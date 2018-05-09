Лестер Сити

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Трансляция
С конца
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'46
Начался второй тайм!
'45+4
Перерыв! 1:0 в пользу «Лестера» после 45 минут. Единственный гол на счету Ихеаначо. Конечно, сказалось удаление у «канониров». Получив большинство, «Лестер» запер соперника на чужой половине поля и стал создавать момент за моментом. В перерыве Арсену Венгеру нужно что-то придумать, потому что по такой игре шансов у гостей немного.
'45+3
Ихеаначо в контратаке нанёс удар метров с 40! Мяч ушёл далеко от створа.
'45+1
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'45
Силва получил повреждение, столкнувшись с Айуоби колено в колено.
'43
Ихеаначо! Вошёл в штрафную и пробил по воротам — Чех вытащил мяч из нижнего угла.
'41
Фукс с левого края прострелил во вратарскую! Варди пытался пяткой пробить в дальний угол, но не попал по мячу.
'39
Момент! Марез на исполнение пробил в нижний угол — Чех сложился и отразил мяч в сторону.
'38
Варди сбили у штрафной «Арсенала». Хорошая позиция для удара — до ворот метров 25.
'37
Марез получил мяч у штрафной, покрутился и пробил из-под защитника — получилось высоковато.
'35
Заметался мяч в штрафной «Лестера» после углового! Якупович справился с ударом Обамейянга, а Холдинг после добивания не попал в дальний угол.
'33
Ответ «Арсенала»! Айуоби сделал передачу на Мхитаряна, который опасно пробил в угол — Якупович кончиками пальцев дотянулся до мяча.
'31
Марез из глубины забросил мяч в штрафную, Варди оказался на ударной позиции, но арбитр зафиксировал офсайд.
'29
«Арсенал» всей командой отошёл в оборону. Совсем не держится мяч у гостей после удаления.
'27
Варди по центру дошёл до штрафной, но его удар накрыл Мустафи.
'25
Диабате зацепился за мяч в штрафной, качнул защитника и прострелил вдоль ворот — никто из партнёров не дотянулся.
'23
«Лестер» полностью забрал инициативу. Игра идёт на половине поля гостей.
'21
Ихеаначо! Сместился к центру и пробил из-под защитника в дальний угол — Чех с трудом перевёл мяч на угловой.
'19
'19
'17
Опасно! Марез вырезал подачу на дальний угол вратарской, Магир выскочил из-за спины защитника и пробил в упор — Чех перевёл мяч на угловой!
'15
'14
'12
Ответ «Лестера»! Варди получил передачу на ход, ворвался в штрафную, убрал Холдинга и пробил в ближний угол — Чех выручил!
'10
Айуоби попытался передачей разрезать оборону соперника! Фукс поставил корпус и не пустил к мячу Обамейянга.
'8
«Арсенал» запер соперника на чужой половине поля. Совсем не держится мяч у хозяев поля.
'6
Лондонцы накоротке разыграли мяч в чужой штрафной. Айуоби пробил с носка в угол — Якупович среагировал и перевёл мяч на угловой.
'4
Айуоби на дриблинге обыграл двух соперников, дошёл до штрафной и потерял мяч.
'2
«Канониры» в первой атаке заработали угловой. Последовала подача в штрафную, Мхитарян подкараулил отскок и метров с 15 пробил в руки Якуповичу.
'1
Матч начался! Футболисты «Арсенала» разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 31-го тура АПЛ: «Лестер Сити» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.