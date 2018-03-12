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Трансляция
С конца
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'90+5
'90+4
Игроки «Манчестер Сити» вновь спокойно разыграли корнер, а затем ушли в центр поля дальше «убивать» время.
'90+3
Де Брёйне с правого фланга попытался выполнить подачу в штрафную площадь, мяч попал в Аллена и ушёл на угловой.
'90+2
Стафилидис теперь выполнил подачу на дальнюю штангу с левого фланга, Эдерсон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'90+1
Стафилидис пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Манчестер Сити».
'90
'90
'89
Чуть ранее Зинченко с правого фланга отдал не самую лучшую передачу назад, Крауч едва не перехватил мяч, но благо для «Манчестер Сити» форварда подвела техника, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'88
'88
'87
Обе команды уже по сути доигрывают этот матч, посмотрим, сколько Джонатан Мосс в итоге будет добавлять времени.
'86
Могла у «Манчестер Сити» пройти неплохая контратака, но передача от Де Брёйне на Жезуса оказалась передачей в офсайд.
'85
Угловой у ворот «Манчестер Сити». Шакири выполнил подачу в центр штрафной площади, Эдерсон уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'84
'84
'83
«Манчестер Сити» спокойно катает мяч в центре поля и в атаку особо идти не собирается, а «Сток Сити» уже и прессинговать соперника не хочет.
'82
Постепенно наша игра подходит к концу, уже никто не сомневается в том, что «Манчестер Сити» сделает свой очередной шаг к чемпионству.
'81
Сильва получил мяч на левом углу штрафной площади «Сток Сити», развернулся и пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'80
Игроки «Манчестер Сити» разыграли угловой, после этого с правого фланга последовала подача в штрафную площадь «Сток Сити», Компани пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
'79
Игроки «Сток Сити» и «Манчестер Сити» готовились разыграть спорный мяч, Стерлинг его перехватил у Н'Диайе, убежал в штрафную площадь и уложил Батлэнда, однако в последний момент его накрыл всё же соперник и мяч был выбит на угловой.
'78
Поднялся Отаменди, пробежался, готов Николас теперь уже с новой атрибутикой на голове продолжать игру.
'77
Повязку на голову накладывают Николасу Отаменди, ему больше всё же досталось, Стафилидис уже готов продолжать игру. Но у «Манчестер Сити» пока есть целый ряд замен, сильно переживать не нужно в данном случае.
'76
Игроки «Манчестер Сити» разыграли угловой, после этого с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу, Отаменди и Стафилидис неудачно столкнулись между собой, вышли на поле врачи «Сток Сити» и «Манчестер Сити», пауза в игре.
'75
Сильва с левого фланга выполнил передачу в штрафную площадь на Зане, Лерой пробил по воротам, Батлэнд уверенно перевёл мяч на угловой.
'74
'73
Стерлинг на правом углу штрафной площади здорово уложил на газон Стафилидиса, но завершить атаку ударом по воротам игроки «Манчестер Сити» на этот раз не смогли.
'72
Де Брёйне и Зане немного не поняли друг друга при передаче к штрафной площади, Лерой в итоге не стал бороться за мяч.
'71
Против Сильвы на левом фланге нарушили правила. Игроки «Манчестер Сити» никуда не спеша разыграли стандарт.
'70
Зане с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил по воротам, мяч попал в защитника «Сток Сити» и улетел в аут.
'69
Шакири из центра поля выполнил передачу к линии штрафной площади, Крауч оказался в небольшом офсайде.
'68
С Зума всё нормально, защитник «Сток Сити» вернулся на поле, он готов продолжать игру.
'67
Начинают и игроки «Манчестер Сити» всё чаще нарушать правила в центре поля, это также «Сток Сити» мешает проводить целостные атаки.
'66
Против Кэмерона нарушили правила в центре поля. Игроки «Сток Сити» быстро разыграли стандарт.
'65
Курт Зума получил повреждение в борьбе за мяч с Сильвой, вышли на поле врачи «Сток Сити», пауза в игре.
'64
Бауэр со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, после многочисленных скидок с передачи Шупо-Мотинга Инди пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.
'63
'63
'63
Отаменди на левом фланге нарушил правила против Хесе. «Сток Сити» заработал относительно неплохой стандарт.
'62
Зане попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Сток Сити», но пройти Шакири ему не удалось.
'61
Вновь угловой у ворот «Сток Сити». Сильва разыграл корнер с Де Брёйне, Кевин с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в защитника «гончаров».
