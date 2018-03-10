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Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Мохаммед Салах Reuters
Мохаммед Салах

Моуринью раздавил Клоппа

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» в борьбе за второе место АПЛ

«Манчестер Юнайтед» переиграл на своем поле «Ливерпуль» в битве за второе место АПЛ на «Олд Траффорде». «Газета.Ru» провела текстовую трансляцию встречи.
30-й тур  |   10 марта 15:30   |  закончен
Манчестер Юнайтед
2:1
Ливерпуль
2:1
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Рашфорд 14'
Рашфорд 24'
Рашфорд 27'
Валенсия 89'
Окслейд-Чемберлен 35'
Бейи 66' (авт)
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
12 (з)   Крис Смоллинг
3 (з)   Эрик Бейи 66'
25 (п)   Луис Антонио 89'
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич
39 (п)   Скотт МакТоминай
8 (п)   Хуан Мата 89'
9 (н)   Ромелу Лукаку
19 (н)   Маркус Рашфорд 70' 14' 24' 27'
7 (н)   Алексис Санчес
1 (в)   Лорис Кариус
26 (з)   Эндрю Робертсон 84'
6 (з)   Деян Ловрен
4 (з)   Вирджил ван
66 (п)   Трент Александер-Арнольд 80'
7 (п)   Джеймс Милнер
21 (п)   Алекс Окслейд-Чемберлен 62' 35'
23 (п)   Эмре Джан
11 (п)   Мохамед Салах
9 (н)   Роберто Фирмино
19 (н)   Садио Мане
Запасной состав
20 (в)   Серхио Ромеро
36 (з)   Маттео Дармиан
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
23 (з)   Люк Шоу
27 (п)   Маруан Феллайни 70'
14 (п)   Джесси Лингард 89'
16 (п)   Майкл Кэррик
22 (в)   Симон Миньоле
12 (з)   Джозеф Гомес
32 (з)   Жоэль Матип
20 (п)   Адам Лаллана 62'
5 (п)   Жоржиньо Вейналдум 80'
14 (п)   Джордан Хендерсон
29 (н)   Доминик Соланке 84'
Удары
33%
По воротам: 3
В створ: 2
Владение мячом
37%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 3
  • 10
Удары
67%
По воротам: 9
В створ: 4
Владение мячом
63%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 13
  • 0
  • 16
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Трансляция
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'90+7
Всё, матч окончен! «Манчестер Юнайтед» на своём поле обыграл «Ливерпуль» — 2:1. Хозяева создали комфортный задел в первом тайме благодаря дублю Рашфорда. После перерыва инициатива была полностью за гостями, которые отыграли один гол из-за автогола Бейи. Были ещё моменты у «Ливерпуля», были основания для пенальти, но «МЮ» выстоял и одержал важную победу. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего и удачи!
'90+6
Дармиан в игре.
'90+6
Санчес заменён.
'90+5
Давят гости! Угловой за угловым, но хозяева выигрывают почти всю борьбу в воздухе.
'90+4
Джан подобрал отскок у штрафной и сделал скидку на Мане! Африканец под углом вылез на ворота, но Феллайни помешал ему пробить!
'90+2
«МЮ» всей командой стоит у штрафной и ничего не позволяет создать сопернику.
'90
Шесть минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
'89
Валенсия грубо сыграл против Мане. Жёлтая карточка.
'86
Смоллинг лежит на газоне и держится за ногу. Не спешат хозяева вводить мяч в игру.
'84
Соланке вышел вместо Робертсона.
'84
Последняя замена у гостей.
'82
Падение в штрафной «МЮ»! Феллайни проиграл позицию и сбил Мане, но вновь свисток арбитра промолчал. Много будет вопросов после игры к Крейгу Поусону.
'80
Вейналдум появился на поле.
'80
Александер-Арнольд заменён.
'78
Кариус вышел из ворот и уверенно снял верховой мяч с головы Феллайни.
'76
Лаллана с Робертсоном убежали в атаку левым флангом и заработали угловой.
'74
Гости провели атаку по центру. Фирмино получил передачу от партнёра, развернулся и пробил в блок. Отбились хозяева.
'72
Во втором тайме огромное преимущество у «Ливерпуля» по владению мячом — 73% на 27%.
'70
Феллайни вступил в игру.
'70
Замена у «МЮ». Рашфорд под аплодисменты покинул пределы поля.
'68
Бейи присел на газон и держится за бедро. Пауза возникла.
'66
ГОЛ! Мане на рывке ушёл от соперника и с левого края прострелил во вратарскую! Бейи неудачно подставил ногу и срезал мяч в нижний угол!
'64
