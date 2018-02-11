'90+5
Матч окончен! В упорной борьбе всё же отвоёвывает 3 очка команда «Ньюкасл Юнайтед». Команда Жозе Моуриньо терпит очередное поражение и снова даёт надежду конкурентам.
'90+4
Опасный момент! В самой последней атаке дважды спасает свои ворота Мартин Дубравка! Герой эпизода, без сомнения.
'90+4
'90+4
'90+3
Устраивать финальный штурм английские команды умеют здорово. А у нас тактическая замена готовится у «Ньюкасла».
'90+3
Впрочем, расслабляться против «МЮ» нельзя до самого последнего момента. Угловой снова подают игроки в красном.
'90+2
Угловой подавали гости, но обороняются грамотно и не дают надежды на ничью оппонентам.
'90+1
Компенсированное время в разгаре у нас, навес в штрафную площадь Дубравки прервали защитники.
'90
Последняя минута! Только что появилась табличка в руках резервного судьи с оповещением о количестве добавленных — будет их 4!
'89
А с мячом на чужой половине поля игроки в полосатой форме. Ненадолго отбились «макунианцы», хозяева мяч перехватили. Но вот уже потеря, и владение переходит к гостям.
'87
'87
Завозились игроки «Ньюкасла» с мячом в чужой штрафной. Защитники подсуетились и выбили игровой снаряд подальше.
'86
Джонс в борьбе с Хоселу врезал тому по ногам. Умышленной грубости не было, поэтому карточку не стал давать рефери игроку гостей.
'85
Порядка 5,5 минут ещё играть в нашем матче командам. Плюс, что-то обязательно добавит Поусон.
'83
'83
'81
Последняя десятиминутка пошла. Забрасывали мяч в штрафную игроки гостей, но на втором этаже защитники были надёжны и перевели мяч на угловой. Розыгрыш для «МЮ» не увенчался ничем позитивным.
'79
'79
'78
'78
'78
Есть ещё время у игроков из Манчестера, чтобы сравнять счёт и спасти игру. Мата на фланге действует неудачно.
'77
Опасно! Голевой момент был снова у Антони Марсьяля, но дважды его удары в упор принимали на себя защитники на линии ворот.
'76
Идут вперёд хозяева, пытаясь упрочить своё преимущество. Пока не получается, а получается быстрый ответ у игроков «Манчестера». Навес от Валенсии, подключившегося в атаку, привёл к угловому.
'75
Лукаку сейчас попал в офсайд. Немного потерялся он на поле в последнее время.
'73
Что любопытно, кстати, именно в матче против «Ньюкасла» в последних 30 встречах смогли победить сегодняшние гости, пропустив первыми на «Олд Траффорд».
'72
Всё меньше времени остаётся у команды Моуриньо на то, чтобы увезти из Ньюкасла-на-Тайне хотя бы 1 зачётный балл. Пока мы видим, что Перес на газон после удара от Кэррика.
'70
Снова статистику привели нам, согласно которой из 30 матчей, в которых «Манчестер» пропускал первым, всего 1 раз выиграл, 9 раз сыграл вничью, а проигрышей, соответственно, было 20! Стоит задуматься.
'69
Тут же могли отличиться игроки гостей, но не довели дело до ума в очередной атаке. Что ж, если так дело пойдёт и дальше, «манкунианцы» обострят борьбу за вторую позицию в турнирной таблице.
'67
'67
'66
'66
'65
'64
'63
Процент владения мячом сейчас держится на отметке 64 на 36 в пользу гостей, но и хозяева не забывают атаковать. Правда, до реально опасных моментов дело не доходит.
'62
Нарушает теперь уже правила Лежён на правой бровке атаки «манкунианцев», Пока в обороне в целом надёжны «сороки». А Матич мяч упускает в аут.
'60
Перес пытался на фланге финтами раскрутить Фила Джонса, но споткнулся и мяч потерял. А дальше было нарушение в сторону ворот хозяев.
'59
Всё обошлось для стража ворот команды хозяев. Снова мяч в игре. Офсайд сейчас был зафиксирован у игрока в чёрно-белой форме. И Рафа Бенитес сейчас на ногах, даёт указания.