'60
Угловой у ворот «Сток Сити». Игроки «Манчестер Сити» вновь разыграли мяч, Де Брёйне отдал мяч Сильве, Давид с левого фланга сместился в центр, последовала передача на Стерлинга, Рахим сыграл в пас с Зане и Лерой пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.
'59
Игроки «Манчестер Сити» вновь разыграли угловой, после небольшой игры в пас Зинченко пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Батлэнд был на месте.
'58
Стерлинг получил мяч на правом углу штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч попал в игроков «Сток Сити», а затем Шупо-Мотинг в подкате выбил мяч на угловой.
'57
Де Брёйне на левом фланге отыгрался с Фернандиньо и бразилец пробил в ближний угол ворот с левого угла штрафной площади, мяч задел штангу и ушёл за лицевую линию поля.
'56
Бауэр попытался пройти вперёд по правому флангу, но его здорово встретил Зинченко и в итоге перехватил мяч.
'55
Последовала передача с правого фланга на ход Зане, игрок «Манчестер Сити» оказался в офсайде.
'54
Пока даже никто из запасных у «Сток Сити» толком не разминается, но быть может вскоре замены у нас всё же начнут происходить.
'53
Вновь игра у нас перешла в центр поля, ну очень слабо «Сток Сити» сегодня смотрится в атаке.
'52
Вновь опасную атаку удалось провести «Манчестер Сити», Жезус с левого фланга в штрафную площадь, но передача в центр на Зане была перехвачена.
'51
Вот теперь «Сток Сити» очень тяжело будет спасти этот матч, два гола забить «Манчестер Сити» даже на своём поле будет очень непросто.
'50
'50
Де Брёйне выполнил подачу на правый угол штрафной площади с углового, игроки «Манчестер Сити» зацепились за мяч, но при этом ничего интересного создать так и не смогли.
'49
Стерлинг выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Де Брёйне попытался выполнить передачу в центр, но мяч попал в Н'Диайе и ушёл на угловой.
'48
Шупо-Мотинг из центра поля выполнил передачу на ход Аллену, Отаменди успел первым к мячу и головой выбил его в аут.
'47
Спокойно у нас начинается и второй тайм пока, «Сток Сити» контролирует мяч, но толку от этого совсем немного.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Сити» на выезде с минимальным счётом переигрывает «Сток Сити» 1:0. Пока «Манчестер Сити» уверенно контролирует ход матча, да, быть может у команды Хосепа Гвардиолы в этой встрече получается не всё, но ещё немного добавить и «Сток Сити» может посыпаться. Сам же «Сток Сити» сегодня старается играть за счёт контратак, попытки у «горожан» получаются не самые лучшие, хотя пару неплохих моментов они всё же также создали, но надо в любом случае им добавлять в атаке. Пока немного отдохнём, а затем посмотрим, что команды придумают во втором тайме.
'45+1
Шакири с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'45
Одну минуту добавил Джонатан Мосс к основному времени первого тайма.
'44
Сильва в центре поля попал по ногам Н'Диайе. Игроки «Сток Сити» спокойно разыграли стандарт.
'43
Де Брёйне с левого фланга вошёл в штрафную площадь «Сток Сити», но в борьбе с Бауэром Кевин ковырнул газон и не смог выполнить передачу в центр.
'42
Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Зане в касание пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
'41
Игроки «Манчестер Сити» вновь решили разыграть угловой, очень долго вновь «горожане» искали момент для удара по воротам, в итоге пробить из-за пределов штрафной площади в борьбе с Алленом решился Де Брёйне, попытка вышла очень плохой.
'40
Фернандиньо с передачи Сильвы пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Батлэнд в прыжке перевёл мяч на угловой.
'39
И вот уже Эдерсон увлёкся немного игрой, вышел голкипер за пределы штрафной площади и выбил мяч в аут, но вроде был момент особого таких забегов от него и не требовал.
'38
Шакири с углового выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Кэмерон в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч.
'37
И вот момент у ворот «Манчестер Сити»! Из центра поля последовала передача на ход Хесе, в борьбе Уолкер невольно отправил мяч под перекладину, пришлось Эдерсону в прыжке переводить мяч на угловой.
'36
Угловой у ворот «Сток Сити». Игроки «Манчестер Сити» решили разыграть корнер, после долгих перепасовок всё же Зинченко выполнил заброс на правый угол штрафной площади на Стерлинга, но Рахим не смог зацепиться за мяч.
'35
«Манчестер Сити» вновь катает мяч в центре поля, сейчас для гостей важно не получить ответный мяч до перерыва, это будет явно неприятно.
'34
Де Брёйне со стандарта с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Компани совсем немного не успел к мячу, чтобы в падении пробить по воротам.
