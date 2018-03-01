'90+3
Всё, звучит финальный свисток. Отмучился «Арсенал», иначе это назвать нельзя. Если бы у «Манчестер Сити» было желание устроить ещё более разгромный счёт, то они вполне могли бы и с перевесом в пять мячей выиграть — но во втором тайме явно сбавили обороты «горожане». Арсен Венгер ничего не смог изменить в игре команды и даже ни одной замены не сделал за весь матч. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+2
Мхитарян навесил в штрафную с назначенного на левом фланге стандарта — защита выбила мяч.
'90
Зачем-то добавил две минуты главный арбитр, когда матч можно давно заканчивать.
'89
Венгер сидит на скамейке и даже не пытается что-то подсказывать своим футболистам уже.
'87
'87
'85
Тем временем начался массовый исход болельщиков «Арсенала» с трибун.
'84
Зинченко с нарушением правил остановил Озила на фланге.
'82
'82
'80
58420 зрителей сегодня на «Эмирейтс».
'78
А сейчас Агуэро оказался на свободном пространстве в штрафной и сильно пробил низом в дальний угол — Чех дотянулся до мяча и отбил его в сторону!
'76
Де Брёйне испортил быструю контратаку неточной передачей.
'74
Зинченко ускорился на левом фланге и прострелил в штрафную на Агуэро, которому защитники пробить не дали.
'72
'72
'70
Обамейянг не добрался до мяча после дальнего заброса.
'68
Не получился проход по флангу у Бернарду Силвы.
'66
Рэмси нарушил правила в атаке.
'64
В центре поля держится мяч.
'62
«Сити» идти в атаку не торопится, а у «Арсенала» это не получается.
'60
Уэлбек потерял мяч на правом фланге.
'58
Обамейянг нанёс удар из-за пределов штрафной после углового, но он получился очень неточным.
'57
Угловой заработал «Арсенал».
'55
Мог этот пенальти хоть какой-то положительный импульс придать «Арсеналу», если бы отыграли «канониры» один мяч — а так он, скорее, деморализующее влияние дополнительное окажет.
'53
'52
Пенальти в ворота «Сити»! Мхитаряна уронили в штрафной, сильно толкнув в корпус.
'50
Перепасовываются «канониры» в районе центра поля.
'48
Контролирует мяч на чужой половине поля «Арсенал», но ничего опасного не создаёт.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Всё, истекло время первой половины игры. Очень плохо действует «Арсенал», ещё хуже, чем в кубковом матче. «Сити» играючи проходит оборону соперника раз за разом. Очень сложно поверить, что «канонирам» удастся перевернуть ход матча.
'45+1
Джака нанёс сильный удар из-за пределов штрафной после углового — Эдерсон среагировал и накрыл мяч!
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Мхитарян получил мяч в правой части штрафной, прострелил к центру, и соперник вынес «круглого» на угловой.
'43
Разыграли угловой «канониры», снова ничего опасного.
'42
Могла получиться неплохая атака у «Арсенала» после проникающей передачи в штрафную, но нанести сильный удар никто так и не смог.
'40
Очередной провал хозяев поля в обороне позволяет Де Брёйне оказаться в полном одиночестве в штрафной и прострелить на Агуэро, удар которого с линии штрафной приходится точно в Чеха!
'38
Из углового «Арсенал» ничего не извлёк.
'37
Прошёл заброс на Рэмси, Аарон пробил из-за штрафной, но удар был заблокирован защитой.
'35
Силва слабый навес в штрафную выполнил, точно в руки Чеху.
'33
'32
'30
Не может «Арсенал» добраться до чужой штрафной.
'28
'26
Агуэро рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'24
Джака жёстко заехал Агуэро по ногам. Обошлось без «горчичника».
'22
Рэмси получил передачу в штрафной, обработал мяч и нанёс удар под штангу — Эдерсон на месте!
'20
Джака нанёс плотный удар в угол ворот со штрафного — Эдерсон справился.
'19
'17
Отдал «Сити» мяч «Арсеналу» снова, но воспользоваться им «канониры» не могут.
'15
'13
Мхитарян нанёс удар низом с линии штрафной — слабовато вышло, Эдерсон легко забрал мяч.
'11
Угловой опасным не получился.
'10
В ответной атаке Агуэро вошёл в штрафную и пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны после рикошета!
'8
Рэмси вошёл в штрафную и прострелил вдоль линии ворот, однако замкнуть передачу никто не успел.
'6
Последовал дальний заброс на Обамейянга в штрафную, но его опередил защитник.
'4
Меньше недели назад эти команды играли между собой в Кубке лиги, где «Манчестер Сити» уверенно взял верх.
'2
Мало зрителей сегодня на стадионе, меньше чем наполовину он заполнен. Связано это было с предупреждением о понижении температуры до -10 градусов и снеге.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Всё готово к началу матча.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.