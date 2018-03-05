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Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа Twitter «Манчестер Юнайтед»
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа

Матич спас «Красных дьяволов» в Лондоне

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу над «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче 29-го тура Английской премьер-лиги против лондонского «Кристал Пэлас». В начале встречи Эндрос Таунсенд открыл счет, а на старте второй половины Патрик ван Анхольт увеличил отрыв от соперника. Однако усилиями Криса Смолинга и Ромелу Лукаку «Манчестер Юнайтед» удалось отыграться, а на 91-й минуте Неманья Матич принес своей команде победу — 3:2. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
29-й тур  |   05 марта 23:00   |  закончен
Кристал Пэлас
2:3
Манчестер Юнайтед
2:3
Стадион «Селхерст Парк», Лондон | Главный судья: Нил Суорбрик (Престон, Ланкашир, Англия)
Таунсенд 11'
ван Анхольт 48'
Таунсенд 75'
МакТоминай 42'
Смоллинг 55'
Янг 57'
Валенсия 67'
Янг 67'
Лукаку 76'
Матич 90+1'
Матич 90+2'
Подробная статистика матча
Основные составы
13 (в)   Уэйн Хеннесси
3 (з)   Патрик ван 48'
34 (з)   Мартин Келли
5 (з)   Джеймс Томкинс
15 (з)   Джеффри Шлупп 80'
29 (п)   Аарон Ван-Биссака
18 (п)   Джеймс Макартур
10 (п)   Эндрос Таунсенд 11' 75'
4 (п)   Лука Миливоевич
17 (н)   Кристиан Бентеке
9 (н)   Александр Сорлот
1 (в)   Давид де
12 (з)   Крис Смоллинг 55'
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
25 (п)   Луис Антонио 67' 67'
18 (п)   Эшли Янг 67' 57' 67'
31 (п)   Неманья Матич 90' 90'
39 (п)   Скотт МакТоминай 46' 42'
6 (п)   Поль Погба
14 (п)   Джесси Лингард
9 (н)   Ромелу Лукаку 76'
7 (н)   Алексис Санчес
Запасной состав
16 (в)   Диего Кавальери
44 (з)   Жайро Ридевальд 80'
23 (з)   Папе Ндиайе
27 (з)   Дэмьен Делейни
33 (з)   Ярослав Ях
14 (п)   Ли Чун
31 (п)   Эрдаль Ракип
40 (в)   Жоэл Перейра
23 (з)   Люк Шоу 67' 67'
3 (з)   Эрик Бейи
36 (з)   Маттео Дармиан
8 (п)   Хуан Мата
16 (п)   Майкл Кэррик
19 (н)   Маркус Рашфорд 46'
Удары
39%
По воротам: 10
В створ: 5
Владение мячом
35%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 2
  • 10
Удары
62%
По воротам: 13
В створ: 8
Владение мячом
65%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 7
  • 2
  • 8
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'90+3
Матч окончен! «Юнайтед» завоевал важнейшие три очка в Лондоне, обыграв «Кристал Пэлас». Манкунианцы сумели выиграть игру, проигрывая по ходу встречи 0:2. Стоит отметить, что в середине второго тайма Жозе Моуринью сделал важные атакующие замены, которые сыграли ключевую роль. «Юнайтед» вернул себе второе место в таблице АПЛ.
'90+2
Матич получил жёлтую карточку.
'90+1
ГОЛ! Матич вырывает три очка для «Юнайтед»! Дальний удар Погба был блокирован, но мяч отлетел на Матича, который с приличного расстояния выстрелил с лёта в левую девятку!
'90+1
Три минуты добавил арбитр.
'89
Мата выскочил на пас Рашфорда, не сумев переиграть Хеннесси впритык!
'88
Прострел Сорлота был выбит Линделёфом в аут.
'86
Смоллинг спокойно отбил подачу Таунсенда со штрафного.
'86
Линделёф толкнул в спину Бентеке, помешав бельгийцу обработать мяч.
'83
Макартур не ожидал, что прострел Ридевальда дойдёт до него перед вратарской, поэтому не смог обработать мяч.
'83
Матич не допрыгнул к навесу Маты со стандарта.
'80
Ридевальд вышел.
'80
Шлупп заменён.
'79
Сорлот завершил яркий проход через центр очень плохим ударом.
'77
Де Хеа спас «Юнайтед» после опасного удара Бентеке!
'76
ГОЛ! Возвращается «Юнайтед» в игру! Санчес ушёл от защитника и пробил с линии штрафной рикошетом от Келли в перекладину, дальнейший отскок достался Лукаку, который после серии обманных движений расстрелял ближний угол!
'75
Таунсенда наказали за неспортивное поведение.
'74
Нет гола! Матич пробил с края штрафной мимо Хеннесси в ворота, но на линии оказался Бентеке, который сыграл на отбой!
'73
Бентеке после розыгрыша углового «Юнайтед» остался в своей штрафной, отразив подачу Лингарда.
'71
Лингард выскочил на навес Лукаку, но немного не дотянулся, чтобы плотно пробить головой.
'70
У Бентеке не получился удар головой из хорошей позиции.
'69
Рашфорд со стандарта пробил мимо ворот.
'69
Миливоевич нарушил правила недалеко от своей штрафной.
'67
Шоу в игре.
'67
Валенсию решили снять с игры.
'67
Мата вышел.
'67
Янга заменили.
