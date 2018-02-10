Манчестер Сити

Курсы валют$ 58.39 (+0.035) 71.50 (+0.12)
title=''
title=''
Последний бой пилота Филипова
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Олимпиада-2018
03:00
Онлайн первого медального дня Олимпиады
закончен
14:15
Дальмайер выиграла спринтерскую гонку на Олимпиаде-2018
online
Испания / Примера
15:00
ВильярреалАлавес
1:2
закончен
18:15
МалагаАтлетико М
0:1
закончен
20:30
ЛеганесЭйбар
0:1
закончен
22:45
Реал МадридРеал Сосьедад
5:2
закончен
Англия / Премьер-лига
15:30
Тоттенхэм ХотспурАрсенал
1:0
закончен
18:00
ЭвертонКристал Пэлас
3:1
закончен
18:00
Сток СитиБрайтон энд Хоув Альбион
1:1
закончен
18:00
Суонси СитиБёрнли
1:0
закончен
18:00
Вест Хэм ЮнайтедУотфорд
2:0
закончен
20:30
Манчестер СитиЛестер Сити
5:1
закончен
Италия / Серия А
17:00
СПАЛМилан
0:4
закончен
20:00
КротонеАталанта
1:1
закончен
22:45
НаполиЛацио
4:1
закончен
Германия / Бундеслига
17:30
Боруссия ДГамбург
2:0
закончен
17:30
ХоффенхаймМайнц
4:2
закончен
17:30
Айнтрахт ФКёльн
4:2
закончен
17:30
БайерГерта
0:2
закончен
17:30
Ганновер-96Фрайбург
2:1
закончен
20:30
БаварияШальке-04
2:1
закончен
Франция / Лига 1
19:00
ТулузаПСЖ
0:1
закончен
22:00
АнжеМонако
0:4
закончен
22:00
БордоАмьен
3:2
закончен
22:00
ДижонНицца
3:2
закончен
22:00
ГенгамКан
0:0
закончен
22:00
МетцМонпелье
0:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Вашингтон КэпиталзКоламбус Блю Джекетс
4:2
закончен
03:00
Нью-Йорк РейнджерсКалгари Флэймз
4:3
закончен
03:00
Нью-Йорк АйлендерсДетройт Ред Уингз
7:6 (ОТ)
закончен
03:30
Каролина ХаррикейнзВанкувер Кэнакс
4:1
закончен
03:30
Флорида ПантерзЛос-Анджелес Кингз
1:3
закончен
04:00
Виннипег ДжетсСент-Луис Блюз
2:5
закончен
04:30
Даллас СтарзПиттсбург Пингвинз
4:3 (Б)
закончен
06:00
Анахайм ДаксЭдмонтон Ойлерз
3:2
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Детройт ПистонсЛос-Анджелес Клипперс
95:108
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсНью-Орлеан Пеликанс
100:82
закончен
03:30
Атланта ХоуксКливленд Кавальерс
107:123
закончен
03:30
Бостон СелтиксИндиана Пэйсерс
91:97
закончен
04:00
Майами ХитМилуоки Бакс
91:85
закончен
04:00
Хьюстон РокетсДенвер Наггетс
130:104
закончен
05:00
Юта ДжазШарлотт Хорнетс
106:94
закончен
05:30
Чикаго БуллзМиннесота Тимбервулвз
114:113
закончен
06:30
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
100:118
закончен
Олимпиада-2018
03:00
Онлайн второго медального дня Олимпиады
online
04:00
Фигурное катание. Командные соревнования. Короткий танец
online
05:45
Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины
online
07:40
Фигурное катание. Командные соревнования. Спортивные пары
не начался
14:15
Биатлон. Мужской спринт 10 км
не начался
Испания / Примера
14:00
СевильяЖирона
не начался
18:15
БарселонаХетафе
не начался
20:30
СельтаЭспаньол
не начался
22:45
ВаленсияЛеванте
не начался
Англия / Премьер-лига
15:00
Хаддерсфилд ТаунБорнмут
не начался
17:15
Ньюкасл ЮнайтедМанчестер Юнайтед
не начался
19:30
СаутгемптонЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
