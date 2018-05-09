Лестер Сити

'45+4

Перерыв! 1:0 в пользу «Лестера» после 45 минут. Единственный гол на счету Ихеаначо. Конечно, сказалось удаление у «канониров». Получив большинство, «Лестер» запер соперника на чужой половине поля и стал создавать момент за моментом. В перерыве Арсену Венгеру нужно что-то придумать, потому что по такой игре шансов у гостей немного.