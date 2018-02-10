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Тоттенхэм Хотспур Арсенал
Месут Озил (в центре) против Гарри Кейна (справа) Reuters
Месут Озил (в центре) против Гарри Кейна (справа)

АПЛ. «Тоттенхэм» — «Арсенал». LIVE

Онлайн-трансляция матча 27 тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал»

В матче 27-го тура АПЛ в дерби Северного Лондона «Тоттенхэм» принимает «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию встречи.
27-й тур  |   10 февраля 15:30   |  закончен
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Арсенал
1:0
Стадион «Уэмбли», Лондон | Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия)
Кейн 49'
Ламела 79'
Дайер 90+5'
Эль-Ненни 65'
Мхитарян 65'
Мустафи 73'
Подробная статистика матча
Основные составы
1 (в)   Уго Льорис
2 (з)   Киран Триппьер
33 (з)   Бен Дэвис
6 (з)   Давинсон Санчес
5 (з)   Ян Вертонген
19 (п)   Мусса Дембеле
15 (п)   Эрик Дайер 90'
23 (п)   Кристиан Эриксен
20 (п)   Деле Алли 85'
7 (п)   Сон Хын 70'
10 (н)   Гарри Кейн 49'
33 (в)   Петр Чех
24 (з)   Эктор Бельерин
18 (з)   Начо Монреаль
20 (з)   Шкодран Мустафи 73'
6 (з)   Лоран Косельни
29 (п)   Гранит Джака 86'
11 (п)   Месут Озил
35 (п)   Мохамед Эль-Ненни 65' 65'
10 (п)   Джек Уилшир
7 (п)   Генрих Мхитарян 65' 65'
14 (н)   Пьер-Эмерик Обамейянг
Запасной состав
13 (в)   Михел Ворм
3 (з)   Дэнни Роуз
24 (з)   Серж Орье
11 (п)   Эрик Ламела 70' 79'
12 (п)   Виктор Ваньяма 85'
17 (п)   Мусса Сиссоко
27 (п)    Лукас
13 (в)   Давид Оспина
21 (з)   Калум Чемберс
31 (з)   Зеад Колашинац
30 (п)   Эйнсли Мэйтленд-Найлс
17 (н)   Алекс Айуоби 65' 65'
9 (н)   Александр Ляказетт
23 (н)   Дэнни Уэлбек 86'
Удары
90%
По воротам: 16
В створ: 9
Владение мячом
52%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 10
  • 1
  • 14
Удары
10%
По воротам: 4
В створ: 1
Владение мячом
48%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 6
  • 8
Трансляция
С начала С конца
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'90+5
Дайер на последних секундах матча практически на линии штрафной сфолил.
'90+4
А тут Ляказетт уже в офсайд забрался.
'90+3
Какой момент! Ляказетт выскочил один на один с Льорисом неожиданно и покатил мяч мимо него в направлении дальнего угла, но чуть-чуть не попал!
'90+1
Обамейянг с правого фланга навесил в штрафную, а Ляказетт пробил выше ворот.
'90
Четыре минуты осталось играть командам.
'88
Угловой заработал «Арсенал», но с подачей Озила легко справилась защита «Тоттенхэма».
'86
Уэлбек заменил Джаку.
'86
Последняя перестановка в составе «Арсенала».
'85
Ваньяма вместо него.
'85
Алли ушёл отдыхать.
'83
Обамейянг убегал к чужой штрафной, но был остановлен свистком — офсайд.
'81
Кейн пробил со средней дистанции, попав в кого-то из защитников.
'79
Ламела жёстко заехал Уилширу по ногам.
'76
Триппьер получил мяч на углу вратарской после навеса Эриксена и пробил в правый нижний угол — Чех спас команду!
'74
Ламела слабо пробил из штрафной, и точно в руки Чеху.
'73
Мустафи получил жёлтую карточку за фол на Кейне.
'72
Алли выскочил один на один с Чехом, который выдвинулся ему навстречу, сократив угол обстрела. Деле протолкнул мяч мимо голкипера, но в ворота не попал.
'70
Ламела на поле.
'70
Это последнее действие Сона на сегодня было.
'69
Сорвался удар у Сона, запустил он мяч куда-то на трибуны от линии штрафной почти.
'67
Уилшир! Наконец-то прошла контратака у «Арсенала». Джек получил мяч у полукруга штрафной и сильно пробил в левый угол на средней высоте, но Льорис здорово среагировал!
'65
Ляказетт в игре.
'65
И Мхитарян заменён.
'65
Айуоби вместо Эль-Ненни.
'65
