Александар Драгович
29 (з)   Йоан Беналуань
7 (п)   Демарай Грей
21 (п)   Висенте Иборра
32 (п)   Харви Барнс
30 (н)   Джордж Томас
13 (в)   Давид Оспина
20 (з)   Шкодран Мустафи 19'
4 (з)   Пер Мертезакер
63 (з)   Джорди Осей-Туту
69 (н)   Джозеф Уиллок
61 (н)   Рейсс Нелсон
62 (н)   Эдвард Нкетиа
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Удары
%
По воротам:
В створ:
Владение мячом
%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
Видео дня
«Березовский — это кто?»
Книга Петра Авена «Время Березовского» стала одним из самых заметных событий на... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 1:0 в пользу «Лестера» после 45 минут. Единственный гол на счету Ихеаначо. Конечно, сказалось удаление у «канониров». Получив большинство, «Лестер» запер соперника на чужой половине поля и стал создавать момент за моментом. В перерыве Арсену Венгеру нужно что-то придумать, потому что по такой игре шансов у гостей немного.
'45+3
Ихеаначо в контратаке нанёс удар метров с 40! Мяч ушёл далеко от створа.
'45+1
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Силва получил повреждение, столкнувшись с Айуоби колено в колено.
'43
Ихеаначо! Вошёл в штрафную и пробил по воротам — Чех вытащил мяч из нижнего угла.
'41
Фукс с левого края прострелил во вратарскую! Варди пытался пяткой пробить в дальний угол, но не попал по мячу.
'39
Момент! Марез на исполнение пробил в нижний угол — Чех сложился и отразил мяч в сторону.
'38
Варди сбили у штрафной «Арсенала». Хорошая позиция для удара — до ворот метров 25.
'37
Марез получил мяч у штрафной, покрутился и пробил из-под защитника — получилось высоковато.
'35
Заметался мяч в штрафной «Лестера» после углового! Якупович справился с ударом Обамейянга, а Холдинг после добивания не попал в дальний угол.
'33
Ответ «Арсенала»! Айуоби сделал передачу на Мхитаряна, который опасно пробил в угол — Якупович кончиками пальцев дотянулся до мяча.
'31
Марез из глубины забросил мяч в штрафную, Варди оказался на ударной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд.
'29
«Арсенал» всей командой отошёл в оборону. Совсем не держится мяч у гостей после удаления.
'27
Варди по центру дошёл до штрафной, но его удар накрыл Мустафи.
'25
Диабате зацепился за мяч в штрафной, качнул защитника и прострелил вдоль ворот — никто из партнёров не дотянулся.
'23
«Лестер» полностью забрал инициативу. Игра идёт на половине поля гостей.
'21
Ихеаначо! Сместился к центру и пробил из-под защитника в дальний угол — Чех с трудом перевёл мяч на угловой.
'19
Мустафи вышел вместо Уэлбека.
'19
Замена у «Арсенала».
'17
Опасно! Марез вырезал подачу на дальний угол вратарской, Магир выскочил из-за спины защитника и пробил в упор — Чех перевёл мяч на угловой!
'15
Удаление у «Арсенала»! Мавропанос грубо ошибся и потеряв мяч, а затем прихватил Ихеаначо, который мог убежать один на один. Красная карточка за фол последней надежды.
'14
ГОЛ! Фукс с левого края навесил в штрафную, Диабате сделал скидку на Ихеаначо, который в касание пробил точно в нижний угол!
'12
Ответ «Лестера»! Варди получил передачу на ход, ворвался в штрафную, убрал Холдинга и пробил в ближний угол — Чех выручил!
'10
Айуоби попытался передачей разрезать оборону соперника! Фукс поставил корпус и не пустил к мячу Обамейянга.
'8
«Арсенал» запер соперника на чужой половине поля. Совсем не держится мяч у хозяев поля.
'6
Лондонцы накоротке разыграли мяч в чужой штрафной. Айуоби пробил с носка в угол — Якупович среагировал и перевёл мяч на угловой.
'4
Айуоби на дриблинге обыграл двух соперников, дошёл до штрафной и потерял мяч.
'2
«Канониры» в первой атаке заработали угловой. Последовала подача в штрафную, Мхитарян подкараулил отскок и метров с 15 пробил в руки Якуповичу.
'1
Матч начался! Футболисты «Арсенала» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 31-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.