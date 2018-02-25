'45+2

Матич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мораты. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт, но ничего интересного до свистка на перерыв лондонский клуб уже не придумал. Пока мы с вами смотрим неплохую игру, после первого тайма «Манчестер Юнайтед» на своём поле играет вничью с «Челси» 1:1. Всё самое интересное наверняка будет во втором тайме, мы с вами обязательно ещё увидим забитые мячи.