'66
Погба опасно выстрелил в ближнюю девятку, Хеннесси в красивом прыжке отразил мяч!
'65
Бентеке выпрыгнул на навес ван Анхольта, пробив головой мимо ворот!
'64
Погба выскочил на заброс Санчеса, но плохо обработал мяч.
'62
Шлупп сыграл по левому краю на ван Анхольта, чью подачу забрал де Хеа.
'61
Сорлот забрался в офсайд.
'59
Матич легко отразил банальный навес Шлуппа.
'57
Янг проиграл подбор перед чужой штрафной и сфолил, получив за это предупреждение.
'57
Дальний удар Матича был блокирован, мяч улетел на угловой.
'56
Де Хеа перевёл мяч на углового после коварного удара соперника по дуге!
'55
ГОЛ! Смоллинг даёт надежду «Юнайтед»! Валенсия подхватил мяч перед штрафной после розыгрыша углового и вырезал отличный навес на свободного у края вратарской Смоллинга, который без труда головой пробил в дальний угол!
'54
Погба получил мяч перед штрафной и с ходу пробил, попав в Келли.
'52
Сорлот зацепился за мяч на фланге, но затянул с пасом, нарвавшись на отбор.
'50
Пас Санчеса не прошёл, а отскок достался Погба, который из-за пределов штрафной нанёс удар в руки Хеннесси.
'48
ГОЛ! Ужасная игра «Юнайтед» в обороне. Матич сфолил в центре поля на Бентеке, а подбежавший к мячу Шлупп сразу же сыграл вперёд на ход ван Анхольту, который выскочил на свидание с де Хеа и пробил в ближний угол!
'47
Рашфорд ворвался в штрафную «Пэлас», обыграв двоих, но затем молодой форвард потерял мяч.
'46
Рашфорд вызван забивать сопернику.
'46
МакТоминай заменён в перерыве.
'46
Начался второй тайм.
'45+2
Закончился первый тайм. Очень слабо сыграла команда из Манчестера в первой половине встречи. Хозяева показывали более быстрый футбол в начале матча, заслуженно выйдя вперёд. Манкунианцы не смогли отыграться до перерыва.
'45+1
Миливоевич и Янг получили повреждения после стыка.
'45
Сорлот придержал Матича, пробрасывая мяч себе на ход по флангу, арбитр вернул мяч «Юнайтед».
'43
Погба решил в одиночку разогнать контратаку со своей половины поля, ожидаемо нарвавшись на тактический фол.
'42
МакТоминай получил жёлтую карточку за опасный подкат против ван Анхольта.
'40
Лингард неточно пробил из-за пределов штрафной.
'39
Санчес сделал неточный пас на забежавшего в штрафную Погба.
'36
Погба выдал плохую диагональ направо на Валенсию.
'35
Санчес через центр сыграл на Лукаку, который оказался в окружении пятерых, эпизод закончился потерей.
'33
Лукаку выпустил мяч за лицевую, неудачно за него зацепившись на фланге.
'32
Линделёф не дал Бентеке обыграть себя перед своей штрафной.
'31
Янг сбил соперника, который разгонял контратаку «Пэлас», но арбитр промолчал.
'29
Валенсия промедлил с ускорением на проникающий пас Санчеса. Слишком много потерь у «Юнайтед».
'27
Таунсенд решился на дальний удар, после которого мяч полетел чуть выше ворот!
'26
Погба сбили у линии штрафной «Пэлас», но без нарушения.
'25
Сорлот технично обработал мяч в центре поля и неудачно сыграл вперёд на Бентеке, которого с лёгкостью опередил Линделёф.
'23
Хеннесси нервно отбил подачу Янга, боясь, что к мячу допрыгнет Лукаку.
'22
Санчеса обокрали у края штрафной «Пэлас», не идёт игра у «Юнайтед».
'20
Лукаку выскочил на классный заброс Санчеса и не попал ногой по мячу, оказавшись перед воротами.
'18
Сорлот подхватил мяч на половине поля «Юнайтед», сместился к штрафной и пробил прямо под ноги де Хеа.
'17
Матич отразил опасную подачу с углового!
'16
Таунсенд обокрал Янга на чужой половине поля и заставил Погба сыграть в подкате вблизи лицевой, будет угловой.
'15
Лукаку ускорился на длинную передачу из офсайда.
'13
Санчес сыграл в штрафную на Лингарда, который оказался в положении вне игры.
'13
МакТоминаю помешали сделать передачу, но арбитр не заметил нарушение.
'11
ГОЛ! Бентеке подбежал к левому краю чужой штрафной и сыграл по линии в центр на Таунсенда, который запустил мяч в девятку ворот с рикошетом от Линделёфа!
'9
Лукаку не допрыгнул к мячу после заброса Погба.
'8
Санчес развернулся перед штрафной и сделал проникающий пас, который был перехвачен подкатом Томкинса!
'6
Хеннесси помешал отличиться Санчесу, руками отразив удар чилийца головой!
'6
После навеса с углового мяч отлетел к Томкинсу, который неточно пробил в падении через себя!
'5
Смоллинг и Линделёф неудачно сыграли на перехвате, мяч от шведа улетел за лицевую.
'4
Таунсенд сделал опасную подачу, однако форварды «Пэлас» к мячу не добрались.
'2
Ван Анхольт получил повреждение после отмашки Валенсии.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура АПЛ: «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.