Манчестер Юнайтед

Курсы валют$ 56.16 (+0.048) 69.02 (+0.09)
Сочинский форум 2018
title=''
ВЫБОРЫ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
2018
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Олимпиада-2018
07:10
РоссияГермания
4:3 (ОТ)
закончен
00:35
Онлайн последнего дня Олимпийских игр в Пхенчхане
online
14:00
В Пхенчхане прошла церемония закрытия Олимпийских игр
online
Испания / Примера
14:00
ВильярреалХетафе
1:0
закончен
18:15
Атлетик БМалага
2:1
закончен
20:30
ВаленсияРеал Сосьедад
2:1
закончен
22:45
СевильяАтлетико М
2:5
закончен
Италия / Серия А
14:30
КротонеСПАЛ
2:3
закончен
17:00
ФиорентинаКьево
1:0
закончен
17:00
СассуолоЛацио
0:3
закончен
17:00
ВеронаТорино
2:1
закончен
17:00
СампдорияУдинезе
2:1
закончен
20:00
ЮвентусАталанта
перенесен
22:45
РомаМилан
0:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:00
Кристал ПэласТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
17:05
Манчестер ЮнайтедЧелси
2:1
закончен
Франция / Лига 1
17:00
БордоНицца
0:0
закончен
19:00
ЛионСент-Этьен
1:1
закончен
23:00
ПСЖМарсель
3:0
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
БайерШальке-04
0:2
закончен
20:00
РБ ЛейпцигКёльн
1:2
закончен
Англия / Кубок лиги
19:30
Арсенал ЛМанчестер Сити
0:3
закончен
Украина / Премьер-лига
15:00
ЗаряВорскла
3:0
закончен
15:00
Олимпик ДСталь К
2:0
закончен
18:00
ВересДинамо К
3:1
закончен
18:00
Шахтёр ДЗирка
5:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Калгари ФлэймзКолорадо Эвеланш
5:1
закончен
02:15
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
2:1
закончен
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
3:2
закончен
03:00
Вашингтон КэпиталзБаффало Сэйбрз
5:1
закончен
03:00
Флорида ПантерзПиттсбург Пингвинз
6:5
закончен
03:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
3:1
закончен
03:00
Монреаль КанадиенсТампа-Бэй Лайтнинг
3:4 (Б)
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсБостон Брюинз
4:3
закончен
03:00
Даллас СтарзВиннипег Джетс
3:5
закончен
04:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
2:0
закончен
06:00
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
3:4
закончен
20:00
Нэшвилл ПредаторзСент-Луис Блюз
4:0
закончен
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Филадельфия СиксерсОрландо Мэджик
116:105
закончен
03:30
Майами ХитМемфис Гриззлиз
115:89
закончен
03:30
Нью-Йорк НиксБостон Селтикс
112:121
закончен
04:30
Голден Стэйт УорриорзОклахома-Сити Тандер
112:80
закончен
05:00
Миннесота ТимбервулвзЧикаго Буллз
122:104
закончен
05:00
Финикс СанзПортленд Трэйл Блэйзерс
104:106
закончен
05:00
Юта ДжазДаллас Маверикс
97:90
закончен
06:00
Сакраменто КингзЛос-Анджелес Лейкерс
108:113
закончен
21:00
Шарлотт ХорнетсДетройт Пистонс
114:98
закончен
23:00
Милуоки БаксНью-Орлеан Пеликанс
121:123
закончен
23:30
Кливленд КавальерсСан-Антонио Спёрс
94:110
закончен
Германия / Бундеслига
22:30
Боруссия ДАугсбург
не начался
Италия / Серия А
22:45
КальяриНаполи
не начался
Испания / Примера
23:00
ЛевантеБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
01:00
Баффало СэйбрзБостон Брюинз
3:1
перерыв
03:30
Нью-Йорк РейнджерсДетройт Ред Уингз
не начался
04:00
Миннесота УайлдСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
не начался
05:30
Аризона КойотсВанкувер Кэнакс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Вашингтон УизардсФиладельфия Сиксерс
не начался
04:00
Денвер НаггетсХьюстон Рокетс
не начался
Испания / Примера
22:00
ЭспаньолРеал Мадрид
не начался
23:30
ЖиронаСельта
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
