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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро Reuters
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро

«Манчестер Сити» укрепился на троне

«Манчестер Сити» победил «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии

«Манчестер Сити» переиграл на своем поле «Челси» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу, еще более укрепив свое положение на первой строчке АПЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
29-й тур  |   04 марта 19:00   |  закончен
Манчестер Сити
1:0
Челси
1:0
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
Зинченко 24'
Силва 46'
Гюндоган 47'
Рюдигер 57'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Эдерсон Мораес
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди
14 (з)   Эмерик Лапорт
35 (п)   Александр Зинченко 87' 24'
8 (п)   Илкай Гюндоган 47'
17 (п)   Кевин Де
21 (п)   Давид Сильва
20 (п)   Бернарду Силва 46'
19 (п)   Лерой Зане
10 (н)   Серхио Агуэро 85'
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер 57'
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес
4 (п)   Сеск Фабрегас
6 (п)   Дэниел Дринкуотер
22 (п)    Виллиан 78'
10 (п)   Эден Азар 90'
11 (н)   Педро Родригес 82'
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
3 (з)    Данило 87'
4 (з)   Венсан Компани
5 (з)   Джон Стоунс
47 (п)   Филип Фоден
42 (п)   Яя Туре
33 (н)   Габриэл Жезус 85'
1 (в)   Вилли Кабальеро
33 (з)    Эмерсон 82'
50 (з)   Трево Чалоба
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
18 (н)   Оливье Жиру 78'
9 (н)   Альваро Мората 90'
Удары
100%
По воротам: 10
В створ: 3
Владение мячом
71%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 5
  • 2
  • 8
Удары
0%
По воротам: 3
В створ: 0
Владение мячом
29%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 1
  • 8
Трансляция
С начала С конца
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'90+5
Всё, звучит финальный свисток. «Челси» так и не пробил в створ ни разу за весь матч. У «Сити» 71 процент владения мячом и полный контроль над ходом игры. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+4
Алонсо подкараулил отскок мяча и резко пробил со средней дистанции — чуть левее штанги!
'90+3
Мората затянул с прострелом вдоль ворот из правой части штрафной, и защитник выбил у него мяч.
'90+3
Фоден пару минут сыграет.
'90+3
Давид Сильва медленно покидает поле.
'90+2
Алонсо с левого фланга навесил в штрафную, но кто-то из защитников здорово выпрыгнул и выбил мяч головой.
'90
Четыре минуты компенсировал главный арбитр.
'90
Мората появился.
'90
Уходит с поля Азар.
'88
Азар попал в офсайд.
'87
Данило вместо него.
'87
Зинченко тоже свою порцию аплодисментов получил.
'85
Габриэл Жезус в игре.
'85
Агуэро под аплодисменты покидает поле.
'83
Сильный ливень начался в Манчестере тем временем.
'82
Эмерсон вместо Педро.
'82
Ещё одна замена в составе гостей.
'80
Угловой заработал «Челси», но подача у Фабрегаса совсем не получилась.
'78
Жиру вместо Виллиана.
'78
А вот и первая замена.
'77
Зане прорвался в штрафную и прострелил к воротам, но замкнуть передачу оказалось некому.
'75
Интересно, что до сих пор ни одной замены не было сделано.
'74
Зане рванул по флангу, его встретил Рюдигер и оттёр от мяча.
'72
«Сити» спокойно контролирует мяч, особо не обостряя игру уже.
'70
Педро слабо и неточно прострелил в штрафную в направлении Азара, Эдерсон спокойно успел к мячу первым.
'68
Де Брёйне получил мяч перед штрафной и нанёс сильный удар на трибуны. Сорвался у него мяч с ноги.
'66
Виллиан совершил рывок и прострелил в штрафную, но попал сопернику в ногу.
'64
Зане с фланга навесил в штрафную, но защите удалось выбить мяч.
