Манчестер Сити

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ГОЛ! Передача на Силву на правый фланг, тот отдал чуть назад на Де Брейне, он в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу, сразу несколько игроков «Сити» могли отправить мяч в ворота, а в итоге ногу подставил Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.