не начался
16:00
АвангардСибирь
не начался
17:00
Салават ЮлаевХК Сочи
не начался
17:00
АвтомобилистТрактор
не начался
17:00
Металлург МгЮгра
не начался
19:00
Ак БарсТорпедо
не начался
19:00
НефтехимикЛада
не начался
19:30
ВитязьСлован
не начался
19:30
Динамо МнДинамо Р
не начался
19:30
ЙокеритСКА
не начался
19:30
СпартакЛокомотив
не начался
19:30
ЦСКАСеверсталь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсВашингтон Кэпиталз
не начался
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:30
Монреаль КанадиенсФиладельфия Флайерз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшВанкувер Кэнакс
не начался
06:30
Лос-Анджелес КингзВегас Голден Найтс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Атланта ХоуксЛос-Анджелес Лейкерс
не начался
03:30
Бостон СелтиксМемфис Гриззлиз
не начался
03:30
Бруклин НетсЧикаго Буллз
не начался
03:30
Нью-Йорк НиксГолден Стэйт Уорриорз
не начался
03:30
Торонто РэпторсДетройт Пистонс
не начался
04:00
Нью-Орлеан ПеликансФиникс Санз
не начался
04:00
Оклахома-Сити ТандерОрландо Мэджик
не начался
04:30
Даллас МавериксИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Юта ДжазХьюстон Рокетс
не начался
06:00
Сакраменто КингзМиннесота Тимбервулвз
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Манчестер Юнайтед Челси
«МЮ» против «Челси» Reuters
«МЮ» против «Челси»

Моуринью обидел бывших

«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» дома одолел лондонский «Челси» в матче 28-го тура АПЛ. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
28-й тур  |   25 февраля 17:05   |  закончен
Манчестер Юнайтед
2:1
Челси
2:1
Стадион «Олд Траффорд», Манчестер | Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
Лукаку 39'
Валенсия 68'
Лингард 75'
Матич 85'
Канте 30'
Виллиан 32'
Мората 88'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Давид де
2 (з)   Виктор Нильссон-Линделёф
12 (з)   Крис Смоллинг
25 (п)   Луис Антонио 68'
18 (п)   Эшли Янг
31 (п)   Неманья Матич 85'
39 (п)   Скотт МакТоминай
6 (п)   Поль Погба
9 (н)   Ромелу Лукаку 39'
11 (н)   Антони Марсьяль 64'
7 (н)   Алексис Санчес 81'
13 (в)   Тибо Куртуа
3 (з)   Маркос Алонсо
2 (з)   Антонио Рюдигер
27 (з)   Андреас Кристенсен
28 (з)   Сесар Аспиликуэта
15 (п)   Виктор Мозес 78'
7 (п)   Н'Голо Канте 30'
6 (п)   Дэниел Дринкуотер 81'
22 (п)    Виллиан 32'
10 (п)   Эден Азар 73'
9 (н)   Альваро Мората 88'
Запасной состав
40 (в)   Жоэл Перейра
3 (з)   Эрик Бейи 81'
23 (з)   Люк Шоу
14 (п)   Джесси Лингард 64' 75'
8 (п)   Хуан Мата
16 (п)   Майкл Кэррик
19 (н)   Маркус Рашфорд
1 (в)   Вилли Кабальеро
21 (з)   Давиде Дзаппакоста
24 (з)   Гари Кэхилл
33 (з)    Эмерсон
4 (п)   Сеск Фабрегас 81'
11 (н)   Педро Родригес 73'
18 (н)   Оливье Жиру 78'
Удары
40%
По воротам: 5
В створ: 4
Владение мячом
46%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 3
  • 1
  • 13
Удары
60%
По воротам: 9
В створ: 6
Владение мячом
54%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 4
  • 5
  • 13
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+6
Звучит финальный свисток! «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 28-го тура чемпионата Англии на своём поле одержал волевую победу над лондонским «Челси» 2:1, а весомый вклад в этот успел внёс форвард «красных дьяволов» Ромелу Лукаку, который забил сам, а затем выполнил голевую передачу на Джесси Лингарда. После этой победы «Манчестер Юнайтед» набрал 59 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице, а «Челси» с 53-мя баллами остался на пятой позиции.
