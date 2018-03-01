'90+3

Всё, звучит финальный свисток. Отмучился «Арсенал», иначе это назвать нельзя. Если бы у «Манчестер Сити» было желание устроить ещё более разгромный счёт, то они вполне могли бы и с перевесом в пять мячей выиграть — но во втором тайме явно сбавили обороты «горожане». Арсен Венгер ничего не смог изменить в игре команды и даже ни одной замены не сделал за весь матч. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!