'90+2
Матч окончен! «Челси» разгромил «ВБА» в домашнем матче АПЛ. Синие качественно сыграли во втором тайме, сняв все вопросы о победителе двумя точными ударами. Очень уверенно сыграла оборона лондонской команды, отыграв на ноль после двух крупных поражений в чемпионате.
'90+1
Две минуты переиграть командам.
'88
Сеск и Виллиан разыграли угловой коротким пасом, подключив к атаке Рюдигера, у которого не получился навес.
'87
Сеск подключился к атаке «Челси» по правому краю, получил мяч и сделал подачу, которая была отражена на угловой.
'86
Кэхилл перехватил опасную проникающую передачу.
'85
Якоб отметился нарушением в нападении, мяч вновь у синих.
'83
Мозес побежал вперёд на троих и ожидаемо потерял мяч.
'82
Рюдигер неплохо ускорился, разогнав контратаку, но затем последовал грубый пас на Азара, что привело к потере.
'80
'80
'80
'80
'78
Мората опасно пробил из-за пределов штрафной под перекладину, Фостеру пришлось реагировать!
'77
Куртуа неудачно вышел на навес Гиббза, но этой помаркой никто не воспользовался.
'76
Филлипс ускорился справа и выдал прострел во вратарскую, где Аспиликуэта опередил Рондона, выбив мяч на угловой.
'74
'74
'72
Бёрк и Рондон не допрыгнули к навесу Родригеса с фланга.
'71
'69
Мозес ворвался в штрафную, сместился справа в центр и пробил низом, Фостер не видел момент удара, поэтому реагировал ногой!
'68
Куртуа решил не брать в руки неудачный заброс гостей и нарвался на давление Родригеса, которого ни к чему не привело.
'65
Дзаппакоста ошибся на фланге, подарив аут представителям «Вест Бромвича».
'63
'62
Педро скинул мяч на Морату, который с ходу пробил из-за пределов штрафной, но мяч попал в защитника.
'61
'61
'60
Хегази выиграл борьбу у Азара и сделал подачу в сторону Рондона, который не смог зацепиться за мяч.
'58
Эванс после навеса с углового из убойной позиции пробил выше ворот!
'57
Рондон! Кристенсен проиграл борьбу венесуэльскому форварду, который вывалился на свидание с Куртуа, но пробил в ногу бельгийцу!
'57
У Азара и Жиру не получилась стеночка перед чужой штрафной.
'55
Жиру запорол контратаку «Челси», сделав слабый пас на ход Педро.
'54
Мозес ворвался на край штрафной «ВБА» и пробил мимо ворот, целясь в ближнюю девятку.
'52
Кристенсен в подкате дотянулся к прострелу Филлипса, не дав мячу дойти до Рондона!
'51
Педро подключил по краю штрафной Мозеса, чей сильный прострел оказался неудобным для Жиру.
'49
'47
Гости со старта второй половины активно прессингуют на чужой половине поля, пока безрезультатно.
'46
'46
'46
Начался второй тайм.
'45+5
Закончился первый тайм. Первую часть тайма контролировали игроки «Вест Бромвича», которые часто атаковали и хорошо смотрелись в обороне. Но в середине тайма инициатива перешла к «Челси», который вскоре открыл счёт в матче, после чего продолжил играть первым номером. Перерыв.
'45+5
Жиру пока не может подняться на ноги из-за травмы лодыжки.
'45+3
'45+2
Азар неудачно обработал длинный заброс от Сеска, из-за чего испортилась контратака синих.
'45+1
Три минуты добавил арбитр.
'45
Педро обыграл соперника на фланге и подрезал мяч на Жиру, у которого не получился удар головой!
'44
Концовка первого тайма проходит под диктовку «Челси». Синие владеют инициативой.
'42
Дзаппакоста пробил из-за пределов чужой штрафной — точно в руки Фостеру.
'40
Жиру вернулся на поле с перемотанной головой.
'40
Кристенсену пришлось сыграть на отбой после навеса Филлипса, аут в пользу гостей.
'38
Пауза в матче из-за повреждения Жиру, которому досталось по голове в прошлом эпизоде.
'37
Жиру упал в штрафной «Вест Бромвича», открываясь на навес Аспиликуэты, но арбитр обошёлся без пенальти.
'35
Жиру не попал по мячу в попытке ударить с лёта из убойной позиции!
'33
Гости продолжают играть длинными передачами в борьбу, пока Рондон и Родригес за мяч не цепляются.
'31
Крыховяк неточно пробил издали.
'29
Филлипс заработал очередной угловой, прострелив в ноги Дзаппакосте.
'28
Доусон забежал на навес Бранта со стандарта и опасно пробил головой, Куртуа спас, но этого не требовалось из-за офсайда.
'28
Рюдигер нарушил правила у своей штрафной, Брант подошёл разыграть стандарт.
'26
Мозес не зацепился за диагональ Азара, сопроводив мяч за лицевую.
'25
'25
Азар пяткой отыграл на Педро, чей удар с линии штрафной был блокирован!
'24
Азар плохо пробил со штрафного, послав мяч в стенку из игроков «ВБА».
'23
Педро перехватил мяч у чужой штрафной и заработал перспективный стандарт.
'21
Жиру неудачно подставил голову под подачу, срезав мяч за лицевую.
'20
Жиру! Азар после розыгрыша углового прострелил на свободного перед вратарской Жиру, который с ходу нанёс очень вялый удар, который угодил в ногу Фостера!
'19
Рондон отметился нарушением в борьбе с Мозесом у вратарской Куртуа.
'18
Дзаппакоста! Итальянский защитник замкнул дальнюю штангу после прострела, попав в Фостера, но ассистент арбитра поднял флажок, заметив офсайд.
'16
Сеск подставился под фол недалеко от своей штрафной.
'15
Продолжают футболисты «Вест Бромвича» уверенно держать мяч в центре поля. Пока синие стараются играть только на контратаках.
'14
Педро после резкого рывка увидел свободного Азара, но проникающий пас на бельгийца не прошёл.
'13
Рондону помешали сыграть головой после очередного навеса с фланга.
'11
Родригес! Рондон не смог зацепиться за мяч в контратаке «Вест Бромвича», но гостям помогла ошибка Мозеса, который откинул мяч на свободного у штрафной Родригеса, но Джей пробил мимо цели!
'10
Мозес дважды накрутил соперника на фланге, после чего сделал бездумный навес, который был легко перехвачен.
'8
Педро в быстрой атаке сыграл на Азара, который вошёл в штрафную и пробил в ближайшего оппонента.
'7
Куртуа вышел из ворот в момент навеса с углового и кулаком сыграл на отбой!
'6
Рондон выскочил на подачу Филлипса и пробил головой чуть выше перекладины!
'5
Родригес после отскока неточно пробил из пределов штрафной, нарвавшись на подкат Сеска, но арбитр не назначил пенальти.
'4
'4
'3
Старридж получил повреждение, покинув пределы поля.
'2
Старридж сыграл на край штрафной на Гиббза, которому помешали прострелить вдоль ворот.
'1
Игра началась!
'0
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Челси» — «Вест Бромвич Альбион». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.