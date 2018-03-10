'90+7

Всё, матч окончен! «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Ливерпуль» — 2:1. Хозяева создали комфортный задел в первом тайме благодаря дублю Рашфорда. После перерыва инициатива была полностью за гостями, которые отыграли один гол из-за автогола Бейи. Были ещё моменты у «Ливерпуля», были основания для пенальти, но «МЮ» выстоял и одержал важную победу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!