Лаллана с Салахом разыграли мяч накоротке у чужой штрафной. Последовала скидка на Милнера, который пробил слишком высоко.
'62
Лаллана появился на поле.
'62
Окслейд-Чемберлен заменён.
'59
Юрген Клопп готовит первую замену. Лаллана пошёл переодеваться.
'57
Глубоко отошли в оборону футболисты «МЮ». Гости хоть и владеют мячом, но ничего опасного создать не могут.
'55
«Ливерпуль» забрал мяч. Активно идёт вперёд команда Юргена Клоппа.
'53
И вновь арбитр не решился ставить на «точку»! Валенсия рукой перехватил прострел Робертсона, но Крейг Поусон оставил эпизод без внимания.
'51
Фирмино «черпаком» забросил мяч в штрафную на ход Салаху. Янг прихватил за футболку египтянина, но арбитр отставил эпизод без внимания.
'50
Ван Дейк! Откликнулся на подачу с углового и пробил головой с пяти метров — получилось высоковато!
'48
Санчес прокинул мяч мимо Ловрена, но Чемберлен вернулся в оборону и подстраховал своего партнёра.
'46
Начался второй тайм!
'45+2
Перерыв! 2:0 в пользу «МЮ» после первого тайма. У хозяев дубль оформил Рашфорд. У «Ливерпуля» практически не было моментов в атаке, манкунианцы надёжно прикрыли лидеров соперника — Салаха, Мане и Фирмино.
'45
Две минуты компенсировал арбитр к первому тайму.
'43
Давят гости в концовке тайма. Игра переместилась к штрафной «МЮ», но пока без ударов по воротам.
'41
Рашфорд, пытаясь сделать длинную передачу, попал мячом по лицу Милнеру. Неприятный эпизод.
'39
Опасно! «МЮ» организовал контратаку, Санчес навесил на Мату, который из вратарской пробил «ножницами», но мяч прошёл рядом со штангой!
'37
Здорово действует оборона «МЮ». Хозяева не дают разбежаться реактивным Салаху и Мане.
'35
Окслейд-Чемберлен потерял мяч и тут же сфолил, сорвав контратаку хозяев.
'34
Мата аккуратно забросил мяч в центр штрафной, но Санчес поторопился и залез в офсайд.
'32
Фирмино мощно приложился из-за пределов штрафной! Де Хеа грамотно занял позицию и забрал мяч.
'31
Мата рванул в свободную зону и сделал скидку на Лукаку, тот дальше протолкнул мяч в штрафную, но ван Дейк помешал Рашфорду пробить по воротам.
'29
Фирмино! Получил мяч у штрафной, качнул защитника и пробил низом — де Хеа справился с угрозой.
'27
Первая жёлтая карточка — Рашфорд в подкате снёс Милнера.
'26
Скоростную атаку провели гости. Фирминов освободился от опеки и прострелил в центр штрафной — Бейи перехватил мяч.
'24
ГОЛ! Вновь всё началось с де Хеа, который далеко выбил мяч. Лукаку поборолся и сделал передачу на ход Мате, но удар испанца был заблокирован. Мяч отскочил к неприкрытом Рашфорду, который поразил полупустые ворота!
'23
Момент у «Ливерпуля»! Ван Дейк выиграл борьбу в воздухе и пробил головой из вратарской — мяч прошёл рядом со штангой.
'22
Салах длинной передачей разрезал оборону «МЮ»! Валенсия в последний момент выбил мяч у Фирмино, помешав бразильцу выйти выход один на один.
'20
По владению мячом преимущество у «Ливерпуля» — 65% на 35%.
'18
Милнер со штрафного забросил мяч в район 11-метровой отметки, но хозяева без проблем отбились.
'16
Атака «МЮ» правым флангом! Ван Дейк поставил корпус и помешал Санчесу под углом вылезти на ворота.
'14
ГОЛ! Де Хеа вынес мяч далеко вперёд, Лукаку выиграл борьбу в воздухе и сделал скидку дальше на Рашфорда! Маркус в штрафной качнул защитника и пробил в дальний угол — Кариус не дотянулся!
'11
Мерсисайдцы убежали в атаку и заработали угловой. Хозяева справились с навесом Салаха.
'9
Пока на поле ничего интересного не происходит. Режиссёр выхватил крупный план Жозе Моуриньо, который достал блокнот и сделал какие-то заметки.
'7
Невысокий темп, нет свободного пространства. Команда Жозе Моуриньо осторожно проводит первые минуты.
'5
Джан далековато отпустил от себя мяч и в подкате прыгнул в ноги Валенсии. Обошлось без карточки.
'4
Милнер получил передачу на ход, рванул по правому флангу и прострелил во вратарскую! Бейи опередил Фирмино, выбив мяч на угловой.
'2
Неспешное начало. «Ливерпуль» перекатывает мяч на своей половине поля.
'1
Матч начался! Манкунианцы разыграли мяч с центра поля.
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 30-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.