Двойная замена у «Арсенала».
'64
Снова Эриксен навесил с угла поля. Теперь защита выбила мяч.
'63
Алли на дриблинге пытался прорваться в штрафную, прошёл двух соперников, но в итоге мяч у него выбили на угловой.
'61
Чех кулаком выбил мяч после навеса Эриксена с углового.
'59
У «Арсенала» атаки пока совсем не получаются.
'57
Вертонген пробил головой после навеса Эриксена с углового, но в створ не попал.
'56
Закрутил мяч в левый верхний угол Эриксен, но Чех в красивом прыжке спас команду, переведя мяч на угловой!
'55
Штрафной зарабатывает «Тоттенхэм». Эриксен у мяча.
'53
От линии штрафной пробил теперь Кейн после передачи Сона, но вышло слабовато, и Чех легко справился.
'51
Чуть дубль не оформил Кейн, но сейчас мяч после его удара головой пролетел рядом с левой штангой!
'49
ГОЛ! Дэвис с левого фланга с левой же ноги навесил к линии вратарской, Кейн прыгнул и головой вколотил мяч в дальний угол, поймав Чеха на противоходе!
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Футболисты вернулись на поле.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Скудный на события тайм получился — за 45 минут на двоих команды лишь один удар в створ нанесли! Сделал это «Тоттенхэм». Опасных ситуаций тоже практически не было. Будем надеяться, что во втором тайме футболисты будут играть более быстро и раскрепощённо.
'43
Неточный заброс в направлении Кейна следует, защита «Арсенала» легко перехватывает мяч.
'40
Бельерин получил мяч в штрафной, обработал его и пробил — чуть выше ворот получилось!
'38
Санчес корпусом сбросил мяч от линии вратарской на Льориса. Тот не сразу среагировал, но всё-таки поймал его у самой лицевой линии.
'36
Снова Эриксен переборщил с силой передачи в штрафную площадь. Никого не задев, мяч укатился за пределы поля.
'34
Мхитарян выполнил неточный навес с левого фланга, мяч за лицевую линию улетел.
'32
Эриксен выполнил сильную разрезающую передачу в штрафную — Чех опередил Кейна и зафиксировал мяч.
'30
Пробил Дембеле с левой ноги из штрафной, мяч попал в кого-то из защитников и покатился чуть правее ворот. На добивание никто не успел, Чех забрал мяч в руки.
'29
Алли заработал угловой. Эриксен навесил в штрафную, защитники опередили Дембеле и выбили мяч.
'27
Теперь у Эриксена прошёл навес на Кейна, и сейчас мяч после удара Гарри едва не влетел в сетку, чиркнув сверху по перекладине!
'26
Триппьер навесил в штрафную на Кейна, который пробил намного выше цели.
'24
Косельни жёстко врезался в Кейна. Обошлось без жёлтой карточки.
'22
В невысоком темпе идёт сейчас игра, в основном в центре поля.
'20
Эриксен переборщил с силой передачи на Триппьера по флангу, тот никак не успевал догнать мяч.
'18
Дэвис в падении выбил мяч из своей штрафной после навеса с правого фланга.
'16
Нанёс удар со средней дистанции Сон, направив мяч в левый угол ворот — Чех на месте.
'14
Эриксен навесил с углового точно на голову Дайеру, который в прыжке пробил, целясь в правый угол ворот, но не попал.
'13
Заблокировала защита «Арсенала» прострел Сона в штрафную. Ещё один угловой будет.
'10
Снова разыграл угловой «Тоттенхэм», и опять это ни к чему опасному не привело.
'9
Отличная разрезающая передача в штрафную на Кейна прошла, но Гарри слишком долго обрабатывал мяч, и его удар был заблокирован.
'7
Дэвис разыграл угловой. Последовала передача на другой фланг затем, а что-то опасное в итоге так и не получилось создать.
'6
Прошёл Сон по левому флангу, прострелил в штрафную в направлении Кейна — Косельни прервал передачу. Угловой.
'5
«Арсенал» заработал угловой, но подача у Озила совсем не получилась.
'3
Сон пробросил мяч себе на ход в штрафную, но защитник успел его выбить.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.