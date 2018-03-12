'45+2

Звучит свисток на перерыв. После первого тайма «Манчестер Сити» на выезде с минимальным счётом переигрывает «Сток Сити» 1:0. Пока «Манчестер Сити» уверенно контролирует ход матча, да, быть может у команды Хосепа Гвардиолы в этой встрече получается не всё, но ещё немного добавить и «Сток Сити» может посыпаться. Сам же «Сток Сити» сегодня старается играть за счёт контратак, попытки у «горожан» получаются не самые лучшие, хотя пару неплохих моментов они всё же также создали, но надо в любом случае им добавлять в атаке. Пока немного отдохнём, а затем посмотрим, что команды придумают во втором тайме.