14:30
СассуолоКальяри
не начался
17:00
Интер МБолонья
не начался
17:00
КьевоДженоа
не начался
17:00
СампдорияВерона
не начался
17:00
ТориноУдинезе
не начался
22:45
РомаБеневенто
не начался
Франция / Лига 1
17:00
СтрасбургТруа
не начался
19:00
НантЛилль
не начался
23:00
ЛионРенн
не начался
Германия / Бундеслига
17:30
ШтутгартБоруссия М
не начался
20:00
ВердерВольфсбург
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Джерси Дэвилз
6:1
3 период
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингЛос-Анджелес Кингз
4:1
перерыв
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
1:2
3 период
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсОттава Сенаторз
5:3
3 период
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
2:4
закончен
04:00
Каролина ХаррикейнзКолорадо Эвеланш
1:1
перерыв
04:00
Миннесота УайлдЧикаго Блэкхоукс
3:0
перерыв
04:00
Аризона КойотсФиладельфия Флайерз
2:3
перерыв
06:00
Сан-Хосе ШарксЭдмонтон Ойлерз
не начался
20:00
Сент-Луис БлюзПиттсбург Пингвинз
не начался
23:00
Вашингтон КэпиталзДетройт Ред Уингз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
НБА / регулярный чемпионат
02:00
Бруклин НетсНью-Орлеан Пеликанс
128:138
закончен
03:00
Орландо МэджикМилуоки Бакс
104:111
закончен
03:00
Филадельфия СиксерсЛос-Анджелес Клипперс
112:98
закончен
04:00
Чикаго БуллзВашингтон Уизардс
online
04:30
Даллас МавериксЛос-Анджелес Лейкерс
online
04:30
Голден Стэйт УорриорзСан-Антонио Спёрс
58:55
перерыв
05:00
Финикс СанзДенвер Наггетс
online
21:00
Шарлотт ХорнетсТоронто Рэпторс
не начался
23:30
Атланта ХоуксДетройт Пистонс
не начался
23:30
Бостон СелтиксКливленд Кавальерс
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Зенит
не начался
17:00
Цмоки-Минск ЦСКА
не начался
Англия / Премьер-лига
23:00
ЧелсиВест Бромвич Альбион
не начался
Испания / Примера
23:00
ДепортивоБетис
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
00:00
Даллас СтарзВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКалгари Флэймз
не начался
03:00
Нью-Джерси ДэвилзБостон Брюинз
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКолорадо Эвеланш
не начался
04:00
Анахайм ДаксСан-Хосе Шаркс
не начался
04:00
Вегас Голден НайтсФиладельфия Флайерз
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Индиана ПэйсерсНью-Йорк Никс
не начался
03:00
Хьюстон РокетсДаллас Маверикс
не начался
03:00
Миннесота ТимбервулвзСакраменто Кингз
не начался
03:00
Оклахома-Сити ТандерМемфис Гриззлиз
не начался
05:00
Портленд Трэйл БлэйзерсЮта Джаз
не начался
Единая лига ВТБ
19:30
Химки ВЭФ
не начался
20:00
Калев УНИКС
не начался
Футбол
РФПЛ Лига чемпионов Лига Европы ЧМ 2018 ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция
Манчестер Сити Лестер Сити
«Ман Сити» — «Лестер» Reuters
«Ман Сити» — «Лестер»

Агуэро уничтожил «Лестер»

«Манчестер Сити» разгромил «Лестер Сити» в матче 27-го тура АПЛ

В матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Сити» разгромил на своем поле «Лестер Сити». Аргентинский нападающий Серхио Агуэро оформил покер. «Газета.Ru» вела текстовую трансляцию.
