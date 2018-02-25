'90+6
'90+5
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Педро выполнил подачу на ближнюю штангу, Валенсия головой выбил мяч не очень далеко, но ему успели помочь партнёры, Куртуа в штрафную площадь по итогу пришёл зря.
'90+4
Против Погба нарушили правила в центре поля. «Манчестер Юнайтед» никуда не спеша разыграл стандарт.
'90+3
Лукаку из центра поля прорвался в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, мяч попал в Кристенсена и улетел в аут.
'90+2
Жиру пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'90+1
Игроки «Манчестер Юнайтед» умело «убивают» время, пока «Челси» даже мяч элементарно не могут перехватить.
'90
Четыре минуты добавил Мартин Аткинсон к основному времени матча.
'90
'89
Хорошая комбинация получилась у игроков «Челси», Мората получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем отправил его в дальний угол ворот, но гол справедливо был отменён из-за офсайда.
'88
'87
Лингард со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'86
Алонсо нарушил правила против Валенсии на правом фланге. «Манчестер Юнайтед» заработал относительно неплохой стандарт.
'85
Матич и Рюдигер немного повздорили между собой в центре поля, но партнёры по команде быстро всех успокоили.
'84
'84
'83
'83
'82
Мората пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Жиру, который оказался в офсайде.
'81
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, Валенсия головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'80
'80
'79
Виллиан получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, де Хеа был на месте.
'78
Теперь уже «Челси» нужно догонять своего соперника, а времени на спасение матча у лондонского клуба осталось не так и много.
'77
'77
Янг со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Челси» очень уверенно отвели игру от своих ворот.
'76
'76
'75
Азар выполнил передачу на ход Аспиликуэте, но Сесар не ждал такой передачи, в итоге игроки «Челси» на ровном месте потеряли мяч.
'74
Погба выполнил заброс в центр штрафной площади «Челси», Лингард головой пробил по воротам, Куртуа был на месте.
'73
Виллиан со стандарта пробил в ближний угол ворот, де Хеа вновь с трудом смог забрать мяч.
'72
'71
Санчес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Куртуа кулаками выбил мяч к линии штрафной площади, а затем ему помогли защитники.
'70
Санчес выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку в падении пробил по воротам под перекладину, Куртуа в прыжке перевёл мяч на угловой.
'69
Лукаку попытался отыграться с Погба у штрафной площади «Челси», но защитники лондонского клуба вновь мяч перехватили.
'68
Угловой у ворот «Челси». Лингард выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки лондонского клуба вновь отбились без всяких проблем.
'67
Виллиан в центре поля нарушил правила против Матича. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'66
Не самый высокий темп матча мы с вами наблюдаем и во втором тайме, пока он у нас даже где-то менее весёлый стал, что совсем нерадостно.
'65
'65
'64
Стали футболисты больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, но лучше пусть так, а то без ударов такой матч совсем как-то теряет яркость.
'63
Санчес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'62
Виллиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч совсем не пошёл в створ на этот раз.
'61
С левого фланга Алонсо выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'60
Дринкуотер пробил по ворота из-за пределов штрафной площади, де Хеа отбил мяч перед собой, но его подстраховали защитники.
'59
Дрикнуотер в центре поля нарушил правила против Погба. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'58
Санчес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Челси» очень уверенно отбились.
'57
Янг попытался пройти в штрафную площадь с левого фланга, Мозес выбил мяч на угловой.
'56
Мозес с правого фланга выполнил безадресную передачу к линии штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» вновь забрали мяч.
'55
Последовал заброс на Азара на левый угол штрафной площади, МакТоминай не дал сопернику добраться до мяча.
'54
Через центр пока старается атаковать «Манчестер Юнайтед», но при этом пройти плотную оборону «Челси» у хозяев поля не получается.
'53
Янг отыгрался с Погба, а затем попытался выполнить передачу в центр на Лукаку, Рюдигер уверенно перехватил мяч на этот раз.
'52
Азар с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр, защитники «Манчестер Юнайтед» мяч перехватили.
'51
Куртуа попал под прессинг Лукаку, но голкипер «Челси» не стал нервничать и спокойно отыгрался с Кристенсеном.
'50
Последовал заброс на Морату в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'49
Марсьяль с левого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, защитники «Челси» перехватили мяч.
'48
Последовал заброс на правый фланг на Морату, но Нильссон-Линделёф оказался первым на мяче и его перехватил.