'57
Опасный момент! Алексис Санчес здорово выбежал из-за спин защитников, ушёл в сторону, но сразу пробить не смог, а далее попытку его заблокировал Флорьян Лежён. Травму небольшую получил Мартин Дубравка в столкновении с защитником. Игра остановлена.
'56
Атаку затевали игроки «Ньюкасла», Смоллинг сыграл довольно жёстко, но, по мнению Поусона, по правилам.
'54
Продолжают атаковать игроки в красно-белой форме. Санчес здорово обыграл троих сейчас, пробил, угловой был назначен, но чилиец показывал, что били его по ногам. Реакции от рефери не последовало иной.
'53
Мяч забивает Лукаку, но Поусон его отменяет, зафиксировав, что бельгийский форвард гостей руками помог себе в борьбе с защитником.
'53
И снова фолит он на сопернике, только теперь уже в защите, а не в атаке. Навес от Санчеса не получается.
'52
Снова Ритчи в центре внимания, на этот раз — в качестве нарушившего правила игрока.
'51
Ритчи пытался отдать должок Шелви и выводил того на ударную позицию. Но пас оказался чуть сильным, да и де Хеа вовремя вышл из ворот.
'50
Эшли Янг вынужден был стелиться в подкате сейчас и выносить мяч в аут. «Ньюкасл» начинает оживать и вести активные наступательные действия.
'49
Минимальный офсайд сейчас был зафиксирован у Мэтта Ритчи после паса от Шелви. А там ещё и Джонс завалил полузащитника на газон. Но флаг лайнсмена был поднят раньше.
'48
Пока не получается у игроков команды хозяев организовать некое подобие атаки даже, но мы видели в первой половине, что это могут делать «сороки».
'47
А сейчас едва Марсьяль не добрался до мяча в центре штрафной площади соперника. Пока Антони ищет свой момент. Одну возможность в первом тайме он, напомним, упустил.
'47
Смоллинг грамотно сыграл позиционно и не позволил соперникам побороться за мяч вблизи собственной штрафной.
'46
Традиционно смотрим на составы команд. Замен ни Бенитес, ни Моуриньо пока не сделали.
'46
Второй тайм!
'45+1
Перерыв! Хорошо провели стартовую половину команды, ждём такого же яркого футбола и во второй 45-минутке.
'45+1
Пас Санчеса был прерван, с мячом теперь хозяева поля. Но перехватывают его игроки в красных футболках, в итоге доставлен он был в штрафную, где Лукаку пробил по воротам. Рикошет от ноги защитника — и угловой на исходе компенсированного времени.
'45
Последняя минута первой половины идёт. Всего 1 минуту добавил Крейг Поусон.
'44
Опасно сейчас уже шли вперёд хозяева, но Перес совершил не совсем удачное касание. Впрочем, там ещё и игроки обороны были первыми на мяче, не было практически шанса побороться у игроков атаки «Ньюкасла».
'44
Опасно фолил ДеАндре Йедлин. Но карточку ему не дали.
'43
Шелви забросил мяч в штрафную, но защитники на втором этаже оказались проворнее.
'42
Снова фолят хозяева. На этот раз действительно было нарушение. Но вот и гости также заставляют Поусона свистнуть в их сторону.
'40
Нарушение в исполнении Криса Смоллинга не зафиксировал рефери сегодняшнего поединка, Крейга Поусон, хотя подножка-то была. А в следующем игровом эпизоде свисток от него прозвучал уже в пользу «манкунианцев».
'38
Отлично навесил сейчас Лукаку в центр штрафной, Марсьяль пробил головой, но мяч рядом со штангой пролетел. Опасный момент, очередной у ворот Мартина Дубравки.
'37
Спорный эпизод! Все думали, что мяч уходит от Фила Джонса, но линейный арбитр был внимательнее и показал удар от ворот. Защитник мяча не коснулся — повтор это показал.
'36
Опасно! Марсьяль получил отличный пас от Матича, выходил один на один, но удар низом голкипер «сорок» парировал ногой и перевёл мяч на угловой.
