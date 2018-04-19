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Полузащитник «Челси» Виллиан Reuters
Полузащитник «Челси» Виллиан

АПЛ. «Челси» обыгрывает «Бернли». LIVE

Онлайн матча 35-го тура АПЛ «Бернли» — «Челси»

Лондонский «Челси» играет в гостях с «Бернли» в 35-м туре чемпионата Англии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
31-й тур  |   19 апреля 21:45   |  перерыв
Бёрнли
0:1
Челси
0:1
Стадион «Терф Мур», Бернли | Главный судья: Роберт Мэдли (Йоркшир, Англия)
Тарковски 28'
Лонг 20' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
29 (в)   Ник Поуп
2 (з)   Мэттью Лоутон
23 (з)   Стивен Уорд
28 (з)   Кевин Лонг 20'
5 (з)   Джеймс Тарковски 28'
4 (п)   Джек Корк
25 (п)   Аарон Леннон
18 (п)   Эшли Вествуд
17 (п)   Йоханн Гудмундссон
11 (н)   Крис Вуд
10 (н)   Эшли Барнс
13 (в)   Тибо Куртуа
33 (з)    Эмерсон
2 (з)   Антонио Рюдигер
24 (з)   Гари Кэхилл
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
14 (п)   Тьемуэ Бакайоко
7 (п)   Н'Голо Канте
11 (н)   Педро Родригес
18 (н)   Оливье Жиру
9 (н)   Альваро Мората
Запасной состав
1 (в)   Том Хитон
3 (з)   Чарли Тейлор
26 (з)   Филлип Бардсли
8 (п)   Дин Марни
13 (п)   Джеффри Хендрик
9 (н)   Сэм Воукс
21 (н)   Наки Уэллс
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
27 (з)   Андреас Кристенсен
4 (п)   Сеск Фабрегас
8 (п)   Росс Баркли
10 (п)   Эден Азар
22 (п)    Виллиан
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'45+1
Закончился первый тайм. «Челси» и «Бёрнли» показали силовой футбол в первой половине встречи. Очень много борьбы, навесов, столкновений. Синим удалось выйти вперёд, использовав досадный автогол соперника. Сможет ли «Челси» удержать подаренное преимущество? Пока же перерыв.
'45
Куртуа забрал мяч после очень высокого навеса Кевина Лонга.
'44
Жиру нарушил правила, цепляясь за мяч впереди.
'42
Канте перехватил прострел Лоутона. Продолжают атаковать футболисты «Бёрнли».
'40
Канте через центр вышел на ударную позицию, после чего последовал слишком неточный выстрел в исполнении француза.
'39
Эмерсон прорвался слева к лицевой, однако прострелить бразильцу не дали.
'38
Жиру не дотянулся к мячу после прострела Педро, а затем в эпизод вмешался защитник, который не дал передача Педро дойти до Мораты!
'35
Поуп здорово сыграл на выходе, забрав мяч после навеса Эмерсона.
'32
Мората выскочил из-за спины защитника на проникающий пас Жиру, но пробить испанцу помешал сыгравший на выходе из ворот Ник Поуп!
'31
Лонг отлично сыграл в отборе против Мораты, а затем накрыл Педро перед своей штрафной!
'30
Барнсу немного не хватило скорости, чтобы забежать на ближнюю штангу, куда последовал прострел Лонга.
'29
Педро пробил со штрафного мимо ближнего угла ворот.
'28
Траковски придержал за футболку Морату, получив жёлтую карточку.
'27
Жиру неточно сыграл вперёд, послав мяч на ход Морате.
'26
Мозес легко перехватил пас соперника, после чего решил разыграть стеночку, которая привела к потере.
'24
Мората немного не дотянулся к длинному пасу Аспиликуэты, а арбитр ещё и офсайд увидел у экс-форварда «Реала» и «Ювентуса».
'22
Крис Вуд забрался в положение вне игры.
'20
ГОЛ! Кэхилл со своей половины поля сделал заброс вперёд, Мозес на скорости ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, а Лонг срезал мяч в свои ворота!
'18
Хорошие скорости. Команды обмениваются быстрыми атаками, но не хватает ударов по воротам.
'17
Педро подобрал отскок возле чужой штрафной и пробил верхом — мяч улетел на трибуну.
'15
Лондонцы больше владеют мячом — 61% на 39%. Но пока борьба идёт преимущественно в центре поля.
'13
Длинный заброс вперёд на Барнса! Аспиликуэта поставил корпус и не позволил сопернику зацепиться за мяч.
'11
Момент у «Челси»! Жиру сделал передачу пяткой в свободную зону на ход Морате! Испанец ворвался в штрафную и пробил в нижний угол — Поуп ногой отразил мяч!
'9
Жиру рухнул в штрафной «Бёрнли» в борьбе с Тарковски. Арбитр не усмотрел нарушения и показывает, что нужно подниматься.
'7
Эмерсон прорвался по флангу и навесил в штрафную! Жиру совсем немного не дотянулся до мяча — хорошая позиция была у француза.
'5
Гудмундссон с правого края навесил в штрафную «Челси»! Кэхилл сыграл на перехвате и выбил мяч в сторону.
'4
«Бёрнли» поактивнее на стартовых минутах. Хозяева забрали мяч и активно идут вперёд.
'2
Сегодняшняя игра стала 100-й для Антонио Конте в качестве главного тренера «Челси». Посмотрим, какой подарок сделают лондонцы своему наставнику.
'1
Матч начался! Лондонцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 31-го тура АПЛ: «Бёрнли» — «Челси». Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.