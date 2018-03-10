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Трансляция
С конца
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'90+7
Всё, матч окончен! «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Ливерпуль» — 2:1. Хозяева создали комфортный задел в первом тайме благодаря дублю Рашфорда. После перерыва инициатива была полностью за гостями, которые отыграли один гол из-за автогола Бейи. Были ещё моменты у «Ливерпуля», были основания для пенальти, но «МЮ» выстоял и одержал важную победу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+6
'90+6
'90+5
Давят гости! Угловой за угловым, но хозяева выигрывают почти всю борьбу в воздухе.
'90+4
Джан подобрал отскок у штрафной и сделал скидку на Мане! Африканец под углом вылез на ворота, но Феллайни помешал ему пробить!
'90+2
«МЮ» всей командой стоит у штрафной и ничего не позволяет создать сопернику.
'90
Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
'86
Смоллинг лежит на газоне и держится за ногу. Не спешат хозяева вводить мяч в игру.
'84
'84
'82
Падение в штрафной «МЮ»! Феллайни проиграл позицию и сбил Мане, но вновь свисток арбитра промолчал. Много будет вопросов после игры к Крейгу Поусону.
'80
'80
'78
Кариус вышел из ворот и уверенно снял верховой мяч с головы Феллайни.
'76
Лаллана с Робертсоном убежали в атаку левым флангом и заработали угловой.
'74
Гости провели атаку по центру. Фирмино получил передачу от партнёра, развернулся и пробил в блок. Отбились хозяева.
'72
Во втором тайме огромное преимущество у «Ливерпуля» по владению мячом — 73% на 27%.
'70
'70
'68
Бейи присел на газон и держится за бедро. Пауза возникла.
'66
'64
Лаллана с Салахом разыграли мяч накоротке у чужой штрафной. Последовала скидка на Милнера, который пробил слишком высоко.
'62
'62
'59
Юрген Клопп готовит первую замену. Лаллана пошёл переодеваться.
'57
Глубоко отошли в оборону футболисты «МЮ». Гости хоть и владеют мячом, но ничего опасного создать не могут.
'55
«Ливерпуль» забрал мяч. Активно идёт вперёд команда Юргена Клоппа.
'53
И вновь арбитр не решился ставить на «точку»! Валенсия рукой перехватил прострел Робертсона, но Крейг Поусон оставил эпизод без внимания.
'51
Фирмино «черпаком» забросил мяч в штрафную на ход Салаху. Янг прихватил за футболку египтянина, но арбитр отставил эпизод без внимания.
'50
Ван Дейк! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой с пяти метров — получилось высоковато!
'48
Санчес прокинул мяч мимо Ловрена, но Чемберлен вернулся в оборону и подстраховал своего партнёра.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу «МЮ» после первого тайма. У хозяев дубль оформил Рашфорд. У «Ливерпуля» практически не было моментов в атаке, манкунианцы надёжно прикрыли лидеров соперника — Салаха, Мане и Фирмино.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Давят гости в концовке тайма. Игра переместилась к штрафной «МЮ», но пока без ударов по воротам.
'41
Рашфорд, пытаясь сделать длинную передачу, попал мячом по лицу Милнеру. Неприятный эпизод.
'39
Опасно! «МЮ» организовал контратаку, Санчес навесил на Мату, который из вратарской пробил «ножницами», но мяч прошёл рядом со штангой!
'37
Здорово действует оборона «МЮ». Хозяева не дают разбежаться реактивным Салаху и Мане.
'35
'34
Мата аккуратно забросил мяч в центр штрафной, но Санчес поторопился и залез в офсайд.
'32
Фирмино мощно приложился из-за пределов штрафной! Де Хеа грамотно занял позицию и забрал мяч.
'31
Мата рванул в свободную зону и сделал скидку на Лукаку, тот дальше протолкнул мяч в штрафную, но ван Дейк помешал Рашфорду пробить по воротам.
'29
Фирмино! Получил мяч у штрафной, качнул защитника и пробил низом — де Хеа справился с угрозой.
'27
'26
Скоростную атаку провели гости. Фирминов освободился от опеки и прострелил в центр штрафной — Бейи перехватил мяч.
'24
'23
Момент у «Ливерпуля»! Ван Дейк выиграл борьбу в воздухе и пробил головой из вратарской — мяч прошёл рядом со штангой.
'22
Салах длинной передачей разрезал оборону «МЮ»! Валенсия в последний момент выбил мяч у Фирмино, помешав бразильцу выйти выход один на один.
'20
По владению мячом преимущество у «Ливерпуля» — 65% на 35%.
'18
Милнер со штрафного забросил мяч в район 11-метровой отметки, но хозяева без проблем отбились.
'16
Атака «МЮ» правым флангом! Ван Дейк поставил корпус и помешал Санчесу под углом вылезти на ворота.
'14
'11
Мерсисайдцы убежали в атаку и заработали угловой. Хозяева справились с навесом Салаха.
'9
Пока на поле ничего интересного не происходит. Режиссёр выхватил крупный план Жозе Моуриньо, который достал блокнот и сделал какие-то заметки.
'7
Невысокий темп, нет свободного пространства. Команда Жозе Моуриньо осторожно проводит первые минуты.
'5
Джан далековато отпустил от себя мяч и в подкате прыгнул в ноги Валенсии. Обошлось без карточки.
'4
Милнер получил передачу на ход, рванул по правому флангу и прострелил во вратарскую! Бейи опередил Фирмино, выбив мяч на угловой.
'2
Неспешное начало. «Ливерпуль» перекатывает мяч на своей половине поля.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.