'47
Спокойно начинается второй тайм, игроки «Челси» пока катают мяч в центре поля.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Матич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мораты. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт, но ничего интересного до свистка на перерыв лондонский клуб уже не придумал. Пока мы с вами смотрим неплохую игру, после первого тайма «Манчестер Юнайтед» на своём поле играет вничью с «Челси» 1:1. Всё самое интересное наверняка будет во втором тайме, мы с вами обязательно ещё увидим забитые мячи.
'45+1
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Челси» от Погба на Марсьяля, Антони оказался в офсайде.
'45
Две минуты добавил Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма.
'45
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'44
Матич у своей штрафной площади нарушил правила против Азара. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'43
Азар получил мяч в центре штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но сам по воротам бить не стал, в итоге последовала передача чуть назад на Алонсон, который в падении пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'42
Хорошо Лукаку отыграл прошлый эпизод, многие ждали гола в ворота большого клуба от форварда «Манчестер Юнайтед», вот и дождались.
'41
'40
Мората попытался по центру прорваться к штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но у него вновь мяч перехватили.
'39
Из центра поля последовала передача на ход Алонсо, фланговый защитник «Челси» оказался в офсайде.
'38
Алонсо с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.
'37
Азар выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед» на Мозеса, Виктор попытался вернуть мяч Эдену, но защитники перехватили его.
'36
Лукаку в центре поля нарушил правила против Дринкуотера. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'35
Вот теперь уже пора и «Манчестер Юнайтед» просыпаться, уже играть от обороны при таком счёте смысла мало.
'34
'34
Янг со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, не без труда, но игроки «Челси» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'33
'32
Мозес с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, де Хеа был на месте.
'31
Марсьяль с левого фланга вновь выполнил передачу в центр штрафной площади, Санчес принял мяч, но пробил также слабо и точно в руки Куртуа.
'30
Янг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марсьяль не смог зацепиться за мяч, но это сделал Лукаку, Ромелу в борьбе с защитником слабо пробил по воротам, мяч в итоге спокойно забрал Куртуа.
'29
Лукаку выполнил передачу в центр штрафной площади на Санчеса, вновь защитники «Челси» перехватили мяч.
'28
Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кристенсен выбил мяч к центру поля.
'27
Валенсия с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
'26
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матич спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.
'25
Теперь уже из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Мозесу, мяч в итоге и тут улетел в аут.
'24
Мората попытался пройти в штрафную площадь с правого фланга, но Смоллинг перехватил мяч у форварда «Челси».
'23
Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.
'22
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Манчестер Юнайтед» смогли отбиться.
'21
Матич нарушил правила на своей половине поля против Дринкуотера. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'20
Азар попытался пройти вперёд по центру, но его накрывал МакТоминай, а ещё и Мартин Аткинсон помог невольно игроку «Манчестер Юнайтед».
'19
Азар с левого фланга выполнил передачу во вратарскую, Мората не смог добраться до мяча, в итоге его забрал де Хеа.
'18
Последовала передача на ход Мозесу, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'17
Мозес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Нильссон-Линделёф оказался в офсайде.
'16
Мозес с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», но затем Виктор заигрался в итоге потерял мяч.
'15
Янг с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'14
Санчес попытался по центру пройти к штрафной площади «Челси», но защитники лондонского клуба смогли уверенно у него перехватить мяч.
'13
В среднем темпе пока проходит игра, «Манчестер Юнайтед» не хочет играть быстро, команды Жозе Моуринью редко так делают.
'12
Санчес со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'11
Мората на левом фланге нарушил правила против Погба. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'10
Янг попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мозес и выбил мяч в аут.
'9
Мората выполнил передачу на правый угол штрафной площади, там никого не оказалось, в итоге де Хеа сыграл на выходе и забрал мяч.
'8
Куртуа в первом тайме играет против солнца, сейчас голкиперу «Челси» как раз оно и помешало сыграть как следует, но благо всё обошлось без серьёзных ошибок при выносе мяча.
'7
Последовала передача из глубины поля на ход Лукаку, Рюдигер оказался первым на мяче.
'6
Азар вновь решил разыграть угловой с Виллианом, но на этот раз игроки «Челси» не смогли ничего интересного придумать в атаке.
'5
Какой момент! Алонсо с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, подбор был за Азаром, который также пробил по воротам, де Хеа в прыжке перевёл мяч на угловой.
'4
«Челси» пока активнее начинает игру, но при этом «Манчестер Юнайтед» плотно держит оборону и не даёт бить по своим воротам.
'3
Азар разыграл угловой с Виллианом, а затем бразилец выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Манчестер Юнайтед» оказались первыми на мяче.
'2
Мозес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Нильссон-Линделёф не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.