'90+4
Свисток! 5:1. Прекрасный матч провели хозяева. Во втором тайме Агуэро показал просто великолепный уровень и добился победы. «Лестер» старался, но особенно после перерыва «Сити» действовал в отличном стиле — быстро, точно и с настроем на атаку. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!
'90+2
Варди пробил головой, мяч пришёл в руки голкиперу.
'90+1
Три минуты добавлено.
'90
'89
'88
Прессингуют игроки «Лестера», но футболисты «Сити» всё делают чётко.
'86
54 416 зрителей на матче.
'85
Де Брёйне пробил издали, мяч полетел выше ворот.
'84
Передача на Стерлинга, он оказался в офсайде.
'83
'83
'81
'81
'81
Напомним, что в первом матче «Манчестер Сити» на выезде победил 2:0.
'80
'80
'79
«Лестер» после перерыва пока ничего не может организовать в атаке.
'77
'76
Угловой заработали хозяева.
'74
Магир простреливал почти с лицевой линии — мяч попал в сетку с внешней стороны.
'73
'71
'70
Силва вошёл в штрафную и пробил в дальний угол, мяч полетел чуть выше ворот.
'68
Варди перехватил мяч, но до удара дело так и не дошло.
'67
Одна атака «Манчестера» сменяет другую, только обороняются гости.
'65
'65
'63
Прострел с правого фланга, никто из игроков «Сити» не сумел замкнуть.
'62
'62
'62
'62
'60
Большой перевес у «Манчестера», «Лестер» только обороняется.
'58
Отаменди пробил головой в дальний угол, чуть мимо.
'57
Ничего интересного создать с этого углового не получилось.
'56
Де Брёйне готовится подать угловой.
'54
Болельщики распевают победные песни.
'53
'51
«Лестер» во втором тайме пока ничего не может показать в атаке.
'50
Стерлинг получил мяч в штрафной, сдвинулся в центр, но пробить ему не дали.
'49
Мяч дошёл до Эдерсона, который вышел за пределы штрафной площади.
'48
'47
Варди оказался в офсайде.
'46
'46
'46
Второй тайм начался.
'45+2
Свисток! 1:1. Зрелищный первый тайм. Обе команды играют быстро, нацелены на атаку, мяч почти не задерживается в центре поля. «Сити» сразу же открыл счёт, но в середине тайма «Лестеру» удалось сравнять счёт. Вторая половина тайма прошла под диктовку «Манчестера», команда постоянно атаковала, а «Лестер» рассчитывал на контратаки.
'45+1
Минута добавлена.
'44
Подача с фланга по диагонали в штрафную, Шмейхель вышел из ворот и забрал мяч в руки.
'42
Право на штрафной получили хозяева. Мяч почти у правого углового флажка.
'41
Момент! Стерлинг вышел один на один, обыграл голкипера и пытался с острого угла пробить в пустые ворота, но Драгович в подкате подставил ногу. Будет угловой.
'39
Чипвелл пытался заработать угловой и пробить в ногу соперника, но защитник мяча не касался.
'38
Подача на Стерлинга оказалась слишком высокой, он до мяча не добрался.
'36
Подача на Отаменди со штрафного, тот в падении пытался пробить, но по мячу не попал.
'36
Право на штрафной получили игроки «Сити». Стерлинга повалили на газон в семи метрах от штрафной.
'35
Передача на Варди, но Эдерсон, вышедший за пределы штрафной, первым оказался на мяче.
'34
68% на 32% по проценту владения мячом.
'33
Де Брёйне красиво на замахе убрал защитника, вошёл в штрафную и пробил в ближний угол с острого угла, Шмейхель перевёл мяч на угловой.
'31
Ничего интересного создать с этого стандарта хозяева не сумели.
'30
Угловой подадут игроки «Сити».
'29
Фернандиньо! Хороший удар с границы штрафной, но команду выручил Шмейхель.
'28
Момент! Силва выскочил к воротам, но направить мяч в створ с острого угла не удалось.
'26
Неплохая атака «Лестера», Эдерсону пришлось выйти из штрафной и головой выбивать мяч в поле.
'24
'23
Навес на ближнюю штангу, игроки «Сити» отбились.
'22
Первый угловой в матче подадут гости.
'21
Олбрайтон подал с правого фланга в штрафную, никто из партнёров не сумел пробить.
'20
Шмейхель не торопится вводить мяч в игру от ворот.
'18
Силва пытался подать с правого фланга, мяч задел защитника и вновь попал в Силва. Нет углового.
'17
Прострел с левого фланга на Стерлинга, Шмейхель оказался первым на мяче.
'15
Хозяева держат мяч в центре поля. Приблизиться к чужим воротам пока не удаётся.
'14
Мяч попал в руку Ндиди, но арбитр не заметил игры рукой и пенальти не назначил.
'12
Игроки «Сити» спокойно держат мяч в центре поля.
'10
В хорошем темпе идёт игра. Моментов не так много, хотя уже был гол, но матч смотрится.
'9
Первая атака «Лестера», удалось почти дойти до чужой штрафной, но удара так и не последовало.
'8
Подача с правого фланга на Агуэро, тот не сумел пробить головой.
'6
Отличная шумовая поддержка трибун. Болельщики гонят своих любимцев вперёд.
'5
Большой перевес у «Сити» по владению. Все игроки «Лестера» на своей половине поля.
'3
'2
«Сити» с мячом на первых минутах, но пока вдалеке от ворот.
'1
Матч начался!
'0
Здравствуйте ещё раз, уважаемые любители футбола! Наш матч начнётся совсем скоро.
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.