27-й тур  |   10 февраля 20:30   |  закончен
Манчестер Сити
5:1
Лестер Сити
5:1
Стадион «Этихад - Сити оф Манчестер», Манчестер | Главный судья: Майк Джонс (Честер, Англия)
Стерлинг 3'
Агуэро 48'
Агуэро 53'
Гюндоган 73'
Агуэро 77'
Лапорт 83'
Агуэро 90'
Варди 24'
Чилвел 62'
Диабате 62'
Ндиди 71'
Варди 83'
Магир 89'
Подробная статистика матча
Основные составы
31 (в)   Эдерсон Мораес
2 (з)   Кайл Уолкер
30 (з)   Николас Отаменди 81'
14 (з)   Эмерик Лапорт 83'
35 (п)   Александр Зинченко 65'
25 (п)    Фернандиньо 80'
17 (п)   Кевин Де
8 (п)   Илкай Гюндоган 73'
20 (п)   Бернарду Силва
7 (п)   Рахим Стерлинг 3'
10 (н)   Серхио Агуэро 48' 53' 77' 90'
1 (в)   Каспер Шмейхель
3 (з)   Бенджамин Чилвел 62' 62'
28 (з)   Кристиан Фукс
15 (з)   Гарри Магир 89'
16 (з)   Александар Драгович
25 (з)   Онинье Ндиди 71'
11 (п)   Марк Олбрайтон
22 (п)   Мэтти Джеймс
14 (п)   Адриен Силва 46'
9 (н)   Джейми Варди 24' 83'
33 (н)   Фуссейни Диабате 62' 62'
Запасной состав
1 (в)   Клаудио Браво
3 (з)    Данило 65'
5 (з)   Джон Стоунс 81'
4 (з)   Венсан Компани
47 (п)   Филип Фоден 80'
55 (п)   Браим Диас
43 (н)   Лукас Нмеча
17 (в)   Элдин Якупович
2 (з)   Дэнни Симпсон 46'
29 (з)   Йоан Беналуань
26 (п)   Рияд Марез 62' 62'
7 (п)   Демарай Грей
21 (п)   Висенте Иборра
8 (н)   Келечи Ихеаначо
Удары
86%
По воротам: 18
В створ: 12
Владение мячом
69%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 8
  • 1
  • 9
Удары
14%
По воротам: 2
В створ: 2
Владение мячом
31%
  • Угловые
  • Офсайды
  • Нарушения
  • 2
  • 2
  • 12
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
'90+4
Свисток! 5:1. Прекрасный матч провели хозяева. Во втором тайме Агуэро показал просто великолепный уровень и добился победы. «Лестер» старался, но особенно после перерыва «Сити» действовал в отличном стиле — быстро, точно и с настроем на атаку. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+2
Варди пробил головой, мяч пришёл в руки голкиперу.
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
ГОЛ! Передача с левого фланга на Агуэро, тот получил мяч в центре, чуть сдвинулся вперёд и пробил с 23 метров. Мяч попал точно под перекладину и от неё залетел в ворота.
'89
Накладка от Магира, это жёлтая.
'88
Прессингуют игроки «Лестера», но футболисты «Сити» всё делают чётко.
'86
54 416 зрителей на матче.
'85
Де Брёйне пробил издали, мяч полетел выше ворот.
'84
Передача на Стерлинга, он оказался в офсайде.
'83
Арбитр решил успокоить футболистов.
'83
Лапорт и Варди что-то не поделили. По карточке каждому.
'81
Стоунс появился.
'81
Отаменди заменён. Добротный матч он провёл.
'81
Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» на выезде победил 2:0.
'80
Фоден вышел.
'80
Фернандиньо заменён. Неплохой матч он провёл.
'79
«Лестер» после перерыва пока ничего не может организовать в атаке.
'77
ГОЛ! Передача назад на Шмейхеля, тот в касание через центр отдавал пас партнёру, но мяч полетел очень слабо, Агуэро его перехватил, вышел один на один и вторым касанием черпачком отправил мяч за спину голкиперу.
'76
Угловой заработали хозяева.
'74
Магир простреливал почти с лицевой линии — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'73
Марез выходил к воротам, но Гюндоган повалил его на газон — это карточка.
'71
Ндиди получил карточку.
'70
Силва вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, мяч полетел чуть выше ворот.
'68
Варди перехватил мяч, но до удара дело так и не дошло.
'67
Одна атака «Манчестера» сменяет другую, только обороняются гости.
'65
Данило появился.
'65
Зинченко заменён. Добротный матч он провёл.
'63
Прострел с правого фланга, никто из игроков «Сити» не сумел замкнуть.
'62
Ихеаначо появился.
'62
Чипвелл заменён. Неплохой матч он провёл.
'62
Марез вышел.
'62
Диабате заменён. Неплохой матч он провёл.
'60
Большой перевес у «Манчестера», «Лестер» только обороняется.
'58
Отаменди пробил головой в дальний угол, чуть мимо.
'57
Ничего интересного создать с этого углового не получилось.
'56
Де Брёйне готовится подать угловой.
'54
Болельщики распевают победные песни.
'53
ГОЛ! Шмейхель не сумел далеко выбить мяч, началась атака «Сити» правым флангом, последовала передача на Агуэро, тот из пределов штрафной пробил в ближний угол. Мяч попал под мышку Шмейхелю, после чего отскочил в ворота.
'51
«Лестер» во втором тайме пока ничего не может показать в атаке.