'33
Де Брёйне в борьбе за мяч как раз наступил на ногу Батлэнду, а такую передачу назад плохую сделал Инди в прошлом эпизоде, но за такое в «Манчестер Сити» пока не берут.
'32
Де Брёйне последовала передача на ход к штрафной площади, Батлэнд уверенно сыграл на выходе и не дал сопернику добраться до мяча, но при этом голкипер «Сток Сити» едва сам не получил повреждение.
'31
Шакири выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Хесе зацепился за мяч и пробил по воротам, но попытка вышла совсем скверной.
'30
В целом неплохой мы с вами смотрим матч, но вот атак от «Сток Сити» мы конечно практически не видим сегодня.
'29
Зинченко против Шакири начинает играть всё более грубо, даже потолкались сейчас футболисты немного, пришлось Джонатану Моссу поговорить с футболистами.
'28
Де Брёйне с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, игроки «Сток Сити» сыграли внимательно и мяч перехватили.
'27
Из глубины поля последовала передача на ход Шакири, игрок «Сток Сити» оказался в офсайде.
'26
Фернандиньо пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'25
Сильва выполнил передачу в центр штрафной площади на Жезуса на этот раз, был бы голевой момент, но форвард «Манчестер Сити» оказался в офсайде.
'24
Де Брёйне выполнил передачу на ход Зане, но защитники «Сток Сити» смогли перехватить мяч.
'23
Шакири в прошлый раз ушёл именно от Зинченко, надо быть внимательнее молодому игроку «Манчестер Сити», Гвардиола явно не оценит такие ошибки.
'22
Аллен с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Манчестер Сити» очень уверенно отбились при стандарте.
'21
Шакири с правого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Н'Диайе в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника, случился рикошет и мяч пролетев рядом со штангой ушёл на угловой.
'20
Уолкер попытался пройти вперёд по правому флангу, но его здорово встретил Шупо-Мотинг, мяч в итоге ушёл в аут от игрока «Манчестер Сити».
'19
Фернандиньо ошибся с передачей на ход Зане, мяч в итоге улетел в аут. Бывают ошибки при передачах и у игроков «Манчестер Сити».
'18
Фернандиньо выполнил передачу в центр штрафной площади, Стерлинг в борьбе с Стафилидисом упал на газон, но Джонатан Мосс показал справедливо, что нужно играть дальше.
'17
Темп матча у нас достаточно средний, но для «Манчестер Сити» так даже проще контролировать ход встречи.
'16
Хесе попытался с левого фланга войти в штрафную площадь «Манчестер Сити», но Компани его накрыл и мяч перехватил.
'15
Зинченко в центре поля огрел по ногам Шакири. Игроки «Сток Сити» спокойно разыграли стандарт.
'14
Стерлинг отыгрался с Уолкером и вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Н'Диайе Рахим упустил мяч за лицевую линию поля.
'13
Решили Де Брёйне и Сильва разыграть между собой угловой, но затея вышла не самой лучшей, при ответной передаче Давид оказался в офсайде.
'12
Бауэр удачно сыграл в подкате на левом углу своей штрафной площади и из-под ног Зане выбил мяч на угловой.
'11
Вот такое интересное начало у нас получается. «Манчестер Сити» несмотря на плотную оборону соперника быстро открыл счёт в матче, теперь и «Сток Сити» должен прибавлять в атаке.
'10
'9
Сейчас Зинченко уже на ленточке достал уходящий мяч в аут в центре поля, все в «Сток Сити» показывали, что должен быть аут, но у Джонатана Мосса и помощниками иное мнение.
'8
Игроки «Манчестер Сити» решили разыграть стандарт, после этого с линии штрафной площади Де Брёйне пробил по воротам, мяч попал в защитника «Сток Сити».
'7
Н'Диайе нарушил правила против Фернандиньо на своей половине поля. «Манчестер Сити» заработал неплохой стандарт.
'6
Де Брёйне выполнил передачу на ход Стерлингу теперь, но к мячу первым успел Стафилидис и выбил его в аут.
'5
Последовала передача на ход Уолкеру по правому флангу, правда мяч полетел слишком сильно и в итоге даже быстрому защитнику не удалось сохранить его в поле.
'4
В Сток-он-Тренте сегодня идёт небольшой дождь, быть может это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за штрафной площади.
'3
Аллен в центре поля нарушил правила против Зинченко. Игроки «Манчестер Сити» спокойно разыграли стандарт.
'2
Спокойно начинается наша игра, «Сток Сити» пока большими силами обороняется, а об ответных атаках остаётся только мечтать.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Сток Сити» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.