'90+5
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Педро выполнил подачу на ближнюю штангу, Валенсия головой выбил мяч не очень далеко, но ему успели помочь партнёры, Куртуа в штрафную площадь по итогу пришёл зря.
'90+4
Против Погба нарушили правила в центре поля. «Манчестер Юнайтед» никуда не спеша разыграл стандарт.
'90+3
Лукаку из центра поля прорвался в штрафную площадь «Челси» и пробил по воротам, мяч попал в Кристенсена и улетел в аут.
'90+2
Жиру пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника «Манчестер Юнайтед».
'90+1
Игроки «Манчестер Юнайтед» умело «убивают» время, пока «Челси» даже мяч элементарно не могут перехватить.
'90
Четыре минуты добавил Мартин Аткинсон к основному времени матча.
'90
Форвард «Челси» Альваро Мората получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Смоллинга.
'89
Хорошая комбинация получилась у игроков «Челси», Мората получил мяч на левом углу штрафной площади, а затем отправил его в дальний угол ворот, но гол справедливо был отменён из-за офсайда.
'88
Игрок «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич получил жёлтую карточку за срыв атаки в центре поля.
'87
Лингард со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'86
Алонсо нарушил правила против Валенсии на правом фланге. «Манчестер Юнайтед» заработал относительно неплохой стандарт.
'85
Матич и Рюдигер немного повздорили между собой в центре поля, но партнёры по команде быстро всех успокоили.
'84
Немного поиграет сегодня и Сеск Фабрегас.
'84
И в составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Дэниел Дринкуотер.
'83
Вернулся на поле после травмы Эрик Бейи.
'83
В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена. С поля ушёл Алексис Санчес.
'82
Мората пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Жиру, который оказался в офсайде.
'81
Угловой у ворот «Манчестер Юнайтед». Виллиан выполнил подачу на ближнюю штангу, Валенсия головой выбил мяч подальше от своих ворот.
'80
Доигрывать матч будет Оливье Жиру.
'80
В составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Виктор Мозес.
'79
Виллиан получил мяч на правом углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, де Хеа был на месте.
'78
Теперь уже «Челси» нужно догонять своего соперника, а времени на спасение матча у лондонского клуба осталось не так и много.
'77
ГОЛ! «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд! Лукаку с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лингард оторвался от защитника и головой отправил мяч в угол ворот.
'77
Янг со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки «Челси» очень уверенно отвели игру от своих ворот.
'76
Вошёл в игру Педро.
'76
В составе «Челси» произошла замена. С поля ушёл Эден Азар.
'75
Азар выполнил передачу на ход Аспиликуэте, но Сесар не ждал такой передачи, в итоге игроки «Челси» на ровном месте потеряли мяч.
'74
Погба выполнил заброс в центр штрафной площади «Челси», Лингард головой пробил по воротам, Куртуа был на месте.
'73
Виллиан со стандарта пробил в ближний угол ворот, де Хеа вновь с трудом смог забрать мяч.
'72
Игрок «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия получил жёлтую карточку за грубую игру против Азара на левом фланге. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'71
Санчес с углового выполнил подачу к линии вратарской, Куртуа кулаками выбил мяч к линии штрафной площади, а затем ему помогли защитники.
'70
Санчес выполнил передачу в центр штрафной площади, Лукаку в падении пробил по воротам под перекладину, Куртуа в прыжке перевёл мяч на угловой.
'69
Лукаку попытался отыграться с Погба у штрафной площади «Челси», но защитники лондонского клуба вновь мяч перехватили.
'68
Угловой у ворот «Челси». Лингард выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки лондонского клуба вновь отбились без всяких проблем.
'67
Виллиан в центре поля нарушил правила против Матича. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'66
Не самый высокий темп матча мы с вами наблюдаем и во втором тайме, пока он у нас даже где-то менее весёлый стал, что совсем нерадостно.
'65
Вошёл в игру Джесси Лингард.
'65
В составе «Манчестер Юнайтед» произошла замена. С поля ушёл Антони Марсьяль.
'64
Стали футболисты больше бить по воротам из-за пределов штрафной площади, но лучше пусть так, а то без ударов такой матч совсем как-то теряет яркость.
'63
Санчес пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.
