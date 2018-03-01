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Арсенал Манчестер Сити
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с мячом twitter.com/premierleague
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с мячом

«Горожане» разгромили Лондон

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в АПЛ

Лондонский «Арсенал» на своем поле разгромно проиграл «Манчестер Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. «Газета.Ru» вела прямую текстовую трансляцию встречи.
28-й тур  |   01 марта 22:45   |  закончен
Арсенал
0:3
Манчестер Сити
0:3
Стадион «Эмирейтс - Эшбертон Гроув», Лондон | Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Колашинац 32'
Обамейянг 53' (незабитый пенальти)
Силва 15'
Отаменди 19'
Сильва 28'
Зане 33'
Подробная статистика матча
Основные составы
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
31 (з)   Зеад Колашинац 32'
20 (з)   Шкодран Мустафи
6 (з)   Лоран Косельни
29 (п)   Гранит Джака
7 (п)   Генрих Мхитарян
8 (п)   Аарон Рэмси
11 (п)   Месут Озил
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг 53'
23 (н)   Дэнни Уэлбек
31 (в)   Эдерсон Мораес
2 (з)   Кайл Уолкер 72'
3 (з)    Данило
4 (з)   Венсан Компани
30 (з)   Николас Отаменди 19'
8 (п)   Илкай Гюндоган
17 (п)   Кевин Де
21 (п)   Давид Сильва 87' 28'
20 (п)   Бернарду Силва 15'
19 (п)   Лерой Зане 33'
10 (н)   Серхио Агуэро 82'
Запасной состав
13 (в)   Давид Оспина
16 (з)   Роб Холдинг
21 (з)   Калум Чемберс
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни
17 (н)   Алекс Айуоби
62 (н)   Эдвард Нкетиа
1 (в)   Клаудио Браво
5 (з)   Джон Стоунс
14 (з)   Эмерик Лапорт
35 (п)   Александр Зинченко 72'
42 (п)   Яя Туре 82'
47 (п)   Филип Фоден
33 (н)   Габриэл Жезус 87'
Удары
46%
По воротам: 8
В створ: 5
Владение мячом
53%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 6
  • 0
  • 11
Удары
55%
По воротам: 7
В створ: 6
Владение мячом
47%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 1
  • 1
  • 10
Трансляция
С начала С конца
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'90+3
Всё, звучит финальный свисток. Отмучился «Арсенал», иначе это назвать нельзя. Если бы у «Манчестер Сити» было желание устроить ещё более разгромный счёт, то они вполне могли бы и с перевесом в пять мячей выиграть — но во втором тайме явно сбавили обороты «горожане». Арсен Венгер ничего не смог изменить в игре команды и даже ни одной замены не сделал за весь матч. А наша трансляция на этом завершена. Спасибо за внимание, ещё увидимся!
'90+2
Мхитарян навесил в штрафную с назначенного на левом фланге стандарта — защита выбила мяч.
'90
Зачем-то добавил две минуты главный арбитр, когда матч можно давно заканчивать.
'89
Венгер сидит на скамейке и даже не пытается что-то подсказывать своим футболистам уже.
'87
Габриэл Жезус вместо Давида Сильвы.
'87
Последняя замена в составе «Сити».
'85
Тем временем начался массовый исход болельщиков «Арсенала» с трибун.
'84
Зинченко с нарушением правил остановил Озила на фланге.
'82
Туре в игре.
'82
Отправляется отдыхать Агуэро.
'80
58420 зрителей сегодня на «Эмирейтс».
'78
А сейчас Агуэро оказался на свободном пространстве в штрафной и сильно пробил низом в дальний угол — Чех дотянулся до мяча и отбил его в сторону!
'76
Де Брёйне испортил быструю контратаку неточной передачей.
'74
Зинченко ускорился на левом фланге и прострелил в штрафную на Агуэро, которому защитники пробить не дали.
'72
Зинченко вместо него.
'72
Первая замена в матче, да и та связана с небольшим повреждением у Уолкера.
'70
Обамейянг не добрался до мяча после дальнего заброса.
'68
Не получился проход по флангу у Бернарду Силвы.
'66
Рэмси нарушил правила в атаке.
'64
В центре поля держится мяч.
'62