'50
Стерлинг получил мяч в штрафной, сдвинулся в центр, но пробить ему не дали.
'49
Мяч дошёл до Эдерсона, который вышел за пределы штрафной площади.
'48
ГОЛ! Атака «Сити» левым флангом, стенка между Де Брёйне и Стерлингом, Кевин в касание прострелил на дальнюю штангу, а там Агуэро с близкого расстояния пробил в ближний угол, голкипер задел мяч, но выручить команду не сумел.
'47
Варди оказался в офсайде.
'46
Симпсон вместо него.
'46
Силва заменён. Добротный матч он провёл.
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 1:1. Зрелищный первый тайм. Обе команды играют быстро, нацелены на атаку, мяч почти не задерживается в центре поля. «Сити» сразу же открыл счёт, но в середине тайма «Лестеру» удалось сравнять счёт. Вторая половина тайма прошла под диктовку «Манчестера», команда постоянно атаковала, а «Лестер» рассчитывал на контратаки.
'45+1
Минута добавлена.
'44
Подача с фланга по диагонали в штрафную, Шмейхель вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'42
Право на штрафной получили хозяева. Мяч почти у правого углового флажка.
'41
Момент! Стерлинг вышел один на один, обыграл голкипера и пытался с острого угла пробить в пустые ворота, но Драгович в подкате подставил ногу. Будет угловой.
'39
Чипвелл пытался заработать угловой и пробить в ногу соперника, но защитник мяча не касался.
'38
Подача на Стерлинга оказалась слишком высокой, он до мяча не добрался.
'36
Подача на Отаменди со штрафного, тот в падении пытался пробить, но по мячу не попал.
'36
Право на штрафной получили игроки «Сити». Стерлинга повалили на газон в семи метрах от штрафной.
'35
Передача на Варди, но Эдерсон, вышедший за пределы штрафной, первым оказался на мяче.
'34
68% на 32% по проценту владения мячом.
'33
Де Брёйне красиво на замахе убрал защитника, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол с острого угла, Шмейхель перевёл мяч на угловой.
'31
Ничего интересного создать с этого стандарта хозяева не сумели.
'30
Угловой подадут игроки «Сити».
'29
Фернандиньо! Хороший удар с границы штрафной, но команду выручил Шмейхель.
'28
Момент! Силва выскочил к воротам, но направить мяч в створ с острого угла не удалось.
'26
Неплохая атака «Лестера», Эдерсону пришлось выйти из штрафной и головой выбивать мяч в поле.
'24
ГОЛ! Отаменди ошибся в передаче на Лапорта в центре поля, Варди сумел отнять у него мяч, побежал вперёд, перед ним оказался защитник, но Джейми просто сдвинулся вправо и с границы штрафной пробил в дальний нижний угол. Всё просто сделал Варди, но со вкусом.
'23
Навес на ближнюю штангу, игроки «Сити» отбились.
'22
Первый угловой в матче подадут гости.
'21
Олбрайтон подал с правого фланга в штрафную, никто из партнёров не сумел пробить.
'20
Шмейхель не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'18
Силва пытался подать с правого фланга, мяч задел защитника и вновь попал в Силва. Нет углового.
'17
Прострел с левого фланга на Стерлинга, Шмейхель оказался первым на мяче.
'15
Хозяева держат мяч в центре поля. Приблизиться к чужим воротам пока не удаётся.
'14
Мяч попал в руку Ндиди, но арбитр не заметил игры рукой и пенальти не назначил.
'12
Игроки «Сити» спокойно держат мяч в центре поля.
'10
В хорошем темпе идёт игра. Моментов не так много, хотя уже был гол, но матч смотрится.
'9
Первая атака «Лестера», удалось почти дойти до чужой штрафной, но удара так и не последовало.
'8
Подача с правого фланга на Агуэро, тот не сумел пробить головой.
'6
Отличная шумовая поддержка трибун. Болельщики гонят своих любимцев вперёд.
'5
Большой перевес у «Сити» по владению. Все игроки «Лестера» на своей половине поля.
'3
ГОЛ! Передача на Силву на правый фланг, тот отдал чуть назад на Де Брейне, он в касание прострелил справа кроссом на дальнюю штангу, сразу несколько игроков «Сити» могли отправить мяч в ворота, а в итоге ногу подставил Стерлинг и с нескольких метров направил мяч в почти пустой угол.
'2
«Сити» с мячом на первых минутах, но пока вдалеке от ворот.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.