'62
Виллиан пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч совсем не пошёл в створ на этот раз.
'61
С левого фланга Алонсо выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров не смог добраться до мяча.
'60
Дринкуотер пробил по ворота из-за пределов штрафной площади, де Хеа отбил мяч перед собой, но его подстраховали защитники.
'59
Дрикнуотер в центре поля нарушил правила против Погба. Игроки «Манчестер Юнайтед» спокойно разыграли стандарт.
'58
Санчес с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки «Челси» очень уверенно отбились.
'57
Янг попытался пройти в штрафную площадь с левого фланга, Мозес выбил мяч на угловой.
'56
Мозес с правого фланга выполнил безадресную передачу к линии штрафной площади, игроки «Манчестер Юнайтед» вновь забрали мяч.
'55
Последовал заброс на Азара на левый угол штрафной площади, МакТоминай не дал сопернику добраться до мяча.
'54
Через центр пока старается атаковать «Манчестер Юнайтед», но при этом пройти плотную оборону «Челси» у хозяев поля не получается.
'53
Янг отыгрался с Погба, а затем попытался выполнить передачу в центр на Лукаку, Рюдигер уверенно перехватил мяч на этот раз.
'52
Азар с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил передачу в центр, защитники «Манчестер Юнайтед» мяч перехватили.
'51
Куртуа попал под прессинг Лукаку, но голкипер «Челси» не стал нервничать и спокойно отыгрался с Кристенсеном.
'50
Последовал заброс на Морату в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», де Хеа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'49
Марсьяль с левого фланга попытался выполнить передачу в центр штрафной площади, защитники «Челси» перехватили мяч.
'48
Последовал заброс на правый фланг на Морату, но Нильссон-Линделёф оказался первым на мяче и его перехватил.
'47
Спокойно начинается второй тайм, игроки «Челси» пока катают мяч в центре поля.
'46
Начинается второй тайм!
'45+2
Матич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Мораты. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт, но ничего интересного до свистка на перерыв лондонский клуб уже не придумал. Пока мы с вами смотрим неплохую игру, после первого тайма «Манчестер Юнайтед» на своём поле играет вничью с «Челси» 1:1. Всё самое интересное наверняка будет во втором тайме, мы с вами обязательно ещё увидим забитые мячи.
'45+1
Последовала передача на левый угол штрафной площади «Челси» от Погба на Марсьяля, Антони оказался в офсайде.
'45
Две минуты добавил Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма.
'45
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, де Хеа был на месте.
'44
Матич у своей штрафной площади нарушил правила против Азара. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'43
Азар получил мяч в центре штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но сам по воротам бить не стал, в итоге последовала передача чуть назад на Алонсон, который в падении пробил по воротам, мяч улетел немного в сторону от цели.
'42
Хорошо Лукаку отыграл прошлый эпизод, многие ждали гола в ворота большого клуба от форварда «Манчестер Юнайтед», вот и дождались.
'41
ГОЛ! «Манчестер Юнайтед» сравнивает счёт в матче! Лукаку выиграл борьбу за верховой мяч у штрафной площади «Челси», затем выполнил передачу назад на Матича, Неманья выполнил передачу на Санчеса, Алексис отправил мяч в штрафную площадь на Марсьяля, Антони переправил мяч на Лукаку и Ромелу уверенно поразил угол ворот.
'40
Мората попытался по центру прорваться к штрафной площади «Манчестер Юнайтед», но у него вновь мяч перехватили.
'39
Из центра поля последовала передача на ход Алонсо, фланговый защитник «Челси» оказался в офсайде.
'38
Алонсо с левого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.
'37
Азар выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Манчестер Юнайтед» на Мозеса, Виктор попытался вернуть мяч Эдену, но защитники перехватили его.
'36
Лукаку в центре поля нарушил правила против Дринкуотера. Игроки «Челси» спокойно разыграли стандарт.
'35
Вот теперь уже пора и «Манчестер Юнайтед» просыпаться, уже играть от обороны при таком счёте смысла мало.
'34
ГОЛ! «Челси» открывает счёт в матче! Удачная контратака получилась у игроков лондонского клуба, Виллиан сам её начал, выполнил передачу на ход Азару, Эден принял мяч, выдержал паузу и выполнил передачу к штрафной площади, Виллиан вновь получил мяч и затем уверенно переиграл де Хеа.
