Тоттенхэм Хотспур

'90+5
'90+4
А тут Ляказетт уже в офсайд забрался.
'90+3
Какой момент! Ляказетт выскочил один на один с Льорисом неожиданно и покатил мяч мимо него в направлении дальнего угла, но чуть-чуть не попал!
'90+1
Обамейянг с правого фланга навесил в штрафную, а Ляказетт пробил выше ворот.
'90
Четыре минуты осталось играть командам.
'88
Угловой заработал «Арсенал», но с подачей Озила легко справилась защита «Тоттенхэма».
'86
'86
'85
'85
'83
Обамейянг убегал к чужой штрафной, но был остановлен свистком — офсайд.
'81
Кейн пробил со средней дистанции, попав в кого-то из защитников.
'79
'76
Триппьер получил мяч на углу вратарской после навеса Эриксена и пробил в правый нижний угол — Чех спас команду!
'74
Ламела слабо пробил из штрафной, и точно в руки Чеху.
'73
'72
Алли выскочил один на один с Чехом, который выдвинулся ему навстречу, сократив угол обстрела. Деле протолкнул мяч мимо голкипера, но в ворота не попал.
'70
'70
'69
Сорвался удар у Сона, запустил он мяч куда-то на трибуны от линии штрафной почти.
'67
Уилшир! Наконец-то прошла контратака у «Арсенала». Джек получил мяч у полукруга штрафной и сильно пробил в левый угол на средней высоте, но Льорис здорово среагировал!
'65
'65
'65
'65
'64
Снова Эриксен навесил с угла поля. Теперь защита выбила мяч.
'63
Алли на дриблинге пытался прорваться в штрафную, прошёл двух соперников, но в итоге мяч у него выбили на угловой.
'61
Чех кулаком выбил мяч после навеса Эриксена с углового.
'59
У «Арсенала» атаки пока совсем не получаются.
'57
Вертонген пробил головой после навеса Эриксена с углового, но в створ не попал.
'56
Закрутил мяч в левый верхний угол Эриксен, но Чех в красивом прыжке спас команду, переведя мяч на угловой!
'55
Штрафной зарабатывает «Тоттенхэм». Эриксен у мяча.
'53
От линии штрафной пробил теперь Кейн после передачи Сона, но вышло слабовато, и Чех легко справился.
'51
Чуть дубль не оформил Кейн, но сейчас мяч после его удара головой пролетел рядом с левой штангой!
'49
'46
Замен в перерыве не произошло.
'46
Футболисты вернулись на поле.
'45+1
Ничего не стал добавлять к первому тайму арбитр. Скудный на события тайм получился — за 45 минут на двоих команды лишь один удар в створ нанесли! Сделал это «Тоттенхэм». Опасных ситуаций тоже практически не было. Будем надеяться, что во втором тайме футболисты будут играть более быстро и раскрепощённо.
'43
Неточный заброс в направлении Кейна следует, защита «Арсенала» легко перехватывает мяч.
'40
Бельерин получил мяч в штрафной, обработал его и пробил — чуть выше ворот получилось!
'38
Санчес корпусом сбросил мяч от линии вратарской на Льориса. Тот не сразу среагировал, но всё-таки поймал его у самой лицевой линии.
'36
Снова Эриксен переборщил с силой передачи в штрафную площадь. Никого не задев, мяч укатился за пределы поля.
'34
Мхитарян выполнил неточный навес с левого фланга, мяч за лицевую линию улетел.
'32
Эриксен выполнил сильную разрезающую передачу в штрафную — Чех опередил Кейна и зафиксировал мяч.
'30
Пробил Дембеле с левой ноги из штрафной, мяч попал в кого-то из защитников и покатился чуть правее ворот. На добивание никто не успел, Чех забрал мяч в руки.
'29
Алли заработал угловой. Эриксен навесил в штрафную, защитники опередили Дембеле и выбили мяч.
'27
Теперь у Эриксена прошёл навес на Кейна, и сейчас мяч после удара Гарри едва не влетел в сетку, чиркнув сверху по перекладине!
'26
Триппьер навесил в штрафную на Кейна, который пробил намного выше цели.
'24
Косельни жёстко врезался в Кейна. Обошлось без жёлтой карточки.
'22
В невысоком темпе идёт сейчас игра, в основном в центре поля.
'20
Эриксен переборщил с силой передачи на Триппьера по флангу, тот никак не успевал догнать мяч.
'18
Дэвис в падении выбил мяч из своей штрафной после навеса с правого фланга.
'16
Нанёс удар со средней дистанции Сон, направив мяч в левый угол ворот — Чех на месте.
'14
Эриксен навесил с углового точно на голову Дайеру, который в прыжке пробил, целясь в правый угол ворот, но не попал.
'13
Заблокировала защита «Арсенала» прострел Сона в штрафную. Ещё один угловой будет.
'10
Снова разыграл угловой «Тоттенхэм», и опять это ни к чему опасному не привело.
'9
Отличная разрезающая передача в штрафную на Кейна прошла, но Гарри слишком долго обрабатывал мяч, и его удар был заблокирован.
'7
Дэвис разыграл угловой. Последовала передача на другой фланг затем, а что-то опасное в итоге так и не получилось создать.
'6
Прошёл Сон по левому флангу, прострелил в штрафную в направлении Кейна — Косельни прервал передачу. Угловой.
'5
«Арсенал» заработал угловой, но подача у Озила совсем не получилась.
'3
Сон пробросил мяч себе на ход в штрафную, но защитник успел его выбить.
'1
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
'0
Команды вышли на поле.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 27-го тура АПЛ: «Тоттенхэм Хотспур» — «Арсенал». Начало лондонского дерби запланировано на 15:30 по московскому времени.