'62
Зинченко заехал Виллиану по ногам. Обошлось без второй карточки.
'61
На этот раз слишком сильно полетел мяч после навеса Де Брёйне от угла поля.
'60
Де Брёйне навесил с углового — защита снова на угловой выбила.
'59
Давид Сильва получил мяч перед штрафной, обработал его и сильно пробил, но Кристенсен заблокировал удар.
'57
Рюдигер жёстко подкатился на фланге и получил «горчичник».
'56
Куртуа справился с сильным ударом Давида Сильвы в ближний угол со средней дистанции.
'55
Фабрегас выполнил отличную разрезающую передачу на Мозеса, Виктор ворвался в штрафную и сильно пробил из неплохой позиции — очень неточно получилось.
'53
Рюдигер прервал навес в направлении Агуэро и выбил мяч из штрафной.
'51
Педро переборщил с силой навеса в штрафную — Эдерсон опередил Алонсо и забрал мяч в руки.
'49
Вернулся Эден на поле.
'48
Оказывают Азару помощь за пределами поля.
'47
Гюндоган жёстко сыграл против Азара.
'46
ГОЛ! Агуэро после дальнего навеса выиграл борьбу у двух защитников, сбросил мяч на Давида Сильву, тот прострелил на Бернарду Силву, а бразилец послал мяч в сетку мимо Куртуа!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Команды вернулись на поле.
'45+2
Истекло время первого тайма. «Сити» играл гораздо активнее, прессинговал постоянно, контролировал мяч, но забить пока не смог, за исключением гола из офсайда. «Челси» пару раз вяло огрызнулся, но ничего опасного там не было. Ждём второго тайма.
'45+1
Сильва навесил с углового — защита вынесла мяч.
'45
Одна минута добавлена к первому тайму.
'44
Розыгрыш углового получился неудачным.
'43
Педро рванул вперёд и заработал угловой.
'42
Агуэро ворвался в штрафную после передачи низом, пробил в направлении дальнего угла мимо голкипера, и Зане в подкате переправил мяч в сетку, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у Серхио.
'40
Рюдигер с нарушением правил отобрал мяч у соперника. Штрафной назначен.
'38
Педро прорвался по флангу и прострелил в штрафную — Эдерсон забрал мяч в руки.
'36
Давид Сильва получил мяч перед штрафной, обработал его и нанёс удар, который был заблокирован.
'34
Бернарду Силва получил мяч перед штрафной, обыграл защитника и пробил намного левее ворот.
'32
Сфолил в атаке Де Брёйне, толкнув Рюдигера в спину в штрафной.
'30
Де Брёйне прошёл по флангу и навесил в штрафную, но Агуэро не дотянулся до мяча.
'28
Опасно! Де Брёйне со штрафного навесил на дальнюю штангу, Зане там пробил мимо Куртуа, но Аспиликуэта вынес мяч почти с «ленточки»!
'26
Рюдигер руками уложил Агуэро на газон. Штрафной назначен.
'24
Зинченко грубо сыграл против Мозеса.
'23
Виллиан на скорости ворвался в штрафную и прострелил к воротам, но попал в защитника.
'21
Бернарду Силва получил мяч на линии штрафной и сильно пробил с разворота — выше ворот.
'19
Азар прорвался по флангу, навесил в штрафную, но до удара дело не дошло.
'17
Зане из штрафной пробил на трибуны.
'15
Теперь в офсайд попал Агуэро.
'13
Агуэро в штрафной перехватил мяч после ошибки Фабрегаса, сместился к воротам и пробил, но попал в соперника.
'11
Показали как раз процент владения мячом — 82 на 18 в пользу «Сити».
'9
«Сити» в основном контролирует мяч, «Челси» пока атаковать не удаётся.
'7
Де Брёйне прострелил слева во вратарскую — Куртуа опередил Агуэро и забрал мяч.
'5
Рюдигер выбил мяч из штрафной после навеса Гюндогана.
'3
Сильва слишком высоко навесил с углового, никто до мяча не дотянулся.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артёи Тайманов.
'0
Команды выходят на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 29-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Челси». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.