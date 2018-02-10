Тоттенхэм Хотспур

'45+1

Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Скудный на события тайм получился — за 45 минут на двоих команды лишь один удар в створ нанесли! Сделал это «Тоттенхэм». Опасных ситуаций тоже практически не было. Будем надеяться, что во втором тайме футболисты будут играть более быстро и раскрепощённо.