'34
Янг со стандарта выполнил подачу на правый угол штрафной площади, не без труда, но игроки «Челси» смогли отвести угрозу от своих ворот.
'33
Игрок «Челси» Н'Голо Канте получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Погба. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'32
Мозес с правого фланга сместился в центр и пробил по воротам с линии штрафной площади, де Хеа был на месте.
'31
Марсьяль с левого фланга вновь выполнил передачу в центр штрафной площади, Санчес принял мяч, но пробил также слабо и точно в руки Куртуа.
'30
Янг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Марсьяль не смог зацепиться за мяч, но это сделал Лукаку, Ромелу в борьбе с защитником слабо пробил по воротам, мяч в итоге спокойно забрал Куртуа.
'29
Лукаку выполнил передачу в центр штрафной площади на Санчеса, вновь защитники «Челси» перехватили мяч.
'28
Марсьяль с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Кристенсен выбил мяч к центру поля.
'27
Валенсия с правого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
'26
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Матич спокойно выбил мяч подальше от своих ворот.
'25
Теперь уже из центра поля последовала слишком сильная передача на ход Мозесу, мяч в итоге и тут улетел в аут.
'24
Мората попытался пройти в штрафную площадь с правого фланга, но Смоллинг перехватил мяч у форварда «Челси».
'23
Де Хеа неудачно выбил мяч из своей штрафной площади, мяч в итоге улетел в аут.
'22
Виллиан со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но игроки «Манчестер Юнайтед» смогли отбиться.
'21
Матич нарушил правила на своей половине поля против Дринкуотера. «Челси» заработал неплохой стандарт.
'20
Азар попытался пройти вперёд по центру, но его накрывал МакТоминай, а ещё и Мартин Аткинсон помог невольно игроку «Манчестер Юнайтед».
'19
Азар с левого фланга выполнил передачу во вратарскую, Мората не смог добраться до мяча, в итоге его забрал де Хеа.
'18
Последовала передача на ход Мозесу, игрок «Челси» оказался в офсайде.
'17
Мозес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Нильссон-Линделёф оказался в офсайде.
'16
Мозес с правого фланга вошёл в штрафную площадь «Манчестер Юнайтед», но затем Виктор заигрался в итоге потерял мяч.
'15
Янг с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.
'14
Санчес попытался по центру пройти к штрафной площади «Челси», но защитники лондонского клуба смогли уверенно у него перехватить мяч.
'13
В среднем темпе пока проходит игра, «Манчестер Юнайтед» не хочет играть быстро, команды Жозе Моуринью редко так делают.
'12
Санчес со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Куртуа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
'11
Мората на левом фланге нарушил правила против Погба. «Манчестер Юнайтед» заработал неплохой стандарт.
'10
Янг попытался пройти вперёд по левому флангу, но его накрыл Мозес и выбил мяч в аут.
'9
Мората выполнил передачу на правый угол штрафной площади, там никого не оказалось, в итоге де Хеа сыграл на выходе и забрал мяч.
'8
Куртуа в первом тайме играет против солнца, сейчас голкиперу «Челси» как раз оно и помешало сыграть как следует, но благо всё обошлось без серьёзных ошибок при выносе мяча.
'7
Последовала передача из глубины поля на ход Лукаку, Рюдигер оказался первым на мяче.
'6
Азар вновь решил разыграть угловой с Виллианом, но на этот раз игроки «Челси» не смогли ничего интересного придумать в атаке.
'5
Какой момент! Алонсо с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Мората в касание пробил по воротам, мяч попал в перекладину, подбор был за Азаром, который также пробил по воротам, де Хеа в прыжке перевёл мяч на угловой.
'4
«Челси» пока активнее начинает игру, но при этом «Манчестер Юнайтед» плотно держит оборону и не даёт бить по своим воротам.
'3
Азар разыграл угловой с Виллианом, а затем бразилец выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники «Манчестер Юнайтед» оказались первыми на мяче.
'2
Мозес с правого фланга выполнил передачу на ближнюю штангу, Нильссон-Линделёф не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало встречи запланировано на 17:05 по московскому времени.