'35
Валенсия небрежный пас отдал сопернику. Но атака хозяев в итоге не привела ни к чему!
'34
И вот уже де Хеа вступает в игру. На табло у нас нули пока, но игра скучной вообще никак не смотрится. Собственно, у себя дома «Ньюкасл» всегда очень добротно играет, кто бы к ним ни приехал.
'32
Лукаку здорово поборолся в очередном эпизоде, отдал на Санчеса, тот — дальше на Лингарда, удар которого в нижнем углу парировал Дубравка. Угловой!
'31
Ударный отрезок сейчас выдаёт «Ньюкасл». Шелви приложился по мячу, но защитник накрыл. И пока не покидают чужую половину поля. И вот уже сам Шелви не даёт гостям начать атаку.
'30
Плотный удар получился у Диаме, но де Хеа ловит мяч, пусть и не с первого захода.
'29
Впрочем, уже кружева атаки плетутся около штрафной. Но защитники «Ньюкасла» внимательно играют. И вот уже переход в атаку совершают игроки в чёрно-белой форме. Удар Ритчи нанёс в итоге, но мимо.
'27
С мячом снова оказываются гости. Но всё пока вдали от ворот Дубравки.
'25
И вдруг — всплеск активности! Но пас от Марсьяля на Санчеса оказался чуть сильнее, чем нужно. Защитник первым оказался на мяче и отправил его в аут.
'24
Игра временно перетекла в режим неспешного перекатывания мяча поперёк газона стадиона «Сент-Джеймс Парк».
'23
Всё чаще с мячом оказывается команда гостей на чужой половине поля. Явно «макнунианцы» отодвинули игру подальше от своих владений.
'21
Лукаку в положении «вне игры» оказался, а момент мог бы получиться очень опасным.
'19
Мяч попеременно побывал на обеих половинах поля. Но видно, как «Манчестер» постепенно перехватывает инициативу. Пока, правда, в явные голевые моменты это не выливается, но, думаю, скоро мы их увидим.
'17
Санчес здорово догнал мяч, поборолся за него у лицевой, выкатил под удар Погоба, но француз, выражаясь языком бильярда, «киксанул».
'15
Пока без ворот некоторое время решили поиграть команды. Только сейчас «МЮ» переходит на чужую половину поля. Левым флангом пошла атака, Санчес отдал пас на Марсьяля, тот прострелил в штрафную, но защитники отбились.
'13
Балуют нас всяческой статистикой. Показали сейчас Поля Погба, и мы узнали, что на его счету 9 результативных передач в этом сезоне — больше, чем у кого-либо другого в составе гостей.
'11
Пока многовато суеты и в действиях защитников, и в нападении у «Ньюкасла». А сейчас Шелви свалил Санчеса. Фол разряжает обстановку.
'10
Новая попытка перехода на чужую половину поля сейчас организуется подопечными Бенитеса. Позиционная атака разворачивается на правой половин поля.
'8
Очередная атака наклёвывалась у хозяев поля, но мяч улетел в аут. А теперь — фол в центре площадки. Игроки «сорок» пробьют.
'7
Перес!!! Подхватил он мяч после серии отскоков и неожиданно пробил. Мяч разминулся с дальним углом. Но де Хеа, вроде, течение игрового момента контролировал.
'6
Гости переходят на чужую половину поля. Неплохо «Ньюкасл» начал матч, но фаворитом в целом считается, конечно, команда Жохе Моуриньо.
'5
Момент!!! Опасный удар сейчас парировал испанский страж ворот «красных дьяволов»! Из верхнего угла после удара Джонджо Шелви потащил мяч де Хеа!
'4
Мяч попал в руку Смоллингу, что повлияло на игровой эпизод. В итоге опасный штрафной назначается в ворота Давида де Хеа.
'3
Матч возобновился, и подопечные Рафы Бенитеса идут вперёд.
'2
Первое нарушение! По ногам серьёзно получил Марсьяль. Даже помощь медиков понадобилась.
'1
В традиционной чёрно-белой форме выступают «сороки», гости — в красно-белой гамме сегодня.
'1
Матч стартовал!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.