«Сити» идти в атаку не торопится, а у «Арсенала» это не получается.
'60
Уэлбек потерял мяч на правом фланге.
'58
Обамейянг нанёс удар из-за пределов штрафной после углового, но он получился очень неточным.
'57
Угловой заработал «Арсенал».
'55
Мог этот пенальти хоть какой-то положительный импульс придать «Арсеналу», если бы отыграли «канониры» один мяч — а так он, скорее, деморализующее влияние дополнительное окажет.
'53
Нет гола! Пробил в правый нижний угол Пьер-Эмерик, но Эдерсон бросился в ту же сторону и парировал удар!
'52
Пенальти в ворота «Сити»! Мхитаряна уронили в штрафной, сильно толкнув в корпус.
'50
Перепасовываются «канониры» в районе центра поля.
'48
Контролирует мяч на чужой половине поля «Арсенал», но ничего опасного не создаёт.
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Возвращаются на поле футболисты.
'45+3
Всё, истекло время первой половины игры. Очень плохо действует «Арсенал», ещё хуже, чем в кубковом матче. «Сити» играючи проходит оборону соперника раз за разом. Очень сложно поверить, что «канонирам» удастся перевернуть ход матча.
'45+1
Джака нанёс сильный удар из-за пределов штрафной после углового — Эдерсон среагировал и накрыл мяч!
'45
Две минуты добавлены к первому тайму.
'44
Мхитарян получил мяч в правой части штрафной, прострелил к центру, и соперник вынес «круглого» на угловой.
'43
Разыграли угловой «канониры», снова ничего опасного.
'42
Могла получиться неплохая атака у «Арсенала» после проникающей передачи в штрафную, но нанести сильный удар никто так и не смог.
'40
Очередной провал хозяев поля в обороне позволяет Де Брёйне оказаться в полном одиночестве в штрафной и прострелить на Агуэро, удар которого с линии штрафной приходится точно в Чеха!
'38
Из углового «Арсенал» ничего не извлёк.
'37
Прошёл заброс на Рэмси, Аарон пробил из-за штрафной, но удар был заблокирован защитой.
'35
Силва слабый навес в штрафную выполнил, точно в руки Чеху.
'33
ГОЛ! Агуэро прошёл к штрафной, прострелил на Де Брёйне, тот покатил мяч на Уолкера, он выкатил «круглого» на Зане, а тот буквально затолкал мяч в сетку мимо Чеха.
'32
Колашинац схлопотал предупреждение.
'30
Не может «Арсенал» добраться до чужой штрафной.
'28
ГОЛ! Сане обыграл двух соперников у штрафной, покатил мяч на Агуэро, тот выполнил передачу на Сильву, а Давид ушёл от Бельерина и пробил в правый угол мимо Чеха.
'26
Агуэро рано рванул вперёд и попал в офсайд.
'24
Джака жёстко заехал Агуэро по ногам. Обошлось без «горчичника».
'22
Рэмси получил передачу в штрафной, обработал мяч и нанёс удар под штангу — Эдерсон на месте!
'20
Джака нанёс плотный удар в угол ворот со штрафного — Эдерсон справился.
'19
Отаменди жёлтую получил за фол на Обамейянге.
'17
Отдал «Сити» мяч «Арсеналу» снова, но воспользоваться им «канониры» не могут.
'15
ГОЛ! Сане отличный проход по флангу удался на дриблинге. Прострелил он на Силву, тот обработал мяч и нанёс удар по дуге в левый верхний угол!
'13
Мхитарян нанёс удар низом с линии штрафной — слабовато вышло, Эдерсон легко забрал мяч.
'11
Угловой опасным не получился.
'10
В ответной атаке Агуэро вошёл в штрафную и пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны после рикошета!
'8
Рэмси вошёл в штрафную и прострелил вдоль линии ворот, однако замкнуть передачу никто не успел.
'6
Последовал дальний заброс на Обамейянга в штрафную, но его опередил защитник.
'4
Меньше недели назад эти команды играли между собой в Кубке лиги, где «Манчестер Сити» уверенно взял верх.
'2
Мало зрителей сегодня на стадионе, меньше чем наполовину он заполнен. Связано это было с предупреждением о понижении температуры до -10 градусов и снеге.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Всё готово к началу матча.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура АПЛ: «Арсенал» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.